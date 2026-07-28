Laver Cup 2026: Ruud completa la squadra europea

Dopo il team World, anche i “blu” che rappresenteranno l’Europa alla Laver Cup 2026. sono al completo. “Yannick Noah, affiancato dal vicecapitano Tim Henman, ha annunciato il numero 13 del mondo Casper Ruud come sesto e ultimo componente della squadra che scenderà in campo alla O2 Arena di Londra dal 25 al 27 settembre 2026”, si legge sul sito ufficiale della manifestazione. Ruud va a completare un team assai competitivo, composto dal 2 del mondo Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Flavio Cobolli, Jakub Mensik e Rafael Jodar, giovane spagnolo al debutto nella fascinosa esibizione a squadre ideata dal team manageriale di Roger Federer sulla falsa riga dalla Ryder Cup di golf. Ovviamente resta un grande punto di domanda su Alcaraz, visto il suo grave infortunio al polso che lo tiene fermo dallo scorso aprile.

“Dopo aver sfiorato il titolo a San Francisco nella scorsa stagione, Noah ha confermato l’ossatura della squadra, con il giovane spagnolo Jodar unica novità del roster europeo nella caccia alla riconquista della Laver Cup a Londra” continua il comunicato che annuncia il completamento dei rooster. “Per Ruud sarà la sesta partecipazione consecutiva alla manifestazione, dopo aver già rappresentato Team Europe a Boston (2021), Londra (2022), Vancouver (2023), Berlino (2024) e San Francisco (2025). Il tre volte finalista Slam porterà in dote alla squadra di Noah un bagaglio di esperienza fondamentale. Nel torneo vanta infatti un bilancio di sei vittorie e tre sconfitte e ha ottenuto ottimi risultati anche in doppio al fianco di Alcaraz: la coppia è imbattuta nei due incontri disputati insieme in Laver Cup”.

Ruud returns to London 🇳🇴🇪🇺 Casper Ruud is back for a sixth Laver Cup and locks in the final spot on Team Europe for Laver Cup 2026.#LaverCup #TennisUnrivaled pic.twitter.com/9lpUftVDEa — Laver Cup (@LaverCup) July 28, 2026

Così Noah ha commentato la scelta di chiamare ancora il norvegese: “Casper è esattamente il tipo di giocatore che vuoi avere nella tua squadra. È un grande competitor, un eccellente compagno di squadra e una persona che incarna perfettamente lo spirito della Laver Cup. Sono davvero felice di averlo nuovamente con Team Europe. Abbiamo trovato un ottimo equilibrio tra esperienza e giovani talenti e, cosa ancora più importante, tra giocatori che si conoscono bene e che amano competere insieme. Siamo rimasti delusi dalla sconfitta dello scorso anno, ma proprio questo ci ha dato ulteriore motivazione. Sappiamo quanto sarà forte Team World e siamo pronti ad affrontare la sfida.

Ruud è uno dei giocatori che più volte hanno preso parte alla Laver Cup: “È uno dei momenti più attesi della mia stagione”, ha affermato il norvegese. “Nel tennis non esiste niente di simile. L’atmosfera di squadra è incredibile e rappresentare l’Europa significa sempre moltissimo per me. L’anno scorso siamo andati vicini all’obiettivo senza riuscire a centrarlo, quindi c’è sicuramente una motivazione extra per rimediare a Londra. Tornare a giocare alla O2 Arena, con il pubblico britannico capace di creare un’atmosfera straordinaria, renderà tutto ancora più speciale”.

Ricordiamo che il team World, capitanato da Andre Agassi, è invece attualmente composto da Alex de Minaur, Ben Shelton, Taylor Fritz, Alexander Bublik, Learner Tien e Tommy Paul, una squadra quindi a forte trazione statunitense e con la curiosità di vedere all’opera Bublik, giocatore a suo modo unico e che in un contesto di esibizione potrebbe regalare al pubblico momenti di grande spettacolo.

Mario Cecchi