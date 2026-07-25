Challenger 50 Samsun: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Un azzurro nel md
Challenger 50 Samsun – Tabellone Principale – hard
(1) Dan Added vs Lucas Poullain
Qualifier vs Qualifier
Denis Yevseyev vs Qualifier
Qualifier vs (8) Vadym Ursu
(3) Max Basing vs (Alt) Sidharth Rawat
Qualifier vs (Alt) Cem Ilkel
Qualifier vs Semen Pankin
(WC) Koray Kirci vs (6) Manas Dhamne
(7) Dimitar Kuzmanov vs Alexander Binda
(WC) Ergi Kirkin vs (CO) Paul Inchauspe
Radu Albot vs Benjamin Hassan
(WC) Arda Azkara vs (4) Yanki Erel
(5) Mert Alkaya vs Colin Sinclair
Karan Singh vs Koki Matsuda
Adrian Boitan vs (PR) Gabriel Debru
Takuya Kumasaka vs (2) Florent Bax
Challenger 50 Samsun – Tabellone Qualificazione – hard
Constantin Bittoun Kouzmine [1] vs Kerem Yilmaz
Viktor Markov vs Grigoriy Lomakin [12]
Maxwell Mckennon [2] vs Samim Filiz [WC]
Togan Tokac [WC] vs Yurii Dzhavakian [9]
Digvijay Pratap Singh [3] [ALT] vs Sergey Betov
Naoki Tajima vs Tuncay Duran [8]
Toufık Şahтalı [4] vs Gokberk Saritas
Kuzey Kerem Bayrak [WC] vs Mert Naci Turker [11]
Kenta Miyoshi [5] vs Anton Chekhov
Melih Anavatan vs Hunter Heck [10]
Mirza Basic [6] [ALT] vs S Mert Ozdemir [WC]
Shunsuke Nakagawa vs Saba Purtseladze [7]
Center Court – ore 09:30
Kuzey Kerem Bayrak vs Mert Naci Turker
Toufik Sahtali vs Gokberk Saritas
Togan Tokac vs Yurii Dzhavakian
Maxwell Mckennon vs Samim Filiz
Court 2 – ore 09:30
Melih Anavatan vs Hunter Heck
Mirza Basic vs S Mert Ozdemir
Naoki Tajima vs Tuncay Duran
Constantin Bittoun Kouzmine vs Kerem Yilmaz
Court 3 – ore 09:30
Kenta Miyoshi vs Anton Chekhov
Viktor Markov vs Grigoriy Lomakin
Shunsuke Nakagawa vs Saba Purtseladze
Digvijay Pratap Singh vs Sergey Betov
TAG: Circuito Challenger
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