Ranking ATP: La situazione di questa settimana. Jannik Sinner avanti di 1390 punti da Carlos Alcaraz e di 8545 da A. Zverev
04/05/2026 09:08 Nessun commento
Classifica Atp Entry System Singolo (04-05-2026)
1
Best: 1
--
0
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
14350
Punti
20
Tornei
2
Best: 1
--
0
Carlos Alcaraz
ESP, 05-05-2003
12960
Punti
18
Tornei
3
Best: 2
--
0
Alexander Zverev
GER, 20-04-1997
5805
Punti
22
Tornei
4
Best: 1
--
0
Novak Djokovic
SRB, 22-05-1987
4700
Punti
17
Tornei
5
Best: 5
--
0
Felix Auger-Aliassime
CAN, 08-08-2000
4050
Punti
24
Tornei
6
Best: 5
--
0
Ben Shelton
USA, 09-10-2002
4030
Punti
22
Tornei
7
Best: 4
--
0
Taylor Fritz
USA, 28-10-1997
3770
Punti
23
Tornei
8
Best: 6
--
0
Alex de Minaur
AUS, 17-02-1999
3755
Punti
22
Tornei
9
Best: 1
▲
1
Daniil Medvedev
RUS, 11-02-1996
3460
Punti
24
Tornei
10
Best: 5
▼
-1
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
3415
Punti
23
Tornei
11
Best: 10
--
0
Alexander Bublik
KAZ, 17-06-1997
3355
Punti
26
Tornei
12
Best: 12
▲
1
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
2750
Punti
28
Tornei
13
Best: 13
▲
1
Jiri Lehecka
CZE, 08-11-2001
2715
Punti
22
Tornei
14
Best: 10
▼
-2
Andrey Rublev
RUS, 20-10-1997
2590
Punti
24
Tornei
15
Best: 9
▲
1
Karen Khachanov
RUS, 21-05-1996
2220
Punti
24
Tornei
16
Best: 16
▲
1
Valentin Vacherot
MON, 16-11-1998
2147
Punti
22
Tornei
17
Best: 14
▲
8
Arthur Fils
FRA, 12-06-2004
2130
Punti
17
Tornei
18
Best: 8
--
0
Tommy Paul
USA, 17-05-1997
1975
Punti
21
Tornei
19
Best: 8
▲
4
Cameron Norrie
GBR, 23-08-1995
1918
Punti
26
Tornei
20
Best: 18
▲
2
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
1890
Punti
33
Tornei
21
Best: 21
--
0
Learner Tien
USA, 02-12-2005
1870
Punti
23
Tornei
22
Best: 11
▼
-3
Frances Tiafoe
USA, 20-01-1998
1865
Punti
21
Tornei
23
Best: 14
▲
1
Alejandro Davidovich Fokina
ESP, 05-06-1999
1820
Punti
23
Tornei
24
Best: 24
▲
2
Arthur Rinderknech
FRA, 23-07-1995
1736
Punti
27
Tornei
25
Best: 9
▼
-10
Casper Ruud
NOR, 22-12-1998
1735
Punti
21
Tornei
26
Best: 26
▲
3
Tomas Martin Etcheverry
ARG, 18-07-1999
1660
Punti
31
Tornei
27
Best: 18
▼
-7
Francisco Cerundolo
ARG, 13-08-1998
1620
Punti
24
Tornei
28
Best: 12
▼
-1
Jakub Mensik
CZE, 01-09-2005
1600
Punti
21
Tornei
29
Best: 24
▲
2
Joao Fonseca
BRA, 21-08-2006
1435
Punti
20
Tornei
30
Best: 30
--
0
Corentin Moutet
FRA, 19-04-1999
1413
Punti
27
Tornei
31
Best: 21
▲
2
Tallon Griekspoor
NED, 02-07-1996
1360
Punti
28
Tornei
32
Best: 29
--
0
Brandon Nakashima
USA, 03-08-2001
1295
Punti
28
Tornei
33
Best: 18
▲
1
Ugo Humbert
FRA, 26-06-1998
1280
Punti
25
Tornei
34
Best: 34
▲
8
Rafael Jodar
ESP, 0
1273
Punti
24
Tornei
35
Best: 35
▲
8
Alejandro Tabilo
CHI, 02-06-1997
1248
Punti
30
Tornei
36
Best: 36
▲
33
Alexander Blockx
BEL, 08-04-2005
1200
Punti
26
Tornei
37
Best: 10
▼
-2
Denis Shapovalov
CAN, 15-04-1999
1170
Punti
23
Tornei
38
Best: 33
--
0
Jaume Munar
ESP, 05-05-1997
1155
Punti
23
Tornei
39
Best: 39
▲
5
Zizou Bergs
BEL, 03-06-1999
1140
Punti
28
Tornei
40
Best: 4
▼
-1
Holger Rune
DEN, 29-04-2003
1110
Punti
15
Tornei
41
Best: 22
--
0
Tomas Machac
CZE, 13-10-2000
1100
Punti
23
Tornei
42
Best: 30
▼
-5
Alex Michelsen
USA, 25-08-2004
1090
Punti
27
Tornei
43
Best: 23
▼
-3
Sebastian Korda
USA, 05-07-2000
1050
Punti
24
Tornei
44
Best: 29
▲
1
Mariano Navone
ARG, 27-02-2001
1046
Punti
30
Tornei
45
Best: 43
▲
1
Adrian Mannarino
FRA, 29-06-1988
1035
Punti
29
Tornei
46
Best: 33
▼
-10
Gabriel Diallo
CAN, 24-09-2001
1000
Punti
27
Tornei
47
Best: 3
▲
4
Marin Cilic
CRO, 28-09-1988
980
Punti
20
Tornei
48
Best: 48
--
0
Ethan Quinn
USA, 12-03-2004
977
Punti
26
Tornei
49
Best: 36
▲
1
Fabian Marozsan
HUN, 08-10-1999
975
Punti
25
Tornei
50
Best: 4
▼
-22
Jack Draper
GBR, 22-12-2001
960
Punti
17
Tornei
51
Best: 41
▼
-4
Terence Atmane
FRA, 09-01-2002
958
Punti
26
Tornei
52
Best: 30
▼
-3
Nuno Borges
POR, 19-02-1997
950
Punti
30
Tornei
53
Best: 6
▲
10
Hubert Hurkacz
POL, 11-02-1997
930
Punti
23
Tornei
54
Best: 22
▼
-2
Botic van de Zandschulp
NED, 04-10-1995
898
Punti
24
Tornei
55
Best: 55
▲
11
Vit Kopriva
CZE, 15-06-1997
896
Punti
29
Tornei
56
Best: 56
▲
3
Roman Andres Burruchaga
ARG, 23-01-2002
885
Punti
28
Tornei
57
Best: 49
▼
-3
Marton Fucsovics
HUN, 08-02-1992
884
Punti
20
Tornei
58
Best: 29
▼
-5
Giovanni Mpetshi Perricard
FRA, 08-07-2003
880
Punti
29
Tornei
59
Best: 45
▲
1
Yannick Hanfmann
GER, 13-11-1991
879
Punti
23
Tornei
60
Best: 19
▼
-4
Alexei Popyrin
AUS, 05-08-1999
870
Punti
27
Tornei
61
Best: 43
▼
-4
Camilo Ugo Carabelli
ARG, 17-06-1999
865
Punti
30
Tornei
62
Best: 58
▼
-4
Ignacio Buse
PER, 25-03-2004
863
Punti
24
Tornei
63
Best: 41
▼
-2
Jenson Brooksby
USA, 26-10-2000
862
Punti
22
Tornei
64
Best: 44
▼
-9
Daniel Altmaier
GER, 12-09-1998
860
Punti
32
Tornei
65
Best: 18
▼
-1
Sebastian Baez
ARG, 28-12-2000
840
Punti
29
Tornei
66
Best: 35
▼
-4
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
830
Punti
25
Tornei
67
Best: 57
▲
1
Hamad Medjedovic
SRB, 18-07-2003
804
Punti
19
Tornei
68
Best: 59
▲
3
Raphael Collignon
BEL, 13-01-2002
802
Punti
22
Tornei
69
Best: 69
▲
6
Thiago Agustin Tirante
ARG, 10-04-2001
801
Punti
28
Tornei
70
Best: 42
▼
-5
Miomir Kecmanovic
SRB, 31-08-1999
795
Punti
30
Tornei
71
Best: 54
▲
1
Valentin Royer
FRA, 29-05-2001
788
Punti
33
Tornei
72
Best: 67
▼
-5
Juan Manuel Cerundolo
ARG, 15-11-2001
776
Punti
28
Tornei
73
Best: 58
--
0
Arthur Cazaux
FRA, 23-08-2002
770
Punti
23
Tornei
74
Best: 17
▼
-4
Reilly Opelka
USA, 28-08-1997
768
Punti
23
Tornei
75
Best: 3
▲
5
Stefanos Tsitsipas
GRE, 12-08-1998
765
Punti
22
Tornei
76
Best: 53
▼
-2
Kamil Majchrzak
POL, 13-01-1996
747
Punti
22
Tornei
77
Best: 43
▼
-1
Marcos Giron
USA, 24-07-1993
745
Punti
28
Tornei
78
Best: 76
▼
-1
Marco Trungelliti
ARG, 31-01-1990
743
Punti
23
Tornei
79
Best: 79
▲
8
Dino Prizmic
CRO, 05-08-2005
740
Punti
15
Tornei
80
Best: 63
▼
-2
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
737
Punti
28
Tornei
81
Best: 79
▼
-2
James Duckworth
AUS, 21-01-1992
722
Punti
28
Tornei
82
Best: 37
▲
1
Sebastian Ofner
AUT, 12-05-1996
711
Punti
25
Tornei
83
Best: 21
▼
-2
Jan-Lennard Struff
GER, 25-04-1990
709
Punti
25
Tornei
84
Best: 84
▲
12
Adolfo Daniel Vallejo
PAR, 28-04-2004
703
Punti
28
Tornei
85
Best: 45
▼
-3
Aleksandr Shevchenko
KAZ, 29-11-2000
698
Punti
26
Tornei
86
Best: 86
▲
16
Daniel Merida
ESP, 26-09-2004
696
Punti
30
Tornei
87
Best: 23
▼
-3
Damir Dzumhur
BIH, 20-05-1992
674
Punti
32
Tornei
88
Best: 88
▲
12
Yibing Wu
CHN, 14-10-1999
669
Punti
18
Tornei
89
Best: 89
▲
1
Patrick Kypson
USA, 28-10-1999
669
Punti
24
Tornei
90
Best: 82
▼
-2
Zachary Svajda
USA, 29-11-2002
666
Punti
19
Tornei
91
Best: 88
▲
3
Pablo Carreno Busta
ESP, 12-07-1991
663
Punti
21
Tornei
92
Best: 67
▼
-6
Eliot Spizzirri
USA, 23-12-2001
660
Punti
22
Tornei
93
Best: 46
▼
-2
Quentin Halys
FRA, 26-10-1996
653
Punti
32
Tornei
94
Best: 94
▲
5
Martin Landaluce
ESP, 08-01-2006
639
Punti
29
Tornei
95
Best: 54
▲
2
Aleksandar Kovacevic
USA, 29-08-1998
639
Punti
31
Tornei
96
Best: 62
▲
5
Rinky Hijikata
AUS, 23-02-2001
637
Punti
28
Tornei
97
Best: 63
▲
1
Luca Van Assche
FRA, 11-05-2004
636
Punti
25
Tornei
98
Best: 9
▼
-5
Roberto Bautista Agut
ESP, 14-04-1988
629
Punti
24
Tornei
99
Best: 78
▼
-10
Aleksandar Vukic
AUS, 06-04-1996
626
Punti
27
Tornei
100
Best: 6
▼
-8
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
625
Punti
22
Tornei
101
Best: 42
▲
3
Benjamin Bonzi
FRA, 09-06-1996
616
Punti
22
Tornei
102
Best: 71
▲
7
Jesper de Jong
NED, 31-05-2000
610
Punti
23
Tornei
103
Best: 74
▲
14
Adam Walton
AUS, 17-04-1999
608
Punti
29
Tornei
104
Best: 17
▼
-19
Cristian Garin
CHI, 30-05-1996
602
Punti
20
Tornei
105
Best: 38
▼
-10
Alexandre Muller
FRA, 01-02-1997
601
Punti
28
Tornei
106
Best: 29
▼
-3
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
596
Punti
22
Tornei
107
Best: 107
▲
1
Sho Shimabukuro
JPN, 30-07-1997
596
Punti
26
Tornei
108
Best: 74
▲
8
Emilio Nava
USA, 02-12-2001
594
Punti
31
Tornei
109
Best: 109
▲
4
Titouan Droguet
FRA, 15-06-2001
594
Punti
26
Tornei
110
Best: 110
▲
12
Coleman Wong
HKG, 06-06-2004
583
Punti
25
Tornei
111
Best: 76
--
0
Filip Misolic
AUT, 08-08-2001
576
Punti
20
Tornei
112
Best: 108
--
0
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
575
Punti
28
Tornei
113
Best: 38
▼
-6
Alex Molcan
SVK, 01-12-1997
571
Punti
19
Tornei
114
Best: 54
▼
-9
Francisco Comesana
ARG, 06-10-2000
570
Punti
27
Tornei
115
Best: 115
▲
11
Martin Damm
USA, 30-09-2003
547
Punti
25
Tornei
116
Best: 86
▲
11
Dalibor Svrcina
CZE, 02-10-2002
547
Punti
22
Tornei
117
Best: 16
▲
3
Nikoloz Basilashvili
GEO, 23-02-1992
539
Punti
25
Tornei
118
Best: 58
▼
