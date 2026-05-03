Roma 2026, definite le 32 teste di serie ATP e WTA: Sinner guida il tabellone maschile, Sabalenka quello femminile

Gli Internazionali BNL d’Italia 2026 entrano nel vivo. Il torneo del Foro Italico, ultimo grande appuntamento prima del Roland Garros, ha già definito l’elenco delle 32 teste di serie nei tabelloni di singolare maschile e femminile. Un dettaglio fondamentale, perché in un evento con tabelloni da 96 giocatori e 128 posti le teste di serie sono esentate dal primo turno e inizieranno direttamente dal secondo.

Il sorteggio dei main draw è in programma lunedì 4 maggio alle 10.30, nella cornice di Piazza del Popolo. Da lì prenderà forma il percorso dei grandi favoriti, con possibili incroci già molto interessanti a partire dalla terza ronda.

Nel tabellone maschile il grande riferimento sarà Jannik Sinner, prima testa di serie e principale candidato al titolo. L’assenza di Carlos Alcaraz e Taylor Fritz pesa molto e ha permesso anche ai numeri 33 e 34 del ranking di entrare tra le teste di serie. Tra questi c’è Rafael Jódar, che chiude la lista delle teste di serie e diventa uno dei nomi più scomodi da pescare per i big già al terzo turno.

Come funzionano gli incroci tra teste di serie

In terza ronda, le teste di serie dalla 1 alla 8 potranno affrontare quelle dalla 25 alla 32, mentre quelle dalla 9 alla 16 potranno incrociare quelle dalla 17 alla 24. Agli ottavi, le prime quattro potranno trovare le teste di serie dalla 13 alla 16, mentre dalla 5 alla 8 potranno affrontare quelle dalla 9 alla 12. Ai quarti, invece, le prime quattro saranno teoricamente opposte alle teste di serie dalla 5 alla 8.

Le 32 teste di serie del tabellone maschile di Roma 2026

1. Jannik Sinner 🇮🇹

2. Alexander Zverev 🇩🇪

3. Novak Djokovic 🇷🇸

4. Félix Auger-Aliassime 🇨🇦

5. Ben Shelton 🇺🇸

6. Alex de Minaur 🇦🇺

7. Daniil Medvedev 🇷🇺

8. Lorenzo Musetti 🇮🇹

9. Alexander Bublik 🇰🇿

10. Flavio Cobolli 🇮🇹

11. Jiri Lehecka 🇨🇿

12. Andrey Rublev 🇷🇺

13. Karen Khachanov 🇷🇺

14. Valentin Vacherot 🇲🇨

15. Arthur Fils 🇫🇷

16. Tommy Paul 🇺🇸

17. Cameron Norrie 🇬🇧

18. Luciano Darderi 🇮🇹

19. Learner Tien 🇺🇸

20. Frances Tiafoe 🇺🇸

21. Alejandro Davidovich Fokina 🇪🇸

22. Arthur Rinderknech 🇫🇷

23. Casper Ruud 🇳🇴

24. Tomás Martín Etcheverry 🇦🇷

25. Francisco Cerúndolo 🇦🇷

26. Jakub Mensik 🇨🇿

27. Joao Fonseca 🇧🇷

28. Corentin Moutet 🇫🇷

29. Tallon Griekspoor 🇳🇱

30. Brandon Nakashima 🇺🇸

31. Ugo Humbert 🇫🇷

32. Rafael Jódar 🇪🇸

L’ingresso di Jódar tra le teste di serie è una notizia importante per lui e, allo stesso tempo, un sollievo per i principali favoriti. Senza questo status, il giovane spagnolo avrebbe potuto rappresentare una mina vagante già al secondo turno. Ora, invece, potrà essere incrociato dai migliori solo a partire dal terzo turno, dove resta comunque uno degli avversari più pericolosi insieme a Joao Fonseca, Jakub Mensik e Francisco Cerúndolo.

In ottica ottavi, i primi quattro del seeding dovranno guardare con attenzione soprattutto ad Arthur Fils, forse il nome più temibile nella fascia 13-16. Anche Karen Khachanov, Valentin Vacherot e Tommy Paul potranno rappresentare ostacoli importanti, ma il francese sembra quello con il potenziale più alto per mettere in difficoltà un grande favorito.

Tra le prime otto teste di serie, grande attesa anche per Lorenzo Musetti, chiamato a sfruttare il fattore casa e un ritmo partita ormai più solido. L’azzurro potrebbe diventare un nome molto scomodo nella zona dei quarti di finale.

Le 32 teste di serie del tabellone femminile di Roma 2026

1. Aryna Sabalenka 🇧🇾

2. Elena Rybakina 🇰🇿

3. Iga Swiatek 🇵🇱

4. Coco Gauff 🇺🇸

5. Jessica Pegula 🇺🇸

6. Amanda Anisimova 🇺🇸

7. Mirra Andreeva 🇷🇺

8. Jasmine Paolini 🇮🇹

9. Elina Svitolina 🇺🇦

10. Victoria Mboko 🇨🇦

11. Karolina Muchova 🇨🇿

12. Belinda Bencic 🇨🇭

13. Linda Noskova 🇨🇿

14. Ekaterina Alexandrova 🇷🇺

15. Marta Kostyuk 🇺🇦

16. Naomi Osaka 🇯🇵

17. Iva Jovic 🇺🇸

18. Clara Tauson 🇩🇰

19. Madison Keys 🇺🇸

20. Diana Shnaider 🇷🇺

21. Liudmila Samsonova 🇷🇺

22. Elise Mertens 🇧🇪

23. Leylah Fernandez 🇨🇦

24. Anna Kalinskaya 🇷🇺

25. Hailey Baptiste 🇺🇸

26. Marie Bouzkova 🇨🇿

27. Sorana Cirstea 🇷🇴

28. Emma Raducanu 🇬🇧

29. Jaqueline Cristian 🇷🇴

30. Ann Li 🇺🇸

31. Cristina Bucsa 🇪🇸

32. Qinwen Zheng 🇨🇳

Nel tabellone femminile, la prima testa di serie sarà Aryna Sabalenka, chiamata a reagire dopo la delusione di Madrid. Alle sue spalle ci saranno Elena Rybakina, Iga Swiatek e Coco Gauff, tutte con motivazioni forti e con la necessità di ritrovare il massimo livello prima del Roland Garros.

Il sorteggio potrebbe proporre già in terzo turno incroci molto delicati per le prime favorite. Giocatrici come Hailey Baptiste, Sorana Cirstea, Emma Raducanu e soprattutto Qinwen Zheng rappresentano potenziali pericoli immediati per chi punta al titolo.

Molto interessante anche la posizione di Marta Kostyuk, fresca campionessa a Madrid e testa di serie numero 15. L’ucraina potrebbe diventare un’avversaria molto scomoda agli ottavi per una delle prime quattro del tabellone. Attenzione anche a Mirra Andreeva, sempre più competitiva nei grandi tornei, e a Jasmine Paolini, che davanti al pubblico italiano proverà a difendere il suo status e a sognare un grande risultato al Foro Italico.

Roma si prepara dunque a un’edizione piena di temi: Sinner favorito in casa, Djokovic da valutare, Musetti e Cobolli osservati speciali, Jódar e Fonseca come giovani mine vaganti. Nel femminile, invece, Sabalenka, Swiatek, Gauff e Rybakina cercano risposte, mentre Kostyuk, Andreeva e Paolini possono trasformare il torneo in una grande occasione.