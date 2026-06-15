Infortunio Alcaraz: dalla Spagna trapela che questa settimana vedrà il dottor Cotorro per un controllo decisivo alla ripresa degli allenamenti

Resta sempre fitto il “mistero” sulla reale condizione di Carlos Alcaraz dopo l’infortunio al polso sofferto all’ATP 500 di Barcellona e quindi la rinuncia a tutti i tornei su terra battuta ed erba. La scorsa settimana è girato sul web un video che ritraeva Carlos in un’allenamento su strada senza indossare il grosso tutore che l’aveva accompagnato in tutte le uscite pubbliche successive all’annuncio del forfait in Catalogna e la cancellazione di tutti i prossimi impegni agonistici. Un passo in avanti verso il pieno recupero, come aveva anticipato anche David Ferrer (capitano di Davis della Spagna) in una dichiarazione rilasciata alla stampa nazionale nel corso di Roland Garros. Adesso arriva sempre dalla Spagna una indiscrezione interessante.

Secondo il collega Javier de Diego, appartenente al gruppo di Rtve (radio nazionale spagnola), Alcaraz questa settimana vedrà a Barcellona il dottor Cotorro, già medico di fiducia di Rafael Nadal e moltissimi altri sportivi spagnoli e non di alto livello, grande esperto di traumatologia e infortuni. “La prossima settimana sarà cruciale per il recupero di Carlos Alcaraz” scrive de Diego, “La visita di controllo a cui dovrà sottoporsi a Barcellona con il dott. Cotorro potrebbe segnare il suo ritorno agli allenamenti in campo. Se tutto andrà bene, farà qualche giorno di riadattamento e poi ricomincerà a colpire la palla”.

La semana q viene es crucial en la recuperación de @carlosalcaraz .La revisión q tiene q pasar en Barcelona con el Dr. Cotorro puede marcar el regreso al trabajo en pista. Si todo está OK hará unos días de readaptación y luego a tocar bola.

Contado en #TableroDeportivoRNE pic.twitter.com/pU3IIWWsxN — Javier de Diego (@dediegoYpunto) June 14, 2026

Ovviamente questa nota del cronista spagnolo è da prendere come una indiscrezione, per quanto ben accreditata. L’entourage di Alcaraz è stato davvero ermetico nel proteggere la privacy e condizioni del 7 volte campione Slam, tanto che nessuna diagnosi ufficiale è mai stata comunicata e al momento si resta alla versione che parla di tenosinovite, ovvero una severa infiammazione dei tendini e della guaina sinoviale per sovraccarico dell’area. Molti commentatori ed ex giocatori in questi mesi di assenza hanno accostato la condizione di Alcaraz a quella di sfortunati giocatori come Thiem e Del Potro che, dopo un grave infortunio al polso, hanno stentato a ritrovare a pieno la salute, compromettendo in modo serio anche le performance (Dominic per esempio non l’ha mai ritrovata). Altri si sono detti più ottimisti, tra questi Rafa Nadal. Il campione di Manacor è stato più positivo affermando che con un lavoro ben programmato ed eseguito, e molta pazienza, da un infortunio come quello di Carlos si può rientrare al 100%.

Non resta che attendere nuove comunicazioni, magari direttamente da Alcaraz (via social?) dopo il consulto con Cotorro, per avere almeno qualche informazione ufficiale sulla bontà del suo percorso di recupero. Per i tempi del rientro forse sarà necessario attendere ancora. In Spagna di parla di obiettivo fissato per US Open, torneo vinto nel 2025 da Alcaraz su Sinner in finale. Altri invece ipotizzano un rientro ancor più blando, magari nei tornei indoor in Europa di fine anno per riassaggiare la competizione e ripresentarsi tirato a lucido in Australia. Scenari, visto che di comunicazioni ufficiali non ne sono uscite, eccetto gli scarni post social di Carlos che annunciavano, tristemente, la cancellazione dei tornei su terra battuta e poi quelli su erba.

Marco Mazzoni