-3
Hugo Gaston
FRA, 26-09-2000
535
Punti
28
Tornei
119
Best: 115
▲
17
Jaime Faria
POR, 06-08-2003
529
Punti
27
Tornei
120
Best: 118
▼
-2
Henrique Rocha
POR, 06-04-2004
529
Punti
29
Tornei
121
Best: 101
▲
3
Vilius Gaubas
LTU, 29-12-2004
527
Punti
26
Tornei
122
Best: 117
▼
-3
Jan Choinski
GBR, 10-06-1996
526
Punti
26
Tornei
123
Best: 49
▼
-13
Jacob Fearnley
GBR, 15-07-2001
523
Punti
26
Tornei
124
Best: 124
▲
16
Nicolai Budkov Kjaer
NOR, 01-09-2006
519
Punti
27
Tornei
125
Best: 3
▼
-19
Stan Wawrinka
SUI, 28-03-1985
518
Punti
23
Tornei
126
Best: 95
▼
-12
Tristan Schoolkate
AUS, 26-02-2001
512
Punti
31
Tornei
127
Best: 91
▼
-6
Otto Virtanen
FIN, 21-06-2001
512
Punti
18
Tornei
128
Best: 117
▲
1
Leandro Riedi
SUI, 27-01-2002
506
Punti
15
Tornei
129
Best: 37
▼
-4
Mackenzie McDonald
USA, 16-04-1995
501
Punti
26
Tornei
130
Best: 92
▼
-2
Shintaro Mochizuki
JPN, 02-06-2003
480
Punti
24
Tornei
131
Best: 83
--
0
Carlos Taberner
ESP, 08-08-1997
477
Punti
17
Tornei
132
Best: 23
▲
6
Dusan Lajovic
SRB, 30-06-1990
471
Punti
27
Tornei
133
Best: 79
▼
-1
Hugo Dellien
BOL, 16-06-1993
468
Punti
23
Tornei
134
Best: 107
▼
-11
Tomas Barrios Vera
CHI, 10-12-1997
464
Punti
29
Tornei
135
Best: 131
▼
-1
Dane Sweeny
AUS, 12-02-2001
462
Punti
30
Tornei
136
Best: 47
▼
-3
Pedro Martinez
ESP, 26-04-1997
461
Punti
29
Tornei
137
Best: 133
▼
-2
Jack Pinnington Jones
GBR, 30-03-2003
461
Punti
17
Tornei
138
Best: 125
▲
9
Alex Bolt
AUS, 05-01-1993
456
Punti
20
Tornei
139
Best: 131
▲
6
Pablo Llamas Ruiz
ESP, 13-10-2002
448
Punti
21
Tornei
140
Best: 134
▲
4
Moez Echargui
TUN, 10-01-1993
447
Punti
29
Tornei
141
Best: 60
--
0
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
444
Punti
31
Tornei
142
Best: 26
▲
4
Jordan Thompson
AUS, 20-04-1994
438
Punti
17
Tornei
143
Best: 137
▼
-4
Arthur Gea
FRA, 02-01-2005
436
Punti
25
Tornei
144
Best: 36
▲
32
Roman Safiullin
RUS, 07-08-1997
433
Punti
16
Tornei
145
Best: 118
▲
4
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
431
Punti
26
Tornei
146
Best: 31
▲
9
Lloyd Harris
RSA, 24-02-1997
423
Punti
21
Tornei
147
Best: 102
▲
4
Kyrian Jacquet
FRA, 11-05-2001
423
Punti
19
Tornei
148
Best: 101
▲
5
Billy Harris
GBR, 25-01-1995
421
Punti
27
Tornei
149
Best: 145
▲
5
Michael Zheng
USA, 27-01-2004
414
Punti
15
Tornei
150
Best: 77
▼
-7
Christopher O\'Connell
AUS, 03-06-1994
413
Punti
24
Tornei
151
Best: 67
▼
-9
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
409
Punti
19
Tornei
152
Best: 64
▲
5
Yunchaokete Bu
CHN, 19-01-2002
408
Punti
22
Tornei
153
Best: 102
▲
16
Elmer Moller
DEN, 09-07-2003
404
Punti
23
Tornei
154
Best: 99
▲
23
Nishesh Basavareddy
USA, 02-05-2005
393
Punti
20
Tornei
155
Best: 125
▼
-25
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
393
Punti
19
Tornei
156
Best: 156
▲
3
Rei Sakamoto
JPN, 24-06-2006
392
Punti
25
Tornei
157
Best: 152
▲
4
Arthur Fery
GBR, 12-07-2002
383
Punti
18
Tornei
158
Best: 145
▲
6
Mark Lajal
EST, 12-05-2003
383
Punti
23
Tornei
159
Best: 109
▲
1
Lukas Klein
SVK, 22-03-1998
380
Punti
16
Tornei
160
Best: 87
▲
2
Jurij Rodionov
AUT, 16-05-1999
379
Punti
28
Tornei
161
Best: 161
▲
2
Toby Samuel
GBR, 06-09-2002
378
Punti
24
Tornei
162
Best: 142
▲
4
Ugo Blanchet
FRA, 05-01-1999
373
Punti
26
Tornei
163
Best: 142
▼
-15
Zsombor Piros
HUN, 13-10-1999
373
Punti
12
Tornei
164
Best: 151
▲
1
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
372
Punti
21
Tornei
165
Best: 165
▲
17
Zdenek Kolar
CZE, 09-10-1996
371
Punti
34
Tornei
166
Best: 137
▲
5
Chris Rodesch
LUX, 18-07-2001
369
Punti
19
Tornei
167
Best: 144
▲
18
August Holmgren
DEN, 22-04-1998
368
Punti
25
Tornei
168
Best: 167
▼
-1
Clement Tabur
FRA, 24-01-2000
368
Punti
26
Tornei
169
Best: 83
▼
-1
Chun-Hsin Tseng
TPE, 08-08-2001
366
Punti
22
Tornei
170
Best: 19
▼
-33
Grigor Dimitrov
BUL, 16-05-1991
365
Punti
19
Tornei
171
Best: 113
▼
-13
Liam Draxl
CAN, 05-12-2001
364
Punti
21
Tornei
172
Best: 172
--
0
Joel Schwaerzler
AUT, 27-01-2006
357
Punti
26
Tornei
173
Best: 96
▼
-17
Nicolas Jarry
CHI, 11-10-1995
356
Punti
17
Tornei
174
Best: 150
▼
-22
Nicolas Mejia
COL, 11-02-2000
354
Punti
29
Tornei
175
Best: 24
▼
-1
Yoshihito Nishioka
JPN, 27-09-1995
351
Punti
20
Tornei
176
Best: 105
▼
-1
Elias Ymer
SWE, 10-04-1996
349
Punti
26
Tornei
177
Best: 72
▼
-27
Borna Gojo
CRO, 27-02-1998
348
Punti
14
Tornei
178
Best: 167
--
0
Daniil Glinka
EST, 12-05-2000
342
Punti
30
Tornei
179
Best: 178
▲
2
Facundo Diaz Acosta
ARG, 15-12-2000
336
Punti
23
Tornei
180
Best: 180
--
0
Juan Carlos Prado Angelo
BOL, 06-03-2005
336
Punti
27
Tornei
181
Best: 176
▼
-2
Clement Chidekh
FRA, 13-01-2001
336
Punti
34
Tornei
182
Best: 16
▲
6
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
329
Punti
28
Tornei
183
Best: 183
▲
63
Gauthier Onclin
BEL, 01-01-1900
325
Punti
29
Tornei
184
Best: 184
--
0
Gonzalo Bueno
PER, 03-04-2004
325
Punti
35
Tornei
185
Best: 180
▲
1
Justin Engel
GER, 01-10-2007
323
Punti
32
Tornei
186
Best: 133
▲
1
Federico Agustin Gomez
ARG, 26-11-1996
322
Punti
26
Tornei
187
Best: 123
▼
-14
Jerome Kym
SUI, 12-02-2003
319
Punti
15
Tornei
188
Best: 123
▲
10
Timofey Skatov
KAZ, 21-01-2001
317
Punti
32
Tornei
189
Best: 167
▼
-19
Alex Barrena
ARG, 10-10-2002
309
Punti
28
Tornei
190
Best: 133
--
0
Colton Smith
USA, 05-03-2003
308
Punti
20
Tornei
191
Best: 157
▲
4
Lukas Neumayer
AUT, 06-09-2002
307
Punti
25
Tornei
192
Best: 153
▲
9
Alexis Galarneau
CAN, 02-03-1999
306
Punti
26
Tornei
193
Best: 164
▼
-2
Vitaliy Sachko
UKR, 14-07-1997
305
Punti
23
Tornei
194
Best: 17
▼
-2
Bernard Tomic
AUS, 21-10-1992
305
Punti
28
Tornei
195
Best: 147
▼
-2
Guy Den Ouden
NED, 08-04-2002
304
Punti
15
Tornei
196
Best: 196
▲
36
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
297
Punti
29
Tornei
197
Best: 197
▲
16
Fajing Sun
CHN, 03-10-1996
296
Punti
26
Tornei
198
Best: 159
▼
-9
Luka Mikrut
CRO, 16-04-2004
295
Punti
19
Tornei
199
Best: 49
▲
5
Roberto Carballes Baena
ESP, 23-03-1993
292
Punti
24
Tornei
200
Best: 200
▲
14
Stefanos Sakellaridis
GRE, 13-09-2004
290
Punti
24
Tornei
201
Best: 199
▲
5
Matej Dodig
CRO, 19-07-2005
285
Punti
27
Tornei
202
Best: 187
▼
-6
Joao Lucas Reis Da Silva
BRA, 26-03-2000
285
Punti
29
Tornei
203
Best: 125
▲
4
Juan Pablo Ficovich
ARG, 24-01-1997
284
Punti
22
Tornei
204
Best: 196
▼
-1
Rio Noguchi
JPN, 28-12-1998
283
Punti
27
Tornei
205
Best: 127
▲
4
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
283
Punti
35
Tornei
206
Best: 21
▼
-4
Daniel Evans
GBR, 23-05-1990
282
Punti
13
Tornei
207
Best: 174
▼
-10
Jay Clarke
GBR, 27-07-1998
282
Punti
31
Tornei
208
Best: 201
--
0
Gilles Arnaud Bailly
BEL, 19-09-2005
280
Punti
29
Tornei
209
Best: 209
▲
2
Gustavo Heide
BRA, 28-02-2002
278
Punti
16
Tornei
210
Best: 103
▼
-27
Harold Mayot
FRA, 04-02-2002
278
Punti
17
Tornei
211
Best: 199
▲
1
Remy Bertola
SUI, 31-08-1998
276
Punti
31
Tornei
212
Best: 158
▲
6
Yu Hsiou Hsu
TPE, 02-04-1999
273
Punti
28
Tornei
213
Best: 126
▲
12
Pierre-Hugues Herbert
FRA, 18-03-1991
272
Punti
20
Tornei
214
Best: 131
▼
-15
Genaro Alberto Olivieri
ARG, 04-08-1998
270
Punti
28
Tornei
215
Best: 215
▲
2
Andy Andrade
ECU, 14-12-1998
270
Punti
29
Tornei
216
Best: 215
▼
-1
Lautaro Midon
ARG, 29-03-2004
269
Punti
29
Tornei
217
Best: 97
▲
12
Kimmer Coppejans
BEL, 07-02-1994
269
Punti
29
Tornei
218
Best: 218
▲
30
Michael Mmoh
USA, 10-01-1998
265
Punti
16
Tornei
219
Best: 219
▲
9
Tom Gentzsch
GER, 05-09-2003
264
Punti
34
Tornei
220
Best: 219
▼
-1
Yi Zhou
CHN, 14-03-2005
263
Punti
27
Tornei
221
Best: 184
▼
-1
Luka Pavlovic
FRA, 30-03-2000
261
Punti
22
Tornei
222
Best: 6
▼
-22
Gael Monfils
FRA, 01-09-1986
260
Punti
18
Tornei
223
Best: 93
▼
-2
Liam Broady
GBR, 04-01-1994
260
Punti
29
Tornei
224
Best: 95
▼
-14
Hugo Grenier
FRA, 23-03-1996
259
Punti
24
Tornei
225
Best: 183
▼
-20
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
255
Punti
27
Tornei
226
Best: 223
▼
-2
Harry Wendelken
GBR, 18-12-2001
253
Punti
29
Tornei
227
Best: 194
▼
-11
Dan Added
FRA, 13-04-1999
253
Punti
31
Tornei
228
Best: 228
▲
16
Darwin Blanch
USA, 28-09-2007
252
Punti
25
Tornei
229
Best: 222
▼
-7
Pedro Boscardin Dias
BRA, 28-01-2003
251
Punti
30
Tornei
230
Best: 175
▼
-4
Alvaro Guillen Meza
ECU, 02-01-2003
250
Punti
28
Tornei
231
Best: 183
▼
-8
Oliver Crawford
GBR, 30-04-1999
247
Punti
28
Tornei
232
Best: 125
▼
-38
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
246
Punti
11
Tornei
233
Best: 164
▼
-3
James McCabe
AUS, 05-07-2003
244
Punti
28
Tornei
234
Best: 224
▼
-3
Felix Gill
GBR, 01-06-2002
244
Punti
28
Tornei
235
Best: 191
▲
4
Nerman Fatic
BIH, 24-10-1994
242
Punti
20
Tornei
236
Best: 233
▼
-3
Max Houkes
NED, 03-07-2000
242
Punti
31
