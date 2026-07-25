Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 50 Samsun: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Un azzurro nel md

25/07/2026 18:31 Nessun commento
Alexandr Binda ITA, 22.09.2001
Alexandr Binda ITA, 22.09.2001

TUR Challenger 50 Samsun – Tabellone Principale – hard
(1) Dan Added FRA vs Lucas Poullain FRA
Qualifier vs Qualifier
Denis Yevseyev KAZ vs Qualifier
Qualifier vs (8) Vadym Ursu UKR

(3) Max Basing GBR vs (Alt) Sidharth Rawat IND
Qualifier vs (Alt) Cem Ilkel TUR
Qualifier vs Semen Pankin RUS
(WC) Koray Kirci TUR vs (6) Manas Dhamne IND

(7) Dimitar Kuzmanov BUL vs Alexander Binda ITA
(WC) Ergi Kirkin TUR vs (CO) Paul Inchauspe FRA
Radu Albot MDA vs Benjamin Hassan LBN
(WC) Arda Azkara TUR vs (4) Yanki Erel TUR

(5) Mert Alkaya TUR vs Colin Sinclair NMI
Karan Singh IND vs Koki Matsuda JPN
Adrian Boitan ROU vs (PR) Gabriel Debru FRA
Takuya Kumasaka JPN vs (2) Florent Bax FRA




TUR Challenger 50 Samsun – Tabellone Qualificazione – hard
Constantin Bittoun Kouzmine [1] FRA vs Kerem Yilmaz TUR
Viktor Markov BUL vs Grigoriy Lomakin [12] KAZ

Maxwell Mckennon [2] USA vs Samim Filiz [WC] TUR
Togan Tokac [WC] TUR vs Yurii Dzhavakian [9] UKR

Digvijay Pratap Singh [3] [ALT] IND vs Sergey Betov BLR
Naoki Tajima JPN vs Tuncay Duran [8] TUR

Toufık Şahтalı [4] TUR vs Gokberk Saritas TUR
Kuzey Kerem Bayrak [WC] TUR vs Mert Naci Turker [11] TUR

Kenta Miyoshi [5] JPN vs Anton Chekhov RUS
Melih Anavatan TUR vs Hunter Heck [10] USA

Mirza Basic [6] [ALT] BIH vs S Mert Ozdemir [WC] TUR
Shunsuke Nakagawa JPN vs Saba Purtseladze [7] GEO



Center Court – ore 09:30
Kuzey Kerem Bayrak TUR vs Mert Naci Turker TUR
Toufik Sahtali ALG vs Gokberk Saritas TUR
Togan Tokac TUR vs Yurii Dzhavakian UKR
Maxwell Mckennon USA vs Samim Filiz TUR

Court 2 – ore 09:30
Melih Anavatan TUR vs Hunter Heck USA
Mirza Basic BIH vs S Mert Ozdemir TUR
Naoki Tajima JPN vs Tuncay Duran TUR
Constantin Bittoun Kouzmine FRA vs Kerem Yilmaz TUR

Court 3 – ore 09:30
Kenta Miyoshi JPN vs Anton Chekhov RUS
Viktor Markov BUL vs Grigoriy Lomakin KAZ
Shunsuke Nakagawa JPN vs Saba Purtseladze GEO
Digvijay Pratap Singh IND vs Sergey Betov BLR

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