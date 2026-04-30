Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 10. Andreeva non si ferma più: è in finale al WTA 1000 di Madrid. In campo anche Flavio Cobolli (LIVE)

Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images
Mirra Andreeva continua a bruciare le tappe. La russa, che ha appena compiuto 19 anni, si è qualificata per la finale del WTA 1000 di Madrid, la terza della sua giovanissima carriera in questa categoria dopo i titoli conquistati lo scorso anno a Dubai e Indian Wells.
In semifinale Andreeva ha superato la sorprendente statunitense Hailey Baptiste, numero 32 WTA, con il punteggio di 6-4 7-6(8), al termine di un match controllato per larghi tratti ma diventato più complicato nella fase finale del secondo set.
La russa conferma così il suo straordinario momento sulla terra battuta: in questa stagione ha vinto 12 delle 13 partite disputate su questa superficie. A Madrid avrà ora l’occasione di aggiungere un altro titolo pesantissimo a un percorso già impressionante.
Combined Madrid 1000 ATP – WTA
Madrid, Spagna · 30 Aprile 2026
☁
12°C
Prevalentemente nuvoloso · Picco 21°C
CIELO
Variabile
PIOGGIA
Bassa
CAMPO
Terra Rossa
TERRA ROSSA
Previsioni ora per ora — 30 Aprile
09:00
⛅
12°
10:00
⛅
13°
11:00
⛅
15°
12:00
⛅
16°
13:00
⛅
18°
14:00
⛅
19°
15:00
⛅
20°
16:00
⛅
20°
17:00
☀
21°
18:00
⛅
21°
🎾 Programma del giorno — 30 Aprile
🎾
ATP 1000 – WTA 1000 · Tabellone Principale
Quarti di Finale Maschile · Semifinali Femminile
QF / SF
⛅ Variabile
🎾 Quarti ATP
🎾 Semifinali WTA
🏀 Terra Rossa
Manolo Santana Stadium – ore 13:00
Casper Ruud vs Alexander Blockx
ATP Madrid
Casper Ruud [12]
4
4
Alexander Blockx
6
6
Vincitore: Blockx
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Ruud
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
A. Blockx
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
C. Ruud
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
ace
3-3 → 3-4
A. Blockx
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
C. Ruud
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
A. Blockx
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
C. Ruud
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
C. Ruud
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Blockx
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
4-5 → 4-6
C. Ruud
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-4 → 4-5
A. Blockx
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-4 → 4-4
A. Blockx
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
C. Ruud
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
A. Blockx
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
A. Blockx
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
C. Ruud
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Hailey Baptiste
vs Mirra Andreeva (Non prima 16:00)
WTA Madrid 1000
Hailey Baptiste [30]
0
4
6
0
Mirra Andreeva [9]
•
0
6
7
0
Vincitore: Andreeva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2-0*
3-0*
4*-0
4*-1
4-2*
4-3*
4*-4
5*-4
6-4*
6-5*
6*-6
7*-6
7-7*
7-8*
8*-8
8*-9
6-6 → 6-7
Mirra Andreeva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-5 → 5-5
Hailey Baptiste
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Hailey Baptiste
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Hailey Baptiste
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Hailey Baptiste
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Flavio Cobolli
vs Alexander Zverev (Non prima 20:00)
ATP Madrid
Flavio Cobolli [10]
0
0
Alexander Zverev [2]
0
0
Marta Kostyuk
vs vs Anastasia Potapova (Non prima 21:30)
Il match deve ancora iniziare
Arantxa Sanchez Stadium – ore 13:00
Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Harri Heliovaara / Henry Patten
ATP Madrid
Marcelo Arevalo / Mate Pavic [5]
3
6
Harri Heliovaara / Henry Patten [3]
6
7
Vincitore: Heliovaara / Patten
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
ace
0*-3
0*-4
1-4*
1-5*
1*-6
2*-6
3-6*
6-6 → 6-7
H. Heliovaara / Patten
6-5 → 6-6
M. Arevalo / Pavic
5-5 → 6-5
H. Heliovaara / Patten
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
M. Arevalo / Pavic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
4-4 → 5-4
H. Heliovaara / Patten
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
3-4 → 4-4
M. Arevalo / Pavic
2-4 → 3-4
H. Heliovaara / Patten
2-3 → 2-4
M. Arevalo / Pavic
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
1-3 → 2-3
H. Heliovaara / Patten
1-2 → 1-3
M. Arevalo / Pavic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-2 → 1-2
H. Heliovaara / Patten
0-1 → 0-2
M. Arevalo / Pavic
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Heliovaara / Patten
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-5 → 3-6
M. Arevalo / Pavic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
2-5 → 3-5
H. Heliovaara / Patten
2-4 → 2-5
M. Arevalo / Pavic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
1-4 → 2-4
H. Heliovaara / Patten
15-0
ace
30-0
ace
30-15
40-15
1-3 → 1-4
M. Arevalo / Pavic
1-2 → 1-3
H. Heliovaara / Patten