Tornei
237
Best: 197
▲
75
Pol Martin Tiffon
ESP, 30-07-1999
241
Punti
25
Tornei
238
Best: 168
▼
-4
Frederico Ferreira Silva
POR, 18-03-1995
241
Punti
32
Tornei
239
Best: 31
▲
6
Zhizhen Zhang
CHN, 16-10-1996
240
Punti
16
Tornei
240
Best: 240
▲
11
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
238
Punti
28
Tornei
241
Best: 235
▼
-6
Charles Broom
GBR, 24-04-1998
238
Punti
28
Tornei
242
Best: 142
▼
-2
Alejandro Moro Canas
ESP, 07-12-2000
234
Punti
30
Tornei
243
Best: 147
▼
-2
Kaichi Uchida
JPN, 23-08-1994
233
Punti
32
Tornei
244
Best: 244
▲
49
Nikolas Sanchez Izquierdo
ESP, 15-03-1999
233
Punti
33
Tornei
245
Best: 214
▼
-18
Ilia Simakin
RUS, 27-10-2003
231
Punti
22
Tornei
246
Best: 121
▼
-3
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
230
Punti
18
Tornei
247
Best: 118
▼
-9
Thiago Seyboth Wild
BRA, 10-03-2000
229
Punti
16
Tornei
248
Best: 248
▲
90
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
227
Punti
24
Tornei
249
Best: 7
▼
-13
David Goffin
BEL, 07-12-1990
225
Punti
20
Tornei
250
Best: 200
▼
-3
George Loffhagen
GBR, 19-04-2001
223
Punti
24
Tornei
251
Best: 235
▼
-1
Marko Topo
GER, 13-09-2003
218
Punti
20
Tornei
252
Best: 52
▲
98
Soonwoo Kwon
KOR, 02-12-1997
217
Punti
11
Tornei
253
Best: 50
▲
1
Pavel Kotov
RUS, 18-11-1998
215
Punti
12
Tornei
254
Best: 254
▲
11
Florent Bax
FRA, 16-06-1999
213
Punti
29
Tornei
255
Best: 196
▲
11
Rodrigo Pacheco Mendez
MEX, 25-04-2005
212
Punti
32
Tornei
256
Best: 217
▲
5
Edas Butvilas
LTU, 23-07-2004
211
Punti
27
Tornei
257
Best: 106
▼
-8
Tristan Boyer
USA, 21-04-2001
210
Punti
20
Tornei
258
Best: 248
▼
-6
Henri Squire
GER, 27-09-2000
210
Punti
27
Tornei
259
Best: 193
▲
3
Sascha Gueymard Wayenburg
FRA, 01-08-2003
209
Punti
31
Tornei
260
Best: 260
▲
11
Miguel Damas
ESP, 21-12-1999
207
Punti
34
Tornei
261
Best: 261
▼
-3
Juncheng Shang
CHN, 0
205
Punti
15
Tornei
262
Best: 147
▼
-20
Yosuke Watanuki
JPN, 12-04-1998
205
Punti
16
Tornei
263
Best: 257
▼
-6
Guido Ivan Justo
ARG, 17-12-1997
204
Punti
27
Tornei
264
Best: 172
▼
-4
Murphy Cassone
USA, 16-08-2002
204
Punti
27
Tornei
265
Best: 256
▼
-9
Stefan Kozlov
USA, 01-02-1998
203
Punti
21
Tornei
266
Best: 266
▲
2
Stefan Dostanic
USA, 04-11-2001
202
Punti
17
Tornei
267
Best: 267
▲
18
Andrej Nedic
BIH, 16-10-2004
202
Punti
22
Tornei
268
Best: 177
▼
-15
Andrea Collarini
ARG, 31-01-1992
202
Punti
28
Tornei
269
Best: 142
▼
-6
Ivan Gakhov
RUS, 04-11-1996
202
Punti
33
Tornei
270
Best: 159
▲
8
Mitchell Krueger
USA, 12-01-1994
201
Punti
22
Tornei
271
Best: 105
▼
-7
Daniel Elahi Galan
COL, 18-06-1996
200
Punti
19
Tornei
272
Best: 210
--
0
Filip Cristian Jianu
ROU, 18-09-2001
200
Punti
37
Tornei
273
Best: 108
▼
-3
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
195
Punti
26
Tornei
274
Best: 267
▼
-1
Franco Roncadelli
URU, 06-02-2000
195
Punti
28
Tornei
275
Best: 180
▲
5
Paul Jubb
GBR, 31-10-1999
191
Punti
27
Tornei
276
Best: 233
▲
1
Sumit Nagal
IND, 16-08-1997
190
Punti
25
Tornei
277
Best: 250
▼
-8
Andres Martin
USA, 07-07-2001
188
Punti
28
Tornei
278
Best: 278
▲
16
Robin Bertrand
FRA, 15-03-2003
188
Punti
40
Tornei
279
Best: 27
▼
-12
Laslo Djere
SRB, 02-06-1995
187
Punti
22
Tornei
280
Best: 280
▲
77
Buvaysar Gadamauri
BEL, 10-07-2000
187
Punti
30
Tornei
281
Best: 182
▲
1
Mikhail Kukushkin
KAZ, 26-12-1987
186
Punti
26
Tornei
282
Best: 281
▼
-1
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
186
Punti
29
Tornei
283
Best: 283
▲
21
Diego Dedura
GER, 0
185
Punti
29
Tornei
284
Best: 212
▼
-8
Johannus Monday
GBR, 22-01-2002
184
Punti
21
Tornei
285
Best: 279
▼
-6
Hynek Barton
CZE, 05-04-2004
184
Punti
28
Tornei
286
Best: 286
▲
11
Jonas Forejtek
CZE, 10-03-2001
184
Punti
28
Tornei
287
Best: 287
▲
38
Antoine Ghibaudo
FRA, 25-01-2005
183
Punti
25
Tornei
288
Best: 177
▼
-5
Duje Ajdukovic
CRO, 05-02-2001
183
Punti
26
Tornei
289
Best: 289
▲
13
Keegan Smith
USA, 23-06-1998
183
Punti
28
Tornei
290
Best: 290
▲
69
Sergey Fomin
UZB, 01-02-2001
183
Punti
29
Tornei
291
Best: 240
▼
-7
Matias Soto
CHI, 27-04-1999
183
Punti
29
Tornei
292
Best: 138
▼
-18
Thiago Monteiro
BRA, 31-05-1994
181
Punti
22
Tornei
293
Best: 237
▲
31
Alastair Gray
GBR, 22-06-1998
181
Punti
21
Tornei
294
Best: 241
▼
-7
Daniel Michalski
POL, 11-01-2000
181
Punti
26
Tornei
295
Best: 258
▼
-6
Igor Marcondes
BRA, 16-06-1997
179
Punti
24
Tornei
296
Best: 208
▼
-6
Facundo Mena
ARG, 22-09-1992
179
Punti
26
Tornei
297
Best: 171
▲
3
Beibit Zhukayev
KAZ, 12-10-2000
177
Punti
26
Tornei
298
Best: 278
▲
1
Tyler Zink
USA, 01-01-1900
177
Punti
31
Tornei
299
Best: 123
▼
-11
Ryan Peniston
GBR, 10-11-1995
176
Punti
20
Tornei
300
Best: 242
▼
-5
Juan Pablo Varillas
PER, 06-10-1995
176
Punti
22
Tornei
301
Best: 161
--
0
Marc-Andrea Huesler
SUI, 24-06-1996
173
Punti
22
Tornei
302
Best: 257
▲
11
Mili Poljicak
CRO, 13-07-2004
172
Punti
23
Tornei
303
Best: 181
--
0
Abdullah Shelbayh
JOR, 16-11-2003
172
Punti
26
Tornei
304
Best: 260
▲
1
Tiago Pereira
POR, 20-06-2004
171
Punti
40
Tornei
305
Best: 212
▼
-13
Michael Geerts
BEL, 17-01-1995
170
Punti
33
Tornei
306
Best: 78
▼
-8
Yasutaka Uchiyama
JPN, 05-08-1992
169
Punti
22
Tornei
307
Best: 300
▼
-1
Philip Henning
RSA, 10-11-2000
168
Punti
23
Tornei
308
Best: 293
▲
13
Maks Kasnikowski
POL, 06-07-2003
167
Punti
22
Tornei
309
Best: 181
▼
-13
Daniel Rincon
ESP, 07-01-2003
167
Punti
25
Tornei
310
Best: 309
▲
10
Martin Krumich
CZE, 26-12-2002
167
Punti
30
Tornei
311
Best: 202
▼
-3
Dominic Stricker
SUI, 16-08-2002
166
Punti
16
Tornei
312
Best: 271
▼
-5
Maxim Mrva
CZE, 02-08-2007
166
Punti
27
Tornei
313
Best: 313
▲
45
Moise Kouame
FRA, 06-03-2009
165
Punti
17
Tornei
314
Best: 289
▼
-5
Lilian Marmousez
FRA, 03-01-2002
165
Punti
18
Tornei
315
Best: 158
▼
-5
Dimitar Kuzmanov
BUL, 28-07-1993
165
Punti
32
Tornei
316
Best: 116
▲
38
Calvin Hemery
FRA, 28-01-1995
164
Punti
25
Tornei
317
Best: 168
▼
-31
Murkel Dellien
BOL, 16-09-1997
164
Punti
30
Tornei
318
Best: 305
▼
-4
Alex Martinez
ESP, 19-03-2001
163
Punti
24
Tornei
319
Best: 263
▼
-44
Eliakim Coulibaly
CIV, 05-05-2002
163
Punti
26
Tornei
320
Best: 302
▼
-5
Akira Santillan
JPN, 22-05-1997
163
Punti
29
Tornei
321
Best: 311
▼
-5
Max Basing
GBR, 02-10-2002
162
Punti
20
Tornei
322
Best: 306
▲
12
Blaise Bicknell
JAM, 26-11-2001
160
Punti
24
Tornei
323
Best: 158
▲
3
Tung-Lin Wu
TPE, 12-05-1998
159
Punti
25
Tornei
324
Best: 324
▲
25
Mert Alkaya
TUR, 14-06-2000
159
Punti
26
Tornei
325
Best: 283
▼
-14
Juan Bautista Torres
ARG, 02-04-2002
159
Punti
28
Tornei
326
Best: 298
▼
-4
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
158
Punti
22
Tornei
327
Best: 267
▼
-4
Matteo Martineau
FRA, 16-01-1999
158
Punti
30
Tornei
328
Best: 328
▲
63
Hamish Stewart
GBR, 30-07-1999
157
Punti
24
Tornei
329
Best: 329
▲
40
Inaki Montes-De La Torre
ESP, 03-10-2002
157
Punti
25
Tornei
330
Best: 302
▼
-11
Renta Tokuda
JPN, 29-03-1998
157
Punti
28
Tornei
331
Best: 299
▼
-14
Sandro Kopp
AUT, 26-05-2000
154
Punti
28
Tornei
332
Best: 332
▲
10
Andre Ilagan
USA, 16-11-2000
153
Punti
31
Tornei
333
Best: 315
▼
-2
Cedrik-Marcel Stebe
GER, 09-10-1990
152
Punti
14
Tornei
334
Best: 284
▼
-1
Adrian Boitan
ROU, 11-07-1999
152
Punti
26
Tornei
335
Best: 58
▲
2
Taro Daniel
JPN, 27-01-1993
151
Punti
16
Tornei
336
Best: 254
▼
-8
Mats Rosenkranz
GER, 23-08-1998
151
Punti
23
Tornei
337
Best: 267
▲
6
Petr Bar Biryukov
RUS, 28-02-2002
151
Punti
29
Tornei
338
Best: 324
▼
-3
Oliver Tarvet
GBR, 29-10-2003
150
Punti
11
Tornei
339
Best: 187
▼
-3
Benjamin Hassan
LBN, 04-02-1995
150
Punti
25
Tornei
340
Best: 170
▼
-13
James Trotter
JPN, 01-01-1900
150
Punti
20
Tornei
341
Best: 261
▼
-9
Alex Rybakov
USA, 27-01-1997
150
Punti
24
Tornei
342
Best: 304
▲
5
Giles Hussey
GBR, 26-05-1997
150
Punti
33
Tornei
343
Best: 330
▲
35
Cezar Cretu
ROU, 24-04-2001
149
Punti
23
Tornei
344
Best: 322
▼
-15
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
149
Punti
31
Tornei
345
Best: 345
▲
7
Luca Castelnuovo
SUI, 29-01-1997
148
Punti
23
Tornei
346
Best: 346
▲
48
Yanki Erel
TUR, 25-09-2000
147
Punti
21
Tornei
347
Best: 116
▼
-7
Marc Polmans
AUS, 02-05-1997
147
Punti
25
Tornei
348
Best: 78
▼
-4
Nicolas Kicker
ARG, 16-08-1992
147
Punti
28
Tornei
349
Best: 160
▼
-4
Li Tu
AUS, 27-05-1996
145
Punti
17
Tornei
350
Best: 276
▼
-32
Petr Brunclik
CZE, 17-07-2006
145
Punti
21
Tornei
351
Best: 351
▲
33
David Jorda Sanchis
ESP, 14-06-1994
145
Punti
31
Tornei
352
Best: 99
▼
-61
Brandon Holt
USA, 06-04-1998
144
Punti
17
Tornei
353
Best: 181
▲
37
Yuta Shimizu
JPN, 09-06-1999
144
Punti
23
Tornei
354
Best: 288
▼
-3
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
142
Punti
21
Tornei
355
Best: 334
▲
47
Kilian Feldbausch
