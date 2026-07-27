Manzano si aggiudica la Tempocasa Sporting Club Milano2 Cup

Juan Cruz Martin Manzano ha conquistato la seconda edizione della TempoCasa Sporting Club Milano2 Cup, torneo internazionale ITF M15 con un montepremi di 15.000 dollari che si è disputato sui campi in terra battuta dello Sporting Club Milano2 di Segrate.

Manzano, nato in Argentina ma di passaporto italiano, è cresciuto tennisticamente in Italia e si allena all’Associazione Motonautica di Pavia. Nell’ultimo atto ha superato lo svizzero Nicolas Parizzia col punteggio di 6-3 6-4 davanti a quasi 600 spettatori. La TempoCasa Sporting Club Milano2 Cup è una tappa ufficiale dell’ITF Men’s World Tennis Tour M15, il circuito che ogni anno lancia verso i grandi palcoscenici i giocatori destinati a fare la storia del tennis. Grazie a questa vittoria Manzano conquista 15 punti Atp mentre il finalista Parizzia ne guadagna 8.

Juan Cruz Martin Manzano, numero 437 del ranking Atp, ha pienamente rispettato i favori dei pronostici visto che si presentava nel tabellone principale da favorito come testa di serie numero 1. Sul suo cammino tre derby contro tennisti italiani. Di Vita al primo turno, Baragiola Mordini al secondo e la giovane promessa Ciurnelli ai quarti, poi la semifinale contro il belga Van der Meerschen. Per lui è il secondo titolo ITF dopo quello vinto nell’agosto 2025 a Slovenska Bistrica in Slovenia.

“Era la mia prima volta da testa di serie numero 1 e mi sono trovato meglio partita dopo partita. Sono molto contento. Questo torneo mi ha insegnato che anche quando ti sembra difficile e non ce la fai più devi restare lì e lottare punto dopo punto” ha spiegato Juan Cruz Martin Manzano a fine partita.

Impresa solo sfiorata, invece, per Nicolas Parizzia che era entrato nel main draw da lucky loser dopo aver perso nel secondo turno delle qualificazioni contro Luca Parenti. Per arrivare in finale ha eliminato nell’ordine il francese Maxence Bertimon, l’italiano Vito Dall’Elba, il bulgaro Adrian Andreev e il francese Yanis Ghazouani Durand. Lo svizzero chiude comunque la settimana con il successo nel torneo di doppio conquistato insieme a Marco Furlanetto. Nella finale del sabato i due hanno superato 7-6 6-3 la coppia formata da Matteo Gribaldo e Simone Massellani.

“È stata una settimana pazzesca con la finale in singolare e la vittoria nel doppio in questo bellissimo circolo con un’organizzazione perfetta. Complimenti a Juan Manzano e al suo team per la vittoria. Spero di riprovarci l’anno prossimo” sono le parole di Parizzia.

Si chiude così la seconda edizione della TempoCasa Sporting Club Milano2 Cup, che per una settimana ha portato a Segrate il grande tennis internazionale con ingresso gratuito, ospitando giovani professionisti provenienti da tutto il mondo, il ritiro della Nazionale italiana Under 18 e la prima edizione italiana della One Point Cup, vinta mercoledì da Raffaele Ciurnelli.

“Abbiamo vissuto una fantastica settimana di grande tennis – ha raccontato Paolo Formaglio, presidente dello Sporting Club Milano2 di Segrate – ora abbiamo capito che possiamo alzare l’asticella e organizzare anche qualcosa di più grande. Siamo pronti, abbiamo già parlato con gli sponsor che sarebbero disponibili a seguirci. Non è facile e non dipende solo da noi, ma ci siamo”.