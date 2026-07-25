Challenger Bloomfiled Hills, Zug, Segovia, Tampere e Winnipeg: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

Alex Michelsen USA, 25.08.2004 - Foto Getty Images
Challenger 125 Zug
Zug, Svizzera · 25 Luglio 2026
|☀
|
20°C
Soleggiato e asciutto · Picco 31°C
|
|CIELO
|Soleggiato al mattino, poi prevalentemente soleggiato e nuvole in aumento nel tardo pomeriggio
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 25 Luglio
|
10:00
☀
24°
|
11:00
☀
27°
|
12:00
☀
28°
|
13:00
☀
29°
|
14:00
☀
30°
|
15:00
⛅
30°
|
16:00
⛅
31°
|
17:00
☁
31°
|
20:00
☁
26°
|
23:00
☁
22°
✅ Nessuna pioggia indicata: semifinali sulla terra in condizioni buone
🎾 Programma del giorno — 25 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 125 · Main Draw
Semifinali · Terra Battuta
|
SF
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
🎾 Semifinali
🏀 Terra Battuta
Redcomet Arena – ore 13:00
Andrew Paulson / David Poljak vs Thijmen Loof / Kaito Uesugi
ATP Zug
Andrew Paulson / David Poljak
0
1
Thijmen Loof / Kaito Uesugi•
40
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Paulson / Poljak
0-0 → 1-0
Thiago Seyboth Wild vs Dylan Dietrich (Non prima 15:00)
Il match deve ancora iniziare
Max Hans Rehberg vs Marc-Andrea Huesler (Non prima 17:00)
Il match deve ancora iniziare
Challenger 75 Tampere
Tampere, Finlandia · 25 Luglio 2026
|🌧
|
16°C
Nuvoloso, rovesci a tratti · Picco 19°C
|
|CIELO
|Nuvoloso per gran parte della giornata, con rovesci in tarda mattinata e tra pomeriggio e sera
|PIOGGIA
|Rovesci indicati alle 11:00, 17:00, 18:00, 21:00, 22:00 e 23:00
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 25 Luglio
|
11:00
🌧
18°
|
12:00
☁
18°
|
13:00
☁
19°
|
14:00
☁
19°
|
15:00
☁
19°
|
16:00
☁
18°
|
17:00
🌧
18°
|
18:00
🌧
18°
|
21:00
🌧
16°
|
23:00
🌧
15°
⚠ Rovesci a tratti: semifinali sulla terra da monitorare
🎾 Programma del giorno — 25 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Main Draw
Semifinali · Terra Battuta
|
SF
🌧 Rovesci
⚠ Da monitorare
🎾 Semifinali
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 10:00
Jarno Jans / Niels Visker vs Matt Ponchet / Oskar Brostrom Poulsen
ATP Tampere
Jarno Jans / Niels Visker [3]
6
6
Matt Ponchet / Oskar Brostrom Poulsen
2
1
Vincitore: Jans / Visker
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Jans / Visker
5-1 → 6-1
M. Ponchet / Brostrom Poulsen
5-0 → 5-1
J. Jans / Visker
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
4-0 → 5-0
M. Ponchet / Brostrom Poulsen
3-0 → 4-0
J. Jans / Visker
2-0 → 3-0
M. Ponchet / Brostrom Poulsen
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
J. Jans / Visker
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Ponchet / Brostrom Poulsen
5-2 → 6-2
J. Jans / Visker
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
M. Ponchet / Brostrom Poulsen
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
3-2 → 4-2
J. Jans / Visker
2-2 → 3-2
M. Ponchet / Brostrom Poulsen
15-0
15-15
df
30-15
40-15
2-1 → 2-2
J. Jans / Visker
0-15
df
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
M. Ponchet / Brostrom Poulsen
1-0 → 1-1
J. Jans / Visker
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Diego Dedura vs Gauthier Onclin (Non prima 12:00)
ATP Tampere
Diego Dedura•
0
6
2
Gauthier Onclin [3]
40
2
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Dedura
15-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
G. Onclin
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
0-2 → 1-2
G. Onclin
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Dedura
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
5-2 → 6-2
G. Onclin
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
4-2 → 5-2
D. Dedura
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
D. Dedura
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
df
2-1 → 2-2
G. Onclin
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
G. Onclin
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Maks Kasnikowski vs Otto Virtanen
Il match deve ancora iniziare