SUI, 07-09-2005
141
Punti
19
Tornei
356
Best: 80
▼
-17
Norbert Gombos
SVK, 13-08-1990
141
Punti
22
Tornei
357
Best: 354
▼
-2
Philip Sekulic
AUS, 05-09-2003
141
Punti
25
Tornei
358
Best: 347
▼
-2
Ioannis Xilas
GRE, 12-05-2001
141
Punti
28
Tornei
359
Best: 185
▼
-104
Santiago Rodriguez Taverna
ARG, 16-07-1999
141
Punti
34
Tornei
360
Best: 360
▲
6
Hayato Matsuoka
JPN, 15-01-2005
140
Punti
30
Tornei
361
Best: 279
▲
7
Garrett Johns
USA, 17-12-2000
140
Punti
33
Tornei
362
Best: 248
▼
-9
Geoffrey Blancaneaux
FRA, 08-08-1998
139
Punti
28
Tornei
363
Best: 243
▲
2
Marat Sharipov
RUS, 09-10-2002
138
Punti
26
Tornei
364
Best: 364
▲
16
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
137
Punti
25
Tornei
365
Best: 176
▲
6
Daniel Masur
GER, 06-11-1994
137
Punti
25
Tornei
366
Best: 260
▲
1
Carlos Sanchez Jover
ESP, 21-07-2000
137
Punti
31
Tornei
367
Best: 340
▼
-5
Juan Manuel La Serna
ARG, 05-02-2004
135
Punti
20
Tornei
368
Best: 252
▲
8
Tom Paris
FRA, 02-09-2002
135
Punti
21
Tornei
369
Best: 346
▼
-23
Dali Blanch
USA, 05-03-2003
135
Punti
28
Tornei
370
Best: 370
▲
3
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
134
Punti
25
Tornei
371
Best: 229
▼
-7
Marek Gengel
CZE, 17-09-1995
134
Punti
27
Tornei
372
Best: 353
--
0
Daniel Milavsky
USA, 12-09-2001
134
Punti
29
Tornei
373
Best: 333
▼
-32
Sean Cuenin
FRA, 16-02-2004
132
Punti
23
Tornei
374
Best: 289
▲
9
Mika Brunold
SUI, 02-10-2004
131
Punti
19
Tornei
375
Best: 375
▲
42
Thomas Faurel
FRA, 0
131
Punti
30
Tornei
376
Best: 268
▼
-2
Gonzalo Villanueva
ARG, 13-01-1995
131
Punti
32
Tornei
377
Best: 63
▼
-118
Jason Kubler
AUS, 19-05-1993
130
Punti
12
Tornei
378
Best: 344
▼
-3
Florian Broska
GER, 01-01-1998
130
Punti
20
Tornei
379
Best: 307
▼
-18
Oleg Prihodko
UKR, 03-10-1997
129
Punti
22
Tornei
380
Best: 281
▲
16
Jie Cui
CHN, 24-01-1998
129
Punti
27
Tornei
381
Best: 353
▲
28
Henry Searle
GBR, 29-03-2006
129
Punti
28
Tornei
382
Best: 361
▼
-12
Viacheslav Bielinskyi
UKR, 02-12-2003
128
Punti
18
Tornei
383
Best: 342
▼
-2
Luciano Emanuel Ambrogi
ARG, 19-11-2003
127
Punti
29
Tornei
384
Best: 384
▲
60
Manas Dhamne
IND, 29-12-2007
126
Punti
25
Tornei
385
Best: 319
▼
-3
Daniel Dutra da Silva
BRA, 05-07-1988
126
Punti
32
Tornei
386
Best: 289
--
0
Adria Soriano Barrera
COL, 02-06-1999
125
Punti
18
Tornei
387
Best: 359
▼
-27
Max Alcala Gurri
ESP, 11-09-2002
125
Punti
26
Tornei
388
Best: 388
--
0
Andrew Fenty
USA, 01-01-1900
125
Punti
29
Tornei
389
Best: 358
--
0
Trevor Svajda
USA, 20-04-2006
124
Punti
11
Tornei
390
Best: 390
▲
23
Braden Shick
USA, 24-10-2003
124
Punti
21
Tornei
391
Best: 347
▼
-6
Sanhui Shin
KOR, 18-03-1997
124
Punti
27
Tornei
392
Best: 287
--
0
Marvin Moeller
GER, 18-01-1999
124
Punti
28
Tornei
393
Best: 391
▲
2
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
123
Punti
27
Tornei
394
Best: 263
▼
-1
Christoph Negritu
GER, 21-03-1994
123
Punti
28
Tornei
395
Best: 395
▲
12
Ognjen Milic
SRB, 0
122
Punti
19
Tornei
396
Best: 318
▼
-17
Oriol Roca Batalla
ESP, 30-04-1993
121
Punti
21
Tornei
397
Best: 249
▲
14
Mathys Erhard
FRA, 26-10-2001
121
Punti
32
Tornei
398
Best: 392
--
0
Lui Maxted
GBR, 01-01-1900
120
Punti
18
Tornei
399
Best: 211
--
0
Javier Barranco Cosano
ESP, 17-11-1998
120
Punti
20
Tornei
400
Best: 347
▲
31
Rudolf Molleker
GER, 26-10-2000
120
Punti
24
Tornei
401
Best: 400
▼
-1
Juan Estevez
ARG, 22-09-2005
120
Punti
24
Tornei
402
Best: 240
▲
2
Patrick Zahraj
GER, 17-07-1999
120
Punti
28
Tornei
403
Best: 403
▲
7
Jack Loge
BEL, 16-11-2004
119
Punti
30
Tornei
404
Best: 365
▲
10
Raphael Perot
FRA, 30-06-2001
118
Punti
22
Tornei
405
Best: 395
--
0
Stefan Palosi
ROU, 28-01-2000
118
Punti
28
Tornei
406
Best: 397
--
0
Arthur Weber
FRA, 09-05-1992
117
Punti
18
Tornei
407
Best: 354
▼
-20
Eduardo Ribeiro
BRA, 17-03-1998
117
Punti
19
Tornei
408
Best: 347
▲
4
Samir Banerjee
USA, 02-10-2003
116
Punti
11
Tornei
409
Best: 356
▲
6
Milos Karol
SVK, 13-12-2002
116
Punti
20
Tornei
410
Best: 275
▼
-33
Matheus Pucinelli De Almeida
BRA, 01-04-2001
116
Punti
21
Tornei
411
Best: 346
▲
5
Kasidit Samrej
THA, 20-01-2001
116
Punti
32
Tornei
412
Best: 183
▲
29
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
115
Punti
26
Tornei
413
Best: 388
▲
7
Karan Singh
IND, 30-06-2003
115
Punti
27
Tornei
414
Best: 414
▲
82
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
114
Punti
22
Tornei
415
Best: 404
▲
20
Cannon Kingsley
USA, 06-05-2001
114
Punti
23
Tornei
416
Best: 416
▲
57
Mees Rottgering
NED, 07-07-2007
113
Punti
21
Tornei
417
Best: 244
▲
1
Lucas Poullain
FRA, 05-12-1995
113
Punti
27
Tornei
418
Best: 339
▲
3
Andrey Chepelev
RUS, 02-08-1998
113
Punti
37
Tornei
419
Best: 55
▼
-22
Facundo Bagnis
ARG, 27-02-1990
112
Punti
9
Tornei
420
Best: 221
▼
-19
Hernan Casanova
ARG, 06-02-1994
112
Punti
17
Tornei
421
Best: 364
▲
8
Hiroki Moriya
JPN, 16-10-1990
112
Punti
22
Tornei
422
Best: 419
▼
-3
Justin Boulais
CAN, 20-10-2001
112
Punti
24
Tornei
423
Best: 93
▼
-1
Andrej Martin
SVK, 20-09-1989
111
Punti
18
Tornei
424
Best: 390
▼
-1
Tibo Colson
BEL, 12-07-2000
111
Punti
20
Tornei
425
Best: 341
▼
-62
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
111
Punti
23
Tornei
426
Best: 320
▼
-2
Pedro Sakamoto
BRA, 29-06-1993
111
Punti
24
Tornei
427
Best: 427
--
0
Carl Emil Overbeck
DEN, 0
110
Punti
22
Tornei
428
Best: 384
▲
2
Petr Nesterov
BUL, 07-03-2003
110
Punti
24
Tornei
429
Best: 384
▼
-26
Olle Wallin
SWE, 22-10-2001
110
Punti
26
Tornei
430
Best: 430
▲
10
Eero Vasa
FIN, 01-02-1997
109
Punti
24
Tornei
431
Best: 424
▲
12
Cyril Vandermeersch
FRA, 06-05-1999
109
Punti
24
Tornei
432
Best: 427
--
0
Jay Friend
JPN, 22-12-2003
107
Punti
13
Tornei
433
Best: 433
▲
149
Jack Kennedy
USA, 01-01-1900
107
Punti
14
Tornei
434
Best: 222
▼
-6
Viktor Durasovic
NOR, 19-03-1997
107
Punti
25
Tornei
435
Best: 357
▼
-9
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
106
Punti
13
Tornei
436
Best: 295
▲
38
Corentin Denolly
FRA, 06-06-1997
106
Punti
26
Tornei
437
Best: 167
▼
-4
Laurent Lokoli
FRA, 18-10-1994
105
Punti
16
Tornei
438
Best: 438
▲
7
Sergio Callejon Hernando
ESP, 16-09-2004
105
Punti
25
Tornei
439
Best: 432
▼
-3
Sebastian Sorger
AUT, 19-12-2005
105
Punti
25
Tornei
440
Best: 153
▼
-32
Denis Yevseyev
KAZ, 22-05-1993
105
Punti
27
Tornei
441
Best: 378
▼
-4
Dan Martin
CAN, 09-05-1999
104
Punti
26
Tornei
442
Best: 301
▼
-8
Maximus Jones
THA, 05-09-2004
104
Punti
27
Tornei
443
Best: 373
▼
-5
Bor Artnak
SLO, 04-06-2004
103
Punti
18
Tornei
444
Best: 409
▲
12
Alex Hernandez
MEX, 23-06-1999
103
Punti
26
Tornei
445
Best: 127
▲
2
Jelle Sels
NED, 10-08-1995
103
Punti
28
Tornei
446
Best: 237
▼
-116
Saba Purtseladze
GEO, 20-08-2001
103
Punti
29
Tornei
447
Best: 383
▼
-8
Aidan McHugh
GBR, 09-07-2000
102
Punti
17
Tornei
448
Best: 441
▼
-6
Joao Eduardo Schiessl
BRA, 19-08-2004
102
Punti
25
Tornei
449
Best: 357
▲
5
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
102
Punti
27
Tornei
450
Best: 39
▲
3
Radu Albot
MDA, 11-11-1989
101
Punti
21
Tornei
451
Best: 368
▲
18
Alexander Binda
ITA, 22-09-2001
101
Punti
27
Tornei
452
Best: 415
▲
6
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
100
Punti
30
Tornei
453
Best: 314
▼
-28
Moerani Bouzige
AUS, 13-07-1999
100
Punti
32
Tornei
454
Best: 446
▼
-8
Edward Winter
AUS, 15-09-2004
99
Punti
20
Tornei
455
Best: 321
▲
44
Robert Strombachs
LAT, 15-09-1999
99
Punti
26
Tornei
456
Best: 402
▼
-8
Matthew Dellavedova
AUS, 30-05-2000
99
Punti
37
Tornei
457
Best: 421
--
0
Hikaru Shiraishi
JPN, 22-05-2000
98
Punti
27
Tornei
458
Best: 458
▲
83
Niels Visker
NED, 05-10-2001
98
Punti
29
Tornei
459
Best: 449
▼
-10
Quinn Vandecasteele
USA, 01-09-2002
98
Punti
29
Tornei
460
Best: 340
▼
-5
Masamichi Imamura
JPN, 23-11-1998
97
Punti
26
Tornei
461
Best: 318
▼
-10
Alex Marti Pujolras
ESP, 10-02-1999
96
Punti
18
Tornei
462
Best: 424
▼
-3
Lorenzo Joaquin Rodriguez
ARG, 29-09-1999
96
Punti
28
Tornei
463
Best: 463
▲
9
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
96
Punti
30
Tornei
464
Best: 464
▲
91
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
95
Punti
12
Tornei
465
Best: 162
▼
-117
Hady Habib
LBN, 21-08-1998
95
Punti
19
Tornei
466
Best: 256
▼
-5
Johan Nikles
SUI, 23-03-1997
95
Punti
20
Tornei
467
Best: 460
▼
-5
Arthur Nagel
FRA, 14-04-2003
95
Punti
29
Tornei
468
Best: 463
▼
-3
Dhakshineswar Suresh
IND, 29-03-2000
94
Punti
12
Tornei
469
Best: 219
▼
-2
Nicolas Alvarez Varona
ESP, 18-05-2001
94
Punti
16
Tornei
470
Best: 467
▼
-2
Lucio Ratti
ARG, 27-01-2004
94
Punti
24
Tornei
471
Best: 318
▼
-11
Christian Langmo
USA, 01-06-1996
94
Punti
32
Tornei
472
Best: 472
▼
-2
Max Schoenhaus
GER, 0
93
Punti
20
