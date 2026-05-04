Jannik Sinner è arrivato a Roma (video)
Il n.1 del mondo Jannik Sinner è arrivato a Roma nel primo pomeriggio, per l’esattezza alle 14.40, con un volo privato all’aeroporto di Ciampino. Si è quindi diretto immediatamente al centro della Capitale per sbrigare le prime formalità e iniziare la sua avventura all’edizione 2026 del Masters 1000 di Roma, dove lo scorso anno arrivò in finale al primo torneo dopo la sospensione di tre mesi. Quest’anno l’azzurro arriva al Foro Italico non solo da leader nel ranking mondiale ma forte dei primi successi in carriera ad Indian Wells, Monte Carlo e Madrid, e con una striscia record di 5 Masters 1000 consecutivi un record assoluto da quanto esiste questa categoria di tornei. Nella clip di video di Supertennis, ecco l’arrivo di Jannik a Roma, fresco del titolo vinto ieri pomeriggio a Madrid.
Jannik Sinner has arrived in Rome.
He just became the first man in history to win 5 consecutive Masters titles… and now he will play for a 6th.
A historic homecoming for the best player in the world.
(h/t @signofhsab) pic.twitter.com/wbLRhloW05
— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 4, 2026
Sinner ovviamente è testa di serie n.1 nel tabellone sorteggiato stamattina in Piazza del Popolo, ed è atteso al debutto – al secondo turno – venerdì o sabato prossimo. Ad attenderlo un tabellone sulla carta con qualche insidia, ma vista la forma eccezionale mostrata nelle ultime settimane, dove ha lasciato letteralmente le briciole agli avversari, devono essere tutti gli altri a preoccuparsi… Tuttavia Jannik troverà a Roma condizioni di gioco molto diverse rispetto a quelle di Madrid, un torneo in altura e con campi generalmente molto secchi. Saranno molto importanti quindi le prime giornate di allenamenti sui campi del Foro Italico per abituarsi alle differenti condizioni. Sinner in carriera non ha ancora vinto il massimo torneo italiano, il miglior risultato resta la finale 2025, persa contro Alcaraz, quest’anno purtroppo assente per il noto infortunio al polso che costringerà lo spagnolo anche a saltare Roland Garros.
Mario Cecchi
TAG: Jannik Sinner
@ Intenditore (#4607458)
Un paio di settimane/mesi spero. Ha 24anni ragazzi. Serve un equilibrio su tutto
@ Tweener_Lob (#4607463)
😀
mi riferisco, amico mio, a tutti coloro che “pretendono” di dire al nostro cosa deve fare.
Mi riferisco a chi lo esalta per essere il ragazzo semplice e naturale che è (e è vero) ma poi si pretende che debba essere solo sul tennis (da qui il robot).
Insomma, e lasciamolo un po’ in pace !!!
Se leggi tutti i messaggi sembra quasi che da qui al 31 / 12 debba vincere tutto e di più.
Ma anche no secondo me! Se , per assurdo, decide che smette due mesi che vuole stare coi suoi e con l amore suo , io gli vorrei anche più bene che adesso
Spero di no per te. Vorrebbe dire che non hanno massa.
Sta commettendo il più grosso errore della sua carriera, e ne è ben consapevole; ma purtroppo non può fare diversamente.
@ giallu (#4607440)
Giusto, per questo mi auguro che un paio di giorni se la spassi con la bella!
Spero che abbia festeggiato con Laila, questo ragazzo anche se perde sabato rimane il più grande di sempre .
Lo voglio sano e che si diverta .
Noi non possiamo basarci solo su una persona , l’Italia intera si basa su Jannik e poi non dà nulla e noi ci siamo un po’ troppo abituati .
Quindi bene Roma se ha deciso che ci sarà, bene ogni cosa se lo vorrà.
