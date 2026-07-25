Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Estoril e Kitzbuhel, ATP 500 Washington e ATP 250 Los Cabos: I risultati completi con il dettaglio del Day 6 e del Primo Turno di Qualificazione. In campo Luciano Darderi nella semifinale dell’Estoril (LIVE)

25/07/2026 08:30 1 commento
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Getty Images
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Getty Images

🇵🇹
ATP 250 Estoril
Estoril, Portogallo  ·  25 Luglio 2026

🌧
20°C
Sole e nuvole, rovesci a tratti  ·  Picco 25°C
CIELO Nuvole intermittenti al mattino, poi parzialmente soleggiato e nuvole nel pomeriggio
PIOGGIA Rovesci indicati alle 10:00, 11:00 e 14:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 25 Luglio
09:00
21°
10:00
🌧
22°
11:00
🌧
23°
12:00
24°
13:00
25°
14:00
🌧
25°
15:00
25°
17:00
24°
21:00
21°
23:00
20°
⚠  Rovesci tra mattinata e primo pomeriggio: semifinali sulla terra da monitorare
🎾  Programma del giorno — 25 Luglio
🎾
ATP 250 · Main Draw
Semifinali · Terra Battuta
SF
🌧  Rovesci
⚠  Da monitorare
🎾  Semifinali
🏀  Terra Battuta

ESTADIO MILLENNIUM – ore 16:00
Titouan Droguet FRA / Kyrian Jacquet FRA vs Nuno Borges POR / Francisco Cabral POR

Il match deve ancora iniziare

Luca Van Assche FRA vs Hugo Gaston FRA (Non prima 18:30)

Il match deve ancora iniziare

Alexander Blockx BEL vs Luciano Darderi ITA (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare





🇦🇹
ATP 250 Kitzbühel
Kitzbühel, Austria  ·  25 Luglio 2026

16°C
Soleggiato e caldo  ·  Picco 31°C
CIELO Nuvole intermittenti al mattino, poi soleggiato e prevalentemente soleggiato nel pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 25 Luglio
09:00
10°
10:00
13°
11:00
16°
12:00
20°
13:00
23°
14:00
27°
15:00
30°
16:00
31°
18:00
29°
21:00
24°
⚠  Allarme giallo temporali dalle 18:00 fino a domenica alle 04:00: finale sulla terra da monitorare in serata
🎾  Programma del giorno — 25 Luglio
🎾
ATP 250 · Main Draw
Finali · Terra Battuta
F
☀  Soleggiato
⚠  Temporali serali
🎾  Finali
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 10:30
Jakob Schnaitter GER / Mark Wallner GER vs Lucas Miedler AUT / Marc Polmans AUS

ATP Kitzbuhel
Jakob Schnaitter / Mark Wallner [3]
0
0
Lucas Miedler / Marc Polmans [2]
0
0
Mostra dettagli

Alexander Bublik KAZ vs Quentin Halys FRA (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare





🇺🇸
ATP 500 Washington
Washington, USA  ·  25 Luglio 2026

22°C
Nuvoloso, poi parzialmente soleggiato  ·  Picco 28°C
CIELO Rovesci nelle prime ore, poi parzialmente soleggiato dalla mattina
PIOGGIA Rovesci indicati alle 03:00, poi assenti nelle ore successive disponibili
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 25 Luglio
07:00
21°
08:00
22°
09:00
23°
10:00
24°
11:00
25°
12:00
26°
13:00
27°
14:00
28°
✅  Dopo i rovesci notturni, qualificazioni sul cemento in condizioni generalmente buone
🎾  Programma del giorno — 25 Luglio
🎾
ATP 500 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Cemento
Q1
⛅  Parz. soleggiato
✅  Migliora
🎾  Qualificazioni
🏸  Cemento

Stadium – ore 16:00
Cruz Hewitt AUS vs Dusan Lajovic SRB

Il match deve ancora iniziare

Mackenzie McDonald USA vs Edas Butvilas LTU

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 16:00
Martin Damm USA vs Kimmer Coppejans BEL

Il match deve ancora iniziare

Zachary Svajda USA vs Stefan Kozlov USA

Il match deve ancora iniziare

Jordan Lee USA vs Moez Echargui TUN

Il match deve ancora iniziare

Trevor Svajda USA vs Elias Ymer SWE

Il match deve ancora iniziare

Stefan Kozlov USA / Jordan Lee USA vs Ariel Behar URU / Anirudh Chandrasekar IND (Non prima 22:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 16:00
Aleksandar Vukic AUS vs Aziz Dougaz TUN

Il match deve ancora iniziare

Andre Ilagan USA vs Remy Bertola SUI

Il match deve ancora iniziare

Marcos Giron USA vs Aryan Shah IND

Il match deve ancora iniziare

Christopher O’Connell AUS vs Andres Martin USA (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 16:00
James McCabe AUS vs Alex Bolt AUS

Il match deve ancora iniziare

Abdullah Shelbayh JOR vs Billy Harris GBR

Il match deve ancora iniziare

Fernando Romboli BRA / John-Patrick Smith AUS vs Victor Cornea ROU / Daniel Cukierman ISR (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare





🇲🇽
ATP 250 Los Cabos
Los Cabos, Messico  ·  25 Luglio 2026

🌧
28°C
Pioggia leggera, poi schiarite  ·  Picco 30°C
CIELO Nuvoloso nelle prime ore, poi parzialmente soleggiato dalla mattina
PIOGGIA Pioggia leggera nelle condizioni attuali, poi nessun rovescio indicato nelle ore disponibili
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 25 Luglio
06:00
28°
07:00
28°
08:00
29°
09:00
30°
10:00
30°
11:00
30°
⚠  Pioggia leggera nelle prime ore: 1° turno di qualificazione sul cemento da monitorare
🎾  Programma del giorno — 25 Luglio
🎾
ATP 250 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Cemento
Q1
🌧  Pioggia leggera
⚠  Da monitorare
🎾  Qualificazioni
🏸  Cemento

Grandstand – ore 03:00
Alan Magadan MEX vs Garrett Johns USA

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Mejia COL vs Alex Hernandez MEX

Il match deve ancora iniziare

Borna Gojo CRO vs Aidan Mayo USA

Il match deve ancora iniziare



Cancha 1 – ore 03:00
Luis Carlos Alvarez MEX vs Edward Winter AUS

Il match deve ancora iniziare

Soonwoo Kwon KOR vs Alan Fernando Rubio Fierros MEX

Il match deve ancora iniziare

Roger Pascual Ferra ESP vs Colton Smith USA

Il match deve ancora iniziare




Cancha 2 – ore 03:00
Miguel Tobon COL vs Bernard Tomic AUS
Il match deve ancora iniziare

Tristan Boyer USA vs Lorenzo Claverie ITA

Il match deve ancora iniziare

TAG:

1 commento

ospite1 (Guest) 25-07-2026 10:05

Darderi in semifinale vincendo due partite contro giocatori challenger , sempre polemico e atteggiamento altezzoso da sempre . Forza Blockx.

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