Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Bloomfiled Hills, Zug, Segovia, Tampere e Winnipeg: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

25/07/2026 09:25 Nessun commento
Alex Michelsen USA, 25.08.2004 - Foto Getty Images
Alex Michelsen USA, 25.08.2004 - Foto Getty Images

🇨🇭
Challenger 125 Zug
Zug, Svizzera  ·  25 Luglio 2026

20°C
Soleggiato e asciutto  ·  Picco 31°C
CIELO Soleggiato al mattino, poi prevalentemente soleggiato e nuvole in aumento nel tardo pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 25 Luglio
10:00
24°
11:00
27°
12:00
28°
13:00
29°
14:00
30°
15:00
30°
16:00
31°
17:00
31°
20:00
26°
23:00
22°
✅  Nessuna pioggia indicata: semifinali sulla terra in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 25 Luglio
🎾
ATP Challenger 125 · Main Draw
Semifinali · Terra Battuta
SF
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Semifinali
🏀  Terra Battuta

Redcomet Arena – ore 13:00
Andrew Paulson CZE / David Poljak CZE vs Thijmen Loof NED / Kaito Uesugi JPN

ATP Zug
Andrew Paulson / David Poljak
0
1
Thijmen Loof / Kaito Uesugi
40
0
Mostra dettagli

Thiago Seyboth Wild BRA vs Dylan Dietrich SUI (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

Max Hans Rehberg GER vs Marc-Andrea Huesler SUI (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare






🇫🇮
Challenger 75 Tampere
Tampere, Finlandia  ·  25 Luglio 2026

🌧
16°C
Nuvoloso, rovesci a tratti  ·  Picco 19°C
CIELO Nuvoloso per gran parte della giornata, con rovesci in tarda mattinata e tra pomeriggio e sera
PIOGGIA Rovesci indicati alle 11:00, 17:00, 18:00, 21:00, 22:00 e 23:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 25 Luglio
11:00
🌧
18°
12:00
18°
13:00
19°
14:00
19°
15:00
19°
16:00
18°
17:00
🌧
18°
18:00
🌧
18°
21:00
🌧
16°
23:00
🌧
15°
⚠  Rovesci a tratti: semifinali sulla terra da monitorare
🎾  Programma del giorno — 25 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Main Draw
Semifinali · Terra Battuta
SF
🌧  Rovesci
⚠  Da monitorare
🎾  Semifinali
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 10:00
Jarno Jans NED / Niels Visker NED vs Matt Ponchet FRA / Oskar Brostrom Poulsen DEN

ATP Tampere
Jarno Jans / Niels Visker [3]
6
6
Matt Ponchet / Oskar Brostrom Poulsen
2
1
Vincitore: Jans / Visker
Mostra dettagli

Diego Dedura GER vs Gauthier Onclin BEL (Non prima 12:00)

ATP Tampere
Diego Dedura
0
6
2
Gauthier Onclin [3]
40
2
3
Mostra dettagli

Maks Kasnikowski POL vs Otto Virtanen FIN

Il match deve ancora iniziare





🇪🇸
Challenger 75 Segovia
Segovia, Spagna  ·  25 Luglio 2026

16°C
Sole e nuvole, temporali verso sera  ·  Picco 25°C
CIELO Parzialmente soleggiato e prevalentemente soleggiato fino al pomeriggio, poi temporali verso sera
PIOGGIA Temporali indicati intorno alle 19:00
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 25 Luglio
10:00
17°
11:00
18°
12:00
20°
13:00
21°
14:00
22°
15:00
23°
16:00
24°
17:00
25°
19:00
🌩
22°
23:00
17°
⚠  Temporali verso sera: semifinali sul cemento da monitorare nel finale di giornata
🎾  Programma del giorno — 25 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Main Draw
Semifinali · Cemento
SF
⛅  Sole e nuvole
⚠  Temporali serali
🎾  Semifinali
🏸  Cemento

Pista Pedro Muñoz – ore 12:00
Arda Azkara TUR / Yanki Erel TUR vs Alejo Sanchez Quilez ESP / Benjamin Winter Lopez ESP

ATP Segovia
Arda Azkara / Yanki Erel
0
6
3
Alejo Sanchez Quilez / Benjamin Winter Lopez
15
2
5
Mostra dettagli

Luka Pavlovic FRA vs Keegan Smith USA (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare

Matteo Martineau FRA vs Oliver Crawford GBR (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare





🇺🇸
Challenger 125 Bloomfield Hills
Bloomfield Hills, USA  ·  25 Luglio 2026

17°C
Soleggiato e asciutto  ·  Picco 28°C
CIELO Sereno nelle prime ore, poi prevalentemente soleggiato fino al primo pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 25 Luglio
07:00
18°
08:00
19°
09:00
21°
10:00
22°
11:00
24°
12:00
26°
13:00
27°
15:00
28°
✅  Nessuna pioggia indicata: semifinali sul cemento in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 25 Luglio
🎾
ATP Challenger 125 · Main Draw
Semifinali · Cemento
SF
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Semifinali
🏸  Cemento

Center Court – ore 17:00
Trey Hilderbrand USA / JJ Tracy USA vs Pruchya Isaro THA / Niki Kaliyanda Poonacha IND

Il match deve ancora iniziare

Jacob Fearnley GBR vs Michael Zheng USA (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Alex Michelsen USA vs Dhakshineswar Suresh IND

Il match deve ancora iniziare





🇨🇦
Challenger 75 Winnipeg
Winnipeg, Canada  ·  25 Luglio 2026

21°C
Prevalentemente soleggiato e asciutto  ·  Picco 30°C
CIELO Sereno nelle prime ore, poi prevalentemente soleggiato fino al primo pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 25 Luglio
06:00
18°
07:00
19°
08:00
20°
09:00
22°
10:00
23°
11:00
25°
12:00
27°
13:00
28°
14:00
30°
✅  Nessuna pioggia indicata: semifinali sul cemento in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 25 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Main Draw
Semifinali · Cemento
SF
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Semifinali
🏸  Cemento

Stadium – ore 18:00
Daniel Milavsky USA / Braden Shick USA vs Joshua Sheehy USA / Tyler Zink USA

Il match deve ancora iniziare

Charles Broom GBR vs Toby Samuel GBR (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare

Shintaro Mochizuki JPN vs Liam Draxl CAN

Il match deve ancora iniziare

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