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-1 → 1-2
M. Arevalo / Pavic
0-1 → 1-1
H. Heliovaara / Patten
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
Luke Johnson
/ Jan Zielinski vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul
ATP Madrid
Luke Johnson / Jan Zielinski
4
6
10
Sadio Doumbia / Fabien Reboul
6
3
6
Vincitore: Johnson / Zielinski
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Doumbia / Reboul
1-0
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
2-5
3-5
4-5
4-6
4-7
5-7
6-7
6-8
6-9
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Johnson / Zielinski
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
df
40-30
5-3 → 6-3
S. Doumbia / Reboul
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 5-3
L. Johnson / Zielinski
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
40-40
4-2 → 5-2
S. Doumbia / Reboul
4-1 → 4-2
L. Johnson / Zielinski
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
40-40
3-1 → 4-1
S. Doumbia / Reboul
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
3-0 → 3-1
L. Johnson / Zielinski
2-0 → 3-0
S. Doumbia / Reboul
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
1-0 → 2-0
L. Johnson / Zielinski
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Doumbia / Reboul
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
4-5 → 4-6
L. Johnson / Zielinski
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
df
4-4 → 4-5
S. Doumbia / Reboul
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
3-4 → 4-4
L. Johnson / Zielinski
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-3 → 3-4
S. Doumbia / Reboul
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-2 → 3-3
L. Johnson / Zielinski
2-2 → 3-2
S. Doumbia / Reboul
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-1 → 2-2
L. Johnson / Zielinski
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
1-1 → 2-1
S. Doumbia / Reboul
1-0 → 1-1
L. Johnson / Zielinski
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Romain Arneodo
/ Valentin Vacherot vs Guido Andreozzi / Manuel Guinard
ATP Madrid
Romain Arneodo / Valentin Vacherot
4
6
6
Guido Andreozzi / Manuel Guinard
6
3
10
Vincitore: Andreozzi / Guinard
Servizio
Svolgimento
Set 3
G. Andreozzi / Guinard
1-0
2-0
2-1
3-1
4-1
5-1
5-2
6-2
6-3
6-4
6-5
7-5
8-5
8-6
9-6
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Arneodo / Vacherot
0-15
df
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
40-40
5-3 → 6-3
G. Andreozzi / Guinard
4-3 → 5-3
R. Arneodo / Vacherot
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-3 → 4-3
G. Andreozzi / Guinard
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
3-2 → 3-3
R. Arneodo / Vacherot
15-0
ace
15-15
30-15
ace
40-15
ace
40-30
df
ace
2-2 → 3-2
G. Andreozzi / Guinard
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
2-1 → 2-2
R. Arneodo / Vacherot
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
1-1 → 2-1
G. Andreozzi / Guinard
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
1-0 → 1-1
R. Arneodo / Vacherot
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Andreozzi / Guinard
4-5 → 4-6
R. Arneodo / Vacherot
3-5 → 4-5
G. Andreozzi / Guinard
3-4 → 3-5
R. Arneodo / Vacherot
2-4 → 3-4
G. Andreozzi / Guinard
2-3 → 2-4
R. Arneodo / Vacherot
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
2-2 → 2-3
G. Andreozzi / Guinard
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
1-2 → 2-2
R. Arneodo / Vacherot
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
1-1 → 1-2
G. Andreozzi / Guinard
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
1-0 → 1-1
R. Arneodo / Vacherot
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Andre Goransson
/ Evan King vs Maximo Gonzalez / Andres Molteni
ATP Madrid
Andre Goransson / Evan King
1
6
Maximo Gonzalez / Andres Molteni
3*
6
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Goransson / King
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-6 → 6-6
M. Gonzalez / Molteni
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
30-40
df
40-40
ace
5-5 → 5-6
A. Goransson / King
4-5 → 5-5
M. Gonzalez / Molteni
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
A. Goransson / King
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
M. Gonzalez / Molteni
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
A. Goransson / King
2-3 → 3-3
M. Gonzalez / Molteni
2-2 → 2-3
A. Goransson / King
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
1-2 → 2-2
M. Gonzalez / Molteni
1-1 → 1-2
A. Goransson / King
0-1 → 1-1
M. Gonzalez / Molteni
0-0 → 0-1
Ce lo vedo …
Domani potrebbe giocare un po’ “rilassato”…
Che personaggio la Mirra!! Sembra facile alla lacrimuccia ma poi si mette lì e non teme nessuna, anzi, oggi è stata la Baptiste a scoraggiarsi davanti alla foga dell’Andreeva e alla sua irruenza tennistica…brava la coach che la conosce bene, che ne coglie le emotività e la scuote e rassicura nei momenti di titubanza: risultato, il connubio tra fragilità e determinazione fa di Mirra una delle poche personalità originali nel panorama tennistico femminile
A Parigi sarà OBBLIGATORIO il CASCO per chi scenderà in campo contro un Sinner che sarà indiavolato!!!
