ATP 500 Washington e ATP 250 Los Cabos: Il Tabellone di Qualificazione. Presenza di un azzurro
ATP 500 Washington – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Zachary Svajda vs (Alt) Stefan Kozlov
(WC) Cruz Hewitt vs (8) Dusan Lajovic
(2) Marcos Giron vs (WC) Aryan Shah
Andre Ilagan vs (11) Remy Bertola
(3) Aleksandar Vukic vs (PR) Aziz Dougaz
James McCabe vs (10) Alex Bolt
(4) Martin Damm vs Kimmer Coppejans
Abdullah Shelbayh vs (9) Billy Harris
(5) Christopher O’Connell vs Andres Martin
(WC) Jordan Lee vs (7) Moez Echargui
(6) Mackenzie McDonald vs Edas Butvilas
(WC) Trevor Svajda vs (12) Elias Ymer
ATP 250 Los Cabos – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Nicolas Mejia vs Alex Hernandez
(Alt) Alan Magadan vs (7) Garrett Johns
(2) Soonwoo Kwon vs (WC) Alan Fernando Rubio Fierros
(Alt) Luis Carlos Alvarez vs (8) Edward Winter
(3) Tristan Boyer vs (Alt) Lorenzo Claverie
Miguel Tobon vs (5) Bernard Tomic
(4) Borna Gojo vs (PR) Aidan Mayo
(WC) Roger Pascual Ferra vs (6) Colton Smith
TAG: Circuito ATP
2 commenti
Amici della redazione , ci raccontate qualcosa di Lorenzo Claverie, riapparso dopo due anni di assenza dai campi?
Mitico Lorenzo Claverie, il nostro spilungone colombiano. Nelle ultime settimane ha ottenuto dei buoni risultati tra cui la semi nel ch di bogotà.