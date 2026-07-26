WTA 500 Washington, WTA 250 Praga, Amburgo, Memphis, WTA 125 Targu Mures, Palermo e Vancouver: I risultati completi con il dettaglio delle Finali e delle Qualificazione (LIVE)

Alessandra Mazzolla nella foto
WTA 125 Palermo
Palermo, Italia · 26 Luglio 2026
|⛅
|
29°C
Nuvole intermittenti, molto caldo · Picco 37°C
|
|CIELO
|Nuvole intermittenti al mattino, poi parzialmente e prevalentemente soleggiato nel pomeriggio
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 26 Luglio
|
10:00
⛅
33°
|
11:00
⛅
34°
|
12:00
⛅
35°
|
13:00
⛅
36°
|
14:00
⛅
37°
|
15:00
☀
36°
|
16:00
☀
35°
|
17:00
☀
34°
|
20:00
⛅
31°
|
23:00
⛅
28°
⚠ Allerta gialla per caldo e vento: finali sulla terra con temperature elevate da monitorare
🎾 Programma del giorno — 26 Luglio
|
|
🎾
|
WTA 125 · Main Draw
Finali · Terra Battuta
|
F
⛅ Sole e nuvole
⚠ Caldo
🎾 Finali
🏀 Terra Battuta
Centrale – ore 20:30
Jones F. – Ferro F.
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Prague Open
Praga, Repubblica Ceca · 26 Luglio 2026
|⛅
|
22°C
Sole e nuvole, asciutto · Picco 32°C
|
|CIELO
|Prevalentemente soleggiato al mattino, poi nuvolosità in aumento nel pomeriggio
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 26 Luglio
|
10:00
☀
25°
|
11:00
⛅
27°
|
12:00
⛅
29°
|
13:00
⛅
30°
|
14:00
☁
31°
|
15:00
☁
32°
|
16:00
☁
32°
|
17:00
☁
32°
|
20:00
☁
29°
|
23:00
☀
26°
⚠ Allerta gialla per rischio incendi boschivi: finali sul cemento in condizioni asciutte e calde
🎾 Programma del giorno — 26 Luglio
|
|
🎾
|
WTA 250 · Main Draw
Finali · Cemento
|
F
⛅ Sole e nuvole
⚠ Asciutto caldo
🎾 Finali
🏸 Cemento
LIVESPORT ARENA – ore 11:00
(4) Harriet Dart / (4) Maia Lumsden vs Lucie Havlickova / Laura Samson
WTA Prague
Harriet Dart / Maia Lumsden [4]
0
6
1
Lucie Havlickova / Laura Samson•
0
4
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lucie Havlickova / Laura Samson
Lucie Havlickova / Laura Samson
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Harriet Dart / Maia Lumsden
0-1 → 1-1
Lucie Havlickova / Laura Samson
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Harriet Dart / Maia Lumsden
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 6-4
Lucie Havlickova / Laura Samson
5-3 → 5-4
Harriet Dart / Maia Lumsden
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
Lucie Havlickova / Laura Samson
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
3-3 → 4-3
Harriet Dart / Maia Lumsden
2-3 → 3-3
Lucie Havlickova / Laura Samson
2-2 → 2-3
Harriet Dart / Maia Lumsden
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Lucie Havlickova / Laura Samson
1-1 → 1-2
Harriet Dart / Maia Lumsden
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
0-1 → 1-1
Lucie Havlickova / Laura Samson
0-0 → 0-1
(8) Daria Snigur vs Lilli Tagger Non prima 14:00
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Amburgo
Amburgo, Germania · 26 Luglio 2026
|🌧
|
16°C
Nuvoloso, pioggia a tratti · Picco 19°C
|
|CIELO
|Nuvoloso per gran parte della giornata, con pioggia e rovesci in più momenti
|PIOGGIA
|Pioggia alle 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00 e 18:00; rovesci anche in serata
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 26 Luglio
|
10:00
🌧
18°
|
11:00
🌧
18°
|
12:00
☁
18°
|
13:00
🌧
18°
|
14:00
🌧
19°
|
15:00
🌧
19°
|
16:00
☁
19°
|
18:00
🌧
19°
|
20:00
🌧
19°
|
23:00
🌧
17°
⚠ Pioggia a tratti: finali sulla terra da monitorare per possibili interruzioni
🎾 Programma del giorno — 26 Luglio
|
|
🎾
|
WTA 250 · Main Draw
Finali · Terra Battuta
|
F
🌧 Pioggia
⚠ Da monitorare
🎾 Finali
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 14:00
(4) Anna Bondar vs (5) Tamara Korpatsch
Il match deve ancora iniziare
(1) Magali Kempen / (1) Alexandra Panova vs Dalila Jakupovic / Nika Radisic
Il match deve ancora iniziare
WTA 500 Washington
Washington, USA · 26 Luglio 2026
