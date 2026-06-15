Katarzyna Kawa vince la Genius Progetti Cup. Bronzetti sconfitta in finale. E’ stata una super settimana al Club La Meridiana

Si è concluso il torneo internazionale femminile Wta 125

E’ stata una super settimana al Club La Meridiana

CASINALBO – Con la spettacolare finale del singolo cala il sipario sulla 42° edizione del Memorial Eugenio Fontana, il torneo internazionale di tennis femminile di singolo e doppio Wta 125 Genius Progetti Cup che si è giocato al Club La Meridiana di Formigine dal 7 al 14 giugno 2026.

LA FINALE DEL SINGOLO. Quasi tre ore di match e un pubblico da record sulle tribune del Campo Centrale del Club La Meridiana di Casinalbo: la 42esima edizione del Memorial Eugenio Fontana ha offerto grande tennis ed emozioni anche nel suo ultimo atto.

Ad alzare al cielo il trofeo della Genius Progetti Cup è stata Katarzyna Kawa, tennista polacca classe 1992 numero 143 del ranking mondiale Wta. La Kawa ha superato in una finale equilibratissima Lucia Bronzetti con il punteggio di 6-1 4-6 7-6.

Una partita bellissima per intensità, colpi di scena e qualità di gioco.

Partenza lanciata della polacca che in un’ora si porta avanti 6-1 3-0. La partita sembra a senso unico, ma Lucia Bronzetti non molla: punto dopo punto ritrova fiducia nei suoi colpi e spinta dal pubblico rimonta fino a vincere il secondo set 6-4. Il terzo set viaggia in costante equilibrio e si risolve al fotofinish 7-6 (8 punti a 6) a favore della Kawa.

Al termine della partita la cerimonia di premiazione alla presenza di tutto lo staff organizzativo del Memorial Fontana. A consegnare i premi il Presidente del Club Giovanni Pacifico Pascali, Michele Fontana del La Meridiana, Federica Morini di Genius Progetti, Carlo Pinti Direttore del Torneo, il Delegato Provinciale Fitp Mario Caliandro e l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Formigine Armando Pagliani.

LE PAROLE DELLE FINALISTE. “E’ stata una partita incredibile ed equilibratissima – ha spiegato Katarzyna Kawa – Onestamente poteva finire in qualunque modo… Sono felicissima per la vittoria e per come ho giocato tutta la settimana. Complimenti alla Meridiana per l’organizzazione: c’è stata un’atmosfera incredibile per tutto il torneo”.

Emozionata e con gli occhi lucidi Lucia Bronzetti commenta così a caldo la finale: “E’ dura trovare le parole in questo momento. Poteva essere la ciliegina sulla torta di una settimana che mi porterò comunque nel cuore. Grazie di cuore al pubblico che mi ha supportato durante tutto il torneo. E grazie a tutto lo staff del Club: mi avete fatta sentire a casa…”.

IL PRESIDENTE DEL CLUB LA MERIDIANA. “Quest’anno il livello del torneo si è alzato ancora – ha detto il Presidente del Club La Meridiana Giovanni Pacifico Pascali – L’organizzazione di un Wta 125 ha richiesto uno sforzo organizzativo importante. Devo ringraziare i membri del Consiglio del Club, i soci, i tanti volontari dello staff, naturalmente i preziosi partner commerciali che ci hanno supportato. E’ la passione per il tennis che anima tutto quello che facciamo alla Meridiana. E’ stata davvero una settimana bellissima, non resta che dare appuntamento all’edizione numero 43 del Memorial Fontana”.

TATIANA GARBIN. Ospite alla Finale della Genius Progetti Cup anche Tatiana Garbin, ex numero 22 al mondo, dal 2016 capitana della squadra italiana di Billie Jean King Cup con la quale ha raggiunto la finale del torneo mondiale in tre anni consecutivi, nel 2023, nel 2024 e nel 2025, vincendo il trofeo nelle ultime due edizioni. La Garbin ha anche giocato al Memorial Fontana nel 2005. “E’ sempre un piacere venire in questo Club – ha raccontato al termine della finale – Ho ricevuto una bellissima accoglienza, si vede che qui il tennis è amato e valorizzato. Ovviamente mi dispiace per la sconfitta della Bronzetti, ma Lucia ha dimostrato ancora una volta di non mollare mai e di essere una grande giocatrice. E sono contenta per la qualità del tennis che ho visto. Sono anche felice per il livello organizzativo che ho constatato qui alla Meridiana: davvero qualcosa di favoloso e straordinario. Come sta il tennis femminile italiano? Il settore tecnico sta facendo un grande lavoro. Paolo Lorenzi insieme a Michelangelo Dell’Edera stanno portando avanti un percorso che non deve essere in esclusiva per le ragazze della Billie Jean King Cup. Come dico sempre non c’è vero successo senza successori. E’ importante quindi lavorare con le giovani ragazze che stanno crescendo. I tornei come il Fontana sono fondamentali proprio perché fanno da ponte tra i tornei Itf e quelli più in alto: le ragazze possono confrontarsi con le migliori al mondo”.