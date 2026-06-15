Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 15 Giugno 2026

15/06/2026 08:12 3 commenti
Francesco Maestrelli ITA, 21-12-2002
Francesco Maestrelli ITA, 21-12-2002

GER ATP 500 Halle – erba
R32 Cobolli ITA – Tiafoe USA 3° inc. ore 13:00

Il match deve ancora iniziare



GBR CH 125 Nottingham – erba
R32 Nardi ITA – Bertola SUI Inizio 12:00

Il match deve ancora iniziare



ITA CH 125 Parma – terra
Q2 Compagnucci ITA – Martin Manzano ITA Inizio 10:00

ATP Parma
Tommaso Compagnucci [4]
0
3
4
Juan Cruz Martin Manzano [9]
0
6
3
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Q2 Dalla Valle ITA – Paul SUI 2° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Ofner AUT – Brancaccio ITA Non prima 13:30

Il match deve ancora iniziare

R32 Agamenone ITA – Napolitano ITA 4° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q2 Bocchi ITA – Weis ITA Inizio 10:00

ATP Parma
Lorenzo Bocchi
0
6
0
Alexander Weis [11]
0
7
0
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R16 Passaro ITA/Vasami ITA – Bondioli ITA/Caniato ITA Non prima 15:00

Il match deve ancora iniziare



POL CH 100 Poznan – terra
R32 Kasnikowski POL – Giustino ITA Non prima 18:00

Il match deve ancora iniziare



IRL CH 75 Dublin – erba
R32 Galarneau CAN – Maestrelli ITA 4° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare

Q2 Guerrieri ITA – Broom GBR 2° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare



FRA CH 50 Royan – terra
Q2 Angelini ITA – Tabata JPN Inizio 14:00

Il match deve ancora iniziare



ITA WTA Brescia 125 – terra
1T Yaneva BUL – Pedone ITA ore 10:30

WTA Brescia 125
Elizara Yaneva
0
6
2
Giorgia Pedone
0
3
1
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TDQ Ristic SRB – Basiletti ITA 2 incontro dalle 10:30

Il match deve ancora iniziare

1T Mazzola ITA – Giovannini ARG 3 incontro dalle 10:30

Il match deve ancora iniziare

1T Gorgodze GEO – Brancaccio ITA 4 incontro dalle 10:30

Il match deve ancora iniziare

TDQ Ruggeri ITA – Pieri ITA ore 10:30

WTA Brescia 125
Jennifer Ruggeri [1]
15
6
2
Tatiana Pieri
0
4
1
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TDQ Kazionova RUS – Chiesa ITA 2 incontro dalle 10:30

Il match deve ancora iniziare

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3 commenti

Tony_65 (Guest) 15-06-2026 09:43

Non l’avversario migliore (per riprendere sull’erba) per Cobolli, ma chissà che l’americano non sia ancora in crisi di “rigetto” dopo la sconfitta con Arnaldi a Parigi…Per Nardi la rivincita della partita persa la scorsa settimana: dai che pian piano si torna in forma.

 3
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Ciupaciupa 15-06-2026 09:18

Scritto da Harlan
Ma Arnaldi?

Direttamente a wimbledon

 2
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Harlan (Guest) 15-06-2026 08:48

Ma Arnaldi?

 1
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