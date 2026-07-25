Assenza dei big e cocente delusione a Montreal. La direttice del torneo: “Servono aggiustamenti per tutelare l’integrità dei tornei Masters 1000”

Una doccia gelata, cocente delusione ma anche ferma reazione: ATP, così non va. L’annuncio di ieri sera da parte della direzione del Masters 1000 canadese (quest’anno in scena a Montreal) dell’assenza sia di Jannik Sinner che di Novak Djokovic dall’edizione 2026 del massimo appuntamento in Canada ha suscitato moltissime reazioni nel mondo della racchetta. Si va da chi – inclusi noti cronisti internazionali – è rimasto sorpreso e deluso dalla scelta di Jannik di non puntare ad un clamoroso en plein di Masters 1000 in stagione, avendo già trionfato nei primi cinque, all’organizzazione del torneo che ovviamente vede così terribilmente svalutato il proprio prodotto a livello di immagine. Proprio la direzione del National Bank Open ha diramato nella nottata italiana un comunicato piuttosto secco, che ribadisce la grande delusione per l’assenza dei “tre tenori” del tennis mondiale (Sinner, Alcaraz e Djokovic) per il secondo anno consecutivo. Si sottolinea come i tre giocatori, dopo il forfait dell’anno scorso a Torino, avevano “rassicurato” l’evento di Montreal sulla propria presenza nel 2026.

Di Alcaraz è noto l’infortunio che lo tiene fermo da aprile; Djokovic quest’anno sta giocando pochissimo, concentrando i suoi sforzi negli Slam, a caccia del sogno di diventare il più vincente di tutti anche a livello Major; Sinner dopo i grandissimi successi in primavera e la debacle fisica a Roland Garros, ha vinto a Wimbledon e ha scelto di tutelare il suo fisico in vista di US Open, quindi niente Canada nemmeno quest’anno. Una situazione che a Montreal non hanno preso affatto bene e che spinge la direzione del massimo evento tennistico nazionale a puntare il dito contro l’ATP. Ogni giocatore infatti attraversa la propria annata, con vittorie e successi, infortuni e necessità di riposo; ma è indubbio che il nuovo calendario ATP con i due Masters 1000 nord Americani su 12 giorni, uno dopo l’altro, e con solo una settimana di stacco prima di US Open, non sta in piedi per le esigenze dei giocatori e a maggior ragione per un top player come Sinner o Djokovic che non scende mai in campo per provarci, ma tendenzialmente arriva fino in fondo…

“Siamo ovviamente molto delusi dal fatto che Jannik e Novak non saranno presenti a Montréal quest’anno, soprattutto dopo aver rinunciato anche all’edizione dello scorso anno a Toronto”. ha dichiarato Valérie Tétreault, direttrice del National Bank Open nel comunicato diffuso. “Rispettiamo le loro decisioni e comprendiamo che, con un calendario così impegnativo, la salute dei giocatori debba restare la priorità. Detto questo, riteniamo che la frequenza di questi forfait dell’ultimo minuto registrati negli ultimi anni rappresenti un problema più ampio per il nostro sport“.

“I Masters 1000 sono tra gli eventi di punta del circuito e i tifosi si aspettano giustamente di vedere in campo i migliori giocatori del mondo. Abbiamo già avviato un confronto con l’ATP affinché questa questione venga presa seriamente in considerazione. Siamo convinti che nel prossimo futuro saranno necessari alcuni aggiustamenti per tutelare meglio l’integrità dei nostri tornei Masters 1000, tenendo al tempo stesso conto delle difficoltà e delle esigenze che i giocatori si trovano ad affrontare”.

“In qualità di federazione nazionale e organizzatore di un torneo ATP Masters 1000, abbiamo la responsabilità di difendere gli interessi del tennis e dei tifosi che sostengono il nostro evento anno dopo anno”, ha aggiunto Gavin Ziv, amministratore delegato di Tennis Canada. “Abbiamo già avviato un dialogo con l’ATP per valutare possibili soluzioni che consentano di massimizzare la partecipazione dei migliori giocatori del mondo agli eventi obbligatori. Siamo incoraggiati dall’apertura dimostrata finora e auspichiamo che queste discussioni portino a cambiamenti concreti nel prossimo futuro”.

Un comunicato duro che mette spalle al muro i migliori giocatori – se veramente avevano assicurato la loro presenza in quest’edizione – ma soprattutto l’ATP che con la scelta di allungare i Masters 1000 su 12 giorni e concentrarli così, back to back, ha creato un corto circuito che solo una soluzione drastica può eliminare. Andrea Gaudenzi, presidente ATP, nella già più volte citata press conference dell’anno scorso a Torino aveva affermato che il formato dei Masters 1000 “allungati” era un grande investimento, necessario ad alzare il valore del prodotto e quindi anche i compensi dei giocatori, e che questi alla fine avrebbero trovato il modo di adeguarsi. Ma Gaudenzi affermò anche che, in caso di reali problemi derivati dal formato, tutto potrebbe essere rimesso in discussione. A vedere quel che sta accadendo nell’estate nord americana, forse il primo sasso è già stato lanciato…

Marco Mazzoni