Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Domenica 03 Maggio 2026

03/05/2026 08:52 Nessun commento
Lorenzo Bocchi nella foto
Lorenzo Bocchi nella foto

ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Hurghada 3 (Egitto), cemento – Finale
14:00 Ehrenschneider N. 🇩🇪 – Bocchi L. 🇮🇹

Il match deve ancora iniziare





ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Mbombela (Sudafrica), cemento – Finale
11:15 Perego G. 🇮🇹 – Beckley A. 🇿🇦
Il match deve ancora iniziare





ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Monastir 13 (Tunisia), cemento – Finale
11:00 Oliver Sanchez M. 🇪🇸 – Gandolfi F. 🇮🇹
Il match deve ancora iniziare




ITF DONNE – SINGOLARE: W35 Santa Margherita di Pula 5 (Italia), terra battuta – Finale
10:00 Pedone G. 🇮🇹 – Chiesa D. 🇮🇹

ITF W35 Santa Margherita di Pula - 2026-04-27T00:00:00Z
Deborah Chiesa
15
3
Giorgia Pedone
15
4
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