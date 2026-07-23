La Summer Cup by Dunlop dell’Italia parte con un successo: azzurrine a segno per 2-1 sulla Svezia

È servito il match di doppio, ma ciò che conta è che la Summer Cup by Dunlop dell’Italia femminile sia iniziata con un successo. Sui campi del Tennis Forza e Costanza 1911 di Brescia, nella sede di via Signorini, le under 12 capitanate da Pierpaolo Vidiri hanno inaugurato la loro competizione superando per 2-1 le rivali della Svezia, in un duello intenso e piacevole. La prima sfida di giornata ha sorriso alle azzurrine, grazie al successo di Vittoria Maria Casini contro Esther Chamney: il punteggio dice 6-3 7-5 per la toscana, ma non racconta della sua brillante rimonta nel secondo set, nel quale si è trovata in svantaggio per 5-2. Tuttavia, punto dopo punto e con anche un set-point cancellato sul 3-5, la livornese è tornata in partita ed è andata a prendersi il successo, al nono (!) match-point, in un dodicesimo game lungo ben 20 punti. Si è rivelata una vittoria determinante per il risultato finale, visto che il singolare successivo ha dato ragione alle svedesi, a segno per 6-3 6-2 con la loro numero uno Josephine Silfverschiold contro Sofia Brigatti. È stato un duello di altissimo livello, nel quale la milanese ha dato sfoggio delle qualità che lo scorso settembre le hanno permesso di vincere il titolo nazionale under 11. Tuttavia, stavolta l’avversaria le è stata superiore, contenendo le sue accelerazioni e variando di più (e meglio) il gioco, fino a siglare l’1-1 e rimandare i verdetti al doppio. Una buona notizia per l’Italia, perché la coppia azzurra Casini-Brigatti ha mostrato maggiore dimestichezza con la specialità – e anche più feeling – rispetto al duo Larsson/Silfverschiold, chiudendo per 6-2 6-4 e prendendosi i primi tre punti.

Venerdì le italiane torneranno in campo – stavolta nel pomeriggio, non prima delle 14 – per il secondo duello del Gruppo A. Avversarie le coetanee della Svizzera, a loro volta a segno al debutto nell’evento bresciano del circuito Tennis Europe. Le elvetiche hanno risolto già dopo i primi due singolari la sfida contro le rivali della Danimarca, trovando i successi grazie a Mia Bigler (6-2 6-0 a Maya Teilmann) e a Oona Roth (6-3 7-6 a Philippa Henningsen). Nel Gruppo B, invece, in mattinata ha aperto la propria Summer Cup con un successo la nazionale femminile della Slovenia, che ha avuto la meglio per 2-1 contro le rivali del Portogallo. Protagonista assoluta Tesa Savsek: prima ha vinto il proprio singolare contro Maria Mendeiros Martins, poi ha trascinato la compagna Lina Kazic al successo nel doppio decisivo, battendo per 6-2 6-3 la coppia Bordalo Nabuco/Mendeiros Martins. Buona la prima al Tennis Forza e Costanza 1911 anche per la nazionale dell’Ucraina, a segno sulla Finlandia: sono bastati i singolari, vinti da Alona Pager e Yeva Sobolieva. Venerdì le sfide del Gruppo B si giocheranno in mattinata, a partire dalle 8.45: in programma i duelli Slovenia-Ucraina e Portogallo-Finlandia. Non prima delle 14, invece, Italia-Svizzera e Danimarca-Svezia.

I RISULTATI DELLA PRIMA GIORNATA

GRUPPO A

Italia b. Svezia 2-1

Vittoria Maria Casini (Ita) b. Esther Chamney (Swe) 6-3 7-5, Josephine Silfverschiold (Swe) b. Sofia Brigatti (Ita) 6-3 6-2, Brigatti/Casini (Ita) b. Larsson/Silfverschiold (Swe) 6-2 6-4.

Svizzera b. Danimarca 2-0 (in corso)

Mia Bigler (Sui) b. Maya Teilmann (Den) 6-2 6-0, Oona Roth (Sui) b. Philippa Henningsen (Den) 6-3 7-6.

Da completare: doppio Francke/Roth (Sui) vs Teilmann/Henningsen (Den).

GRUPPO B

Slovenia b. Portogallo 2-1

Tesa Savsek (Slo) b. Maria Mendeiros Martins (Por) 6-2 6-3, Benedita Bordalo Nabuco (Por) b. Tia Kazic (Slo) 6-4 6-2, L. Kazic/Savsek (Slo) b. Bordalo Nabuco/Mendeiros Martins (Por) 6-2 6-3.

Ucraina b. Finlandia 2-0 (in corso)

Alona Pager (Ukr) b. Edith Napari (Fin) 7-6 6-2, Yeva Sobolieva (Ukr) b. Saimi Juvonen (Fin) 7-5 6-2.

Da completare: doppio Juvonen/Westerlund (Fin) vs Pager/Sobolieva (Ukr).

IL PROGRAMMA

Da giovedì 23 a sabato 25 luglio: fase a gironi. Due incontri a partire dalle 8.45, due incontri a partire dalle 1 4. Domenica 26 luglio: spareggi qualificazione, finale 5°/6° posto, finale 7°/8° posto. Ogni sfida prevede tre incontri: due singolari e un doppio. Ingresso gratuito.

I DUE GIRONI

Gruppo A: Danimarca, Italia, Svezia, Svizzera.

Gruppo B: Finlandia, Portogallo, Slovenia, Ucraina.

GLI INCONTRI DELLA SECONDA GIORNATA

Gruppo A (ore 14): Italia vs Svizzera, Danimarca vs Svezia.

Gruppo B (ore 8.45): Portogallo vs Finlandia, Slovenia vs Ucraina.

LE FORMAZIONI IN GARA

Danimarca: Caroline Crone, Philippa Henningsen, Maya Teilmann. Cap: Mervana Jugic Salkic.

Finlandia: Saimi Juvonen, Edith Napari, Minea Westerlund. Cap: Aleksi Tuukkanen.

Irlanda: Mary-Kate Bandi, Patricia Chen, Polina Dykhanova. Cap: Christine Treston.

Italia: Sofia Brigatti, Vittoria Maria Casini, Marta Mammoliti. Cap: Pierpaolo Vidiri.

Portogallo: Benedita Bordalo Nabuco, Maria Mendeiros Martins, Maria Mouline Pinto. Cap: João Romeira.

Slovenia: Lina Kazic, Tia Kazic, Tesa Savsek. Cap: Denis Bovhan.

Svezia: Esther Chamney, Beatrice Larsson, Josephine Silfverschiold. Cap: Asa Svensson.

Svizzera: Mia Bigler, Frieda Francke, Oona Roth. Cap: Denis Scheers.

Ucraina: Tereza Bilovus, Alona Pager, Yeva Sobolieva. Cap: Olena Bulachek.