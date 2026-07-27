ATP 500 Washington e ATP 250 Los Cabos: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. In campo Musetti vs Arnaldi a Washington (LIVE)
|🌧
|
22°C
Rovescio attuale, poi sole · Picco 30°C
|
|
07:00
☀
21°
|
08:00
☀
22°
|
09:00
☀
24°
|
10:00
☀
26°
|
11:00
☀
27°
|
12:00
☀
29°
|
13:00
☀
29°
|
14:00
🌩
29°
|
15:00
⛅
30°
|
—
ⓘ
—
|
⚠ Da monitorare
🎾 1° Turno
🏸 Cemento
Stadium – ore 17:00
Taylor Fritz vs Zizou Bergs (Non prima 21:00)
Frances Tiafoe vs Terence Atmane
John Harris – ore 17:00
Alejandro Tabilo vs Tallon Griekspoor
Matteo Arnaldi vs Lorenzo Musetti
Kei Nishikori vs Juncheng Shang (Non prima 23:00)
Grandstand – ore 17:00
Austin Krajicek / Nikola Mektic vs Rafael Jodar / Brandon Nakashima (Non prima 18:30)
Diego Hidalgo / Ben Shelton vs Christian Harrison / Neal Skupski
Aleksandar Vukic vs Zachary Svajda
Court 4 – ore 17:00
Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin vs Theo Arribage / Albano Olivetti (Non prima 18:30)
Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs Robert Cash / Alexander Erler
|⛅
|
28°C
Parzialmente nuvoloso e caldo · Picco 32°C
|
|
06:00
☀
27°
|
07:00
☀
28°
|
08:00
☀
29°
|
09:00
☀
30°
|
10:00
⛅
31°
|
11:00
⛅
32°
|
12:00
⛅
32°
|
—
ⓘ
—
|
—
ⓘ
—
|
—
ⓘ
—
|
✅ Asciutto
🎾 1° Turno
🏸 Cemento
Estadio Alejandro Burillo – ore 03:00
Alex Hernandez vs Bernard Tomic
Cameron Norrie vs Aleksandar Kovacevic
Coleman Wong vs Darwin Blanch (Non prima 06:00)
Grandstand – ore 03:00
Gabriel Diallo vs Tristan Boyer
TAG: ATP 250 Los Cabos, ATP 250 Los Cabos 2026, ATP 500 Washington, ATP 500 Washington 2026
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit