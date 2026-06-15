Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 15 Giugno 2026

Francesco Maestrelli ITA, 21-12-2002
ATP 500 Halle – erba
R32 Cobolli – Tiafoe 3° inc. ore 13:00
Il match deve ancora iniziare
CH 125 Nottingham – erba
R32 Nardi – Bertola Inizio 12:00
Il match deve ancora iniziare
CH 125 Parma – terra
Q2 Compagnucci – Martin Manzano Inizio 10:00
ATP Parma
Tommaso Compagnucci [4]
0
3
4
Juan Cruz Martin Manzano [9]•
0
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Cruz Martin Manzano
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
J. Cruz Martin Manzano
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
J. Cruz Martin Manzano
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Cruz Martin Manzano
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
J. Cruz Martin Manzano
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
df
30-40
df
2-4 → 3-4
J. Cruz Martin Manzano
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
T. Compagnucci
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
ace
1-2 → 2-2
J. Cruz Martin Manzano
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
1-1 → 1-2
J. Cruz Martin Manzano
0-0 → 1-0
Q2 Dalla Valle – Paul 2° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
R32 Ofner – Brancaccio Non prima 13:30
Il match deve ancora iniziare
R32 Agamenone – Napolitano 4° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
Q2 Bocchi – Weis Inizio 10:00
ATP Parma
Lorenzo Bocchi•
0
6
0
Alexander Weis [11]
0
7
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
ace
0*-2
1-2*
1-3*
1*-4
2*-4
2-5*
2-6*
3*-6
6-6 → 6-7
L. Bocchi
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
5-6 → 6-6
A. Weis
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
5-5 → 5-6
A. Weis
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-5 → 4-5
L. Bocchi
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
2-5 → 3-5
A. Weis
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
2-4 → 2-5
L. Bocchi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-4 → 2-4
A. Weis
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-4 → 1-4
L. Bocchi
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
40-A
0-3 → 0-4
L. Bocchi
0-15
0-30
df
30-30
30-40
df
0-1 → 0-2
A. Weis
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
R16 Passaro /Vasami – Bondioli /Caniato Non prima 15:00
Il match deve ancora iniziare
CH 100 Poznan – terra
R32 Kasnikowski – Giustino Non prima 18:00
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Dublin – erba
R32 Galarneau – Maestrelli 4° inc. ore 12:00
Il match deve ancora iniziare
Q2 Guerrieri – Broom 2° inc. ore 12:00
Il match deve ancora iniziare
CH 50 Royan – terra
Q2 Angelini – Tabata Inizio 14:00
Il match deve ancora iniziare
WTA Brescia 125 – terra
1T Yaneva – Pedone ore 10:30
WTA Brescia 125
Elizara Yaneva
0
6
2
Giorgia Pedone•
0
3
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elizara Yaneva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elizara Yaneva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Giorgia Pedone
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Elizara Yaneva
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-1 → 3-2
Elizara Yaneva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
TDQ Ristic – Basiletti 2 incontro dalle 10:30
Il match deve ancora iniziare
1T Mazzola – Giovannini 3 incontro dalle 10:30
Il match deve ancora iniziare
1T Gorgodze – Brancaccio 4 incontro dalle 10:30
Il match deve ancora iniziare
TDQ Ruggeri – Pieri ore 10:30
WTA Brescia 125
Jennifer Ruggeri [1]•
15
6
2
Tatiana Pieri
0
4
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tatiana Pieri
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Jennifer Ruggeri
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jennifer Ruggeri
5-4 → 6-4
Jennifer Ruggeri
3-4 → 4-4
Tatiana Pieri
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-4 → 3-4
Jennifer Ruggeri
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Jennifer Ruggeri
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-3 → 1-3
Tatiana Pieri
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-2 → 0-3
Jennifer Ruggeri
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Tatiana Pieri
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
TDQ Kazionova – Chiesa 2 incontro dalle 10:30
Il match deve ancora iniziare
3 commenti
Non l’avversario migliore (per riprendere sull’erba) per Cobolli, ma chissà che l’americano non sia ancora in crisi di “rigetto” dopo la sconfitta con Arnaldi a Parigi…Per Nardi la rivincita della partita persa la scorsa settimana: dai che pian piano si torna in forma.
Direttamente a wimbledon
Ma Arnaldi?