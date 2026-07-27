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Classifica WTA Italiane: +22 per Nuria Brancaccio
27/07/2026 08:00 Nessun commento
Classifica Wta Entry System Singolo (27-07-2026)
15
Best: 4
--
0
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
2783
Punti
19
Tornei
71
Best: 29
▼
-2
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
967
Punti
22
Tornei
118
Best: 46
▲
2
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
660
Punti
34
Tornei
129
Best: 128
--
0
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
588
Punti
27
Tornei
144
Best: 99
▼
-2
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
539
Punti
28
Tornei
151
Best: 151
▼
-3
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
514
Punti
17
Tornei
167
Best: 150
▲
22
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
455
Punti
29
Tornei
210
Best: 210
▲
11
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
365
Punti
24
Tornei
276
Best: 276
▲
4
Federica Urgesi
ITA, 0
263
Punti
27
Tornei
284
Best: 281
▼
-3
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
248
Punti
22
Tornei
290
Best: 290
▲
10
Samira De Stefano
ITA, 0
240
Punti
25
Tornei
309
Best: 309
--
0
Noemi Basiletti
ITA, 0
223
Punti
27
Tornei
318
Best: 18
▲
21
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
215
Punti
27
Tornei
325
Best: 205
▲
6
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
209
Punti
27
Tornei
326
Best: 143
▼
-7
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
209
Punti
22
Tornei
334
Best: 334
▲
2
Giorgia Pedone
ITA, 0
198
Punti
25
Tornei
340
Best: 340
▲
8
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
193
Punti
23
Tornei
341
Best: 265
▲
14
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
193
Punti
26
Tornei
358
Best: 310
▼
-5
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
178
Punti
22
Tornei
363
Best: 363
▲
20
Francesca Pace
ITA, 0
174
Punti
17
Tornei
365
Best: 365
▲
16
Diletta Cherubini
ITA, 0
173
Punti
27
Tornei
377
Best: 201
▼
-1
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
166
Punti
18
Tornei
386
Best: 203
▼
-29
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
163
Punti
12
Tornei
388
Best: 388
▼
-9
Alessandra Mazzola
ITA, 0
163
Punti
21
Tornei
414
Best: 322
▲
9
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
153
Punti
24
Tornei
416
Best: 416
▼
-4
Laura Mair
ITA, 0
152
Punti
21
Tornei
492
Best: 492
▲
10
Vittoria Paganetti
ITA, 0
116
Punti
22
Tornei
498
Best: 498
--
0
Camilla Zanolini
ITA, 0
115
Punti
18
Tornei
504
Best: 504
▲
83
Viola Turini
ITA, 0
111
Punti
15
Tornei
511
Best: 511
▼
-1
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
110
Punti
16
Tornei
513
Best: 513
▼
-39
Isabella Maria Serban
ITA, 0
110
Punti
20
Tornei
520
Best: 452
▲
6
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
106
Punti
20
Tornei
523
Best: 380
▼
-4
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
105
Punti
18
Tornei
545
Best: 545
▼
-3
Arianna Zucchini
ITA, 0
96
Punti
21
Tornei
550
Best: 550
▲
91
Beatrice Ricci
ITA, 0
93
Punti
16
Tornei
581
Best: 515
▲
13
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
83
Punti
18
Tornei
587
Best: 546
▼
-29
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
82
Punti
22
Tornei
594
Best: 594
▲
29
Gaia Maduzzi
