Jannik Sinner è arrivato a Roma (video)

Il n.1 del mondo Jannik Sinner è arrivato a Roma nel primo pomeriggio, per l’esattezza alle 14.40, con un volo privato all’aeroporto di Ciampino. Si è quindi diretto immediatamente al centro della Capitale per sbrigare le prime formalità e iniziare la sua avventura all’edizione 2026 del Masters 1000 di Roma, dove lo scorso anno arrivò in finale al primo torneo dopo la sospensione di tre mesi. Quest’anno l’azzurro arriva al Foro Italico non solo da leader nel ranking mondiale ma forte dei primi successi in carriera ad Indian Wells, Monte Carlo e Madrid, e con una striscia record di 5 Masters 1000 consecutivi un record assoluto da quanto esiste questa categoria di tornei. Nella clip di video di Supertennis, ecco l’arrivo di Jannik a Roma, fresco del titolo vinto ieri pomeriggio a Madrid.

Jannik Sinner has arrived in Rome. He just became the first man in history to win 5 consecutive Masters titles… and now he will play for a 6th. A historic homecoming for the best player in the world. (h/t @signofhsab) pic.twitter.com/wbLRhloW05 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 4, 2026

Sinner ovviamente è testa di serie n.1 nel tabellone sorteggiato stamattina in Piazza del Popolo, ed è atteso al debutto – al secondo turno – venerdì o sabato prossimo. Ad attenderlo un tabellone sulla carta con qualche insidia, ma vista la forma eccezionale mostrata nelle ultime settimane, dove ha lasciato letteralmente le briciole agli avversari, devono essere tutti gli altri a preoccuparsi… Tuttavia Jannik troverà a Roma condizioni di gioco molto diverse rispetto a quelle di Madrid, un torneo in altura e con campi generalmente molto secchi. Saranno molto importanti quindi le prime giornate di allenamenti sui campi del Foro Italico per abituarsi alle differenti condizioni. Sinner in carriera non ha ancora vinto il massimo torneo italiano, il miglior risultato resta la finale 2025, persa contro Alcaraz, quest’anno purtroppo assente per il noto infortunio al polso che costringerà lo spagnolo anche a saltare Roland Garros.

Mario Cecchi