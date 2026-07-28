550.151 gli spettatori che hanno varcato i cancelli dell’All England Club ATP, Copertina

Wimbledon 2026: i numeri di una edizione da record, per pubblico e interesse (insieme a molte curiosità)

28/07/2026 18:11 3 commenti
Jannik Sinner con la seconda coppa vinta a Wimbledon - Foto Getty Images
Jannik Sinner con la seconda coppa vinta a Wimbledon - Foto Getty Images

I Championships 2026 evocano un dolcissimo ricordo agli appassionati italiani per la seconda vittoria di Jannik Sinner, a chiudere una edizione da record del torneo londinese. Tradizione sempre, ma con un occhio al rinnovamento e futuro: l’AELTC pensa in grande e la crescita continua del più storico e affascinante torneo al mondo lo conferma. Il torneo di Wimbledon 2026 passa idealmente in archivio con un comunicato – lunghissimo…- che elenca i fatti e numeri più significativi dell’ultima edizione, segnata da una crescita importante in tutti i settori, dal pubblico agli introiti, compreso l’interesse globale per l’evento via social.

“La 139ª edizione dei Championships ha confermato ancora una volta l’eccezionale richiamo di Wimbledon sia a livello nazionale che internazionale, registrando numeri record sotto ogni punto di vista: affluenza mai così alta durante il torneo, 4,8 miliardi di impression sui social media e una crescita senza precedenti nei principali mercati internazionali per i canali proprietari dell’evento” recita il comunicato diffuso dall’AELTC. “È stato stabilito un nuovo record assoluto di presenze con 550.151 spettatori che hanno varcato i cancelli dell’All England Club nel corso delle due settimane. Sono stati inoltre registrati record giornalieri di affluenza nelle giornate 7, 12 e 14 del torneo. Favorito dalla prima edizione senza pioggia dal 2019, il celebre sistema della Queue ha continuato a riscuotere enorme successo, permettendo a decine di migliaia di appassionati di acquistare il proprio biglietto il giorno stesso”.

A chi afferma che il tennis oggi è “noioso” e che i successi straordinari del n.1 del mondo Jannik Sinner “non scaldano”, ecco la risposta indiretta ma assai significativa di Wimbledon con i dati dell’ultima edizione: “Nei mercati chiave, i broadcaster partner hanno riportato risultati particolarmente significativi negli Stati Uniti, dove ESPN ha registrato la seconda edizione di Wimbledon più seguita di sempre, e nel Regno Unito, dove la copertura della BBC è stata trasmessa in streaming oltre 54,8 milioni di volte. Ottimi risultati anche in tutta Europa, nonostante la forte concorrenza rappresentata dalla Coppa del Mondo FIFA”.

Importanti anche i dati di crescita a livello social, un aspetto ormai centrale nella visibilità e promozione di un evento sportivo: “La community social di Wimbledon è cresciuta dell’11% rispetto al 2025, raggiungendo quota 26,6 milioni di follower. Durante l’intera stagione sull’erba sono stati pubblicati 6.131 contenuti (+8% su base annua), generando 4,8 miliardi di impression (+16%), 3,2 miliardi di visualizzazioni video (+33%) e il più alto pubblico digitale unico mai registrato: 138,5 milioni di persone coinvolte a livello globale (+8%)”.

Una nota anche per la sorpresa del torneo, Arthur Fery, “la prima wild card britannica dell’Era Open a raggiungere le semifinali del singolare maschile. Henry Patten, grazie al successo conquistato insieme a Harri Heliovaara, è diventato il primo britannico dell’Era Open a vincere più volte il titolo di doppio maschile a Wimbledon. Nel wheelchair tennis, Alfie Hewett e Gordon Reid hanno conquistato per la settima volta il titolo di doppio maschile ai Championships”.

