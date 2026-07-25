Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 25 Luglio 2026

25/07/2026 08:15 Nessun commento
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998

POR ATP 250 Estoril – terra
SF Blockx BEL – Darderi ITA Non prima 20:00

Il match deve ancora iniziare



MEX ATP 250 Los Cabos – hard
Q1 Boyer USA – Claverie ITA 2° inc. ore 03:00

Il match deve ancora iniziare



ITA WTA Palermo 125 – terra
SF Ferro FRA – Bronzetti ITA 2 incontro dalle 19:00

Il match deve ancora iniziare

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