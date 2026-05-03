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Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Domenica 03 Maggio 2026
03/05/2026 08:52 Nessun commento
ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Hurghada 3 (Egitto), cemento – Finale
14:00 Ehrenschneider N. 🇩🇪 – Bocchi L. 🇮🇹
Il match deve ancora iniziare
ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Mbombela (Sudafrica), cemento – Finale
11:15 Perego G. 🇮🇹 – Beckley A. 🇿🇦
Il match deve ancora iniziare
ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Monastir 13 (Tunisia), cemento – Finale
11:00 Oliver Sanchez M. 🇪🇸 – Gandolfi F. 🇮🇹
Il match deve ancora iniziare
ITF DONNE – SINGOLARE: W35 Santa Margherita di Pula 5 (Italia), terra battuta – Finale
10:00 Pedone G. 🇮🇹 – Chiesa D. 🇮🇹
ITF W35 Santa Margherita di Pula - 2026-04-27T00:00:00Z
Deborah Chiesa•
15
3
Giorgia Pedone
15
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Deborah Chiesa
0-15
15-15
3-4
Giorgia Pedone
0-15
0-30
0-40
15-40
2-4 → 3-4
Deborah Chiesa
0-15
0-30
0-40
15-40
2-3 → 2-4
Giorgia Pedone
0-15
0-30
0-40
1-3 → 2-3
Deborah Chiesa
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Giorgia Pedone
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Deborah Chiesa
0-15
0-30
0-40
1-0 → 1-1
Giorgia Pedone
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
TAG: Italiane nei tornei ITF, Italiani nei Future
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