Tornei
473
Best: 449
▼
-2
Maxim Zhukov
RUS, 30-01-2005
93
Punti
22
Tornei
474
Best: 474
▲
66
Matthew William Donald
CZE, 08-11-2004
93
Punti
27
Tornei
475
Best: 161
▲
11
Filip Peliwo
POL, 30-01-1994
92
Punti
27
Tornei
476
Best: 299
▲
9
Vadym Ursu
UKR, 01-01-1997
92
Punti
27
Tornei
477
Best: 477
▲
36
Koki Matsuda
JPN, 31-10-2000
91
Punti
17
Tornei
478
Best: 356
▲
31
Maxime Chazal
FRA, 24-04-1993
91
Punti
19
Tornei
479
Best: 315
▲
2
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
91
Punti
20
Tornei
480
Best: 479
▲
23
Henry Bernet
SUI, 25-01-2007
90
Punti
18
Tornei
481
Best: 481
▲
14
Ivan Marrero Curbelo
ESP, 27-09-1998
90
Punti
20
Tornei
482
Best: 387
▲
2
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
90
Punti
23
Tornei
483
Best: 476
▼
-3
Dusan Obradovic
SRB, 23-03-2001
90
Punti
32
Tornei
484
Best: 484
▲
4
Daniel Siniakov
CZE, 0
89
Punti
16
Tornei
485
Best: 476
▼
-2
Alejo Sanchez Quilez
ESP, 25-06-2005
89
Punti
19
Tornei
486
Best: 395
▼
-8
Alafia Ayeni
USA, 10-08-1999
89
Punti
20
Tornei
487
Best: 487
▲
3
Radu Mihai Papoe
ROU, 28-08-2002
89
Punti
21
Tornei
488
Best: 334
▼
-12
Leo Borg
SWE, 15-05-2003
89
Punti
25
Tornei
489
Best: 340
▲
98
Colin Sinclair
NMI, 19-12-1994
88
Punti
25
Tornei
490
Best: 457
▼
-3
Jake Delaney
AUS, 14-05-1997
88
Punti
31
Tornei
491
Best: 270
▲
11
Blake Ellis
AUS, 06-01-1999
87
Punti
11
Tornei
492
Best: 433
▼
-3
Aristotelis Thanos
GRE, 07-04-2001
87
Punti
17
Tornei
493
Best: 453
--
0
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
87
Punti
25
Tornei
494
Best: 428
▼
-42
Valerio Aboian
ARG, 14-06-2002
86
Punti
18
Tornei
495
Best: 449
▲
3
Fares Zakaria
EGY, 13-05-2001
86
Punti
24
Tornei
496
Best: 485
▲
5
Taha Baadi
MAR, 19-07-2001
86
Punti
26
Tornei
497
Best: 479
▼
-18
Tomasz Berkieta
POL, 21-07-2006
85
Punti
23
Tornei
498
Best: 358
▲
28
Svyatoslav Gulin
RUS, 04-12-2002
84
Punti
21
Tornei
499
Best: 499
▲
6
Paulo Andre Saraiva Dos Santos
BRA, 23-06-2000
84
Punti
29
Tornei
500
Best: 280
▲
18
Dominik Palan
CZE, 30-09-2000
83
Punti
21
Tornei
501
Best: 449
▲
6
Miguel Tobon
COL, 01-01-1900
83
Punti
24
Tornei
502
Best: 206
▼
-36
Antoine Escoffier
FRA, 29-02-1992
82
Punti
13
Tornei
503
Best: 470
▲
5
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
82
Punti
14
Tornei
504
Best: 467
--
0
Carlos Lopez Montagud
ESP, 06-07-2000
82
Punti
21
Tornei
505
Best: 447
▲
10
Anton Matusevich
GBR, 30-05-2001
82
Punti
22
Tornei
506
Best: 457
▲
24
Vladyslav Orlov
UKR, 17-05-1995
82
Punti
24
Tornei
507
Best: 507
▲
20
Semen Pankin
RUS, 04-09-1999
82
Punti
24
Tornei
508
Best: 424
▼
-8
Ryan Nijboer
NED, 28-07-1999
82
Punti
29
Tornei
509
Best: 436
▲
65
Sebastian Gima
ROU, 17-05-2002
82
Punti
34
Tornei
510
Best: 510
▲
65
Karim Bennani
MAR, 0
81
Punti
17
Tornei
511
Best: 507
▼
-1
Tai Sach
AUS, 16-09-2002
81
Punti
27
Tornei
512
Best: 74
--
0
Mirza Basic
BIH, 12-07-1991
80
Punti
15
Tornei
513
Best: 513
▲
75
Nick Hardt
DOM, 20-09-2000
80
Punti
16
Tornei
514
Best: 514
▲
58
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
80
Punti
23
Tornei
515
Best: 508
▼
-4
Pavle Marinkov
AUS, 04-02-2006
80
Punti
27
Tornei
516
Best: 385
▼
-24
Aryan Shah
IND, 21-11-2005
79
Punti
22
Tornei
517
Best: 517
▲
2
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
79
Punti
23
Tornei
518
Best: 177
▼
-55
Omar Jasika
AUS, 18-05-1997
79
Punti
28
Tornei
519
Best: 519
▲
54
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
79
Punti
29
Tornei
520
Best: 517
▼
-3
Shunsuke Mitsui
JPN, 20-05-2002
78
Punti
16
Tornei
521
Best: 136
▼
-71
Alexey Vatutin
RUS, 27-10-1992
78
Punti
17
Tornei
522
Best: 455
▼
-25
James Story
GBR, 05-03-2001
78
Punti
20
Tornei
523
Best: 523
▲
72
Felix Balshaw
FRA, 15-06-2006
78
Punti
24
Tornei
524
Best: 229
▼
-4
Mukund Sasikumar
IND, 14-01-1997
78
Punti
26
Tornei
525
Best: 458
▼
-3
Maxwell Mckennon
USA, 17-05-2002
78
Punti
28
Tornei
526
Best: 463
▼
-3
Pedro Vives Marcos
ESP, 13-04-2001
77
Punti
12
Tornei
527
Best: 527
▲
26
Filip Jeff Planinsek
SLO, 29-06-2001
77
Punti
24
Tornei
528
Best: 528
--
0
Carlos Maria Zarate
ARG, 0
77
Punti
27
Tornei
529
Best: 384
▼
-54
Neil Oberleitner
AUT, 05-08-1999
76
Punti
20
Tornei
530
Best: 449
▲
3
Takuya Kumasaka
JPN, 12-10-1998
76
Punti
22
Tornei
531
Best: 519
▼
-10
Amr Elsayed
EGY, 04-03-1999
76
Punti
27
Tornei
532
Best: 451
▼
-1
Eric Vanshelboim
UKR, 15-07-2001
76
Punti
27
Tornei
533
Best: 288
▼
-19
Jakub Paul
SUI, 22-03-1999
75
Punti
9
Tornei
534
Best: 534
▲
37
Tiago Torres
POR, 0
75
Punti
22
Tornei
535
Best: 520
▲
14
Emile Hudd
GBR, 27-05-2000
75
Punti
26
Tornei
536
Best: 107
▼
-1
Nicolas Moreno De Alboran
USA, 14-07-1997
74
Punti
8
Tornei
537
Best: 537
--
0
Sidharth Rawat
IND, 21-04-1993
74
Punti
20
Tornei
538
Best: 536
▼
-2
Reda Bennani
MAR, 01-01-1900
74
Punti
21
Tornei
539
Best: 418
--
0
Mae Malige
FRA, 29-03-2006
74
Punti
25
Tornei
540
Best: 477
▼
-11
Kirill Kivattsev
RUS, 10-10-1997
74
Punti
32
Tornei
541
Best: 474
▼
-50
Tsung-Hao Huang
TPE, 22-11-1999
73
Punti
20
Tornei
542
Best: 296
--
0
Oleksandr Ovcharenko
UKR, 17-10-2001
73
Punti
25
Tornei
543
Best: 424
▲
7
Kokoro Isomura
JPN, 22-01-2003
73
Punti
28
Tornei
544
Best: 544
▲
2
Enzo Aguiard
AUS, 0
72
Punti
16
Tornei
545
Best: 455
▼
-63
Olaf Pieczkowski
POL, 01-04-2004
72
Punti
16
Tornei
546
Best: 491
▼
-3
Robin Catry
FRA, 06-03-2002
72
Punti
20
Tornei
547
Best: 477
--
0
Peter Fajta
HUN, 23-05-2002
72
Punti
21
Tornei
548
Best: 316
▼
-4
Mateus Alves
BRA, 23-01-2001
72
Punti
22
Tornei
549
Best: 513
▼
-4
Stefan Adrian Andreescu
ROU, 24-12-2001
72
Punti
24
Tornei
550
Best: 516
▼
-34
Sergi Perez Contri
ESP, 20-01-1998
72
Punti
29
Tornei
551
Best: 128
▲
63
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
71
Punti
4
Tornei
552
Best: 383
▼
-28
Lukas Pokorny
SVK, 28-02-2002
71
Punti
16
Tornei
553
Best: 553
▲
46
Alec Deckers
NED, 01-01-1900
71
Punti
21
Tornei
554
Best: 537
▲
2
Georgii Kravchenko
UKR, 28-07-2000
71
Punti
25
Tornei
555
Best: 484
▼
-21
Tristan McCormick
USA, 01-04-1999
71
Punti
26
Tornei
556
Best: 556
▲
64
Aziz Ouakaa
TUN, 07-08-1999
71
Punti
39
Tornei
557
Best: 19
▼
-80
Albert Ramos-Vinolas
ESP, 17-01-1988
70
Punti
7
Tornei
558
Best: 4
▼
-94
Kei Nishikori
JPN, 29-12-1989
70
Punti
13
Tornei
559
Best: 509
▲
35
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
70
Punti
19
Tornei
560
Best: 447
▼
-12
Kuan-Yi Lee
TPE, 09-09-1996
70
Punti
23
Tornei
561
Best: 561
▲
15
Millen Hurrion
GBR, 22-06-1999
70
Punti
26
Tornei
562
Best: 524
▼
-8
Bruno Kuzuhara
USA, 01-04-2004
70
Punti
31
Tornei
563
Best: 462
▼
-5
Constantin Bittoun Kouzmine
FRA, 04-01-1999
70
Punti
34
Tornei
564
Best: 410
▼
-5
Stefan Popovic
SRB, 25-05-2003
69
Punti
32
Tornei
565
Best: 491
▼
-5
Nicolas Arseneault
CAN, 18-01-2007
68
Punti
13
Tornei
566
Best: 416
▼
-5
Etienne Donnet
FRA, 16-02-2001
68
Punti
13
Tornei
567
Best: 285
▲
54
Aidan Mayo
USA, 14-05-2003
68
Punti
14
Tornei
568
Best: 468
--
0
Ryuki Matsuda
JPN, 28-12-1999
68
Punti
18
Tornei
569
Best: 456
▲
39
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
68
Punti
18
Tornei
570
Best: 315
▼
-32
Alfredo Perez
USA, 22-05-1997
68
Punti
19
Tornei
571
Best: 485
▼
-8
Digvijaypratap Singh
IND, 02-06-2000
68
Punti
24
Tornei
572
Best: 564
▼
-7
Louis Wessels
GER, 27-08-1998
68
Punti
27
Tornei
573
Best: 542
▼
-16
Karl Poling
USA, 04-08-1999
68
Punti
27
Tornei
574
Best: 99
▼
-8
Alexander Ritschard
SUI, 24-03-1994
67
Punti
9
Tornei
575
Best: 541
▼
-8
Arda Azkara
TUR, 14-03-2003
67
Punti
15
Tornei
576
Best: 540
▼
-14
Joaquin Aguilar Cardozo
URU, 08-04-2005
67
Punti
18
Tornei
577
Best: 577
▲
46
Anton Shepp
NZL, 0
67
Punti
19
Tornei
578
Best: 433
▼
-8
Maxime Janvier
FRA, 18-10-1996
67
Punti
21
Tornei
579
Best: 230
▲
62
Max Hans Rehberg
GER, 13-09-2003
66
Punti
9
Tornei
580
Best: 469
--
0
Juan Sebastian Gomez
COL, 05-03-1992
66
Punti
11
Tornei
581
Best: 430
▼
-75
Erik Arutiunian
BLR, 19-10-2004
66
Punti
15
Tornei
582
Best: 563
▼
-3
Andrew Paulson
CZE, 16-11-2001
65
Punti
7
Tornei
583
Best: 211
▲
7
Roberto Cid Subervi
DOM, 30-08-1993
65
Punti
9
Tornei
584
Best: 191
▼
-3
Dragos Nicolae Madaras
SWE, 12-09-1997
65
Punti
12
Tornei
585
Best: 569
▼
-1
Alan Fernando Rubio Fierros
MEX, 03-02-1999
65
Punti
16
Tornei
586
Best: 586
▲
95
Gabriel Ghetu
ROU, 07-11-2007
65
Punti
18
Tornei
587
Best: 448
▼
-2
Branko Djuric
SRB, 10-02-2005
65
Punti
19
Tornei
588
Best: 552
▼
-24
Igor Gimenez
BRA, 20-02-2000
65
Punti
21
Tornei
589
Best: 299
▼
-64
Gastao Elias
POR, 24-11-1990
64
Punti
15
Tornei
590
Best: 279
▲
16
Jakub Nicod
CZE, 21-07-2004
64
Punti
16
Tornei
591
Best: 438
▼
-2
Ergi Kirkin
TUR, 27-01-1999
64
Punti
18
Tornei
592
Best: 238
▼
-40
