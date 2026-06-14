Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 14 Giugno 2026

14/06/2026 09:31 4 commenti
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998

GER ATP 500 Halle – erba
Q2 Sonego ITA – Basilashvili GEO Inizio 11:00

Il match deve ancora iniziare

Q2 Bellucci ITA – Bolt AUS Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare



GBR CH 125 Nottingham – erba
Q2 Nardi ITA – Hussey GBR Inizio 13:00

Il match deve ancora iniziare



ITA CH 125 Parma – terra
Q1 Compagnucci ITA – Baragiola Mordini ITA Inizio 10:00

ATP Parma
Tommaso Compagnucci [4]
15
4
Tobia Costanzo Baragiola Mordini
0
1
Mostra dettagli

Q1 Callejon Hernando ESP – Bocchi ITA 2° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Mecarelli ITA – Paul SUI 3° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Dalla Valle ITA – Bocci ITA 4° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Catini ITA – Martin Manzano ITA Inizio 10:00

ATP Parma
Niccolo Catini
0
1
Juan Cruz Martin Manzano [9]
0
4
Mostra dettagli

Q1 Roca Batalla ESP – Perego ITA 3° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Tombolini ITA – Wiedenmann GER 4° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Cerny CZE – Weis ITA Inizio 10:00

ATP Parma
Matyas Cerny
0
2
Alexander Weis [11]
0
3
Mostra dettagli

Q1 Vincent Ruggeri ITA – Sanchez Quilez ESP 3° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare



IRL CH 75 Dublin – erba
Q1 Guerrieri ITA – Romano ITA Non prima 17:00

Il match deve ancora iniziare



FRA CH 50 Royan – terra
Q1 Angelini ITA – Dussin FRA 4° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare



ITA WTA Modena 125 – terra
F Bronzetti ITA – Kawa POL ore 20:00

Il match deve ancora iniziare




ITA WTA Brescia 125 – terra
Q1 Ruggeri ITA – Kotliar UKR ore 10:30
WTA Brescia 125
Jennifer Ruggeri [1]
0
0
Yelyzaveta Kotliar
0
0
Mostra dettagli

Q1 Ciric Bagaric CRO – Chiesa ITA ore 12:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Ristic SRB – Meliss ITA 2 incontro dalle 12:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Zelnickova SVK – Basiletti ITA ore 16:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Pieri ITA – Cherubini ITA ore 10:30

WTA Brescia 125
Tatiana Pieri
0
0
Diletta Cherubini [6]
0
0
Mostra dettagli

Q1 Pieri ITA – Cherubini ITA ore 10:30

WTA Brescia 125
Tatiana Pieri
0
0
Diletta Cherubini [6]
0
0
Mostra dettagli



POR WTA Figueira Da Foz 125 – terra
Q1 Losciale ITA – Voloshchuk POR 2 incontro dalle 11:00

Il match deve ancora iniziare

TAG:

4 commenti

JOA20 (Guest) 14-06-2026 10:00

Scritto da Leconte
Na scusate come mai Filippo Romano deve fare le quali a Dublino? Non poteva avere uno SE visto che è arrivato in semifinale a Ikley?

Le quali di Dublino iniziano oggi. Romano per ottenere il SE necessitava di arrivare in finale a Ilkley

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Leconte (Guest) 14-06-2026 09:37

Na scusate come mai Filippo Romano deve fare le quali a Dublino? Non poteva avere uno SE visto che è arrivato in semifinale a Ikley?

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Leprotto (Guest) 14-06-2026 09:06

Nardi l’ho visto per la prima volta alcuni anni fa in un torneo indoor in Svizzera. Ero rimasto impressionato dalla facilità con cui giocava. Dava l’idea che fosse nato con la racchetta in mano. Quel torneo lo vinse per manifesta superiorità. Io mi illusi e come me tanta altra gente di avere trovato un vincitore di terra, mare e cielo. Niente di più sbagliato. Come sempre ripeto come un mantra, il talento è una partenza non un arrivo. Molti dicono che non si impegni perché è ricco di famiglia. C’è gente sui campi da tennis molto, ma moto più ricca di lui. Mi viene in mente la Pegula per esempio, che per vincere sputa sangue. È la sua indole. Può battere Djokovic e perdere da Pinco Palla. Continuo ad essere un suo tifoso, ma non mi illudo più.

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
mattia saracino 14-06-2026 08:37

Forza italiani.

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!