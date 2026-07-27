ITF Gran Canaria e Hechingen: I Main Draw
W100 GRAN CANARIA-MASPALOMAS – TABELLONE PRINCIPALE – Terra
(1) Julia Grabher 🇦🇹 x 🇩🇪 Joelle Lilly Sophie Steur (Q)
Anna Siskova 🇨🇿 x 🇪🇸 Meritxell Teixido Garcia (WC)
Maria Garcia Cid (WC) 🇪🇸 x 🇩🇪 Mina Hodzic
Berfu Cengiz (Q) 🇹🇷 x 🇰🇿 Darya Astakhova (8)
(3) Suzan Lamens 🇳🇱 x 🇫🇮 Laura Hietaranta (Q)
Maria Lourdes Carle 🇦🇷 x 🇫🇷 Emma Lene (Q)
Carmen Gallardo Guevara (WC) 🇪🇸 x 🇵🇹 Matilde Jorge
Francesca Curmi 🇲🇹 x 🇵🇹 Francisca Jorge (7)
(6) Polona Hercog 🇸🇮 x 🇧🇷 Laura Pigossi
Caroline Werner 🇩🇪 x 🇷🇴 Gabriela Paun (Q)
Nadia Podoroska (WC) 🇦🇷 x 🇫🇷 Sara Cakarevic (Q)
Zhibek Kulambayeva 🇰🇿 x 🇪🇸 Andrea Lazaro Garcia (4)
(5) Arantxa Rus 🇳🇱 x 🇪🇸 Ane Mintegi Del Olmo
Gina Marie Dittmann (Q) 🇩🇪 x 🇷🇴 Isabella Maria Serban (Q)
Lisa Zaar 🇸🇪 x 🇩🇪 Anna-Lena Friedsam
Lea Boskovic 🇭🇷 x 🇨🇿 Dominika Salkova (2)
W75 HECHINGEN – TABELLONE PRINCIPALE – terra
(1) Nuria Brancaccio 🇮🇹 x 🇹🇷 Cagla Buyukakcay
Julia Stusek (WC) 🇩🇪 x Qualificata
Nastasja Schunk 🇩🇪 x Qualificata
Xinxin Yao 🇨🇳 x 🇰🇷 Dayeon Back (5)
(3) Angela Fita Boluda 🇪🇸 x 🇮🇹 Aurora Zantedeschi
Qualificata x 🇨🇿 Barbora Palicova
Qualificata x Qualificata
Federica Urgesi (8) 🇮🇹 x 🇷🇺 Anastasia Tikhonova (6)
Victoria Pohle (WC) 🇩🇪 x 🇨🇿 Alisa Oktiabreva
Dalila Jakupovic 🇸🇮 x 🇩🇪 Eva Bennemann
Josy Daems (WC) 🇩🇪 x Qualificata
(4) Kajsa Rinaldo Persson 🇸🇪 x 🇩🇪 Tessa Johanna Brockmann (7)
Samira De Stefano 🇮🇹 x 🇩🇪 Lola Giza (WC)
Sohyun Park 🇰🇷 x Qualificata
Qualificata x 🇮🇹 Noemi Basiletti
Sapfo Sakellaridi 🇬🇷 x 🇫🇷 Fiona Ferro (2)
TAG: Tornei ITF
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