Halys sorprende Bublik a Kitzbühel e conquista il primo titolo ATP della carriera

Quentin Halys è il nuovo campione dell’ATP 250 di Kitzbühel. Il francese ha sconfitto in finale il favorito Alexander Bublik con il punteggio di 6-4 7-6(6), dopo un’ora e 33 minuti di gioco, conquistando il primo titolo ATP della carriera.

Bublik si presentava all’ultimo atto con l’obiettivo di difendere il trofeo conquistato nel 2025. Il kazako aveva dominato il torneo senza perdere un set, superando anche avversari di valore come Tomás Martín Etcheverry e cedendo una sola volta il servizio durante l’intera settimana.

Anche Halys, però, aveva raggiunto la finale con un percorso impeccabile. Il francese non aveva lasciato per strada alcun parziale, eliminando, tra gli altri, Valentin Vacherot e Mariano Navone. Pur avendo disputato una partita in più rispetto al suo avversario, si è presentato all’appuntamento decisivo in eccellenti condizioni.

Halys quasi perfetto al servizio

La finale è stata caratterizzata dalla grande efficacia dei due giocatori nei rispettivi turni di battuta. Halys ha offerto una prestazione straordinaria soprattutto nel primo set, durante il quale ha perso appena tre punti al servizio, un dato ancora più significativo considerando che si giocava sulla terra battuta.

Bublik è riuscito a mantenere l’equilibrio fino al 4-4, ma nel decimo gioco ha perso la battuta, consentendo al francese di conquistare il parziale per 6-4.

Il secondo set è stato ancora più combattuto. Nessuno dei due è riuscito a trovare l’allungo decisivo e la frazione è approdata al tie-break. Halys ha annullato un set point e, nel momento più delicato, ha mostrato maggiore lucidità, chiudendo per 8 punti a 6.

Bublik perde i titoli di Gstaad e Kitzbühel

Per Bublik si completa così una curiosa doppia beffa. Dopo aver conquistato nel 2025 sia Gstaad sia Kitzbühel, il kazako ha perso entrambi i titoli dodici mesi più tardi per mano dello stesso Halys.

Il successo in Austria consente al francese di festeggiare il primo trofeo nel circuito maggiore e di entrare per la prima volta tra i primi 50 del ranking ATP. Una ricompensa meritata per una settimana nella quale non ha ceduto neppure un set e ha mostrato grande solidità nei momenti decisivi.

La sconfitta non modifica invece in maniera sostanziale la classifica di Bublik, che resta al numero 11 del mondo. Il margine su Jiri Lehecka, però, è sceso sotto i cento punti e renderà particolarmente importanti i prossimi appuntamenti sul cemento nordamericano.

ATP Kitzbuhel Alexander Bublik [1] Alexander Bublik [1] 4 6 Quentin Halys Quentin Halys 6 7 Vincitore: Halys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 df 2*-0 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 ace 6-6 → 6-7 A. Bublik 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-6 → 6-6 Q. Halys 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 5-5 → 5-6 A. Bublik 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Q. Halys 15-0 30-0 ace ace 4-4 → 4-5 A. Bublik 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Q. Halys 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Bublik 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 Q. Halys 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Bublik 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 Q. Halys 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Bublik 0-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Bublik 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Q. Halys 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-4 → 4-4 Q. Halys 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 ace 3-3 → 3-4 A. Bublik 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Q. Halys 30-0 ace 40-0 ace 2-2 → 2-3 A. Bublik 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 A. Bublik 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Q. Halys 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico