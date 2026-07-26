Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Kitzbuhel, ATP 500 Washington e ATP 250 Los Cabos: I risultati completi con il dettaglio delle Finali e del Turno Decisivo di Qualificazione (LIVE)

26/07/2026 09:12 3 commenti
Cruz Hewitt nella foto - Foto getty images
Cruz Hewitt nella foto - Foto getty images

🇵🇹
ATP 250 Estoril
Estoril, Portogallo  ·  26 Luglio 2026

19°C
Prevalentemente soleggiato e asciutto  ·  Picco 27°C
CIELO Prevalentemente soleggiato al mattino, poi soleggiato e sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 26 Luglio
09:00
21°
10:00
23°
11:00
24°
12:00
26°
13:00
27°
14:00
27°
15:00
27°
17:00
26°
21:00
21°
23:00
19°
✅  Nessuna pioggia indicata: finali sulla terra in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 26 Luglio
🎾
ATP 250 · Main Draw
Finali · Terra Battuta
F
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Finali
🏀  Terra Battuta

ESTADIO MILLENNIUM – ore 16:00
Titouan Droguet FRA / Kyrian Jacquet FRA vs Orlando Luz BRA / Rafael Matos BRA

Il match deve ancora iniziare

Luca Van Assche FRA vs Alexander Blockx BEL (Non prima 18:30)

Il match deve ancora iniziare





🇺🇸
ATP 500 Washington
Washington, USA  ·  26 Luglio 2026

20°C
Nuvole intermittenti, poi sole  ·  Picco 28°C
CIELO Nuvole intermittenti nelle prime ore, poi prevalentemente soleggiato dalla mattina
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 26 Luglio
07:00
20°
08:00
21°
09:00
23°
10:00
24°
11:00
26°
12:00
27°
13:00
28°
14:00
28°
✅  Nessuna pioggia indicata: turno di qualificazione sul cemento in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 26 Luglio
🎾
ATP 500 · Qualificazioni
Turno Qualificazione · Cemento
Q
⛅  Sole e nuvole
✅  Asciutto
🎾  Qualificazioni
🏸  Cemento

STADIUM – ore 17:00
(1) Zachary Svajda USA vs (WC) Cruz Hewitt AUS

Il match deve ancora iniziare

(6) Mackenzie McDonald USA vs (WC) Trevor Svajda USA

Il match deve ancora iniziare



GRANDSTAND – ore 17:00
(4) Martin Damm USA vs Abdullah Shelbayh JOR

Il match deve ancora iniziare

(2) Marcos Giron USA vs Andre Ilagan USA

Il match deve ancora iniziare

(1) Romboli BRA / Smith AUS oppure Cornea ROU / Cukierman ISR vs (WC) Stefan Kozlov USA / Jordan Lee USA

Il match deve ancora iniziare



COURT 4 – ore 17:00
(3) Aleksandar Vukic AUS vs (10) Alex Bolt AUS

Il match deve ancora iniziare

Andres Martin USA vs (7) Moez Echargui TUN Non prima 19:00

Il match deve ancora iniziare





🇲🇽
ATP 250 Los Cabos
Los Cabos, Messico  ·  26 Luglio 2026

28°C
Parzialmente nuvoloso, poi nuvoloso  ·  Picco 32°C
CIELO Parzialmente nuvoloso nelle prime ore, poi cielo nuvoloso e prevalentemente nuvoloso in tarda mattinata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate disponibili
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 26 Luglio
06:00
26°
07:00
27°
08:00
29°
09:00
30°
10:00
31°
11:00
32°
✅  Nessuna pioggia indicata nelle ore disponibili: qualificazioni sul cemento con caldo da gestire
🎾  Programma del giorno — 26 Luglio
🎾
ATP 250 · Qualificazioni
Turno Qualificazione · Cemento
Q
☁  Nuvoloso
✅  Asciutto
🎾  Qualificazioni
🏸  Cemento

Grandstand – ore 03:00
it vs Bernard Tomic AUS

Il match deve ancora iniziare

it vs Alan Magadan MEX

Il match deve ancora iniziare



Cancha 1 – ore 03:00
it vs Edward Winter AUS

Il match deve ancora iniziare

it vs it

Il match deve ancora iniziare

TAG:

3 commenti

mattia saracino 26-07-2026 10:04

Scritto da JannikUberAlles
Non ricordo il Nick (e mi scuso!) del lettore che conteggia gli Slam dei prospetti “futuribili”…
…e mi chiedo se Cruz era già entrato nelle sua classifica

No.

 3
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OspiteSgradito (Guest) 26-07-2026 09:35

Scritto da JannikUberAlles
Non ricordo il Nick (e mi scuso!) del lettore che conteggia gli Slam dei prospetti “futuribili”…
…e mi chiedo se Cruz era già entrato nelle sua classifica

Sai se lo allena il papà?

 2
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JannikUberAlles 26-07-2026 09:30

Non ricordo il Nick (e mi scuso!) del lettore che conteggia gli Slam dei prospetti “futuribili”…

…e mi chiedo se Cruz era già entrato nelle sua classifica 😉

 1
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