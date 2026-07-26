WTA 125 Targu Mures: Il Tabellone Principale. Bronzetti e Spiteri al via
WTA 125 Targu Mures – Tabellone Principale – terra
(1) Kaitlin Quevedo vs (WC) Irina Fetecau
Irene Burillo vs Sofya Lansere
Elena Malygina vs Elena Ruxandra Bertea
Miriam Bulgaru vs (8) Carole Monnet
(3) Francesca Jones vs Chloe Paquet
Qualifier vs (WC) Rachel Gailis
Alice Rame vs Julie Struplova
Qualifier vs (7) Lola Radivojevic
(6) Leyre Romero Gormaz vs Sara Sorribes Tormo
Caijsa Hennemann vs Mia Pohankova
Alevtina Ibragimova vs (WC) Maia Ilinca Burcescu
Qualifier vs (4) Lucia Bronzetti
(5) Laura Samson vs (WC) Alesia Breaz
Selena Janicijevic vs Anastasiia Sobolieva
Qualifier vs Dalila Spiteri
Mia Ristic vs (2) Darja Semenistaja
TAG: Dalila Spiteri, Lucia Bronzetti, WTA 125
5 commenti
Jones
Bronzetti
Quevedo
Samson
Bulgaru
Radivojevic
Sorribes
Semenistaja
SAMSON
QUEVEDO
RADIVOJEVIC
ROMERO
MONNET
Q
BRONZETTI
RISTIC
quevedo
semenistaja
jones
ibragimova
monnet
radivojevic
romero
sobolieva
quevedo
semenistaja
jones
ibragimova
monnet
radivojevic
romero
samson
Quevedo
Samson
Radivojevic
Bronzetti
Bulgaru
Q
Romero
Semenistaja