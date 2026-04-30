Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 10. Andreeva non si ferma più: è in finale al WTA 1000 di Madrid. In campo anche Flavio Cobolli (LIVE)

Mirra Andreeva continua a bruciare le tappe. La russa, che ha appena compiuto 19 anni, si è qualificata per la finale del WTA 1000 di Madrid, la terza della sua giovanissima carriera in questa categoria dopo i titoli conquistati lo scorso anno a Dubai e Indian Wells.

In semifinale Andreeva ha superato la sorprendente statunitense Hailey Baptiste, numero 32 WTA, con il punteggio di 6-4 7-6(8), al termine di un match controllato per larghi tratti ma diventato più complicato nella fase finale del secondo set.

La russa conferma così il suo straordinario momento sulla terra battuta: in questa stagione ha vinto 12 delle 13 partite disputate su questa superficie. A Madrid avrà ora l’occasione di aggiungere un altro titolo pesantissimo a un percorso già impressionante.

Combined Madrid 1000 ATP – WTA Madrid, Spagna · 30 Aprile 2026 ☁ 12°C Prevalentemente nuvoloso · Picco 21°C CIELO Variabile PIOGGIA Bassa CAMPO Terra Rossa TERRA ROSSA Previsioni ora per ora — 30 Aprile 09:00 ⛅ 12° 10:00 ⛅ 13° 11:00 ⛅ 15° 12:00 ⛅ 16° 13:00 ⛅ 18° 14:00 ⛅ 19° 15:00 ⛅ 20° 16:00 ⛅ 20° 17:00 ☀ 21° 18:00 ⛅ 21° 🎾 Programma del giorno — 30 Aprile 🎾 ATP 1000 – WTA 1000 · Tabellone Principale Quarti di Finale Maschile · Semifinali Femminile QF / SF ⛅ Variabile

🎾 Quarti ATP

🎾 Semifinali WTA

🏀 Terra Rossa

Manolo Santana Stadium – ore 13:00

Casper Ruud vs Alexander Blockx



ATP Madrid Casper Ruud [12] Casper Ruud [12] 4 4 Alexander Blockx Alexander Blockx 6 6 Vincitore: Blockx Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Blockx 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 A. Blockx 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 C. Ruud 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 3-3 → 3-4 A. Blockx 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Blockx 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Blockx 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Blockx 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 4-5 → 4-6 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 A. Blockx 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 A. Blockx 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 A. Blockx 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 C. Ruud 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 A. Blockx 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Hailey Baptiste vs Mirra Andreeva (Non prima 16:00)



WTA Madrid 1000 Hailey Baptiste [30] Hailey Baptiste [30] 0 4 6 0 Mirra Andreeva [9] • Mirra Andreeva [9] 0 6 7 0 Vincitore: Andreeva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Mirra Andreeva 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-0* 3-0* 4*-0 4*-1 4-2* 4-3* 4*-4 5*-4 6-4* 6-5* 6*-6 7*-6 7-7* 7-8* 8*-8 8*-9 6-6 → 6-7 Mirra Andreeva 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Hailey Baptiste 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 Mirra Andreeva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Hailey Baptiste 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Mirra Andreeva 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Hailey Baptiste 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Hailey Baptiste 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Mirra Andreeva 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Hailey Baptiste 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Mirra Andreeva 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Hailey Baptiste 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Hailey Baptiste 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 Hailey Baptiste 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Hailey Baptiste 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Hailey Baptiste 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Mirra Andreeva 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Hailey Baptiste 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Flavio Cobolli vs Alexander Zverev (Non prima 20:00)



ATP Madrid Flavio Cobolli [10] Flavio Cobolli [10] 0 0 Alexander Zverev [2] Alexander Zverev [2] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Marta Kostyuk vs vs Anastasia Potapova (Non prima 21:30)



Il match deve ancora iniziare

Arantxa Sanchez Stadium – ore 13:00

Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Harri Heliovaara / Henry Patten



