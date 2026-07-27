Draper, calvario senza fine: forfait anche a Washington, ricaduta del dolore al braccio

Calvario, come altro definire l’ultimo periodo di Jack Draper. Attesissimo al rientro al 500 di Washington, con diversi giorni di allenamento nella capitale USA con Murray a suo fianco, e dopo aver rilasciato ieri una intervista nella quale affermava di sentirsi “molto bene”, arriva una doccia gelata: forfait per un riacutizzarsi del dolore al braccio sinistro, quello che l’ha già tenuto fermo per 8 mesi dalla metà del 2025.

“Jack Draper si è ritirato dal torneo per un infortunio al braccio sinistro” comunica il torneo di Washington, “il suo posto sarà preso da lucky loser Mackenzie McDonald”

Jack Draper has withdrawn from the tournament with a left arm injury. He will be replaced in the draw by lucky loser Mackenzie McDonald.#MubadalaDCOpen — Mubadala DC Open (@mubadaladcopen) July 27, 2026

Avevamo ripercorso giusto ieri gli ultimi mesi sportivamente difficilissimi di Draper, per questo le sue parole a Sky Sport, assai serene e cariche di speranza dopo un bel lavoro svolto col suo team, lasciavano spazio alla speranza che il peggio fosse, finalmente, alle spalle. Questo forfait improvviso e imprevisto apre scenari assai foschi nel futuro prossimo del britannico. Cautela al minimo risentimento, oppure un nuovo più serio problema che lo terrà ancora fermo a lungo? Al momento non lo sappiamo, ma c’è una sola certezza: la fragilità di questo grande talento e tennista è forse eccessiva per il tennis di vertice, disciplina ormai spietata per quanto richiede ai fisici dei giocatori.

Mario Cecchi