Ahahahah 😀
@ dateccitrungelliti (#4604278)
Sorprendente? A me avrebbe sorpreso la vittoria di Ruud…zitto zitto Blockx? Ma quanto vi ci vuole per mettere a fuoco un ragazzo che ha stoffa da vendere? È da quando aveva ancora i boccoli che tirava sassate, e pure intelligenti…e come dice Bertolucci, oggi per il povero Ruud “no trips for cats”: per carità, Casper è un ottimo giocatore ma non ha quegli “spunti da campione” che gli garantiscano di opporsi con speranze di vittoria ad un ragazzo tosto, solido, potente, convinto dei propri mezzi, “sul pezzo” come Blocks…e ha ragione la Rossi che, entusiasta del belga, ha individuato anche nella sua calma, nella capacità di non distrarsi, in una maturità superiore all’età anagrafica gli strumenti per aspirare anche a future soddisfazioni
beh ….se tra andreeva e potapova vincesse quest’ultima….non vedo un finale cosi pacifico se non altro dopo la partita.La russia non sarebbe contenta
@ Silvio74 (#4604388)
Andreeva, come quasi tutti i tennisti russi (medvedev e rublev in prima fila), non approvano la guerra e la politica di Putin, che garantisco che ha molti piu’ fans in Italia che in Russia
Mirra Andreeva oggi ha giocato benissimo, si è complicata la vita concedendo un tie-break insperato all’americana, sembrata piuttosto scarica mentalmente dopo il filotto di vittorie inattese.
Non oso immaginare le scintille in campo e fuori dal campo in caso di finale tra Mirra e Marta Kostyuk: probabili crisi isteriche della russa se venisse sconfitta e quasi sicuro abbandono in sede di premiazione da parte dell’ucraina, qualora fosse Marta a soccombere.
Insomma, Andreeva-Potapova metterebbe tutti d’accordo per una finale “pacifica”, ma la Kostyuk non sarebbe d’accordo…
Mirra in finale!
A Baptiste, Baptiste…
Questo commento sembrava essere stato propiziatorio, fatto sul 6-4 5-3.
Arrivata al tie break e avanti 4-0 e poi 6-4.
C’è poco da fare, quando una certa tennista è attraversata da un’aurea positiva ti puoi sbattere come vuoi,la pallina cade sempre sul rosso.
A Baptiste, Baptiste……
Ho un’ ammirazione infinita per Conchita
@ Gaz (#4604365)
Non appena l’hai scritto la Baptiste ha cambiato ritmo…
voi ci scherzate ma io provo inquietudine, arrivare fino in fondo in tutti i tornei è un dispendio enorme di energie psicofisiche e l’infortunio è dietro l’angolo. Ha giocato finora 30 partite in 4 mesi di cui gran parte nelle ultime 8 settimane, se vincerà Madrid e Roma arriverà a 38 partite, se aggiunge RG arriviamo a 45 partite di cui la maggior parte in tre mesi. Che posso dire, ovvio che auguro a Jan tutto il bene possibile e di vincerle tutte, magari sognando un percorso di questo genere e poi di rifiatare saltando Halle (pochi punti da difendere). Non credo che per Wimbledon abbia bisogno di tornei di preparazione.