Yusuke Takahashi
JPN, 17-10-1997
64
Punti
20
Tornei
593
Best: 593
▲
16
Cesar Bouchelaghem
FRA, 28-06-2004
64
Punti
22
Tornei
594
Best: 575
▼
-17
Mario Gonzalez Fernandez
ESP, 28-04-2002
64
Punti
25
Tornei
595
Best: 536
▼
-4
Joshua Sheehy
USA, 28-01-1997
63
Punti
10
Tornei
596
Best: 451
▼
-4
Dan Alexandru Tomescu
ROU, 30-03-1999
63
Punti
11
Tornei
597
Best: 597
▲
1
Ivan Ivanov
BUL, 01-01-1900
63
Punti
18
Tornei
598
Best: 316
▼
-12
Alberto Barroso Campos
ESP, 04-06-1996
63
Punti
20
Tornei
599
Best: 599
▲
14
Karol Filar
POL, 31-08-1998
63
Punti
26
Tornei
600
Best: 29
▼
-3
Christopher Eubanks
USA, 05-05-1996
62
Punti
11
Tornei
601
Best: 544
--
0
Adhithya Ganesan
USA, 24-10-2005
62
Punti
20
Tornei
602
Best: 443
▼
-6
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
62
Punti
28
Tornei
603
Best: 470
▼
-1
Imanol Lopez Morillo
ESP, 18-11-1999
62
Punti
31
Tornei
604
Best: 604
▲
71
Daniil Ostapenkov
BLR, 08-05-2003
61
Punti
22
Tornei
605
Best: 605
▲
5
Luca Staeheli
SUI, 08-03-2000
61
Punti
23
Tornei
606
Best: 277
▼
-13
Michael Vrbensky
CZE, 26-12-1999
60
Punti
13
Tornei
607
Best: 483
▼
-38
Yuki Mochizuki
JPN, 23-11-1997
60
Punti
21
Tornei
608
Best: 502
▲
21
Adrian Oetzbach
GER, 29-10-1997
60
Punti
26
Tornei
609
Best: 540
▲
44
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
60
Punti
29
Tornei
610
Best: 610
▲
72
Toufik Sahtali
ALG, 0
60
Punti
31
Tornei
611
Best: 533
▲
4
Luis Carlos Alvarez
MEX, 03-09-2004
59
Punti
10
Tornei
612
Best: 285
▲
5
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
59
Punti
17
Tornei
613
Best: 557
▲
56
John Echeverria
ESP, 30-11-2001
59
Punti
22
Tornei
614
Best: 496
▼
-3
Denis Klok
RUS, 26-05-1998
59
Punti
24
Tornei
615
Best: 605
▼
-10
Mika Petkovic
GER, 29-12-2006
59
Punti
26
Tornei
616
Best: 431
▲
48
Gerard Campana Lee
KOR, 01-10-2004
59
Punti
31
Tornei
617
Best: 613
▲
5
Yassine Dlimi
MAR, 05-05-2003
58
Punti
15
Tornei
618
Best: 170
▲
6
Dmitry Popko
KAZ, 24-10-1996
58
Punti
17
Tornei
619
Best: 618
▲
6
Karlis Ozolins
LAT, 15-06-2002
58
Punti
19
Tornei
620
Best: 618
▲
7
Santiago De La Fuente
ARG, 06-02-2002
58
Punti
20
Tornei
621
Best: 603
▼
-9
Amir Omarkhanov
KAZ, 17-11-2007
58
Punti
25
Tornei
622
Best: 517
▲
6
Nino Ehrenschneider
GER, 31-03-2001
58
Punti
26
Tornei
623
Best: 623
▲
23
Yanis Ghazouani Durand
FRA, 04-07-2000
58
Punti
27
Tornei
624
Best: 622
▲
6
Mate Valkusz
HUN, 13-08-1998
57
Punti
8
Tornei
625
Best: 207
▼
-18
Arthur Bouquier
FRA, 25-12-2000
57
Punti
14
Tornei
626
Best: 626
▲
7
Bruno Fernandez
BRA, 0
57
Punti
22
Tornei
627
Best: 515
▲
18
Emilien Demanet
BEL, 25-04-2005
57
Punti
23
Tornei
628
Best: 417
▲
58
Max Wiskandt
GER, 01-02-2002
57
Punti
24
Tornei
629
Best: 619
▼
-10
Ryan Dickerson
USA, 08-05-1997
57
Punti
25
Tornei
630
Best: 535
▲
6
Kenta Miyoshi
JPN, 16-03-2004
56
Punti
10
Tornei
631
Best: 631
▲
6
Peter Makk
HUN, 0
56
Punti
18
Tornei
632
Best: 595
▲
6
S D Prajwal Dev
IND, 27-05-1996
56
Punti
19
Tornei
633
Best: 633
▲
1
Marcel Zielinski
POL, 27-10-2000
56
Punti
23
Tornei
634
Best: 605
▲
6
Mitsuki Wei Kang Leong
MAS, 06-08-2004
56
Punti
26
Tornei
635
Best: 605
▲
19
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
56
Punti
33
Tornei
636
Best: 319
▼
-53
Patrick Maloney
USA, 09-02-2000
55
Punti
14
Tornei
637
Best: 628
▲
6
Yuta Kawahashi
JPN, 26-01-1998
55
Punti
15
Tornei
638
Best: 603
▼
-35
Jan Kumstat
CZE, 01-01-1900
55
Punti
17
Tornei
639
Best: 361
▲
5
Hyeon Chung
KOR, 19-05-1996
55
Punti
20
Tornei
640
Best: 526
▼
-1
Maxence Beauge
FRA, 08-06-2000
55
Punti
22
Tornei
641
Best: 640
▲
10
Michael Bassem Sobhy
EGY, 07-05-2004
55
Punti
24
Tornei
642
Best: 642
▲
34
Nicolas Tepmahc
FRA, 23-05-2001
55
Punti
31
Tornei
643
Best: 538
▲
13
Johan Alexander Rodriguez
COL, 26-09-2003
54
Punti
10
Tornei
644
Best: 381
▲
3
Stuart Parker
GBR, 30-07-1997
54
Punti
12
Tornei
645
Best: 448
▼
-45
Aleksandre Bakshi
GEO, 15-07-1997
54
Punti
18
Tornei
646
Best: 646
▲
4
Maximo Zeitune
ARG, 0
54
Punti
20
Tornei
647
Best: 594
▲
5
Strong Kirchheimer
USA, 26-04-1995
54
Punti
27
Tornei
648
Best: 648
▲
7
Leo Vithoontien
JPN, 18-08-1999
54
Punti
31
Tornei
649
Best: 226
▼
-7
Yan Bai
CHN, 21-05-1989
53
Punti
7
Tornei
650
Best: 258
▲
7
Karue Sell
BRA, 13-11-1993
53
Punti
11
Tornei
651
Best: 617
▲
7
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
53
Punti
15
Tornei
652
Best: 625
▲
7
Igor Kudriashov
RUS, 27-09-2003
53
Punti
19
Tornei
653
Best: 653
▲
47
Cruz Hewitt
AUS, 11-12-2008
53
Punti
20
Tornei
654
Best: 588
▲
8
Yuta Kikuchi
JPN, 27-09-1999
53
Punti
21
Tornei
655
Best: 655
▲
5
Timofei Derepasko
RUS, 0
53
Punti
21
Tornei
656
Best: 652
▲
5
Radu David Turcanu
ROU, 01-01-1900
53
Punti
22
Tornei
657
Best: 654
▲
6
Chase Ferguson
AUS, 02-01-1999
53
Punti
25
Tornei
658
Best: 500
▲
7
Elmar Ejupovic
GER, 01-02-1993
52
Punti
8
Tornei
659
Best: 584
▲
7
Kyle Kang
USA, 27-01-2005
52
Punti
9
Tornei
660
Best: 546
▲
8
Aidan Kim
USA, 24-11-2004
52
Punti
10
Tornei
661
Best: 661
▲
9
Daniel Antonio Nunez
CHI, 0
52
Punti
22
Tornei
662
Best: 662
▲
9
Kaylan Bigun
USA, 23-05-2006
52
Punti
22
Tornei
663
Best: 663
▲
9
Duncan Chan
CAN, 0
51
Punti
7
Tornei
664
Best: 208
▼
-113
Aziz Dougaz
TUN, 26-03-1997
51
Punti
9
Tornei
665
Best: 465
▼
-47
Egor Agafonov
RUS, 05-09-2002
51
Punti
18
Tornei
666
Best: 661
▲
8
Daniel De Jonge
NED, 17-08-1999
51
Punti
22
Tornei
667
Best: 667
▲
106
Melios Efstathiou
CYP, 02-03-1999
51
Punti
24
Tornei
668
Best: 165
▲
9
Richard Gasquet
FRA, 18-06-1986
50
Punti
1
Tornei
669
Best: 669
▲
11
Gavin Young
USA, 0
50
Punti
12
Tornei
670
Best: 666
▲
76
Tuncay Duran
TUR, 02-06-2004
50
Punti
13
Tornei
671
Best: 387
▼
-45
Mariano Kestelboim
ARG, 06-02-1996
50
Punti
18
Tornei
672
Best: 672
▲
155
Izan Almazan Valiente
ESP, 0
50
Punti
21
Tornei
673
Best: 673
▲
14
Nicolas Villalon
CHI, 21-02-2004
50
Punti
25
Tornei
674
Best: 450
▼
-39
Yurii Dzhavakian
UKR, 07-05-1993
50
Punti
35
Tornei
675
Best: 181
▼
-8
Tristan Lamasine
FRA, 05-03-1993
49
Punti
8
Tornei
676
Best: 432
▲
3
Iliyan Radulov
BUL, 11-06-2005
49
Punti
10
Tornei
677
Best: 677
▲
6
Pierluigi Basile
ITA, 0
49
Punti
11
Tornei
678
Best: 459
▼
-46
Nikolay Vylegzhanin
RUS, 18-04-2000
49
Punti
16
Tornei
679
Best: 429
▼
-30
Tadeas Paroulek
CZE, 30-12-1999
49
Punti
17
Tornei
680
Best: 680
▲
37
Leo Raquillet
FRA, 04-10-2005
49
Punti
21
Tornei
681
Best: 576
▼
-103
Michal Krajci
SVK, 14-01-2005
49
Punti
27
Tornei
682
Best: 628
▲
6
Alexander Donski
BUL, 01-08-1998
48
Punti
9
Tornei
683
Best: 638
▼
-35
Yusuke Kusuhara
JPN, 09-08-1997
48
Punti
12
Tornei
684
Best: 522
--
0
Michael Agwi
IRL, 04-09-2003
48
Punti
16
Tornei
685
Best: 624
▲
5
Yaroslav Demin
RUS, 30-08-2005
48
Punti
17
Tornei
686
Best: 372
▼
-154
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
48
Punti
17
Tornei
687
Best: 439
▲
2
Samuel Vincent Ruggeri
ITA, 22-05-2002
48
Punti
19
Tornei
688
Best: 656
▲
3
Maik Steiner
GER, 19-06-1994
48
Punti
25
Tornei
689
Best: 689
▲
3
Alan Magadan
MEX, 26-05-2001
48
Punti
25
Tornei
690
Best: 684
▲
3
Ali Yazdani
IRI, 09-09-2003
48
Punti
27
Tornei
691
Best: 437
▲
3
Michiel De Krom
NED, 27-06-1998
48
Punti
27
Tornei
692
Best: 667
▲
4
Dimitris Sakellaridis
GRE, 30-04-2006
48
Punti
46
Tornei
693
Best: 569
▲
4
James Watt
NZL, 09-06-2000
47
Punti
10
Tornei
694
Best: 327
▲
4
Naoki Nakagawa
JPN, 19-11-1996
47
Punti
15
Tornei
695
Best: 438
▲
4
Woobin Shin
KOR, 20-01-2004
47
Punti
17
Tornei
696
Best: 696
▲
6
Matteo Covato
ITA, 0
47
Punti
26
Tornei
697
Best: 660
▲
6
Cooper Williams
USA, 17-06-2005
46
Punti
7
Tornei
698
Best: 308
▲
6
Toby Kodat
USA, 13-01-2003
46
Punti
14
Tornei
699
Best: 699
▲
6
Matyas Cerny
CZE, 15-10-2001
46
Punti
18
Tornei
700
Best: 476
▼
-5
Ignacio Monzon
ARG, 05-01-1998
46
Punti
28
Tornei
701
Best: 701
▲
5
Samuel Heredia
COL, 07-06-2006
46
Punti
31
Tornei
702
Best: 161
▼
-208
Alibek Kachmazov
RUS, 17-08-2002
45
Punti
9
Tornei
703
Best: 703
▲
4
Pablo Martinez Gomez
ESP, 0
45
Punti
9
Tornei
704
Best: 604
▲
4
Andres Santamarta Roig
ESP, 01-01-1900
45
Punti
14
Tornei
705
Best: 705
▲
5
Sora Fukuda
JPN, 0
45
Punti
18
Tornei
706
Best: 520
▼
-21
Dominik Kellovsky
CZE, 24-07-1996
45
Punti
18
Tornei
707
Best: 530
▲
33
M Rifki Fitriadi
INA, 23-01-1999
45
Punti
21
Tornei
708
Best: 632
▼
-7
Guillaume Dalmasso
FRA, 14-10-2002
45
Punti
25
Tornei
709
Best: 675
▲
4
Matisse Bobichon
FRA, 01-01-1900
44
Punti
16
Tornei
710
Best: 578
▲
4
Jose Pereira
BRA, 26-01-1991
44
Punti
17
Tornei
711
Best: 587
▼
-107
Pawit Sornlaksup
THA, 24-08-1999
44
Punti
21
Tornei
712
Best: 712
▲
6
Benjamin Torrealba
CHI, 23-06-2005
44
Punti
26
Tornei
713
Best: 691
▲
14
Matthew Summers
GBR, 25-09-1998
44
Punti
28
Tornei
