ATP 250 Kitzbuhel, ATP 500 Washington e ATP 250 Los Cabos: I risultati completi con il dettaglio delle Finali e del Turno Decisivo di Qualificazione (LIVE)
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19°C
Prevalentemente soleggiato e asciutto · Picco 27°C
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✅ Asciutto
🎾 Finali
🏀 Terra Battuta
ESTADIO MILLENNIUM – ore 16:00
Titouan Droguet / Kyrian Jacquet vs Orlando Luz / Rafael Matos
Luca Van Assche vs Alexander Blockx (Non prima 18:30)
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20°C
Nuvole intermittenti, poi sole · Picco 28°C
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✅ Asciutto
🎾 Qualificazioni
🏸 Cemento
STADIUM – ore 17:00
(1) Zachary Svajda vs (WC) Cruz Hewitt
(6) Mackenzie McDonald vs (WC) Trevor Svajda
GRANDSTAND – ore 17:00
(4) Martin Damm vs Abdullah Shelbayh
(2) Marcos Giron vs Andre Ilagan
(1) Romboli / Smith oppure Cornea / Cukierman vs (WC) Stefan Kozlov / Jordan Lee
COURT 4 – ore 17:00
(3) Aleksandar Vukic vs (10) Alex Bolt
Andres Martin vs (7) Moez Echargui Non prima 19:00
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28°C
Parzialmente nuvoloso, poi nuvoloso · Picco 32°C
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✅ Asciutto
🎾 Qualificazioni
🏸 Cemento
Grandstand – ore 03:00
vs Bernard Tomic
vs Alan Magadan
Cancha 1 – ore 03:00
vs Edward Winter
vs
TAG: Circuito ATP
3 commenti
No.
Sai se lo allena il papà?
Non ricordo il Nick (e mi scuso!) del lettore che conteggia gli Slam dei prospetti “futuribili”…
…e mi chiedo se Cruz era già entrato nelle sua classifica 😉