Sinner non può non deve e non mancherà di essere presente agli internazionali in quanto, a parte ogni considerazione relativa agli sponsor ed a Binaghi, ricorre il 50mo anniversario dall’ultima vittoria di un italiano. Tale indegno record negativo verrà finalmente polverizzato.
Battere una numero 1 o ti carica o ti scarica, solitamente carica quelle giovanissime predestinate ad arrivare anche fin lassù, oggi la Baptiste mi pare sia con meno nerbo,ha galleggiato e si è lasciata trasportare nella sufficienza.
È un’Andreeva che arriva in fondo ad un altro torneo Senza avere trovato di fronte veramente tenniste della sua caratura.
giusto scriverlo in maiuscolo….anzi…stupito che non sia passato nei telegiornali.
@ Diè (#4604354)
Così va il mondo, gente fallita che si rifugia nei social sempre meglio che drogarsi…
Sono quello originale.
Il tipo lo vedo di tanto in tanto ormai da tanti anni per questioni calcistiche.
Ma da quando è uscito SINNER sta impazzendo.
Ovviamente non sono d’accordo.
Ho scritto “Grande video” solo per stuzzicarvi a conoscere l’imbecillità di questo personaggio.
Non mettiamo le mani troppo avanti è vero Sinner ci sta abituando bene, ma sono sempre dei mille. Alcaraz è infortunato, ma nel circuito ci sono comunque ottimi giocatori. Sinner comunque non partecipa a un torneo per fare punti, ma per vincerlo
@ Gaz (#4604328)
Direi proprio un gran bel video del Gaz..!
Il festival dei luoghi comuni come peggio non si potrebbe.
Perdona la battuta, ma l’hai servita su un piatto d’argento,
È probabile non sia manco il Gaz originale, nevvero ?
Non si può negare che sia stato il primo a predire sinner n1 al mondo
…e pensare che NONSOLOSINNER è una settimana che ce la mena col fatto che RUUD era il naturale favorito del torneo di Madrid!
Già aveva rischiato la pelle con 3 tie break con Tsitsi per poi uscire ai quarti oggi.Hai voglia a dire che era il campione in carica(chissà perché poi con Alcaraz e Sinner assenti l’anno scorso!)e che stava giocando benissimo…tutto questo confermato dall’altro esperto del sito tal INTENDITORE.
A proposito qualcuno lo ha letto oggi?Uccel di bosco?!
Non preoccupiamoci troppo domani tornerà con qualche altra profezia!!
Sto ragazzo belga, anche lui giovanissimo, potrebbe magari emergere anche meglio di Jodar o Fonseca ! Chi può dire che sarà il contrario ? Bravo !
Nel frattempo è iniziato da poco il match femminile tra la Andreeva e la rilevazione Baptiste. A me piace molto il tennis della russa.
C’è un grande video che gira su YouTube oggi da parte di un grande estimatore di Sinner:
SINNER IL TENNISTA AUSTRIACO PRESTATO ALL’ITALIA CHE VINCE SENZA AVVERSARI UNA VERGOGNA MAI VISTA
30.09.2022 ATP tour
Alcaraz 6740 punti
Ruud 5850 punti
Nadal 5810 punti
Medvedev 5840 punti
Zverev 5805 punti
Al Roland-Garros 2022, Rafael Nadal e Alexander Zverev si sono affrontati in semifinale il 3 giugno. La partita si è conclusa in modo drammatico dopo più di tre ore di gioco, con Zverev costretto all’abbandono per infortunio.
Punteggio: Nadal ha vinto il primo set 7-6 (8) e 6-6 nel secondo quando Zverev si è infortunato e uno stop di 7 mesi
26.12.2022 ATP tour
Alcaraz 6820 punti
Nadal 6020 punti (14 tornei)
Ruud 5820 punti
Tsitsipas 5550 punti
Djokovic 4820 punti (14 tornei)
hai dimenticato che anche Monte Carlo era una preparazione 😆
@ sergioat (#4604268)
Si lo so. Intendevo non arriva qui con i tappeti rossi stesi e il suono delle trombe come i Fonseca e Jodar 🙂
Sì, bravissimo, anche se ho avuto l’impressione che Ruud oggi si sia squagliato come neve al sole senza particolari difficoltà…
Sorprendente vittoria di Blockx, che se fosse stato spagnolo o francese avrebbero già urlato al fenomeno.