Challenger 75 Segovia
Segovia, Spagna · 25 Luglio 2026
|⛅
|
16°C
Sole e nuvole, temporali verso sera · Picco 25°C
|
|CIELO
|Parzialmente soleggiato e prevalentemente soleggiato fino al pomeriggio, poi temporali verso sera
|PIOGGIA
|Temporali indicati intorno alle 19:00
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 25 Luglio
|
10:00
⛅
17°
|
11:00
⛅
18°
|
12:00
⛅
20°
|
13:00
☀
21°
|
14:00
☀
22°
|
15:00
☀
23°
|
16:00
☀
24°
|
17:00
☀
25°
|
19:00
🌩
22°
|
23:00
☀
17°
⚠ Temporali verso sera: semifinali sul cemento da monitorare nel finale di giornata
🎾 Programma del giorno — 25 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Main Draw
Semifinali · Cemento
|
SF
⛅ Sole e nuvole
⚠ Temporali serali
🎾 Semifinali
🏸 Cemento
Pista Pedro Muñoz – ore 12:00
Arda Azkara / Yanki Erel vs Alejo Sanchez Quilez / Benjamin Winter Lopez
ATP Segovia
Arda Azkara / Yanki Erel
0
6
3
Alejo Sanchez Quilez / Benjamin Winter Lopez•
15
2
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Sanchez Quilez / Winter Lopez
A. Azkara / Erel
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
2-5 → 3-5
A. Sanchez Quilez / Winter Lopez
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
A. Azkara / Erel
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-4 → 2-4
A. Sanchez Quilez / Winter Lopez
1-3 → 1-4
A. Azkara / Erel
0-3 → 1-3
A. Sanchez Quilez / Winter Lopez
0-2 → 0-3
A. Azkara / Erel
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
A. Sanchez Quilez / Winter Lopez
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Azkara / Erel
5-2 → 6-2
A. Sanchez Quilez / Winter Lopez
4-2 → 5-2
A. Azkara / Erel
3-2 → 4-2
A. Sanchez Quilez / Winter Lopez
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-1 → 3-2
A. Azkara / Erel
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
2-1 → 3-1
A. Sanchez Quilez / Winter Lopez
1-1 → 2-1
A. Azkara / Erel
0-1 → 1-1
A. Sanchez Quilez / Winter Lopez
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Luka Pavlovic vs Keegan Smith (Non prima 17:00)
Il match deve ancora iniziare
Matteo Martineau vs Oliver Crawford (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Challenger 125 Bloomfield Hills
Bloomfield Hills, USA · 25 Luglio 2026
|☀
|
17°C
Soleggiato e asciutto · Picco 28°C
|
|CIELO
|Sereno nelle prime ore, poi prevalentemente soleggiato fino al primo pomeriggio
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 25 Luglio
|
07:00
☀
18°
|
08:00
☀
19°
|
09:00
☀
21°
|
10:00
☀
22°
|
11:00
☀
24°
|
12:00
☀
26°
|
13:00
☀
27°
|
15:00
☀
28°
|
—
ⓘ
—
|
—
ⓘ
—
✅ Nessuna pioggia indicata: semifinali sul cemento in condizioni buone
🎾 Programma del giorno — 25 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 125 · Main Draw
Semifinali · Cemento
|
SF
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
🎾 Semifinali
🏸 Cemento
Center Court – ore 17:00
Trey Hilderbrand / JJ Tracy vs Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha
Il match deve ancora iniziare
Jacob Fearnley vs Michael Zheng (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Alex Michelsen vs Dhakshineswar Suresh
Il match deve ancora iniziare
Challenger 75 Winnipeg
Winnipeg, Canada · 25 Luglio 2026
|☀
|
21°C
Prevalentemente soleggiato e asciutto · Picco 30°C
|
|CIELO
|Sereno nelle prime ore, poi prevalentemente soleggiato fino al primo pomeriggio
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 25 Luglio
|
06:00
☀
18°
|
07:00
☀
19°
|
08:00
☀
20°
|
09:00
☀
22°
|
10:00
☀
23°
|
11:00
☀
25°
|
12:00
☀
27°
|
13:00
☀
28°
|
14:00
☀
30°
|
—
ⓘ
—
✅ Nessuna pioggia indicata: semifinali sul cemento in condizioni buone
🎾 Programma del giorno — 25 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Main Draw
Semifinali · Cemento
|
SF
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
🎾 Semifinali
🏸 Cemento
Stadium – ore 18:00
Daniel Milavsky / Braden Shick vs Joshua Sheehy / Tyler Zink
Il match deve ancora iniziare
Charles Broom vs Toby Samuel (Non prima 20:00)
Il match deve ancora iniziare
Shintaro Mochizuki vs Liam Draxl
Il match deve ancora iniziare
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