714
Best: 284
▲
6
Emil Ruusuvuori
FIN, 02-04-1999
43
Punti
11
Tornei
715
Best: 715
▲
61
Oscar Weightman
GBR, 19-11-2001
43
Punti
11
Tornei
716
Best: 488
▼
-4
Peter Bertran
DOM, 05-03-1996
43
Punti
13
Tornei
717
Best: 278
▲
4
Lucas Gerch
GER, 20-12-1994
43
Punti
14
Tornei
718
Best: 402
▼
-3
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
43
Punti
17
Tornei
719
Best: 704
▲
4
Mwendwa Mbithi
USA, 10-01-1998
43
Punti
23
Tornei
720
Best: 720
▲
4
Shinji Hazawa
JPN, 12-04-1999
43
Punti
24
Tornei
721
Best: 508
▲
28
Loann Massard
FRA, 27-07-2005
43
Punti
24
Tornei
722
Best: 631
▼
-91
Ilya Ivashka
BLR, 24-02-1994
42
Punti
12
Tornei
723
Best: 680
▲
6
Abel Forger
NED, 25-07-2005
42
Punti
19
Tornei
724
Best: 724
▲
24
Matt Kuhar
USA, 17-06-1996
42
Punti
23
Tornei
725
Best: 362
--
0
Tim Handel
GER, 18-10-1996
42
Punti
25
Tornei
726
Best: 689
▲
25
Rodrigo Alujas
MEX, 26-08-2002
42
Punti
25
Tornei
727
Best: 627
▲
4
Ryan Fishback
USA, 27-04-2002
42
Punti
27
Tornei
728
Best: 545
▲
5
Damien Wenger
SUI, 17-03-2000
41
Punti
13
Tornei
729
Best: 523
▼
-18
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
41
Punti
13
Tornei
730
Best: 730
▲
49
Oskar Brostrom Poulsen
DEN, 0
41
Punti
15
Tornei
731
Best: 509
▲
88
Alec Beckley
RSA, 18-06-2001
41
Punti
16
Tornei
732
Best: 732
▲
92
Alejandro Turriziani Alvarez
ESP, 12-02-2003
41
Punti
19
Tornei
733
Best: 733
▲
145
Fernando Cavallo
ARG, 13-12-2005
41
Punti
20
Tornei
734
Best: 716
▲
28
Marlon Vankan
GER, 27-08-2000
41
Punti
20
Tornei
735
Best: 718
▼
-5
Alejandro Juan Mano
ESP, 14-01-2005
41
Punti
21
Tornei
736
Best: 694
▼
-2
Maxence Bertimon
FRA, 20-09-1999
41
Punti
23
Tornei
737
Best: 737
▼
-1
Samuel Alejandro Linde Palacios
COL, 0
41
Punti
27
Tornei
738
Best: 563
▼
-10
Evan Zhu
USA, 15-08-1998
41
Punti
27
Tornei
739
Best: 45
▼
-2
Maximilian Marterer
GER, 15-06-1995
40
Punti
2
Tornei
740
Best: 339
▼
-2
Govind Nanda
USA, 17-02-2001
40
Punti
5
Tornei
741
Best: 606
▼
-2
Alexis Gautier
FRA, 07-04-1997
40
Punti
11
Tornei
742
Best: 447
▲
18
Tomas Farjat
ARG, 15-02-2001
40
Punti
19
Tornei
743
Best: 668
▼
-2
Pierre Delage
FRA, 22-01-2001
40
Punti
20
Tornei
744
Best: 688
▼
-9
Yanaki Milev
BUL, 15-04-2004
40
Punti
25
Tornei
745
Best: 745
▲
29
Lorenzo Angelini
ITA, 0
40
Punti
25
Tornei
746
Best: 745
▼
-2
Pierre Yves Bailly
BEL, 01-01-1900
39
Punti
7
Tornei
747
Best: 747
▲
9
Pavel Lagutin
RUS, 0
39
Punti
14
Tornei
748
Best: 748
▲
23
Andreja Petrovic
NOR, 01-02-2000
39
Punti
20
Tornei
749
Best: 385
▲
12
Maximilian Neuchrist
AUT, 22-07-1991
39
Punti
20
Tornei
750
Best: 750
▼
-3
Nikolai Barsukov
GER, 0
39
Punti
21
Tornei
751
Best: 620
▼
-9
Ben Jones
GBR, 19-05-1998
39
Punti
23
Tornei
752
Best: 700
▼
-2
Kai Wehnelt
GER, 27-11-1995
39
Punti
24
Tornei
753
Best: 635
▲
22
John Sperle
GER, 30-01-2002
39
Punti
24
Tornei
754
Best: 143
▼
-1
Federico Coria
ARG, 09-03-1992
38
Punti
6
Tornei
755
Best: 755
▼
-1
Fryderyk Lechno-Wasiutynski
POL, 20-03-2005
38
Punti
8
Tornei
756
Best: 659
▼
-1
JiSung Nam
KOR, 15-08-1993
38
Punti
10
Tornei
757
Best: 527
▼
-35
Ye Cong Mo
CHN, 26-06-2000
38
Punti
13
Tornei
758
Best: 595
▼
-1
Theo Papamalamis
FRA, 09-01-2006
38
Punti
13
Tornei
759
Best: 614
▲
9
Alejandro Manzanera Pertusa
ESP, 08-04-2003
38
Punti
14
Tornei
760
Best: 760
▲
44
Gian Luca Tanner
SUI, 12-01-2001
38
Punti
15
Tornei
761
Best: 761
▲
19
Patrick Schoen
SUI, 04-05-2005
38
Punti
15
Tornei
762
Best: 759
▼
-4
Matyas Fuele
HUN, 22-12-1998
38
Punti
15
Tornei
763
Best: 760
▼
-4
Luca Wiedenmann
GER, 01-01-1900
38
Punti
17
Tornei
764
Best: 756
▼
-1
Ignacio Parisca Romera
VEN, 20-08-2005
38
Punti
21
Tornei
765
Best: 725
▼
-13
Josip Simundza
CRO, 20-12-2004
38
Punti
24
Tornei
766
Best: 733
▲
45
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
38
Punti
25
Tornei
767
Best: 767
▲
68
Romain Faucon
BEL, 04-09-2002
38
Punti
26
Tornei
768
Best: 636
▼
-36
Aleksandr Braynin
UKR, 29-08-1999
38
Punti
28
Tornei
769
Best: 758
▼
-4
Oscar Jose Gutierrez
ESP, 25-04-1993
38
Punti
31
Tornei
770
Best: 770
▼
-3
Ryan Colby
USA, 0
37
Punti
12
Tornei
771
Best: 290
▼
-98
Shintaro Imai
JPN, 07-09-1993
37
Punti
12
Tornei
772
Best: 479
▲
23
Jacob Bradshaw
AUS, 23-10-2002
37
Punti
16
Tornei
773
Best: 486
▲
9
Alex Knaff
LUX, 26-11-1997
37
Punti
17
Tornei
774
Best: 62
▼
-10
Kenny De Schepper
FRA, 29-05-1987
37
Punti
19
Tornei
775
Best: 351
▼
-56
Nicholas David Ionel
ROU, 12-10-2002
37
Punti
28
Tornei
776
Best: 687
▲
76
Samir Hamza Reguig
ALG, 19-01-2002
37
Punti
32
Tornei
777
Best: 520
▼
-99
Conner Huertas del Pino
PER, 20-12-1995
36
Punti
8
Tornei
778
Best: 778
▲
12
Hunter Heck
USA, 15-05-2002
36
Punti
8
Tornei
779
Best: 779
▼
-2
Jack Anthrop
USA, 0
36
Punti
9
Tornei
780
Best: 780
▼
-2
Nikita Belozertsev
UZB, 0
36
Punti
12
Tornei
781
Best: 150
▼
-12
Joao Domingues
POR, 05-10-1993
36
Punti
15
Tornei
782
Best: 782
▲
16
Kasra Rahmani
IRI, 0
36
Punti
21
Tornei
783
Best: 751
▲
45
Joshua Charlton
AUS, 01-01-1900
36
Punti
23
Tornei
784
Best: 546
▼
-41
Diego Augusto Barreto Sanchez
ESP, 18-04-2002
36
Punti
23
Tornei
785
Best: 784
--
0
Yannik Kelm
GER, 01-01-1900
36
Punti
24
Tornei
786
Best: 638
▼
-60
William Grant
USA, 13-02-2001
36
Punti
27
Tornei
787
Best: 575
--
0
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
36
Punti
27
Tornei
788
Best: 151
--
0
Enzo Couacaud
FRA, 01-03-1995
35
Punti
3
Tornei
789
Best: 789
--
0
Lucas Andrade Da Silva
BRA, 0
35
Punti
4
Tornei
790
Best: 790
▲
47
Michael Antonius
USA, 0
35
Punti
8
Tornei
791
Best: 791
--
0
Roger Pascual Ferra
ESP, 0
35
Punti
9
Tornei
792
Best: 80
--
0
Jozef Kovalik
SVK, 04-11-1992
35
Punti
10
Tornei
793
Best: 792
--
0
Scott Jones
AUS, 01-01-1900
35
Punti
14
Tornei
794
Best: 451
▲
12
Marko Miladinovic
SRB, 07-12-2000
35
Punti
16
Tornei
795
Best: 505
▼
-25
Stijn Slump
NED, 21-01-1999
35
Punti
16
Tornei
796
Best: 515
▲
26
Felix Corwin
USA, 26-05-1996
35
Punti
19
Tornei
797
Best: 787
▼
-11
Thiago Cigarran
ARG, 26-03-2000
35
Punti
23
Tornei
798
Best: 549
▼
-26
Tianhui Zhang
CHN, 19-02-2006
35
Punti
24
Tornei
799
Best: 785
--
0
Amit Vales
ISR, 07-06-2005
35
Punti
24
Tornei
800
Best: 797
▲
1
Thijs Boogaard
NED, 05-07-2008
34
Punti
9
Tornei
801
Best: 145
▲
2
Felipe Meligeni Alves
BRA, 19-02-1998
34
Punti
11
Tornei
802
Best: 227
▲
3
Khumoyun Sultanov
UZB, 27-10-1998
34
Punti
12
Tornei
803
Best: 399
▼
-22
Dennis Novak
AUT, 28-08-1993
34
Punti
12
Tornei
804
Best: 797
▲
3
Matt Ponchet
FRA, 22-06-2004
34
Punti
15
Tornei
805
Best: 744
▼
-22
Attila Boros
HUN, 22-12-2003
34
Punti
16
Tornei
806
Best: 546
▼
-90
Uisung Park
KOR, 27-09-2000
34
Punti
19
Tornei
807
Best: 622
▲
2
Amaury Raynel
FRA, 29-06-2002
34
Punti
20
Tornei
808
Best: 637
▼
-24
Linang Xiao
CHN, 18-03-2000
34
Punti
21
Tornei
809
Best: 364
▲
1
Mikalai Haliak
BLR, 14-08-1998
34
Punti
23
Tornei
810
Best: 810
▲
2
Jorge Plans
ESP, 0
34
Punti
24
Tornei
811
Best: 811
▲
2
John Hallquist Lithen
SWE, 03-12-2001
34
Punti
27
Tornei
812
Best: 659
▲
19
Wishaya Trongcharoenchaikul
THA, 08-04-1995
34
Punti
28
Tornei
813
Best: 78
▼
-47
Renzo Olivo
ARG, 15-03-1992
33
Punti
8
Tornei
814
Best: 682
▲
1
Albert Pedrico Kravtsov
ESP, 12-06-2005
33
Punti
8
Tornei
815
Best: 642
▼
-13
Pedro Rodrigues
BRA, 05-04-2006
33
Punti
9
Tornei
816
Best: 813
▲
1
Arklon Huertas Del Pino Cordova
PER, 16-07-1994
33
Punti
12
Tornei
817
Best: 553
▼
-1
Pedro Rodenas
ESP, 30-03-2004
33
Punti
13
Tornei
818
Best: 818
--
0
Dong Ju Kim
KOR, 0
33
Punti
14
Tornei
819
Best: 640
▲
1
Axel Garcian
FRA, 07-06-2002
33
Punti
15
Tornei
820
Best: 599
▲
72
Giorgio Tabacco
ITA, 06-08-2003
33
Punti
17
Tornei
821
Best: 819
▲
2
Natan Rodrigues
BRA, 02-02-2002
33
Punti
18
Tornei
822
Best: 699
▲
4
Martin Van Der Meerschen
BEL, 14-06-2000
33
Punti
20
Tornei
823
Best: 823
▲
71
Marc Majdandzic
GER, 0
33
Punti
20
Tornei
824
Best: 813
▲
1
Nikola Slavic
SWE, 01-01-1900
33
Punti
21
Tornei
825
Best: 552
▲
9
Keisuke Saitoh
JPN, 29-04-2001
33
Punti
21
Tornei
826
Best: 763
▲
20
Dragos Nicolae Cazacu
ROU, 10-02-2004
33
Punti
28
Tornei
827
Best: 265
▼
-33
Evgenii Tiurnev
RUS, 08-04-1997
32
Punti
12
Tornei
828
Best: 601
▲
5
Bautista Vilicich
ARG, 05-10-2001
32
Punti
16
Tornei
829
Best: 819
▲
3
Manish Sureshkumar
IND, 13-08-1999
32
Punti
16
Tornei
830
Best: 830
▲
35
Rafael Izquierdo Luque
ESP, 10-01-2000
32
Punti
19
Tornei
831
Best: 791
▲
72
Nikita Mashtakov
UKR, 18-03-1999
32
Punti
20
Tornei
832
Best: 439
▼
-35
Oleksii Krutykh
UKR, 10-03-2000
32
Punti
20
Tornei
833
Best: 832
▲
3
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
32
Punti
29
Tornei
834
Best: 37
▼
-218
Bernabe Zapata Miralles
ESP, 12-01-1997
31
Punti
10
Tornei
835
Best: 835
▲
