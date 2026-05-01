Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 01 Maggio 2026

Matteo Arnaldi nella foto - Foto FITP
Masters 1000 Madrid – terra
SF Sinner – Fils Non prima 16:00
Il match deve ancora iniziare
CH 175 Cagliari – terra
QF Arnaldi – Borges Inizio 12:00
ATP Cagliari
Matteo Arnaldi•
A
5
Nuno Borges [3]
40
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Arnaldi
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
QF Cadenasso – de Jong 2° inc. ore 12:00
Il match deve ancora iniziare
QF Berrettini – Hurkacz 3° inc. ore 12:00
Il match deve ancora iniziare
QF Gille /Verbeek – Burruchaga /Pellegrino 4° inc. ore 12:00
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Ostrava – terra
QF Cecchinato – Brancaccio Inizio 11:00
ATP Ostrava
Marco Cecchinato [7]
15
6
4
1
Raul Brancaccio•
40
4
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Cecchinato
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
2-2 → 3-2
R. Brancaccio
0-15
0-30
15-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
R. Brancaccio
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-0 → 1-1
M. Cecchinato
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
CH 50 Shymkent – terra
QF Binda – Dhamne Inizio 08:00
ATP Shymkent
Alexander Binda
4
2
Manas Dhamne
6
6
Vincitore: Dhamne
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Binda
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-4 → 2-5
A. Binda
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
M. Dhamne
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
M. Dhamne
15-0
30-15
30-30
30-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Dhamne
15-0
15-15
df
15-30
df
30-30
30-40
2-5 → 3-5
A. Binda
0-15
df
15-15
15-30
15-40
df
2-4 → 2-5
M. Dhamne
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
A. Binda
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
2-2 → 2-3
A. Binda
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 2-1
M. Dhamne
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-1 → 1-1
A. Binda
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
4 commenti
Forza cecchinato, se vince torneo prosegue la scalata verso il ritorno in top 100
Bello questo torneo sardo, degno di un 250 di pregio. Ottimi atleti, bel gioco. Peccato che a Palermo organizzano solo un torneo femminile in estate inoltrata. Anni fa organizzavano gli internazionali di Sicilia. Ho visto giocare Borg e Tiriac enzo
Bello questo torneo sardo, degno di un 250 di pregio. Ottimi atleti, bel gioco. Peccato che a Palermo organizzano solo un torneo femminile in estate inoltrata. Anni fa organizzavano gli internazionali di Sicilia. Ho visto giocare Borg e Tiriac enzo
Tre QdF su 4 in un torneo esigente come Cagliari con un Italiano in campo, non male davvero.
Vediamo se alla fine si riesce a portare a casa, anzi a tenere a casa, questo torneo.
Se Borges non fosse così in forma crederei in Arnaldi.
Se ultimamente Berrettini non fosse così incostante punterei su di lui.
Se Cadenasso non fosse il più indietro di tutti in classifica ci scommetterei su.
Allora?
Allora Alè Azzurri!