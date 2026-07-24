Dominic Thiem cambia sport: nuova avventura nel calcio austriaco

Dalla racchetta al pallone. Dopo essersi ritirato dal tennis professionistico, Dominic Thiem ha deciso di intraprendere una nuova e sorprendente esperienza sportiva, entrando a far parte del Badener AC, formazione che milita nell’ottava serie del calcio austriaco.

Secondo quanto riferito dalla stampa locale, l’ex numero 3 del mondo è stato ufficialmente tesserato come calciatore presso la Federazione austriaca lo scorso 15 luglio. Il suo arrivo nel club sarebbe stato favorito da un amico che fa già parte della squadra.

Nessun posto assicurato per Thiem

Il direttore sportivo del Badener AC, Sergej Petrovic, ha commentato con curiosità l’arrivo del nuovo tesserato: «Abbiamo sentito dire che è un buon giocatore. Spero che possa giocare».

Il prestigioso passato nel tennis, tuttavia, non garantirà a Thiem alcun trattamento di favore. L’austriaco dovrà allenarsi e conquistarsi il proprio spazio esattamente come tutti gli altri componenti della rosa.

«Gli allenamenti non sono ancora cominciati e quindi non posso dire molto sui nuovi acquisti. Ha un amico nella squadra e spero che possa fare bene. Tutti devono lottare per conquistare un posto nell’undici titolare», ha precisato Petrovic.

Una nuova sfida dopo il tennis

Thiem ha concluso la propria carriera tennistica dopo essere stato uno dei principali protagonisti della sua generazione. Ha disputato quattro finali del Grande Slam, raggiunto la terza posizione del ranking mondiale e conquistato il titolo più importante della carriera allo US Open 2020.

I problemi al polso hanno compromesso le sue ultime stagioni e gli hanno impedito di ritrovare il livello raggiunto nel periodo migliore. Ora, lontano dalle pressioni del circuito ATP, il campione austriaco proverà nuovamente l’adrenalina della competizione, questa volta partendo dalle categorie più basse del calcio nazionale.





Francesco Paolo Villarico