Sarebbe fico, apro l inferno come fosse un discopub!!! Ciao sciapo 🙂
Sarebbe fico, apro l inferno come fosse un discopub!!! Ciao sciapi 🙂
@ giallu (#4607440)
???????
Giallu santo subito!
Tanto va la gatta al lardo…
Minkia soci. Da come sembra tra un po’ il papa abdica. Daje un po’. Calma tutti. Fa un match e il secondo perde apposta (per dire, non ci credo).
La cosa peggiore per Jan siamo noi tifosi co sta pressione a bestia. Cercate di capire e vedere sul medio lungo periodo. Non deve vincere tutte le settimane. È un ragazzo di 24 anni, non quello che avreste voluto essere voi!!! Fategli pure fa na magnata, ma serata, e l’ amore (no trombata, amore proprio) come se stramerita.
In tanti lo esaltate perché è un ragazzo semplice , ed è vero. Poi però pretendete la vita del samurai.
E no cazzo!!! O semplice o samurai
Scusate lo sfogo . Ma ogni volta che leggo di gente che dice quello che dovrebbe fare mi girano a velocità luminale. E fosse uno pace, mi fa incazzare che sono i sedicenti tifosi a dare consigli.
C’è una bellissima canzone di De Gregori, “guarda che non sono io” che spiega bene il concetto che anche i personaggi famosi sono persone normali. Condivido in tutto e per tutto quello che dici.
Tornando da Bologna l’anno scorso, la mattina presto, il giorno dopo la finale di Davis, mi sono trovato in treno con Berrettini, il tennista italiano che tifo di più e che mi aveva spinto a prendere due abbonamenti per le finals, quindi amore puro. Era li, in piedi, spalla a spalla nel corridoio del treno. Parlava con i suoi amici, avrei voluto e potuto fermarlo, abbracciarlo, farmi un selfie. Ma ho voluto rispettare la sua privacy e gli ho solo accennato un “grande Mattè!”.
BTW, Il barone giocò il secondo tempo di Italia Perù ai mondiali dell’82, proprio al posto del futuro eroe Pablito.
Vuoi mettere un maritozzo alla panna romano anziché i pesantissimi churros …
🙂
@ Di Passaggio (#4607415)
Perdonami… Causio giocò sicuramente un paio di minuti la finale e credo un tempo in una delle partite del girone
L’ obiettivo dei record è relativo: deve installarsi al top con diverse migliaia di punti di vantaggio e gestire il n 1 al mondo come prima della squalifica. Starà agli altri andarlo a prendere lassù magari a 15000 punti! Auguri a Jodar!
Post
Ah ora ho visto il tuo post, ove esprimi lo stesso mio concetto. Ok
@ Pikario Furioso (#4607417)
@ Pikario Furioso (#4607417)
Io sabato perché ho i biglietti per il Centrale sessione diurna lunedi…se giocasse sabato potrei beccarlo (magari il derby con Berretto ma sarà dura per lui arrivarci). Se esordisce venerdi credo rigiocherebbe domenica.
Bellissimo posto, complimenti
Infatti
Siccome lui è professionista a tutto tondo, non vuole lasciare nulla al caso e quindi giustamente non vede l’ora di testare il campo e l’ambiente. E a quelli che dicono o pensano che lui vuole “approfittare” dell’assenza di Alcaraz per vincere il più possibile io dico che invece Jannik non è affatto il tipo da pensare questo, sa gestirsi, ormai ha raggiunto una certa dimensione (di fuoriclasse assoluto) di cui è conscio, per cui va avanti per la sua strada, con o senza Alcaraz. Anzi, per quanto mi riguarda, sono dispiaciuto che lo spagnolo sia stato costretto a fermarsi, anzitutto perché non vorrei mai che un atleta subisca un problema di salute, poi perché già pregustavo le finali fra Jannik e lo spagnolo a Madrid, Roma e Parigi, in cui ero e sono certo che il nostro avrebbe ripetuto quanto fatto a Montecarlo.
