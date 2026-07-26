Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 26 Luglio 2026

26/07/2026 08:35 Nessun commento
Tommaso Compagnucci nella foto
Tommaso Compagnucci nella foto

SMR CH 125 San Marino – terra
Q1 Bondioli ITA – Vrbensky CZE Inizio 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Poljicak CRO – Baldisserri ITA 2° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Monteiro BRA – Bronzetti ITA 3° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Mazza ITA – Visker NED 4° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Janvier FRA – Angelini ITA Inizio 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Kovalik SVK – Piraino ITA 2° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Dalla Valle ITA – Logrippo ITA 4° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Blanch USA – Zannoni ITA Inizio 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Banthia IND – Compagnucci ITA 2° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Zeballos BOL – Forti ITA 4° inc. ore 10:00

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GER CH 75 Bonn – terra
Q1 Kudernatsch GER – Pieri ITA Inizio 11:00

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Q1 Topo GER – Rossi ITA 5° inc. ore 11:00

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Q1 Fomin UZB – La Vela ITA Inizio 11:00

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ROU WTA 125 Targu Mures – terra
Q1 Chiesa ITA – Prisacariu ROU ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Kotliar UKR – Mazzola ITA ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Shinikova BUL – Tona ITA 2 incontro dalle 10:00

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