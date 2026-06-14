Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 14 Giugno 2026

Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998
ATP 500 Halle – erba
Q2 Sonego – Basilashvili Inizio 11:00
Il match deve ancora iniziare
Q2 Bellucci – Bolt Non prima 13:00
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CH 125 Nottingham – erba
Q2 Nardi – Hussey Inizio 13:00
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CH 125 Parma – terra
Q1 Compagnucci – Baragiola Mordini Inizio 10:00
ATP Parma
Tommaso Compagnucci [4]
15
4
Tobia Costanzo Baragiola Mordini•
0
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Costanzo Baragiola Mordini
T. Costanzo Baragiola Mordini
3-0 → 3-1
T. Costanzo Baragiola Mordini
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
df
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Q1 Callejon Hernando – Bocchi 2° inc. ore 10:00
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Q1 Mecarelli – Paul 3° inc. ore 10:00
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Q1 Dalla Valle – Bocci 4° inc. ore 10:00
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Q1 Catini – Martin Manzano Inizio 10:00
ATP Parma
Niccolo Catini
0
1
Juan Cruz Martin Manzano [9]•
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Cruz Martin Manzano
1-2 → 1-3
N. Catini
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
J. Cruz Martin Manzano
0-15
df
15-15
30-15
40-15
1-0 → 1-1
N. Catini
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Q1 Roca Batalla – Perego 3° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
Q1 Tombolini – Wiedenmann 4° inc. ore 10:00
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Q1 Cerny – Weis Inizio 10:00
ATP Parma
Matyas Cerny•
0
2
Alexander Weis [11]
0
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Weis
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
1-3 → 2-3
M. Cerny
15-0
30-0
30-15
df
30-30
df
40-30
0-3 → 1-3
A. Weis
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Q1 Vincent Ruggeri – Sanchez Quilez 3° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Dublin – erba
Q1 Guerrieri – Romano Non prima 17:00
Il match deve ancora iniziare
CH 50 Royan – terra
Q1 Angelini – Dussin 4° inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
WTA Modena 125 – terra
F Bronzetti – Kawa ore 20:00
Il match deve ancora iniziare
WTA Brescia 125 – terra
Q1 Ruggeri
– Kotliar ore 10:30
WTA Brescia 125
Jennifer Ruggeri [1]
0
0
Yelyzaveta Kotliar
0
0
Q1 Ciric Bagaric – Chiesa ore 12:00
Il match deve ancora iniziare
Q1 Ristic – Meliss 2 incontro dalle 12:00
Il match deve ancora iniziare
Q1 Zelnickova – Basiletti ore 16:00
Il match deve ancora iniziare
Q1 Pieri – Cherubini ore 10:30
WTA Brescia 125
Tatiana Pieri
0
0
Diletta Cherubini [6]
0
0
Q1 Pieri – Cherubini ore 10:30
WTA Brescia 125
Tatiana Pieri
0
0
Diletta Cherubini [6]
0
0
WTA Figueira Da Foz 125 – terra
Q1 Losciale – Voloshchuk 2 incontro dalle 11:00
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4 commenti
Le quali di Dublino iniziano oggi. Romano per ottenere il SE necessitava di arrivare in finale a Ilkley
Na scusate come mai Filippo Romano deve fare le quali a Dublino? Non poteva avere uno SE visto che è arrivato in semifinale a Ikley?
Nardi l’ho visto per la prima volta alcuni anni fa in un torneo indoor in Svizzera. Ero rimasto impressionato dalla facilità con cui giocava. Dava l’idea che fosse nato con la racchetta in mano. Quel torneo lo vinse per manifesta superiorità. Io mi illusi e come me tanta altra gente di avere trovato un vincitore di terra, mare e cielo. Niente di più sbagliato. Come sempre ripeto come un mantra, il talento è una partenza non un arrivo. Molti dicono che non si impegni perché è ricco di famiglia. C’è gente sui campi da tennis molto, ma moto più ricca di lui. Mi viene in mente la Pegula per esempio, che per vincere sputa sangue. È la sua indole. Può battere Djokovic e perdere da Pinco Palla. Continuo ad essere un suo tifoso, ma non mi illudo più.
Forza italiani.