Bel post a paerte questo ” col disinteresse si guadagnano moltissimi soldi in meno” che non mi sembra abbia senso nel contesto di firmare autografi…
@ Paolo Papa (#4607382)
Ma ha vinto solo Madrid senza Alcaraz i precedenti 4 li ha vinti con Alcaraz, Sinner punta a vincere sempre a prescindere, quindi non credo che nel suo modo di pensare vi siano periodi favorevoli o meno e per quello che abbiamo visto a Madrid col livello mostrato semi e finale anche Alcaraz avrebbe perso.
ha impegni con un paio di sponsor, per cui sara’ sul set a presentare prodotti. credo che da mercoldei in poi sara’ al foro italico a testare la terra battuta. venerdi o sabato il debutto, io preferiei il venerdi…
@ JannikUberAlles (#4607371)
Ho visto il video. Io tutto questo divismo…. mah…. stare lì ad aspettare e a pregare per una firma…. vorrà anche andarsene in pace a farsi una doccia, no?
Ero adolescente, al mio paese arriva l’Italia Mundial, quindi 1982. Ti puoi immaginare.. il pullman non riusciva nemmeno a partire, circondato di urlanti com’era. Da lontano vedo al finestrino Causio (che tra l’altro non giocò mai) e Rossi, Paolo Rossi, l’italiano più famoso del momento. Tutti pazzi per Rossi. Gli battono sul finestrino: un assalto, probabilmente la festa stava andando così da ore. Lui scocciato, scocciatissimo direi, fa attraverso il vetro un gesto come dire “sì, sì, va bene, ho capito”. Allora ho capito io che era una persona normale, che aveva diritto anche lui ad una vita normale. Certo, col disinteresse si guadagnano moltissimi soldi in meno, ma è più civile per tutti, soprattutto per i tifosi che non si prostrano di fronte ad uno che non è una divinità, ma solo un bravissimo calciatore o un bravissimo tennista. Quel giorno, ero giovane e non sapevo niente del mondo, Rossi mi ha insegnato tanto. Riposa in pace, Paolino.
Da qui in poi stona. Non lo senti?
Togli unicità, lascia pure tutti i valori e le lodi, e la stonatura sparisce. Sono i valori dello sport che tutti i grandi campioni dovrebbero incarnare.
Non vogliamo dire tutti? la maggior parte.
neanche? gli sportivi veri.
restingiamo ancora? i migliori sportivi con grandi e saldi valori.
Ancora non va bene?
Perfetto. Ma da qui a “unico nel panorama sportivo mondiale” ce ne passa però!
Sia chiaro, niente contro l’uomo e lo sportivo Jannik Sinner, che non conosco personalmente e posso valutare solo per quanto ci è dato conoscere di lui pubblicamente.
Però mi sembrerebbe davvero desolante un mondo dello sport nel quale uno ed un solo individuo dovesse possedere “la voglia di non fermarsi mai, di voler andare sempre oltre i propri limiti teso a migliorare come giocatore e come persona..”
Grande Jannik ! 🙂 🙂 🙂
” Si va nella Città Eterna ,
per il VI Milia continenter
… e la Gloria Eterna ! ”
@ Paolo Papa (#4607382)
Concordo. Si testa come resistenza psico-fisica e cerca di completare la bacheca. Se ci riesce sarà ancora più libero nella programmazione.
Sono curioso di vedere come organizzerà la seconda parte di stagione. Questa enorme tirata fino a Wimbledon presenterà il conto o basterà saltare uno dei due 1000 in agosto facendo un richiamo atletico dopo le vacanze?
@ Giorgio89 (#4607387)
Magari concede a Laila un paio di giornate della dolce vita romana, gli farà bene, non è un robot.
Anche io pensavo staccasse completamente 2 o 3 giorni e verso metà settimana arrivasse a Roma giocando sabato, l’ultimo giorno utile per il suo esordio. Magari ha da sbrigare qualcosa con gli sponsor, non è detto che non si prenda un paio di giornate di svago prima di riprendere il focus sul tennis.
