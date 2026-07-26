WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Vancouver: Il Tabellone Principale. Nessuna presenza italiana

26/07/2026 00:00 2 commenti
Maddison Inglis nella foto - Foto getty
Maddison Inglis nella foto - Foto getty

CAN WTA 125 Vancouver – Tabellone Principale – hard
(1) Moyuka Uchijima JPN vs Qualifier
Hayu Kinoshita JPN vs Kyoka Okamura JPN
Lizette Cabrera AUS vs Sofia Costoulas BEL
Greet Minnen BEL vs (8) Maddison Inglis AUS

(4) Kayla Day USA vs Mai Hontama JPN
Jia-Jing Lu CHN vs Caroline Dolehide USA
(WC) Ariana Arseneault CAN vs (WC) Annabelle Xu CAN
Qualifier vs (5) Himeno Sakatsume JPN

(7) Harriet Dart GBR vs Kayla Cross CAN
Yeonwoo Ku KOR vs Qualifier
Priscilla Hon AUS vs Qualifier
Haruka Kaji JPN vs (3) Taylah Preston AUS

(6) Emerson Jones AUS vs Carol Zhao CAN
Madison Brengle USA vs (WC) Alexandra Vagramov CAN
(WC) Teah Chavez CAN vs Nao Hibino JPN
En-Shuo Liang TPE vs (2) Mananchaya Sawangkaew THA

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2 commenti

Lollo99 26-07-2026 00:41

Preston

Day

Inglis
Sawangkaew

Uchijima
Sakatsume
Cross
Brengle

 2
Replica | Quota | 0
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kaishaku 26-07-2026 00:35

SAWANGKAEW

UCHIJIMA

DAY
PRESTON

INGLIS
SAKATSUME
DART
BRENGLE

 1
Replica | Quota | 0
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