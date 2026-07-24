Serena Williams elogia Sabalenka: «Mi rivedo in lei, è una belva che dà tutto in campo»

Serena Williams vede qualcosa di sé in Aryna Sabalenka. La campionessa statunitense, intervenuta al Fanatics Fest di Manhattan, ha riservato parole di grande ammirazione alla numero uno del mondo, sottolineando soprattutto la sua intensità agonistica e la libertà con cui riesce a manifestare le proprie emozioni.

La vincitrice di 23 titoli del Grande Slam sta approfittando di alcune settimane lontano dalle competizioni per recuperare dall’infortunio al ginocchio accusato dopo il ritorno a Wimbledon. Sui prati londinesi era stata eliminata in tre set da Maya Joint e non aveva poi potuto disputare il doppio insieme alla sorella Venus.

Il possibile ritorno allo US Open

Serena dovrebbe rientrare durante la tournée nordamericana sul cemento. La statunitense è attesa soprattutto allo US Open, dove potrebbe ricevere una wild card per il singolare e, secondo alcune indiscrezioni, anche per i tabelloni di doppio femminile e misto.

Resta invece da definire la sua eventuale presenza nei WTA 1000 del Canada e di Cincinnati. Gli organizzatori del torneo canadese hanno fatto sapere di essere ancora in attesa di una risposta.

Una sua partecipazione ai grandi appuntamenti americani potrebbe regalarle subito un confronto con alcune delle migliori giocatrici del circuito. Tra gli incontri più affascinanti ci sarebbe proprio quello con Sabalenka: due campionesse accomunate dalla potenza dei colpi, dal carisma e da un atteggiamento particolarmente intenso.

«Sabalenka è una belva»

Serena non ha nascosto quanto apprezzi il modo in cui la bielorussa affronta la competizione: «Sabalenka è la numero uno ed è una belva che dà tutto in campo. Mi rivedo in lei e amo questo suo modo di essere».

L’ex numero uno del mondo ha poi evidenziato un aspetto legato alla possibilità di esprimere apertamente le proprie emozioni dopo una sconfitta: «Quando perde si arrabbia. A me non permettevano di manifestare la rabbia quando giocavo, mentre adoro il fatto che lei possa farlo».

Le sue parole evidenziano non soltanto la stima nei confronti di Sabalenka, ma anche il diverso trattamento che Serena ritiene di aver ricevuto durante la propria carriera. La statunitense è stata spesso criticata per le reazioni avute in campo, mentre considera positivo che l’attuale numero uno possa mostrare senza filtri la propria personalità.

Il curioso ricordo della finale persa contro Venus

Durante l’incontro di New York, Serena ha parlato anche della rivalità con la sorella Venus Williams. Le due si sono affrontate più volte nei tornei più importanti, dovendo separare il loro rapporto familiare dalla competizione.

Serena ha ricordato in particolare una finale di Wimbledon persa contro Venus: «Ero furiosa, non riuscivo nemmeno a guardarla e non potevo parlare. Subito dopo dovevamo disputare insieme la finale di doppio e non dissi una parola per tutta la partita».

La parte più divertente della storia è emersa soltanto anni dopo: «Venus era talmente distaccata da non accorgersi di nulla. Ho scoperto molto tempo dopo che non sapeva neppure che fossi arrabbiata con lei», ha raccontato Serena tra le risate.

In attesa di capire quando tornerà in campo, Williams continua dunque ad alimentare la curiosità intorno alla propria presenza nella tournée americana. Un eventuale confronto con Sabalenka rappresenterebbe uno degli incontri più attesi: la leggenda del tennis femminile contro la campionessa nella quale riconosce parte del proprio spirito competitivo.





Francesco Paolo Villarico