Circuito WTA - WTA 125 Copertina, WTA

WTA 500 Washington, WTA 250 Praga, Amburgo, Memphis, WTA 125 Targu Mures, Palermo e Vancouver: I risultati completi con il dettaglio delle Finali e delle Qualificazione (LIVE)

26/07/2026 09:41 Nessun commento
Alessandra Mazzolla nella foto
Alessandra Mazzolla nella foto

🇮🇹
WTA 125 Palermo
Palermo, Italia  ·  26 Luglio 2026

29°C
Nuvole intermittenti, molto caldo  ·  Picco 37°C
CIELO Nuvole intermittenti al mattino, poi parzialmente e prevalentemente soleggiato nel pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 26 Luglio
10:00
33°
11:00
34°
12:00
35°
13:00
36°
14:00
37°
15:00
36°
16:00
35°
17:00
34°
20:00
31°
23:00
28°
⚠  Allerta gialla per caldo e vento: finali sulla terra con temperature elevate da monitorare
🎾  Programma del giorno — 26 Luglio
🎾
WTA 125 · Main Draw
Finali · Terra Battuta
F
⛅  Sole e nuvole
⚠  Caldo
🎾  Finali
🏀  Terra Battuta

Centrale – ore 20:30
Jones F. GBR – Ferro F. FRA

Il match deve ancora iniziare







🇨🇿
WTA 250 Prague Open
Praga, Repubblica Ceca  ·  26 Luglio 2026

22°C
Sole e nuvole, asciutto  ·  Picco 32°C
CIELO Prevalentemente soleggiato al mattino, poi nuvolosità in aumento nel pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 26 Luglio
10:00
25°
11:00
27°
12:00
29°
13:00
30°
14:00
31°
15:00
32°
16:00
32°
17:00
32°
20:00
29°
23:00
26°
⚠  Allerta gialla per rischio incendi boschivi: finali sul cemento in condizioni asciutte e calde
🎾  Programma del giorno — 26 Luglio
🎾
WTA 250 · Main Draw
Finali · Cemento
F
⛅  Sole e nuvole
⚠  Asciutto caldo
🎾  Finali
🏸  Cemento

LIVESPORT ARENA – ore 11:00
(4) Harriet Dart GBR / (4) Maia Lumsden GBR vs Lucie Havlickova CZE / Laura Samson CZE

WTA Prague
Harriet Dart / Maia Lumsden [4]
0
6
1
Lucie Havlickova / Laura Samson
0
4
2
Mostra dettagli

(8) Daria Snigur UKR vs Lilli Tagger AUT Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare





🇩🇪
WTA 250 Amburgo
Amburgo, Germania  ·  26 Luglio 2026

🌧
16°C
Nuvoloso, pioggia a tratti  ·  Picco 19°C
CIELO Nuvoloso per gran parte della giornata, con pioggia e rovesci in più momenti
PIOGGIA Pioggia alle 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00 e 18:00; rovesci anche in serata
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 26 Luglio
10:00
🌧
18°
11:00
🌧
18°
12:00
18°
13:00
🌧
18°
14:00
🌧
19°
15:00
🌧
19°
16:00
19°
18:00
🌧
19°
20:00
🌧
19°
23:00
🌧
17°
⚠  Pioggia a tratti: finali sulla terra da monitorare per possibili interruzioni
🎾  Programma del giorno — 26 Luglio
🎾
WTA 250 · Main Draw
Finali · Terra Battuta
F
🌧  Pioggia
⚠  Da monitorare
🎾  Finali
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 14:00
(4) Anna Bondar HUN vs (5) Tamara Korpatsch GER

Il match deve ancora iniziare

(1) Magali Kempen BEL / (1) Alexandra Panova RUS vs Dalila Jakupovic SLO / Nika Radisic SLO

Il match deve ancora iniziare





🇺🇸
WTA 500 Washington
Washington, USA  ·  26 Luglio 2026

20°C
Nuvole intermittenti, poi sole  ·  Picco 29°C
CIELO Nuvole intermittenti nelle prime ore, poi prevalentemente soleggiato dalla mattina
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 26 Luglio
07:00
20°
08:00
21°
09:00
23°
10:00
24°
11:00
26°
12:00
27°
13:00
28°
15:00
29°
✅  Nessuna pioggia indicata: turno di qualificazione sul cemento in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 26 Luglio
🎾
WTA 500 · Qualificazioni
Turno Qualificazione · Cemento
Q
⛅  Sole e nuvole
✅  Asciutto
🎾  Qualificazioni
🏸  Cemento

Stadium – ore 16:00
Heather Watson GBR vs Julieta Pareja USA

Il match deve ancora iniziare



John Harris – ore 16:00
(4) Polina Kudermetova UZB vs (7) Varvara Lepchenko USA

Il match deve ancora iniziare

Gabriela Knutson CZE vs (5) Rebecca Sramkova SVK Non prima 17:00

Il match deve ancora iniziare

(2) Daria Kasatkina AUS vs Alana Smith USA

Il match deve ancora iniziare





🇷🇴
WTA 125 Targu Mures
Targu Mures, Romania  ·  26 Luglio 2026

19°C
Soleggiato e asciutto  ·  Picco 29°C
CIELO Soleggiato per gran parte della giornata, parzialmente nuvoloso in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 26 Luglio
11:00
22°
12:00
24°
13:00
26°
14:00
27°
15:00
27°
16:00
28°
17:00
29°
19:00
27°
21:00
21°
23:00
18°
✅  Nessuna pioggia indicata oggi: 1° turno di qualificazione sulla terra in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 26 Luglio
🎾
WTA 125 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
Q1
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Qualificazioni
🏀  Terra Battuta