3
Grigory Shebekin
RUS, 0
31
Punti
14
Tornei
836
Best: 395
▼
-40
Rigele Te
CHN, 09-10-1997
31
Punti
16
Tornei
837
Best: 395
▲
2
Tiago Cacao
POR, 28-02-1998
31
Punti
16
Tornei
838
Best: 838
▲
185
Jesse Flores
CRC, 0
31
Punti
19
Tornei
839
Best: 839
▲
4
Daniel Salazar
COL, 0
31
Punti
20
Tornei
840
Best: 812
▲
1
Maximilian Homberg
GER, 25-01-2003
31
Punti
20
Tornei
841
Best: 400
▼
-1
Kris Van Wyk
RSA, 29-09-1996
31
Punti
21
Tornei
842
Best: 810
▲
3
Axel Nefve
USA, 22-07-2000
31
Punti
22
Tornei
843
Best: 688
▼
-13
Alexandre Aubriot
FRA, 06-06-1999
31
Punti
27
Tornei
844
Best: 12
▼
-607
Borna Coric
CRO, 14-11-1996
30
Punti
5
Tornei
845
Best: 845
▲
19
Marc Van Der Merwe
RSA, 0
30
Punti
12
Tornei
846
Best: 694
▲
9
Xiaofei Wang
CHN, 10-01-2003
30
Punti
19
Tornei
847
Best: 738
▲
1
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
30
Punti
19
Tornei
848
Best: 716
▼
-6
Wilson Leite
BRA, 06-11-1991
30
Punti
19
Tornei
849
Best: 824
▼
-20
Nicolas Zanellato
BRA, 22-01-2002
30
Punti
25
Tornei
850
Best: 850
▲
31
Finn Murgett
GBR, 0
30
Punti
28
Tornei
851
Best: 830
▲
10
Carles Hernandez
ESP, 25-04-2001
30
Punti
28
Tornei
852
Best: 720
▼
-5
Adrien Gobat
FRA, 10-07-2001
29
Punti
15
Tornei
853
Best: 814
▲
1
Jeffrey Von Der Schulenburg
SUI, 13-02-2002
29
Punti
16
Tornei
854
Best: 821
▲
2
Vincent Marysko
GER, 04-02-2006
29
Punti
18
Tornei
855
Best: 736
▼
-6
Jakub Filip
CZE, 25-09-2005
29
Punti
21
Tornei
856
Best: 856
▲
18
Gabriele Bosio
ITA, 25-11-2000
29
Punti
21
Tornei
857
Best: 745
▲
3
Taiyo Yamanaka
JPN, 05-09-2001
29
Punti
21
Tornei
858
Best: 709
▼
-8
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
29
Punti
22
Tornei
859
Best: 859
--
0
Joao Victor Couto Loureiro
BRA, 0
29
Punti
23
Tornei
860
Best: 860
▲
15
Anas Mazdrashki
BUL, 0
29
Punti
24
Tornei
861
Best: 832
▲
1
Seydina Andre
SEN, 08-08-2003
29
Punti
28
Tornei
862
Best: 463
▲
86
Sander Jong
NED, 18-05-2000
28
Punti
9
Tornei
863
Best: 409
▼
-10
Juan Carlos Aguilar
CAN, 20-11-1998
28
Punti
12
Tornei
864
Best: 655
▼
-7
Thanapet Chanta
THA, 09-09-1999
28
Punti
18
Tornei
865
Best: 607
▼
-7
Jacob Brumm
USA, 30-11-1998
28
Punti
22
Tornei
866
Best: 820
▲
1
Michel Hopp
GER, 01-01-1900
28
Punti
22
Tornei
867
Best: 716
▲
1
Dinko Dinev
BUL, 13-02-2004
28
Punti
23
Tornei
868
Best: 675
▼
-24
Francisco Rocha
POR, 04-10-1999
28
Punti
23
Tornei
869
Best: 869
▲
36
Younes Lalami
MAR, 18-04-2001
28
Punti
23
Tornei
870
Best: 653
▼
-19
Taisei Ichikawa
JPN, 21-12-2000
28
Punti
24
Tornei
871
Best: 729
▼
-57
Tomas Curras Abasolo
ESP, 02-05-2000
28
Punti
27
Tornei
872
Best: 872
▲
855
Thomas Fancutt
AUS, 25-02-1995
27
Punti
5
Tornei
873
Best: 873
▼
-10
Hoyoung Roh
KOR, 0
27
Punti
6
Tornei
874
Best: 673
▼
-5
Gustavo Ribeiro De Almeida
BRA, 19-04-2006
27
Punti
7
Tornei
875
Best: 875
▲
33
Andrew Johnson
USA, 0
27
Punti
7
Tornei
876
Best: 838
▼
-6
Luca Pow
GBR, 01-02-2005
27
Punti
8
Tornei
877
Best: 877
▲
274
Anton Arzhankin
RUS, 0
27
Punti
12
Tornei
878
Best: 878
▲
219
Tristan Stringer
USA, 18-10-2005
27
Punti
16
Tornei
879
Best: 814
▼
-7
Petros Tsitsipas
GRE, 27-07-2000
27
Punti
17
Tornei
880
Best: 130
▼
-9
Duckhee Lee
KOR, 29-05-1998
27
Punti
18
Tornei
881
Best: 792
▲
14
Mert Naci Turker
TUR, 16-08-1998
27
Punti
19
Tornei
882
Best: 769
▲
35
Miles Jones
USA, 26-12-2000
27
Punti
20
Tornei
883
Best: 773
▼
-17
Artur Kukasian
RUS, 21-03-2004
27
Punti
21
Tornei
884
Best: 884
▲
12
Benjamin Pietri
FRA, 0
27
Punti
24
Tornei
885
Best: 666
▼
-9
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
27
Punti
25
Tornei
886
Best: 886
▼
-9
Emon Van Loben Sels
USA, 0
26
Punti
6
Tornei
887
Best: 673
▼
-142
Blu Baker
GBR, 28-08-2001
26
Punti
13
Tornei
888
Best: 770
▼
-15
Victor Lilov
USA, 11-02-2004
26
Punti
16
Tornei
889
Best: 876
▼
-10
Evan Bynoe
USA, 27-05-1999
26
Punti
25
Tornei
890
Best: 800
▼
-10
Franco Ribero
ARG, 09-09-1999
26
Punti
25
Tornei
891
Best: 891
▲
83
Michael Zhu
USA, 12-08-1992
26
Punti
27
Tornei
892
Best: 139
▼
-10
Thanasi Kokkinakis
AUS, 10-04-1996
25
Punti
2
Tornei
893
Best: 858
▼
-10
Manuel Plunger
ITA, 13-07-2002
25
Punti
3
Tornei
894
Best: 850
▼
-10
Nicolas Ian Kotzen
USA, 22-03-2003
25
Punti
6
Tornei
895
Best: 638
▼
-10
Johannes Ingildsen
DEN, 01-07-1997
25
Punti
6
Tornei
896
Best: 50
▼
-10
Mikael Ymer
SWE, 09-09-1998
25
Punti
7
Tornei
897
Best: 810
▼
-9
Patrick Brady
GBR, 14-11-2004
25
Punti
9
Tornei
898
Best: 890
▼
-9
Alexander Vasilev
BUL, 01-01-1900
25
Punti
10
Tornei
899
Best: 899
▼
-9
Noah Zamora
USA, 0
25
Punti
11
Tornei
900
Best: 852
▼
-9
Ivan Nedelko
RUS, 12-05-1986
25
Punti
15
Tornei
901
Best: 810
▼
-80
Kristijan Juhas
SRB, 04-06-2001
25
Punti
15
Tornei
902
Best: 479
▼
-3
Ilya Snitari
MDA, 20-03-2002
24
Punti
9
Tornei
903
Best: 903
▲
94
Bekkhan Atlangeriev
RUS, 0
24
Punti
15
Tornei
904
Best: 894
▼
-4
Luca Preda
ROU, 01-01-1900
24
Punti
15
Tornei
905
Best: 905
▲
10
Christopher Li
PER, 0
24
Punti
16
Tornei
906
Best: 740
▼
-5
Lautaro Agustin Falabella
ARG, 19-01-1998
24
Punti
16
Tornei
907
Best: 907
▼
-5
Carles Cordoba
ESP, 0
24
Punti
20
Tornei
908
Best: 403
▼
-100
Lorenzo Rottoli
ITA, 19-02-2002
24
Punti
20
Tornei
909
Best: 909
▲
25
Gabriele Maria Noce
ITA, 29-10-1995
24
Punti
22
Tornei
910
Best: 826
▲
23
Benjamin Thomas George
CAN, 20-12-2002
24
Punti
22
Tornei
911
Best: 882
▼
-7
Marcus Walters
GBR, 03-04-1998
24
Punti
23
Tornei
912
Best: 833
▼
-5
Jesse Delaney
AUS, 14-11-1998
24
Punti
27
Tornei
913
Best: 913
▼
-4
Matthew Forbes
USA, 0
23
Punti
7
Tornei
914
Best: 914
▼
-4
Theodore Dean
USA, 0
23
Punti
7
Tornei
915
Best: 501
▼
-28
Christian Sigsgaard
DEN, 14-03-1997
23
Punti
7
Tornei
916
Best: 916
▲
232
Keaton Hance
USA, 0
23
Punti
9
Tornei
917
Best: 917
▲
4
Jamie Mackenzie
GER, 0
23
Punti
9
Tornei
918
Best: 918
▼
-6
Calvin Mueller
GER, 0
23
Punti
11
Tornei
919
Best: 712
▼
-8
Aoran Wang
CHN, 05-02-1997
23
Punti
11
Tornei
920
Best: 920
▼
-6
Enzo Kohlmann De Freitas
BRA, 0
23
Punti
13
Tornei
921
Best: 417
▲
6
Ajeet Rai
NZL, 18-01-1999
23
Punti
16
Tornei
922
Best: 839
▼
-4
Yaojie Zeng
CHN, 30-01-2002
23
Punti
19
Tornei
923
Best: 923
▲
44
Thantub Suksumrarn
THA, 18-05-2001
23
Punti
19
Tornei
924
Best: 923
▲
102
Sam Ryan Ziegann
AUS, 25-07-1998
23
Punti
21
Tornei
925
Best: 906
▲
48
Jeremy Gschwendtner
GBR, 01-01-1900
23
Punti
26
Tornei
926
Best: 926
▼
-7
Alaa Trifi
TUN, 0
23
Punti
27
Tornei
927
Best: 888
▼
-7
Paul Inchauspe
FRA, 25-02-2004
22
Punti
5
Tornei
928
Best: 742
▼
-5
Aleksandr Lobanov
RUS, 01-04-2001
22
Punti
10
Tornei
929
Best: 845
▼
-5
Shunsuke Nakagawa
JPN, 07-03-2000
22
Punti
11
Tornei
930
Best: 930
▼
-8
Aleksa Ciric
SRB, 0
22
Punti
11
Tornei
931
Best: 922
▼
-6
Stijn Paardekooper
NED, 29-08-2003
22
Punti
12
Tornei
932
Best: 776
▼
-19
Daisuke Sumizawa
JPN, 31-01-1999
22
Punti
12
Tornei
933
Best: 911
▼
-7
Salvador Price
COL, 19-02-2005
22
Punti
14
Tornei
934
Best: 774
▼
-6
Nitin Kumar Sinha
IND, 20-02-1999
22
Punti
18
Tornei
935
Best: 935
▼
-5
Pietro Romeo Scomparin
ITA, 0
22
Punti
18
Tornei
936
Best: 610
▼
-5
Dev Javia
IND, 16-03-2002
22
Punti
19
Tornei
937
Best: 655
▼
-5
Noah Schachter
USA, 06-09-1999
22
Punti
19
Tornei
938
Best: 929
▼
-3
Daniele Rapagnetta
ITA, 03-12-2006
22
Punti
22
Tornei
939
Best: 733
▲
6
Naoya Honda
JPN, 01-01-1900
22
Punti
23
Tornei
940
Best: 940
▲
6
Lucca Helguera Casado
ESP, 0
22
Punti
25
Tornei
941
Best: 714
▼
-5
Niklas Schell
GER, 03-01-1999
22
Punti
26
Tornei
942
Best: 830
▼
-5
Mihai Razvan Marinescu
ROU, 09-09-2001
22
Punti
26
Tornei
943
Best: 851
▼
-46
Nicolas Jadoun
FRA, 09-08-2002
22
Punti
27
Tornei
944
Best: 669
▼
-6
Kosuke Ogura
JPN, 09-02-1996
22
Punti
29
Tornei
945
Best: 794
▲
2
Grigoriy Lomakin
KAZ, 18-03-1998
22
Punti
30
Tornei
946
Best: 237
▲
31
Nicolas Barrientos
COL, 24-04-1987
21
Punti
3
Tornei
947
Best: 403
▲
82
J.J. Wolf
USA, 21-12-1998
21
Punti
3
Tornei
948
Best: 898
▼
-9
Zoran Ludoski
SRB, 16-06-2005
21
Punti
4
Tornei
949
Best: 411
▼
-9
Micah Braswell
USA, 04-11-2001
21
Punti
10
Tornei
950
Best: 784
▼
-6
Stefano D\'Agostino
ITA, 03-11-2003
21
Punti
17
Tornei
951
Best: 390
▼
-9
Pedro Araujo
POR, 26-03-2002
21
Punti
17
Tornei
952
Best: 952
▼
-9
Tomas Martinez
ARG, 0
21
Punti
17
Tornei
953
Best: 953
▲
2
William Rejchtman Vinciguerra
SWE, 0
21
Punti
18
Tornei
954
Best: 927
▼
-25
Qian Sun
CHN, 12-07-2001
21
Punti
18
Tornei
955
Best: 942
▼
-14
Isaac Becroft
NZL, 29-10-2000
21
Punti
18
Tornei
956
Best: 597
▼
-58
Julio Cesar Porras
ARG, 25-02-1998
20
Punti
8
Tornei
957
Best: 313
▼
-157
Ricardas Berankis
LTU, 21-06-1990
20
Punti
8
Tornei
958
Best: 958
▼
-9
Spencer Johnson
USA, 0
20
Punti
8
Tornei
959
Best: 959
▼
-9
Gianluca Brunkow
USA, 0
20
Punti
8<