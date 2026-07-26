WTA 125 Vancouver: Il Tabellone Principale. Nessuna presenza italiana
WTA 125 Vancouver – Tabellone Principale – hard
(1) Moyuka Uchijima vs Qualifier
Hayu Kinoshita vs Kyoka Okamura
Lizette Cabrera vs Sofia Costoulas
Greet Minnen vs (8) Maddison Inglis
(4) Kayla Day vs Mai Hontama
Jia-Jing Lu vs Caroline Dolehide
(WC) Ariana Arseneault vs (WC) Annabelle Xu
Qualifier vs (5) Himeno Sakatsume
(7) Harriet Dart vs Kayla Cross
Yeonwoo Ku vs Qualifier
Priscilla Hon vs Qualifier
Haruka Kaji vs (3) Taylah Preston
(6) Emerson Jones vs Carol Zhao
Madison Brengle vs (WC) Alexandra Vagramov
(WC) Teah Chavez vs Nao Hibino
En-Shuo Liang vs (2) Mananchaya Sawangkaew
TAG: WTA 125
2 commenti
Preston
Day
Inglis
Sawangkaew
Uchijima
Sakatsume
Cross
Brengle
SAWANGKAEW
UCHIJIMA
DAY
PRESTON
INGLIS
SAKATSUME
DART
BRENGLE