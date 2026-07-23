Giappone, arrestata Rika Hiraki: la campionessa del Roland Garros in doppio misto è sospettata di frode online

L’ex tennista giapponese Rika Hiraki, vincitrice del doppio misto al Roland Garros 1997 insieme a Mahesh Bhupathi, è stata arrestata dalla polizia giapponese nell’ambito di un’indagine su una presunta truffa online risalente a quattro anni fa.

La cinquantaquattrenne nega ogni coinvolgimento e, nelle dichiarazioni rese agli investigatori, ha affermato di non ricordare i fatti contestati. La vicenda ha avuto una notevole risonanza in Giappone, dove Hiraki è ricordata per essere stata la prima tennista del Paese, dopo oltre vent’anni, a conquistare un titolo del Grande Slam.

La presunta truffa risale al 2022

Secondo quanto riferito, l’inchiesta è condotta dalla polizia della Prefettura di Kochi. Nel 2022 una donna sarebbe stata ingannata da una persona che si presentava come un chirurgo ortopedico impiegato in un ospedale di Parigi.

Il presunto medico avrebbe richiesto alla vittima il pagamento di 300.000 yen, sostenendo che il denaro fosse necessario per coprire inesistenti spese doganali relative agli effetti personali della moglie defunta, apparentemente spediti in Giappone.

Gli investigatori sostengono che la somma sia stata trasferita su un conto bancario intestato a Rika Hiraki. Le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza mostrerebbero l’ex giocatrice mentre prelevava del denaro da quello stesso conto nel giorno in cui fu effettuato il bonifico.

Al vaglio altri trasferimenti

Le autorità stanno verificando se altre persone abbiano inviato denaro sul conto riconducibile alla campionessa giapponese. L’indagine riguarda anche un ulteriore movimento di circa 270.000 yen che, secondo l’accusa, sarebbe transitato attraverso un conto in criptovalute intestato alla stessa Hiraki.

L’ex tennista ha respinto le contestazioni dichiarando: “Non ricordo nulla di tutto questo”. La sua eventuale responsabilità dovrà essere accertata nel corso delle indagini e nelle successive sedi giudiziarie.

Una carriera culminata con il titolo a Parigi

Durante la carriera, Hiraki raggiunse la 72ª posizione mondiale in singolare e la 26ª in doppio. Conquistò sei titoli WTA, tutti in doppio, ma il risultato più prestigioso arrivò al Roland Garros 1997.

In quell’edizione vinse il torneo di doppio misto insieme all’indiano Mahesh Bhupathi, firmando uno dei risultati più importanti del tennis giapponese dell’epoca. Proprio il prestigio della sua carriera ha amplificato l’impatto della notizia nel Paese.





Francesco Paolo Villarico