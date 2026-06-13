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WTA 125 Brescia e Figueira Da Foz: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani

13/06/2026 18:30 Nessun commento
Noemi Basiletti nella foto
Noemi Basiletti nella foto

ITA WTA 125 Brescia – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Jennifer Ruggeri ITA vs Yelyzaveta Kotliar UKR
Tatiana Pieri ITA vs (6) Diletta Cherubini ITA

(2) Mia Ristic SRB vs Verena Meliss ITA
Radka Zelnickova SVK vs (5) Noemi Basiletti ITA

(3) Julie Struplova CZE vs Ekaterina Kazionova RUS
Lucija Ciric Bagaric CRO vs (8) Deborah Chiesa ITA

(4) Chloe Paquet FRA vs Amy Zhu USA
Lara Salden BEL vs (7) Amarissa Toth HUN




POR WTA 125 Figueira Da Foz – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Whitney Osuigwe USA vs (WC) Carla Tomai POR
Valentina Losciale ITA vs (7) Angelina Voloshchuk POR

(2) Katherine Sebov CAN vs Allura Zamarripa USA
Maria Martinez Vaquero ESP vs (6) Elena Micic AUS

(3) Valentina Ryser SUI vs (WC) Sana Garakani POR
Min Liu CHN vs (8) Alana Smith USA

(4) Manon Leonard FRA vs Anastasia Kulikova FIN
Carmen Lopez Martinez ESP vs (5) Momoko Kobori JPN

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