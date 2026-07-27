Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 500 Washington e ATP 250 Los Cabos: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. In campo Musetti vs Arnaldi a Washington (LIVE)

27/07/2026 09:13 Nessun commento
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images

🇺🇸
ATP 500 Washington
Washington, USA  ·  27 Luglio 2026

🌧
22°C
Rovescio attuale, poi sole  ·  Picco 30°C
CIELO Prevalentemente soleggiato dalla mattina, parzialmente soleggiato nel pomeriggio
PIOGGIA Temporali indicati intorno alle 14:00
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 27 Luglio
07:00
21°
08:00
22°
09:00
24°
10:00
26°
11:00
27°
12:00
29°
13:00
29°
14:00
🌩
29°
15:00
30°
⚠  Temporali nel primo pomeriggio: 1° turno sul cemento da monitorare
🎾  Programma del giorno — 27 Luglio
🎾
ATP 500 · Main Draw
1° Turno · Cemento
1T
🌧  Rovesci/temporali
⚠  Da monitorare
🎾  1° Turno
🏸  Cemento

Stadium – ore 17:00
Taylor Fritz USA vs Zizou Bergs BEL (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare

Frances Tiafoe USA vs Terence Atmane FRA

Il match deve ancora iniziare




John Harris – ore 17:00
Alejandro Tabilo CHI vs Tallon Griekspoor NED
Il match deve ancora iniziare

Matteo Arnaldi ITA vs Lorenzo Musetti ITA

Il match deve ancora iniziare

Kei Nishikori JPN vs Juncheng Shang CHN (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 17:00
Austin Krajicek USA / Nikola Mektic CRO vs Rafael Jodar ESP / Brandon Nakashima USA (Non prima 18:30)

Il match deve ancora iniziare

Diego Hidalgo ECU / Ben Shelton USA vs Christian Harrison USA / Neal Skupski GBR

Il match deve ancora iniziare

Aleksandar Vukic AUS vs Zachary Svajda USA

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 17:00
Hugo Nys MON / Edouard Roger-Vasselin FRA vs Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA (Non prima 18:30)

Il match deve ancora iniziare

Simone Bolelli ITA / Andrea Vavassori ITA vs Robert Cash USA / Alexander Erler AUT

Il match deve ancora iniziare





🇲🇽
ATP 250 Los Cabos
Los Cabos, Messico  ·  27 Luglio 2026

28°C
Parzialmente nuvoloso e caldo  ·  Picco 32°C
CIELO Prevalentemente sereno nelle prime ore, poi soleggiato e nuvole intermittenti dalla tarda mattinata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate disponibili
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 27 Luglio
06:00
27°
07:00
28°
08:00
29°
09:00
30°
10:00
31°
11:00
32°
12:00
32°
✅  Nessuna pioggia indicata nelle ore disponibili: 1° turno sul cemento con caldo da gestire
🎾  Programma del giorno — 27 Luglio
🎾
ATP 250 · Main Draw
1° Turno · Cemento
1T
⛅  Sole e nuvole
✅  Asciutto
🎾  1° Turno
🏸  Cemento

Estadio Alejandro Burillo – ore 03:00
Alex Hernandez MEX vs Bernard Tomic AUS

Il match deve ancora iniziare

Cameron Norrie GBR vs Aleksandar Kovacevic USA

Il match deve ancora iniziare

Coleman Wong HKG vs Darwin Blanch USA (Non prima 06:00)

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 03:00
Gabriel Diallo CAN vs Tristan Boyer USA

Il match deve ancora iniziare

TAG: , , ,