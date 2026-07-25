ATP 250 Estoril e Kitzbuhel, ATP 500 Washington e ATP 250 Los Cabos: I risultati completi con il dettaglio del Day 6 e del Primo Turno di Qualificazione. In campo Luciano Darderi nella semifinale dell’Estoril (LIVE)
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Sole e nuvole, rovesci a tratti · Picco 25°C
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🎾 Semifinali
🏀 Terra Battuta
ESTADIO MILLENNIUM – ore 16:00
Titouan Droguet / Kyrian Jacquet vs Nuno Borges / Francisco Cabral
Luca Van Assche vs Hugo Gaston (Non prima 18:30)
Alexander Blockx vs Luciano Darderi (Non prima 20:00)
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Soleggiato e caldo · Picco 31°C
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⚠ Temporali serali
🎾 Finali
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 10:30
Jakob Schnaitter / Mark Wallner vs Lucas Miedler / Marc Polmans
Alexander Bublik vs Quentin Halys (Non prima 13:00)
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Nuvoloso, poi parzialmente soleggiato · Picco 28°C
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🎾 Qualificazioni
🏸 Cemento
Stadium – ore 16:00
Cruz Hewitt vs Dusan Lajovic
Mackenzie McDonald vs Edas Butvilas
Grandstand – ore 16:00
Martin Damm vs Kimmer Coppejans
Zachary Svajda vs Stefan Kozlov
Jordan Lee vs Moez Echargui
Trevor Svajda vs Elias Ymer
Stefan Kozlov / Jordan Lee vs Ariel Behar / Anirudh Chandrasekar (Non prima 22:00)
Court 4 – ore 16:00
Aleksandar Vukic vs Aziz Dougaz
Andre Ilagan vs Remy Bertola
Marcos Giron vs Aryan Shah
Christopher O’Connell vs Andres Martin (Non prima 21:00)
Court 5 – ore 16:00
James McCabe vs Alex Bolt
Abdullah Shelbayh vs Billy Harris
Fernando Romboli / John-Patrick Smith vs Victor Cornea / Daniel Cukierman (Non prima 23:00)
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Pioggia leggera, poi schiarite · Picco 30°C
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🎾 Qualificazioni
🏸 Cemento
Grandstand – ore 03:00
Alan Magadan vs Garrett Johns
Nicolas Mejia vs Alex Hernandez
Borna Gojo vs Aidan Mayo
Cancha 1 – ore 03:00
Luis Carlos Alvarez vs Edward Winter
Soonwoo Kwon vs Alan Fernando Rubio Fierros
Roger Pascual Ferra vs Colton Smith
Cancha 2 – ore 03:00
Miguel Tobon vs Bernard Tomic
Tristan Boyer vs Lorenzo Claverie
TAG: Circuito ATP
1 commento
Darderi in semifinale vincendo due partite contro giocatori challenger , sempre polemico e atteggiamento altezzoso da sempre . Forza Blockx.