|⛅
|
20°C
Nuvole intermittenti, poi sole · Picco 29°C
|
|CIELO
|Nuvole intermittenti nelle prime ore, poi prevalentemente soleggiato dalla mattina
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 26 Luglio
|
07:00
⛅
20°
|
08:00
☀
21°
|
09:00
☀
23°
|
10:00
☀
24°
|
11:00
☀
26°
|
12:00
☀
27°
|
13:00
☀
28°
|
15:00
☀
29°
|
—
ⓘ
—
|
—
ⓘ
—
✅ Nessuna pioggia indicata: turno di qualificazione sul cemento in condizioni buone
🎾 Programma del giorno — 26 Luglio
|
|
🎾
|
WTA 500 · Qualificazioni
Turno Qualificazione · Cemento
|
Q
⛅ Sole e nuvole
✅ Asciutto
🎾 Qualificazioni
🏸 Cemento
Stadium – ore 16:00
Heather Watson vs Julieta Pareja
Il match deve ancora iniziare
John Harris – ore 16:00
(4) Polina Kudermetova vs (7) Varvara Lepchenko
Il match deve ancora iniziare
Gabriela Knutson vs (5) Rebecca Sramkova Non prima 17:00
Il match deve ancora iniziare
(2) Daria Kasatkina vs Alana Smith
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Targu Mures
Targu Mures, Romania · 26 Luglio 2026
|☀
|
19°C
Soleggiato e asciutto · Picco 29°C
|
|CIELO
|Soleggiato per gran parte della giornata, parzialmente nuvoloso in serata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 26 Luglio
|
11:00
☀
22°
|
12:00
☀
24°
|
13:00
☀
26°
|
14:00
☀
27°
|
15:00
☀
27°
|
16:00
☀
28°
|
17:00
☀
29°
|
19:00
☀
27°
|
21:00
⛅
21°
|
23:00
⛅
18°
✅ Nessuna pioggia indicata oggi: 1° turno di qualificazione sulla terra in condizioni buone
🎾 Programma del giorno — 26 Luglio
|
|
🎾
|
WTA 125 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
|
Q1
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
🎾 Qualificazioni
🏀 Terra Battuta
Court 1 – ore 10:00
(3) Deborah Chiesa vs Andreea Prisacariu
WTA Targu Mures 125
Deborah Chiesa [3]
15
6
2
Andreea Prisacariu•
15
7
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
Andreea Prisacariu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-4 → 1-5
Deborah Chiesa
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-3 → 1-4
Andreea Prisacariu
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Deborah Chiesa
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Andreea Prisacariu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Deborah Chiesa
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0*-2
1*-1
0-1*
1*-1
1*-2
2-2*
2-3*
2*-4
3*-4
3-5*
4-5*
5*-5
5*-6
6-6 → 6-7
Deborah Chiesa
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-6 → 6-6
Andreea Prisacariu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-5 → 5-6
Andreea Prisacariu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-5 → 4-5
Andreea Prisacariu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-4 → 2-5
Andreea Prisacariu
2-2 → 2-3
Deborah Chiesa
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 2-2
Andreea Prisacariu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 2-1
Deborah Chiesa
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Andreea Prisacariu
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Maria Sara Popa vs (8) Amarissa Toth
Il match deve ancora iniziare
(1) Gina Feistel vs Briana Szabo
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 10:00
Yelyzaveta Kotliar vs (7) Alessandra Mazzola
WTA Targu Mures 125
Yelyzaveta Kotliar
0
5
6
0
Alessandra Mazzola [7]•
0
7
2
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alessandra Mazzola
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
5-2 → 6-2
Yelyzaveta Kotliar
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
Alessandra Mazzola
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Yelyzaveta Kotliar
2-2 → 3-2
Alessandra Mazzola
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Yelyzaveta Kotliar
1-1 → 1-2
Alessandra Mazzola
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Yelyzaveta Kotliar
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alessandra Mazzola
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-6 → 5-7
