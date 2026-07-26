WTA 125 Vancouver: Il Tabellone Principale. Nessuna presenza italiana

WTA 125 Vancouver – Tabellone Principale – hard

(1) Moyuka Uchijima vs Qualifier

Hayu Kinoshita vs Kyoka Okamura

Lizette Cabrera vs Sofia Costoulas

Greet Minnen vs (8) Maddison Inglis

(4) Kayla Day vs Mai Hontama

Jia-Jing Lu vs Caroline Dolehide

(WC) Ariana Arseneault vs (WC) Annabelle Xu

Qualifier vs (5) Himeno Sakatsume

(7) Harriet Dart vs Kayla Cross

Yeonwoo Ku vs Qualifier

Priscilla Hon vs Qualifier

Haruka Kaji vs (3) Taylah Preston

(6) Emerson Jones vs Carol Zhao

Madison Brengle vs (WC) Alexandra Vagramov

(WC) Teah Chavez vs Nao Hibino

En-Shuo Liang vs (2) Mananchaya Sawangkaew