Altri dati di ascolto nei media:
– La finale del singolare maschile ha raggiunto un picco di 6,24 milioni di spettatori tra TV e piattaforme digitali, di cui 5,95 milioni su BBC One.
– La finale del singolare femminile tutta ceca tra Linda Noskova e Karolina Muchova è stata seguita da 3,92 milioni di telespettatori su BBC One, con Noskova vincitrice al sesto Championship Point.
Negli Stati Uniti, ESPN ha registrato la seconda edizione più seguita di Wimbledon di sempre, dietro soltanto al 2019. La finale femminile è diventata la più vista nella storia dell’emittente, con una media di 1,9 milioni di spettatori (picco di 2,46 milioni), in crescita del 48% rispetto al 2025. La finale maschile ha invece fatto registrare una media di 2,4 milioni di spettatori e un picco di 3,39 milioni.
In Italia, Sky Italia ha trasmesso la finale del singolare maschile sui propri canali sportivi principali e in chiaro su TV8, ottenendo una media complessiva di 4,39 milioni di spettatori e un picco di 5,88 milioni.
– In Repubblica Ceca, la sublicenza concessa da Eurosport all’emittente in chiaro Prima per la finale femminile ha prodotto un picco di 900.000 spettatori e uno share del 38,5%.
– In Germania, la decisione di Amazon Prime di rendere accessibile gratuitamente la finale del singolare maschile con Alexander Zverev ha ampliato notevolmente la portata dell’evento, superando i 3,5 milioni di spettatori.

– L’audience digitale unica registrata fino al termine dei Championships ha raggiunto il livello più alto di sempre, con 138,5 milioni di utenti a livello globale, in crescita dell’8% rispetto al 2025.
– Nel corso dei Championships sono stati pubblicati 6.131 contenuti, con un incremento dell’8% rispetto all’anno precedente.
– Le visualizzazioni video complessive sui social media sono cresciute del 33%, toccando quota 3,2 miliardi.
– Le impression generate sui social media hanno raggiunto 4,8 miliardi, in aumento del 16% rispetto al 2025.

Il comunicato fornisce anche alcune curiosità sia al maschile che al femminile:

Singolare maschile
– Arthur Fery è diventato la prima wild card britannica dell’Era Open a raggiungere le semifinali del singolare maschile a Wimbledon.
– Novak Djokovic ha stabilito il nuovo record di vittorie nel singolare maschile ai Championships, salendo a 107 successi e superando il primato di Roger Federer fermo a 105.
– Il quarto di finale tra Novak Djokovic e Felix Auger-Aliassime, durato 5 ore e 15 minuti, è stato il quarto di finale più lungo nella storia di Wimbledon.
– Il 30% delle finali maschili disputate nell’Era Open ha visto affrontarsi le teste di serie n.1 e n.2 del tabellone, compresa l’edizione 2026.
– L’argentino Thiago Agustín Tirante ha fatto registrare il servizio più veloce del torneo maschile, raggiungendo le 148 miglia orarie (circa 238 km/h).

Singolare femminile
– Linda Noskova è diventata la decima campionessa diversa nelle ultime dieci edizioni dei Championships.
– Alexandra Eala è diventata la prima giocatrice delle Filippine a raggiungere gli ottavi di finale del singolare a Wimbledon.
– Naomi Osaka è stata la prima tennista giapponese a sconfiggere una testa di serie numero 1 nel singolare femminile dei Championships.
– Da quando sono iniziate le rilevazioni statistiche nel 1990, Serena Williams detiene il record per il maggior numero di ace nel singolare femminile (965) e per il maggior numero di punti vinti (6.211).
– Coco Gauff ha fatto registrare il servizio più veloce del torneo femminile, toccando le 126 miglia orarie (circa 203 km/h).

Marco Mazzoni

TAG: , , , , ,

3 commenti

Inox 28-07-2026 19:20

@ Rovescio al tramonto (#4659852)

Ma infatti il gioco di Jannik è notoriamente noioso, numeri inventati ma grazie lo stesso apprezziamo lo sforzo, che lo sforzo sia con noi Cit. Ahahahah

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Rovescio al tramonto 28-07-2026 18:53

Non è vero dai, lo sanno tutti che dopo l’epoca dei big 3 il tennis interessa meno, infatti i montepremi, i contratti per la trasmissione delle partite, il costo xei biglietti, le presenze, sono tutti diminuiti.
L’era Sinner numero 1 del mondo non interessa a nessuno, me lo hanno detto gli esperti di Livetennis.it.
A che servono i dati e i numeri?

 2
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox
JannikUberAlles 28-07-2026 18:46

Davvero tutto interessante ma…

…ovviamente non si parla del fatturato realizzato, per non fare venire idee malsane ai burattini del circuito 🙁

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!