ITA, 0
80
Punti
16
Tornei
645
Best: 640
▼
-5
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
69
Punti
18
Tornei
655
Best: 655
▲
21
Camilla Gennaro
ITA, 0
67
Punti
20
Tornei
680
Best: 680
▼
-9
Francesca Gandolfi
ITA, 0
62
Punti
17
Tornei
688
Best: 688
▲
2
Marta Lombardini
ITA, 0
60
Punti
14
Tornei
698
Best: 698
▼
-30
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
58
Punti
17
Tornei
706
Best: 491
--
0
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
57
Punti
12
Tornei
718
Best: 718
--
0
Noemi Maines
ITA, 0
55
Punti
18
Tornei
882
Best: 882
▲
198
Francesca Mattioli
ITA, 0
33
Punti
5
Tornei
923
Best: 923
▼
-7
Maddalena Giordano
ITA, 0
29
Punti
15
Tornei
927
Best: 927
▼
-5
Chiara Fornasieri
ITA, 0
28
Punti
8
Tornei
956
Best: 956
▼
-3
Lavinia Luciano
ITA, 0
26
Punti
14
Tornei
959
Best: 959
▲
12
Matilde Mariani
ITA, 0
25
Punti
6
Tornei
967
Best: 939
--
0
Valentina Losciale
ITA, 04-01-1997
24
Punti
12
Tornei
1000
Best: 1000
▲
31
Federica Trevisan
ITA, 26-07-2002
21
Punti
3
Tornei
1002
Best: 192
▼
-43
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
21
Punti
4
Tornei
1004
Best: 1004
▼
-1
Beatrice Stagno
ITA, 0
21
Punti
6
Tornei
1028
Best: 1028
▲
4
Sara Milanese
ITA, 0
19
Punti
5
Tornei
1074
Best: 1074
▲
1
Francesca Dell\'Edera
ITA, 28-06-1996
16
Punti
10
Tornei
1086
Best: 428
▼
-1
Federica Bilardo
ITA, 06-07-1999
16
Punti
6
Tornei
1090
Best: 1090
▼
-22
Barbara Dessolis
ITA, 0
16
Punti
9
Tornei
1095
Best: 1095
▼
-21
Eleonora Alvisi
ITA, 0
15
Punti
8
Tornei
1106
Best: 1106
▼
-15
Giulia Paterno
ITA, 0
15
Punti
8
Tornei
1114
Best: 1114
▲
159
Ilary Pistola
ITA, 0
14
Punti
5
Tornei
1127
Best: 1127
▲
3
Giuliana Bestetti
ITA, 0
14
Punti
8
Tornei
1128
Best: 1128
▲
4
Sofia Avataneo
ITA, 0
14
Punti
9
Tornei
1152
Best: 1152
--
0
Emma Ottavia Ghirardato
ITA, 0
13
Punti
6
Tornei
1155
Best: 1155
--
0
Marcella Dessolis
ITA, 0
13
Punti
6
Tornei
1171
Best: 318
▼
-1
Angelica Moratelli
ITA, 17-08-1994
12
Punti
1
Tornei
1212
Best: 1212
--
0
Giulia Alessia Monteleone
ITA, 0
11
Punti
5
Tornei
1221
Best: 1221
▼
-1
Ginevra Parentini Vallega Montebruno
ITA, 0
11
Punti
7
Tornei
1242
Best: 1242
▲
75
Carolina Dibenedetto
ITA, 0
10
Punti
4
Tornei
1257
Best: 1257
▼
-6
Micol Salvadori
ITA, 0
10
Punti
6
Tornei
1266
Best: 1266
▼
-6
Aurora Urso
ITA, 0
10
Punti
8
Tornei
1274
Best: 1274
--
0
Carla Giambelli
ITA, 0
9
Punti
4
Tornei
1280
Best: 627
▼
-4
Gaia Squarcialupi
ITA, 23-10-1997
9
Punti
4
Tornei
1305
Best: 1305
▼
-48
Caterina Odorizzi
ITA, 0
9
Punti
6
Tornei
1354
Best: 1354
▼
-8
Lisa Peer
ITA, 0
7
Punti
3
Tornei
1354
Best: 1354
▼
-8
Agnese Gentili
ITA, 0
7
Punti
3
Tornei
1383
Best: 1383
▼
-6
Carlotta Moccia
ITA, 0
7
Punti
6
Tornei
1385
Best: 1385
▼
-7
Viola Bedini
ITA, 0
7
Punti
7
Tornei
1385
Best: 1385
▼
-7
Aurora Nosei
ITA, 0
7
Punti
7
Tornei
1400
Best: 1400
▼
-4
Benedetta Ortenzi
ITA, 0
6
Punti
4
Tornei
1422
Best: 1422
▼
-5
Aurora Corvi
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1422
Best: 1422
▼
-5
Angelica Sara
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1459
Best: 1459
▼
-4
Denise Valente
ITA, 0
5
Punti
5
Tornei
1518
Best: 1518
▼
-8
Noemi La Cagnina
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1518
Best: 1162
--
0
Cristina Tiglea
ITA, 09-06-2001
3
Punti
3
Tornei
TAG: Italiane, Nuria Brancaccio
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