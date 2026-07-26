L’Italia vince ancora alla Summer Cup by Dunlop: domenica sfida la Finlandia. Ucraina-Svezia l’altro spareggio

Italia-Finlandia da una parte, Ucraina-Svezia dall’altra. Sono i due spareggi che domenica dalle 8.45, sui campi del Tennis Forza e Costanza 1911 di Brescia (sede di via Signorini), metteranno in palio i due pass per la Final Eight della Summer Cup by Dunlop, in programma nella prima settimana di agosto a Lucciana (Corsica). La nostra nazionale under 12 femminile, capitanata da Pierpaolo Vidiri, era già certa con un giorno d’anticipo di chiudere al comando il Gruppo A, ma non ha voluto lasciare nulla al caso vincendo anche il terzo e ultimo incontro del girone, contro la Danimarca. Come già contro Svezia e Svizzera, alle azzurrine è servito di nuovo il doppio e stavolta anche la rimonta, perché il primo match di giornata ha dato ragione alle danesi, grazie alla rimonta Maya Teilmann ai danni di Marta Mammoliti, che al debutto nella competizione si è arresa per 2-6 7-6 6-0, mancando tre match-point nella seconda frazione. Ma il rischio di una sconfitta (che sarebbe comunque stata ininfluente) è rimasto distante, perché nel successivo incontro Sofia Brigatti non ha dato chance Philippa Henningsen, imponendosi per 6-2 6-0, e poi la coppia azzurra Mammoliti/Casini ha dominato il doppio contro il duo Crone/Henningsen, chiudendo col punteggio di 6-3 6-1. Nello spareggio qualificazione di domenica le italiane se le vedranno con la Finlandia, sorpresa della settimana. Arrivate a Brescia con un giorno d’anticipo, perché obbligate a giocare un turno preliminare (vinto) contro l’Irlanda, le finlandesi hanno chiuso al secondo posto nel Gruppo B, battendo per 2-1 la Slovenia nel duello decisivo.

Sempre domenica, l’altra sfida che vale la qualificazione per la fase finale della competizione vedrà affrontarsi Ucraina e Svezia. Favorite le prime, sin qui impeccabili sulla terra battuta del Tennis Forza e Costanza 1911. Dopo aver superato per 3-0 Finlandia e Slovenia, le ucraine hanno riservato lo stesso trattamento anche al Portogallo, garantendosi il successo già al termine dei singolari (grazie a Tereza Bilovus e Yeva Sobolieva) e poi vincendo anche il doppio, con la coppia Sobolieva/Pager. La Svezia, invece, si è meritata lo spareggio grazie al secondo posto nel Gruppo A, eredità del successo per 2-1 di sabato contro la Svizzera. Anche alle svedesi è servito il doppio, conquistato in rimonta da Silfverschiold/Larsson contro Roth/Bigler, sconfitte per 1-6 6-2 10/6. Sempre domenica mattina, in via Signorini torneranno in campo anche le svizzere, per il duello contro la Slovenia che metterà in palio il quinto posto finale. Danimarca-Portogallo, invece, varrà il settimo.

I RISULTATI DELLA TERZA GIORNATA

GRUPPO A

Italia b. Danimarca 2-1

Maya Teilmann (Dan) b. Marta Mammoliti (Ita) 2-6 7-6 6-0, Sofia Brigatti (Ita) b. Philippa Henningsen (Dan) 6-2 6-0, Mammoliti/Casini (Ita) b. Crone/Henningsen (Dan) 6-3 6-1.

Svezia b. Svizzera 2-1

Oona Roth (Sui) b. Josephine Silfverschiold (Swe) 6-2 6-3, Esther Chamney (Swe) b. Mia Bigler (Sui) 6-3 6-3, Silfverschiold/Larsson (Swe) b. Roth/Bigler (Sui) 1-6 6-2 10/6.

GRUPPO B

Ucraina b. Portogallo 3-0

Tereza Bilovus (Ukr) b. Maria Mouline Pinto (Por) 6-2 6-4, Yeva Sobolieva (Ukr) b. Maria Mendeiros Martins (Por) 6-0 6-2, Sobolieva/Pager (Ukr) b. Bordalo Nabuco/Mendeiros Martins (Por) 6-1 6-0.

Finlandia b. Slovenia 2-1

Minea Westerlund (Fin) b. Tesa Savsek (Slo) 2-6 6-4 6-0, Saimi Juvonen (Fin) b. Tia Kazic (Slo) 6-1 6-1, Kazic/Savsek (Slo) b. Juvonen/Napari (Fin) 6-3 4-6 10/3.

LE CLASSIFICHE

Gruppo A: 1. Italia, 2. Svezia, 3. Svizzera, 4. Danimarca.

Gruppo B: 1. Ucraina, 2. Finlandia, 3. Slovenia, 4. Portogallo.

GLI INCONTRI DELLA GIORNATA CONCLUSIVA

Spareggi qualificazione: Italia vs Finlandia, Ucraina vs Svezia.

Finale 5°/6° posto: Svizzera vs Slovenia.

Finale 7°/8° posto: Danimarca vs Portogallo.

Ogni sfida prevede tre incontri: due singolari e un doppio. Ingresso gratuito.

LE FORMAZIONI IN GARA

Danimarca: Caroline Crone, Philippa Henningsen, Maya Teilmann. Cap: Mervana Jugic Salkic.

Finlandia: Saimi Juvonen, Edith Napari, Minea Westerlund. Cap: Aleksi Tuukkanen.

Italia: Sofia Brigatti, Vittoria Maria Casini, Marta Mammoliti. Cap: Pierpaolo Vidiri.

Portogallo: Benedita Bordalo Nabuco, Maria Mendeiros Martins, Maria Mouline Pinto. Cap: João Romeira.

Slovenia: Lina Kazic, Tia Kazic, Tesa Savsek. Cap: Denis Bovhan.

Svezia: Esther Chamney, Beatrice Larsson, Josephine Silfverschiold. Cap: Asa Svensson.

Svizzera: Mia Bigler, Frieda Francke, Oona Roth. Cap: Denis Scheers.

Ucraina: Tereza Bilovus, Alona Pager, Yeva Sobolieva. Cap: Olena Bulachek.