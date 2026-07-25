Qualificazioni ATP ATP, Copertina

ATP 500 Washington e ATP 250 Los Cabos: Il Tabellone di Qualificazione. Presenza di un azzurro

25/07/2026 07:42 2 commenti
Lorenzo Claverie nella foto
Lorenzo Claverie nella foto

USA ATP 500 Washington – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Zachary Svajda USA vs (Alt) Stefan Kozlov USA
(WC) Cruz Hewitt AUS vs (8) Dusan Lajovic SRB

(2) Marcos Giron USA vs (WC) Aryan Shah IND
Andre Ilagan USA vs (11) Remy Bertola SUI

(3) Aleksandar Vukic AUS vs (PR) Aziz Dougaz TUN
James McCabe AUS vs (10) Alex Bolt AUS

(4) Martin Damm USA vs Kimmer Coppejans BEL
Abdullah Shelbayh JOR vs (9) Billy Harris GBR

(5) Christopher O’Connell AUS vs Andres Martin USA
(WC) Jordan Lee USA vs (7) Moez Echargui TUN

(6) Mackenzie McDonald USA vs Edas Butvilas LTU
(WC) Trevor Svajda USA vs (12) Elias Ymer SWE




MEX ATP 250 Los Cabos – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Nicolas Mejia COL vs Alex Hernandez MEX
(Alt) Alan Magadan MEX vs (7) Garrett Johns USA

(2) Soonwoo Kwon KOR vs (WC) Alan Fernando Rubio Fierros MEX
(Alt) Luis Carlos Alvarez MEX vs (8) Edward Winter AUS

(3) Tristan Boyer USA vs (Alt) Lorenzo Claverie ITA
Miguel Tobon COL vs (5) Bernard Tomic AUS

(4) Borna Gojo CRO vs (PR) Aidan Mayo USA
(WC) Roger Pascual Ferra ESP vs (6) Colton Smith USA

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2 commenti

walden 25-07-2026 10:13

Amici della redazione , ci raccontate qualcosa di Lorenzo Claverie, riapparso dopo due anni di assenza dai campi?

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dateccitrungelliti (Guest) 25-07-2026 10:01

Mitico Lorenzo Claverie, il nostro spilungone colombiano. Nelle ultime settimane ha ottenuto dei buoni risultati tra cui la semi nel ch di bogotà.

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