Non c’è nulla da fare…la grandezza di Sinner,la sua unicità,oserei dire nel panorama sportivo mondiale,è la sua voglia di non fermarsi mai,di voler andare sempre oltre i propri limiti teso a migliorare come giocatore e come persona.
Sfido a trovare un qualunque altro sportivo che,a neanche 24 ore di distanza,invece di crogiolarsi negli allori,è già pronto a ripartire perchè quasi non vede l’ora…
Quando si dice cultura del lavoro e del sacrificio:qualità che non si vedono più al giorno d’oggi e che,se non hai dentro di te,possono solo provenire da una famiglia e da persone altrettanto straordinarie.
Proprio per questo credo che,al di là del tifo e delle rivalità sane(che è giusto che ci siano,per carità)non si può obiettivamente non provare stima e ammirazione per questo grandissimo uomo e campione.
Personalmente,per l’etica del lavoro e per la sua innata voglia di non abbattersi mai nonostante le avversità,lo metto subito dopo il grande Alex Zanardi,altro campionissimo di vita che spero,anche da lassù,continui a dare lezioni a tutti su come si vive,si cade e ci si rialza sempre, più forti di prima.
Grande Jannik e grandissimo Alex,icone vere e orgogliose di come lo sport deve unire e forgiare esempi positivi,come voi e,se possibile,più di voi.
Beh può prenderseli tranquillamente a Roma dove avrà anche il supporto degli italiani,non mi aspetto di certo di vederlo già oggi a provare i campi
eh li vince facili senza il secondo in comodo però… ieri in campo più che un giocatore aveva la controfigura di un giocatore…
evidentemente sta puntando a vincere tutto;
è il momento più favorevole per lui questo, tenuto conto dell’assenza di alcaraz.
Se va tutto bene, il mese prossimo potrebbe chiudersi il cerchio e andare incontro al futuro senza quella pressione di dover per forza raggiungere un obiettivo (avendoli raggiunti tutti).
Così può organizzarsi le prossime stagioni come meglio crede in vista degli slam (che rimaranno a questo punto, più di prima, l’obiettivo principale).
Dalle sue dichiarazioni ho colto la sua idea di fare 2-3 giorni con “carichi di lavoro più leggeri” ma non ha parlato di “staccare completamente”…
…magari farà qualche mezza giornata di golf o go-kart 😉
Chi prima arriva meglio alloggia
https://m.youtube.com/watch?v=NsGEDGG9dlg&pp=ygUNamFubmlrIHNpbm5lcg%3D%3D
chissà perchè non ha voluto firmare la pallina e la racchetta di quel signore… è arrivato e non ha fatto alcun cenno di saluto a chi gli gridava il suo nome, capisco che sei umile ma Jannik vedendo queste immagini proprio così umile non lo sei…
Bene, quindi punta al filotto sulla terra rossa
Alle 15,37 spuntino, si è fatto portare un Sandwich farcito con calamari fritti e tocchetti di melanzane.
È già a Roma! Pensavo si prendesse 2-3 giorni di stacco totale
Ecco qui il video dell’arrivo di Sinner più completo, con Vagnozzi e Cahill…
…forza J A N N I K !!!!
https://m.youtube.com/watch?v=NsGEDGG9dlg&pp=ygUNamFubmlrIHNpbm5lcg%3D%3D
Molto bene ,ragazzo mio
Mai avuto dubbi sulla partecipazione
E che sia una edizione con i fiocchi e controfiocchi
Forza ItalTennis
Di già? Alla faccia del “godersi la vittoria di Madrid”! 😀
Bene, com’è logico ed inevitabile che sia.
Nel titolo avete dimenticato di scrivere: “mentre gli haters e trolloni di LT sono già li che aspettano perché non hanno un Azzo da fare”.