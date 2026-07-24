Sinner parla da Genova: “Cerchiamo sempre di dare il massimo e di ricercare l’eccellenza in tutto quello che facciamo”

Jannik Sinner è riapparso in pubblico a Genova per un’esperienza per lui del tutto nuova: partirà per qualche giorno su di una nave da crociera di uno dei suoi sponsor come “Global Brand Ambassador” e i viaggiatori presenti sulla nave – attraverso una donazione in beneficenza – potranno incontrarlo su richiesta. Prima di iniziare questa insolita attività, l’azzurro ha rilasciato qualche dichiarazione al quotidiano genovese Il Secolo XIX, che riportiamo.

“Insieme al mio team stiamo già preparando questa seconda parte della stagione e il ritorno sul duro. I primi sette mesi sono volati via in un attimo e abbiamo ottenuto ottimi risultati. Siamo ovviamente molto felici di aver difeso il titolo a Wimbledon, un momento davvero speciale per tutti noi”. Questa piccola pausa è inserita nella preparazione in vista dei prossimi appuntamenti in Nord America, il Masters 1000 di Cincinnati (dove lo scorso anno si arrese in finale dopo solo 5 game per un malessere accusato dalla notte precedente) e US Open, sconfitto in finale da Alcaraz. Ancora non è certa la sua presenza in Canada, entro qualche giorno comunicherà la sua decisione, che eventualmente potrebbe anche privilegiare l’appuntamento di Toronto a discapito di quello in Ohio. Il miraggio di puntare a vincere tutti e nove i mille nell’anno resta, ma sicuramente non è cima ai suoi pensieri. Non resta che attendere le sue decisioni, intanto si potrà godere il mare su di una nave di lusso.

“Il mare è bellissimo, in Italia siamo molto fortunati, abbiamo il mare, i laghi, le montagne e le isole… i paesaggi del nostro Paese sono molto diversi tra loro e incredibilmente ricchi. Il mare mi ha sempre trasmesso un senso di vacanza, di relax, di tranquillità e di bellezza. (…) A bordo di una nave sei immerso nel mare e circondato dalla natura”.

“Cerchiamo sempre di dare il massimo e di ricercare l’eccellenza in tutto quello che facciamo. Si potrebbe dire che non ci fermiamo mai. Ma siamo anche italiani e sappiamo goderci le cose belle della vita: una bella cena, un viaggio in un posto nuovo, il tempo trascorso con le persone a cui vogliamo bene”.

“Mi considero molto fortunato ad avere i genitori che ho – continua Jannik – mi hanno sempre aiutato e sostenuto, senza mai mettermi pressione. Credo che sia importante lasciare ai bambini la libertà di scegliere lo sport che più gli piace. Prima di tutto devono divertirsi e apprezzare lo sport che praticano, senza sentire pressione”.

Ultima risposta sul futuro, l’immagine che vorrebbe lasciare: “Cosa vorrei fosse la prima cosa che la gente ricorderà di me tra dieci anni? Ne ho solo 24, non è facile rispondere a questa domanda. Oltre ai risultati ottenuti in campo, mi piacerebbe che la gente si ricordasse di me per il tipo di persona che sono e per i valori che mi hanno trasmesso i miei genitori. Magari qualcuno si ricorderà anche perché si è divertito guardando le mie partite. Quando gioco in Italia, il pubblico mi dà sempre un grande supporto e spero di riuscire a trasmettere anche io gioia ed energia positiva”.

Mario Cecchi