Yelyzaveta Kotliar
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-5 → 5-6
Alessandra Mazzola
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-5 → 5-5
Yelyzaveta Kotliar
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
Alessandra Mazzola
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-5 → 3-5
Yelyzaveta Kotliar
2-4 → 2-5
Alessandra Mazzola
1-4 → 2-4
Yelyzaveta Kotliar
0-4 → 1-4
Alessandra Mazzola
0-3 → 0-4
Yelyzaveta Kotliar
0-2 → 0-3
Alessandra Mazzola
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Yelyzaveta Kotliar
0-0 → 0-1
Isabella Shinikova vs (5) Miriana Tona
Il match deve ancora iniziare
Diana Ilie vs (6) Margaux Rouvroy
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 10:00
(4) Elena Malygina
vs Ekaterina Kazionova
Il match deve ancora iniziare
(2) Amandine Monnot vs Lucija Ciric Bagaric Non prima 10:30
WTA Targu Mures 125
Amandine Monnot [2]
0
4
Lucija Ciric Bagaric•
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lucija Ciric Bagaric
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-2 → 4-2
Amandine Monnot
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Lucija Ciric Bagaric
2-1 → 2-2
Lucija Ciric Bagaric
0-1 → 1-1
WTA 250 Memphis
Memphis, USA · 26 Luglio 2026
|🌩
|
26°C
Temporali nelle prime ore, poi caldo · Picco 35°C
|
|CIELO
|Temporali nelle prime ore, poi schiarite e caldo intenso dalla mattina
|PIOGGIA
|Temporali indicati tra le 03:00 e le 07:00 e di nuovo alle 10:00
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 26 Luglio
|
07:00
🌩
25°
|
08:00
☀
26°
|
09:00
☀
28°
|
10:00
🌩
30°
|
11:00
☀
31°
|
12:00
☀
33°
|
13:00
☀
34°
|
14:00
☀
35°
|
—
ⓘ
—
|
—
ⓘ
—
⚠ Allarme caldo estremo dalle 11:00 CDT e temporali nelle prime ore: turno di qualificazione da monitorare
🎾 Programma del giorno — 26 Luglio
|
|
🎾
|
WTA 250 · Qualificazioni
Turno Qualificazione · Cemento
|
Q
🌩 Temporali
⚠ Caldo estremo
🎾 Qualificazioni
🏸 Cemento
Court 1 – ore 18:00
(2) Storm Hunter vs (9) Sofia Johnson
Il match deve ancora iniziare
(6) Katherine Sebov vs (8) Aran Teixido Garcia
Il match deve ancora iniziare
(1) Tatiana Prozorova vs Kennedy Drenser-Hagmann
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 18:00
(3) Ye-Xin Ma
vs (7) Aoi Ito
Il match deve ancora iniziare
(5) Kristina Liutova vs (12) Mariia Kozyreva
Il match deve ancora iniziare
(4) Iryna Shymanovich vs Ankita Raina Non prima 21:30
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Vancouver
Vancouver, Canada · 26 Luglio 2026
|🌧
|
16°C
Nuvoloso, pioggia e rovesci · Picco 17°C
|
|CIELO
|Nuvoloso con pioggia e rovesci tra notte e tarda mattinata
|PIOGGIA
|Pioggia alle 01:00, 09:00, 10:00, 11:00 e 12:00; rovesci anche nelle prime ore
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 26 Luglio
|
05:00
☁
16°
|
06:00
☁
16°
|
07:00
🌧
16°
|
08:00
☁
16°
|
09:00
🌧
16°
|
10:00
🌧
16°
|
11:00
🌧
16°
|
12:00
🌧
17°
|
—
ⓘ
—
|
—
ⓘ
—
⚠ Pioggia e rovesci fino a tarda mattinata: turno di qualificazione sul cemento da monitorare
🎾 Programma del giorno — 26 Luglio
|
|
🎾
|
WTA 125 · Qualificazioni
Turno Qualificazione · Cemento
|
Q
🌧 Pioggia
⚠ Da monitorare
🎾 Qualificazioni
🏸 Cemento
Centre Court – ore 00:00
(4) Kayla Day vs Mai Hontama
Il match deve ancora iniziare
Madison Brengle vs Alexandra Vagramov
Il match deve ancora iniziare
Artemis Gold – ore 19:00
Haruka Kaji vs (3) Taylah Preston
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 22:00
Emma Si Yu Dong
vs (7) Valeria Savinykh
Il match deve ancora iniziare
Hayu Kinoshita vs Kyoka Okamura
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 20:00
(1) Katrina Scott
vs Ellie Schoppe
Il match deve ancora iniziare
(3) Sijia Wei vs (8) Hong Yi Cody Wong Non prima 21:00
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 22:00
(2) Miho Kuramochi
vs Avery Alexander Non prima 21:00
Il match deve ancora iniziare
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