Visto gli anti Sinner,gli sponsor, l’ irrinunciabile torneo di casa
allora spero che riesca a riprendere fiato e a ripredersi dalle innumerevoli fatiche e concludere gloriosamente il Roland Garros.
Bene. Sta arrivando pure Blokk. Ma chi segue bene i ragazzi….gia’ sapeva che arrivava
Vero, anche se Ferrer per anni ha avuto un rendimento e dei punti in classifica ben superiori a quelli di Casper…
Veramente LiveTennis.it gli ha fatto un post tutto perlui
E intanto zitto zitto, senza che se lo sia filato nessuno il buon Blockx si mette in semifinale. Un signor torneo sta facendo, bravo!
Uhm, sara’ anche forte questo belga, ma a me non sembra un campione…..Direi piu’ fortunato che forte….
Complimenti a Blockx vittoria e traguardo prestigiosi. Per un posto in finale c’è anche lui.
Quatto quatto Blockx arriva in semifinale a Madrid… dai Flavio che devi vendicare la sconfitta di Monte-Carlo!
Sinner ha dichiarato che prendeva come allenamento Madrid e vedrete finirà per vincerlo.
Poi dichiarerà che andrà a Roma senza grosse aspirazioni e tornerà a vincere.
E a Parigi, obiettivo dichiarato cosa fa?
decisamente in affanno.
al di là dei meriti di Blocx, è incredibile che Casper sia arrivato da un match dal numero 1 mondiale.
Con un rovescio che non vale i primi 100…
Come Ferrer è un giocatore che ha ottenuto di più rispetto al suo potenziale, sfruttando un buco di talento della sua generazione
@ Kenobi (#4604224)
Sembra anche a me
@ Kenobi (#4604224)
Sembra anche a me
Un colpo da Blockxbuster):
Tranne me , carta canta villan dorme. Quando Cobolli fu subissato da critiche e col solito paragone con Quinzi per aver perso con Blockx ho ricordato che il ragazzo a 18 anni fu buttato nella mischia di Davis a 18 anni contro un Berrettini in ottima forma. Vinse di autorità il primo set e poi perse al terzo 7/5 non sfruttando per un niente la palla break ad inizio terzo set. Berrettini poi vinse tutte le partite del girone e della fase finale e si vinse la Davis del 2024. Il ragazzino mi impressionò come il 18 enne Fonseca e li ho seguiti, quindi per me non fu una sorpresa che sia riuscito a battere un Cobolli giù di tono e che stia lottando per un posto in semifinale. Mi piace il suo modo di giocare essenziale ma concreto solido e pesante e ti dirò che lo preferisco a Fonseca anche in considerazione della struttura fisica. E poi, pur non conoscendolo, da l’impressione di essere un ragazzo serio con la testa sulle spalle.
A questo punto sarebbe un peccato per Sinner non vincere Madrid. Prevedo il titolo in Spagna poi, dopo l’arrivo in parata a Roma, un infortunio alla mano destra causato dai troppi autografi fatti, di conseguenza un ritiro preventivo dal torneo per essere in piena forma a Parigi.
Vedo anche io per la prima volta Blockx.
Si parla tanto di Jodar ma il Belga non mi sembra inferiore anzi.
Certo ha un anno in più che a questa età vuol dire molto.
La precocità però non significa molto.
Rune, Mensik e Fonseca a 18/19 anni sembrava dovessero spaccare il mondo e poi si sono tutti e tre un po’ impantanati.
Verissimo, importante evitare il terzo set, ma non al RG!!! -:)
Finale a Madrid domenica 3 maggio
Secondo turno a Roma 8/9 maggio
Finale a Roma 17 maggio
Primo turno a Parigi 24/25/26 maggio
5/6 giorni di stacco tra un torneo e quello successivo, non è tanto ma si può fare, specie se Sinner evita di andare al terzo set il più possibile
Per la prima volta vedo blockxxx competere. Non mi ricordo chi lo diceva ieri, ma parrebbe un bel prospetto anche lui in effetti. Mejo.
Intanto Blockx quello che non lo considera nessuno ,non fa notizia , è ad un set dalla semifinale con un Ruud in affanno.
