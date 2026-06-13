Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 13 Giugno 2026
ATP 500 Halle – erba
Q1 Sonego – Jianu Inizio 11:00
Q1 Bellucci – Kukushkin Non prima 14:30
CH 125 Ilkley – erba
QF Tarvet – Romano Inizio 12:00
CH 100 Bratislava – terra
SF Cina – Daniel 2° inc. ore 11:30
CH 75 Cattolica – terra
SF de Jong – Dalla Valle Non prima 14:30
SF Carballes Baena – Forti 2° inc. ore 14:30
WTA Modena 125 – terra
SF Bronzetti – Samson 2 incontro dalle 18:30
TAG: Italiani in campo
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