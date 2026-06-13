Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 13 Giugno 2026

13/06/2026 07:07 Nessun commento
Federico Cina ITA, 30.03.2007 - Foto Patrick Boren
Federico Cina ITA, 30.03.2007 - Foto Patrick Boren

GER ATP 500 Halle – erba
Q1 Sonego ITA – Jianu ROU Inizio 11:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Bellucci ITA – Kukushkin KAZ Non prima 14:30

Il match deve ancora iniziare



GBR CH 125 Ilkley – erba
QF Tarvet GBR – Romano ITA Inizio 12:00

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SVK CH 100 Bratislava – terra
SF Cina ITA – Daniel JPN 2° inc. ore 11:30

Il match deve ancora iniziare



ITA CH 75 Cattolica – terra
SF de Jong NED – Dalla Valle ITA Non prima 14:30

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SF Carballes Baena ESP – Forti ITA 2° inc. ore 14:30

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ITA WTA Modena 125 – terra
SF Bronzetti ITA – Samson CZE 2 incontro dalle 18:30

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