ATP Madrid Marcelo Arevalo / Mate Pavic [5] Marcelo Arevalo / Mate Pavic [5] 3 6 Harri Heliovaara / Henry Patten [3] Harri Heliovaara / Henry Patten [3] 6 7 Vincitore: Heliovaara / Patten Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* ace 0*-3 0*-4 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 M. Arevalo / Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 H. Heliovaara / Patten 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 M. Arevalo / Pavic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 H. Heliovaara / Patten 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 3-4 → 4-4 M. Arevalo / Pavic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 H. Heliovaara / Patten 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 M. Arevalo / Pavic 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 1-3 → 2-3 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 M. Arevalo / Pavic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-2 → 1-2 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-1 → 0-2 M. Arevalo / Pavic 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 H. Heliovaara / Patten 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-5 → 3-6 M. Arevalo / Pavic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-5 → 3-5 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-4 → 2-4 H. Heliovaara / Patten 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 1-3 → 1-4 M. Arevalo / Pavic 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 H. Heliovaara / Patten 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 M. Arevalo / Pavic 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

Luke Johnson / Jan Zielinski vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul



ATP Madrid Luke Johnson / Jan Zielinski Luke Johnson / Jan Zielinski 4 6 10 Sadio Doumbia / Fabien Reboul Sadio Doumbia / Fabien Reboul 6 3 6 Vincitore: Johnson / Zielinski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 S. Doumbia / Reboul 1-0 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 2-5 3-5 4-5 4-6 4-7 5-7 6-7 6-8 6-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Johnson / Zielinski 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 5-3 → 6-3 S. Doumbia / Reboul 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 L. Johnson / Zielinski 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 4-2 → 5-2 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 L. Johnson / Zielinski 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 3-1 → 4-1 S. Doumbia / Reboul 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-0 → 3-1 L. Johnson / Zielinski 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 S. Doumbia / Reboul 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 1-0 → 2-0 L. Johnson / Zielinski 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Doumbia / Reboul 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-5 → 4-6 L. Johnson / Zielinski 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 4-4 → 4-5 S. Doumbia / Reboul 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 3-4 → 4-4 L. Johnson / Zielinski 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 S. Doumbia / Reboul 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-2 → 3-3 L. Johnson / Zielinski 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Doumbia / Reboul 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 L. Johnson / Zielinski 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 1-1 L. Johnson / Zielinski 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Romain Arneodo / Valentin Vacherot vs Guido Andreozzi / Manuel Guinard



ATP Madrid Romain Arneodo / Valentin Vacherot Romain Arneodo / Valentin Vacherot 4 6 6 Guido Andreozzi / Manuel Guinard Guido Andreozzi / Manuel Guinard 6 3 10 Vincitore: Andreozzi / Guinard Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-10 G. Andreozzi / Guinard 1-0 2-0 2-1 3-1 4-1 5-1 5-2 6-2 6-3 6-4 6-5 7-5 8-5 8-6 9-6 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 R. Arneodo / Vacherot 0-15 df 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 5-3 → 6-3 G. Andreozzi / Guinard 0-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 R. Arneodo / Vacherot 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-3 → 4-3 G. Andreozzi / Guinard 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 R. Arneodo / Vacherot 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 df ace 2-2 → 3-2 G. Andreozzi / Guinard 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-1 → 2-2 R. Arneodo / Vacherot 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 G. Andreozzi / Guinard 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 R. Arneodo / Vacherot 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 G. Andreozzi / Guinard 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 R. Arneodo / Vacherot 15-0 40-0 ace ace 3-5 → 4-5 G. Andreozzi / Guinard 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 R. Arneodo / Vacherot 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 G. Andreozzi / Guinard 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 R. Arneodo / Vacherot 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 2-2 → 2-3 G. Andreozzi / Guinard 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 R. Arneodo / Vacherot 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 1-1 → 1-2 G. Andreozzi / Guinard 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 R. Arneodo / Vacherot 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0

Andre Goransson / Evan King vs Maximo Gonzalez / Andres Molteni