Secondo me stasera Flavio darà il meglio di sé, senza troppe pressioni. Sta bene, un quarto di un mille col #2 del seeding se lo perdi nessuno ti dice niente, ma se lo vinci arrivi in semifinale in fiducia totale contro un avversario che chiunque sia sarà quantomeno giocabile. La finale del 500 era frutto di una prestazione eccezionale, ma quasi inattesa. Ora è al top della condizione e della convinzione. E poi ce l’ho al fantatennis.
certo che se il belga quando non gli funziona il servizio….difende cosi’ e gioca in questo modo da fondo….complimenti!
Flavio per ora gioca tanto di nervi. Poi in quella partita con Zverev c’era l’implicazione emotiva per il ragazzino deceduto, scoppiò in lacrime a fine match. Probabilmente il giorno dopo era scarico di energie nervose. Adesso invece dovrebbe essere sul pezzo, e comunque contro Zverev è sempre durissima, ma se la giocherà alla grande.
In virtù del primo commento qualcosa ho appena messo su Baptiste vincente Madrid.Non perché voglia far sapere i fatti personali o prommuovere un qualcosa,ma per corrobarorare certe considerazioni che vengono da uno che insomma ne ha viste tante.
Come livello Kostyuk è quella che impressiona più al momento,ma anche lei come Potapova e Baptiste non è mai arrivata a giocare match mentalmente così pressanti,giocarsi un titolo 1000 con altissime possibilità,è e sarebbe anche per lei un bel test.
La più abituata è Andreeva,colei che però ha offerto prestazioni più lontane da quello che è il suo best,per tutto questo e per il fatto che la vittoria dell’americana è data alta a 7,50 conviene provarci, improbabile, ma ci sarebbero i presupposti,non è che non ci sarebbero come se ci fossero ancora in corsa un certo tipo di tenniste.
Quindi a questo punto non mi rimane che piazzarmi alle 16 in curva e seguire con lo stesso coinvolgimento che ci sarà più in generale qui per Cobolli.
Secondo me va a Roma, non penso che si fermi 20 giorni con questo ottimo momento di forma.
Dalla eventuale finale di Madrid all’esordio romano passano circa 7-8 giorni, poi altri 7-8 prima di Parigi, il tempo per un recupero ci sarebbe.
Per me la questione che è il torneo di casa è secondaria, probabilmente la sentiamo più noi tifosi che lui e il suo staff, ma a spingere ci sono gli sponsor che dell’immagine ne fanno una religione e saltare Roma sarebbe un brutto colpo con i critici già pronti a scrivere paginate di denigrazioni sul suo presunto scarso patriottismo.
E sarebbe anche un brutto colpo per Binaghi che vedrebbe mancare anche l’Alieno numero Uno dopo il forzato forfait del numero Due.
Dalle fantasie velleitarie sul quinto Slam all’unico Master senza i due catalizzatori. Resterebbe un gran torneo, ma insomma…
Le pressioni su Jannik saranno tante e se è vero che lui tira dritto con i suoi programmi e calendari è anche vero che l’azienda Sinner deve anche dare peso all’immagine.
Prima deve battere Fils e andare in finale a Madrid. Non penso che salterà mai Roma a meno di problemi fisici che possano compromettere il Roland-Garros.
Tendenzialmente sarei d’accordo con te, ma penso che abbia anche parecchi impegni con gli sponsor
Sarebbe ora che la Kostyuk vincesse il suo primo mille e desse continuità
al precedente torneo vinto. E’ anche vero che ieri contro Noskova non ha giocato molto bene, vediamo come va a finire
In finale era arrivato scarico dopo la partita monstre con Zverev.
@ Peter Parker (#4604191)
Non può saltare Roma.
Gli sponsor non glielo consentono.
Jannik va per la storia, vincedo Madrid. Poi Roma lo deve fare per forza, ci mancherebbe, e secondo me se arrivasse al Foro Italico col record di 5 1000 vinti consecutivamemte, giocherebbe senza particolari pressioni, a braccio sciolto, potrebbe anche permettersi il lusso di perdere in semi , dopo aver agguantato 32 vittorie consecutive. L’ obbiettivo e’ comunque il RG.
Pur ammettendo che Jannik potesse optare per tale soluzione, hai tenuto conto del fatto che qui, e non solo qui, i trolls di Sinner si moltiplicherebbero come le cavallette e che ci vorrebbero importanti rinforzi per contrastarli ? 😎
Già lo guardano storto finanche i corazzieri del Capo dello Stato per il pregresso 🙂
L’ avevo già detto, la migliore soluzione per Jannik è vincere il Master 1000 di Madrid e saltare il Master di Roma : troppo caos e troppo stress.
