Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 01 Maggio 2026

01/05/2026 08:12 4 commenti
Matteo Arnaldi nella foto - Foto FITP
Matteo Arnaldi nella foto - Foto FITP

ESP Masters 1000 Madrid – terra
SF Sinner ITA – Fils FRA Non prima 16:00

Il match deve ancora iniziare




ITA CH 175 Cagliari – terra
QF Arnaldi ITA – Borges POR Inizio 12:00

ATP Cagliari
Matteo Arnaldi
A
5
Nuno Borges [3]
40
3
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QF Cadenasso ITA – de Jong NED 2° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare

QF Berrettini ITA – Hurkacz POL 3° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare

QF Gille BEL/Verbeek NED – Burruchaga ARG/Pellegrino ITA 4° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare




CZE CH 75 Ostrava – terra
QF Cecchinato ITA – Brancaccio ITA Inizio 11:00

ATP Ostrava
Marco Cecchinato [7]
15
6
4
1
Raul Brancaccio
40
4
6
2
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KAZ CH 50 Shymkent – terra
QF Binda ITA – Dhamne IND Inizio 08:00

ATP Shymkent
Alexander Binda
4
2
Manas Dhamne
6
6
Vincitore: Dhamne
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4 commenti

aldo (Guest) 01-05-2026 12:13

Forza cecchinato, se vince torneo prosegue la scalata verso il ritorno in top 100

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enzo (Guest) 01-05-2026 10:12

Bello questo torneo sardo, degno di un 250 di pregio. Ottimi atleti, bel gioco. Peccato che a Palermo organizzano solo un torneo femminile in estate inoltrata. Anni fa organizzavano gli internazionali di Sicilia. Ho visto giocare Borg e Tiriac enzo

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enzo (Guest) 01-05-2026 10:11

Bello questo torneo sardo, degno di un 250 di pregio. Ottimi atleti, bel gioco. Peccato che a Palermo organizzano solo un torneo femminile in estate inoltrata. Anni fa organizzavano gli internazionali di Sicilia. Ho visto giocare Borg e Tiriac enzo

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tinapica 01-05-2026 08:33

Tre QdF su 4 in un torneo esigente come Cagliari con un Italiano in campo, non male davvero.
Vediamo se alla fine si riesce a portare a casa, anzi a tenere a casa, questo torneo.
Se Borges non fosse così in forma crederei in Arnaldi.
Se ultimamente Berrettini non fosse così incostante punterei su di lui.
Se Cadenasso non fosse il più indietro di tutti in classifica ci scommetterei su.
Allora?
Allora Alè Azzurri!

 1
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