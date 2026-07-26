Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 26 Luglio 2026
CH 125 San Marino – terra
Q1 Bondioli – Vrbensky Inizio 10:00
Q1 Poljicak – Baldisserri 2° inc. ore 10:00
Q1 Monteiro – Bronzetti 3° inc. ore 10:00
Q1 Mazza – Visker 4° inc. ore 10:00
Q1 Janvier – Angelini Inizio 10:00
Q1 Kovalik – Piraino 2° inc. ore 10:00
Q1 Dalla Valle – Logrippo 4° inc. ore 10:00
Q1 Blanch – Zannoni Inizio 10:00
Q1 Banthia – Compagnucci 2° inc. ore 10:00
Q1 Zeballos – Forti 4° inc. ore 10:00
CH 75 Bonn – terra
Q1 Kudernatsch – Pieri Inizio 11:00
Q1 Topo – Rossi 5° inc. ore 11:00
Q1 Fomin – La Vela Inizio 11:00
WTA 125 Targu Mures – terra
Q1 Chiesa – Prisacariu ore 10:00
Q1 Kotliar – Mazzola ore 10:00
Q1 Shinikova – Tona 2 incontro dalle 10:00
TAG: Italiani in campo
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