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WTA 125 Targu Mures: Il Tabellone Principale. Bronzetti e Spiteri al via

26/07/2026 12:58 5 commenti
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998

ROU WTA 125 Targu Mures – Tabellone Principale – terra
(1) Kaitlin Quevedo ESP vs (WC) Irina Fetecau ROU
Irene Burillo ESP vs Sofya Lansere RUS
Elena Malygina EST vs Elena Ruxandra Bertea ROU
Miriam Bulgaru ROU vs (8) Carole Monnet FRA

(3) Francesca Jones GBR vs Chloe Paquet FRA
Qualifier vs (WC) Rachel Gailis USA
Alice Rame FRA vs Julie Struplova CZE
Qualifier vs (7) Lola Radivojevic SRB

(6) Leyre Romero Gormaz ESP vs Sara Sorribes Tormo ESP
Caijsa Hennemann SWE vs Mia Pohankova SVK
Alevtina Ibragimova RUS vs (WC) Maia Ilinca Burcescu ROU
Qualifier vs (4) Lucia Bronzetti ITA

(5) Laura Samson CZE vs (WC) Alesia Breaz ROU
Selena Janicijevic FRA vs Anastasiia Sobolieva UKR
Qualifier vs Dalila Spiteri ITA
Mia Ristic SRB vs (2) Darja Semenistaja LAT

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5 commenti

Lollo99 26-07-2026 16:08

Jones

Bronzetti

Quevedo
Samson

Bulgaru
Radivojevic
Sorribes
Semenistaja

 5
Replica | Quota | 0
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Alejandro90 26-07-2026 16:04

SAMSON

QUEVEDO

RADIVOJEVIC
ROMERO

MONNET
Q
BRONZETTI
RISTIC

 4
Replica | Quota | 0
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sponghi 26-07-2026 14:40

quevedo

semenistaja

jones
ibragimova

monnet
radivojevic
romero
sobolieva

 3
Replica | Quota | 0
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brizz 26-07-2026 13:40

quevedo

semenistaja

jones
ibragimova

monnet
radivojevic
romero
samson

 2
Replica | Quota | 0
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miky85 26-07-2026 13:17

Quevedo

Samson

Radivojevic
Bronzetti

Bulgaru
Q
Romero
Semenistaja

 1
Replica | Quota | 0
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