Non vedo per quale motivo il Cobolli sontuoso che ho visto vincere contro un rigenerato Medvedev e liquidare in casa propria la pratica Zverev non si possa ripetere anche a Madrid .
Se gioca da gladiatore su ogni colpo alternando colpi di fino come i suoi lob chirurgici va diritto in semi finale. È questo il suo momento ,daje Cobollino.
Barabba TOP
Altra bella battaglia per Flavio stasera, vediamo se riesce a ripetere l’impresa di Monaco. Forza!
Per il programma di giornata, che sarà sicuramente sotto l’effetto dell’impietosa legge di Eddie Murphy sarà un match che non finirà prima di 2h 53 Min.
Questo vuol dire match da 51% a 49%.
Noi ovviamente cercheremo di mandare lì una troupe televisiva per cercare di capire dalla stessa protagonista cosa ne pensa della vita.
Non sarà “facile” come a Monaco di Baviera, ma forza Cobbo
La Kraus del quale ieri avevo detto che si sta vedendo sul divano tutto il torneo della tennista che aveva mandato a casa nelle qualificazioni (Potapova)in verità è impegnata, oggi è giornata di secondo turno nel ITF 100 di Wiesbaden di Deutchland.
Forza Flavio, sogniamo in grande
I books danno zverev a 1,37 e cobolli a 3.10
Non mi sembra leggermente sfavorito
La cosa che mi ha stupito nel precedente torneo è stata che Flavio abbia battuto Zwerev e poi abbia ceduto di schianto con l’energumeno mancino americano. Poiché so perfettamente che esistono le cosiddette bestie nere, o Flavio lo è del tedesco, o l’americano lo è di Flavio. L’americano più di Flavio ha solo il fisico e la potenza dei colpi, anche se ha mostrato doti di tocco, per me però non hanno livelli di differenza, e forse come prospettiva ne ha più Flavio per la fantasia di gioco. Forse Flavio non ha ancora anticorpi contro i mancini, ma sicuramente se li farà.
@ Barabba (#4604124)
Aahahahahaaaahah !!!
Daje Flavio…,si può fare.
Forza Generale ,rimangiamoci il teutonico
Daje Cobbo, buttala in caciara.
@ Golden Shark (#4604105)
Ne sono convinto, Cobolli è solo leggermente sfavorito. Se riesce a portare Zverev al terzo, le sue probabilità di vittoria aumentano. Sarà comunque un altra grande partita da non perdere enzo enzo
Buongiorno , delle quattro partite odierne solo di una non mi stupirei affatto finisse con la vittoria del/lla tennista con il ranking piu’ basso del rispettivo/a avversario/a .
Inutile dire quale … 😛
Dajeee Flaviooooo ❗ ❗
L’unica che sarebbe tranquilla.
Il contrario di quello che ho scritto.
Potapova è la prima LL in una semifinale 1000, almeno dal 1990 , dall’introduzione dei Tier, prima non so, Danilovic vinse addirittura un torneo a Mosca 2018,ma era un 250, così come Coco Vandeweghe.
Kostyuk alla decima vittoria consecutiva, ma devo dire che il primo set di ieri non è stato bello, da parte sua e da parte di una Noskova fallosissima,un passo indietro per Kostyuk, una volta chiuso un set che avrebbe dovuto chiudere prima di e liberata,o è morta definitivamente l’altra (ho visto solo fino al 4-4)
L’unica che non sarebbe tranquilla nel giocare la finale di un 1000 è colei che sta giocando peggio,la meno convincente, però va avanti grazie alle mancanze altrui e ora anche aiuata dal flop di tenniste che secondo me l’avrebbero battuta,da Sabalenka, Rybakina,la stessa Pegula.
Le altre possono essere anche on fire,ma se poi sentono il peso di una semifinale o più possibilmente di una finale?
L’aspetto psicologico mentale è quasi tutto, altrimenti per quello che ho visto tra tutti e 4 i quarti di finale ci sarebbero i presupposti per una vittoria finale della Baptiste, perché anche la Kostyuk ieri ha lasciato le prime perplessità, detto questo ci sono due superfavorite.
Andreeva 2,30 Kostyuk 2,60 Potapova 7,00 Baptiste 7,50