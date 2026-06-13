WTA 125 Brescia e Figueira Da Foz: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani
WTA 125 Brescia – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Jennifer Ruggeri vs Yelyzaveta Kotliar
Tatiana Pieri vs (6) Diletta Cherubini
(2) Mia Ristic vs Verena Meliss
Radka Zelnickova vs (5) Noemi Basiletti
(3) Julie Struplova vs Ekaterina Kazionova
Lucija Ciric Bagaric vs (8) Deborah Chiesa
(4) Chloe Paquet vs Amy Zhu
Lara Salden vs (7) Amarissa Toth
WTA 125 Figueira Da Foz – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Whitney Osuigwe vs (WC) Carla Tomai
Valentina Losciale vs (7) Angelina Voloshchuk
(2) Katherine Sebov vs Allura Zamarripa
Maria Martinez Vaquero vs (6) Elena Micic
(3) Valentina Ryser vs (WC) Sana Garakani
Min Liu vs (8) Alana Smith
(4) Manon Leonard vs Anastasia Kulikova
Carmen Lopez Martinez vs (5) Momoko Kobori
TAG: WTA 125
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