Court 1 – ore 10:00
(3) Deborah Chiesa ITA vs Andreea Prisacariu ROU

WTA Targu Mures 125
Deborah Chiesa [3]
15
6
2
Andreea Prisacariu
15
7
5
Mostra dettagli

Maria Sara Popa ROU vs (8) Amarissa Toth HUN

Il match deve ancora iniziare

(1) Gina Feistel POL vs Briana Szabo ROU

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 10:00
Yelyzaveta Kotliar UKR vs (7) Alessandra Mazzola ITA

WTA Targu Mures 125
Yelyzaveta Kotliar
0
5
6
0
Alessandra Mazzola [7]
0
7
2
0
Mostra dettagli

Isabella Shinikova BUL vs (5) Miriana Tona ITA

Il match deve ancora iniziare

Diana Ilie USA vs (6) Margaux Rouvroy FRA

Il match deve ancora iniziare




Court 4 – ore 10:00
(4) Elena Malygina EST vs Ekaterina Kazionova RUS
Il match deve ancora iniziare

(2) Amandine Monnot FRA vs Lucija Ciric Bagaric CRO Non prima 10:30

WTA Targu Mures 125
Amandine Monnot [2]
0
4
Lucija Ciric Bagaric
0
2
Mostra dettagli





🇺🇸
WTA 250 Memphis
Memphis, USA  ·  26 Luglio 2026

🌩
26°C
Temporali nelle prime ore, poi caldo  ·  Picco 35°C
CIELO Temporali nelle prime ore, poi schiarite e caldo intenso dalla mattina
PIOGGIA Temporali indicati tra le 03:00 e le 07:00 e di nuovo alle 10:00
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 26 Luglio
07:00
🌩
25°
08:00
26°
09:00
28°
10:00
🌩
30°
11:00
31°
12:00
33°
13:00
34°
14:00
35°
⚠  Allarme caldo estremo dalle 11:00 CDT e temporali nelle prime ore: turno di qualificazione da monitorare
🎾  Programma del giorno — 26 Luglio
🎾
WTA 250 · Qualificazioni
Turno Qualificazione · Cemento
Q
🌩  Temporali
⚠  Caldo estremo
🎾  Qualificazioni
🏸  Cemento

Court 1 – ore 18:00
(2) Storm Hunter AUS vs (9) Sofia Johnson GBR

Il match deve ancora iniziare

(6) Katherine Sebov CAN vs (8) Aran Teixido Garcia ESP

Il match deve ancora iniziare

(1) Tatiana Prozorova RUS vs Kennedy Drenser-Hagmann USA

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 18:00
(3) Ye-Xin Ma CHN vs (7) Aoi Ito JPN
Il match deve ancora iniziare

(5) Kristina Liutova RUS vs (12) Mariia Kozyreva RUS

Il match deve ancora iniziare

(4) Iryna Shymanovich BLR vs Ankita Raina IND Non prima 21:30

Il match deve ancora iniziare





🇨🇦
WTA 125 Vancouver
Vancouver, Canada  ·  26 Luglio 2026

🌧
16°C
Nuvoloso, pioggia e rovesci  ·  Picco 17°C
CIELO Nuvoloso con pioggia e rovesci tra notte e tarda mattinata
PIOGGIA Pioggia alle 01:00, 09:00, 10:00, 11:00 e 12:00; rovesci anche nelle prime ore
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 26 Luglio
05:00
16°
06:00
16°
07:00
🌧
16°
08:00
16°
09:00
🌧
16°
10:00
🌧
16°
11:00
🌧
16°
12:00
🌧
17°
⚠  Pioggia e rovesci fino a tarda mattinata: turno di qualificazione sul cemento da monitorare
🎾  Programma del giorno — 26 Luglio
🎾
WTA 125 · Qualificazioni
Turno Qualificazione · Cemento
Q
🌧  Pioggia
⚠  Da monitorare
🎾  Qualificazioni
🏸  Cemento

Centre Court – ore 00:00
(4) Kayla Day USA vs Mai Hontama JPN

Il match deve ancora iniziare

Madison Brengle USA vs Alexandra Vagramov CAN

Il match deve ancora iniziare



Artemis Gold – ore 19:00
Haruka Kaji JPN vs (3) Taylah Preston AUS

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 22:00
Emma Si Yu Dong CAN vs (7) Valeria Savinykh RUS
Il match deve ancora iniziare

Hayu Kinoshita JPN vs Kyoka Okamura JPN

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 20:00
(1) Katrina Scott USA vs Ellie Schoppe USA
Il match deve ancora iniziare

(3) Sijia Wei CHN vs (8) Hong Yi Cody Wong HKG Non prima 21:00

Il match deve ancora iniziare




Court 3 – ore 22:00
(2) Miho Kuramochi JPN vs Avery Alexander CAN Non prima 21:00
Il match deve ancora iniziare

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