WTA 500 Queen’s, WTA 250 s’hertogenbosch, WTA 125 Ilkley e WTA 125 Modena: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni

🇬🇧 WTA 500 LONDRA – DALL’8 GIUGNO, ERBA

MAIN DRAW

Rybakina 🇰🇿 • Anisimova 🇺🇸 • Mboko 🇨🇦 • Bencic 🇨🇭 • Kostyuk 🇺🇦 • Jovic 🇺🇸 • Shnaider 🏳️ • Samsonova 🏳️ • L. Fernandez 🇨🇦 • Kalinskaya 🏳️ • Bouzkova 🇨🇿 • Cirstea 🇷🇴 • Cristian 🇷🇴 • A. Li 🇺🇸 • Raducanu 🇬🇧 • Eala 🇵🇭 • Q. Zheng 🇨🇳 • Pliskova 🇨🇿

CANCELLAZIONI

Pegula 🇺🇸 • Noskova 🇨🇿 • Baptiste 🇺🇸

QUALIFICAZIONI

Kessler 🇺🇸 • Maria 🇩🇪 • Starodubtseva 🇺🇦 • Gibson 🇦🇺 • Ruzic 🇭🇷 • Jacquemot 🇫🇷 • Boulter 🇬🇧 • Vekic 🇭🇷 • S. Zhang 🇨🇳 • Haddad Maia 🇧🇷 • Zakharova 🏳️ • Parks 🇺🇸 • Rakhimova 🇺🇿 • Blinkova 🏳️ • Pliskova 🇨🇿 • P. Kudermetova 🇺🇿 • Charaeva 🏳️ • A. Ito 🇯🇵 PR • Dodin 🇫🇷 PR

🇳🇱 WTA 250 ‘S-HERTOGENBOSCH – DALL’8 GIUGNO, ERBA

MAIN DRAW

Alexandrova 🏳️ • Tauson 🇩🇰 • Mertens 🇧🇪 • Joint 🇦🇺 • E. Navarro 🇺🇸 • Bejlek 🇨🇿 • Potapova 🇦🇹 • Tjen 🇮🇩 • Cocciaretto 🇮🇹 • Boisson 🇫🇷 • Frech 🇵🇱 • Bouzas Maneiro 🇪🇸 • Yastremska 🇺🇦 • Krejcikova 🇨🇿 • Linette 🇵🇱 • McNally 🇺🇸 • Sonmez 🇹🇷 • Kasatkina 🇦🇺 • Ruse 🇷🇴 • P. Udvardy 🇭🇺 • Sierra 🇦🇷 • Korpatsch 🇩🇪 • Birrell 🇦🇺 • Badosa 🇪🇸 WC • Lamens 🇳🇱 WC

CANCELLAZIONI

Marcinko 🇭🇷 • Zarazua 🇲🇽

QUALIFICAZIONI

Bartunkova 🇨🇿 • Tomljanovic 🇦🇺 • Snigur 🇺🇦 • Seidel 🇩🇪 • Vandewinkel 🇧🇪 • Volynets 🇺🇸 • Juvan 🇸🇮 • Y. Yuan 🇨🇳 • Timofeeva 🇺🇿 • Masarova 🇨🇭 • Garland 🇹🇼 • Lin Zhu 🇨🇳 • Montgomery 🇺🇸

DOPPIO

Aoyama 🇯🇵 / Liang 🇨🇳 • Detiuc 🇨🇿 / Kromacheva 🏳️ • Hozumi 🇯🇵 / Wu 🇹🇼 • Jiang 🇨🇳 / Xu 🇨🇳 • Alexandrova 🏳️ / Joint 🇦🇺 • Haverlag 🇳🇱 / M. Lumsden 🇬🇧 • Ninomiya 🇯🇵 / N. Kichenok 🇺🇦 • Piter 🇵🇱 / Siskova 🇨🇿 • Maleckova 🇨🇿 / Skoch 🇺🇸 • Sutjiadi 🇮🇩 / Tjen 🇮🇩 • Kempen 🇧🇪 / Tang 🇨🇳

🇬🇧 WTA 125 ILKLEY – DALL’8 GIUGNO, ERBA

MAIN DRAW

Golubic 🇨🇭 • Tararudee 🇹🇭 • Kraus 🇦🇹 • Vidmanova 🇨🇿 • L. Sun 🇳🇿 • Galfi 🇭🇺 • Korneeva 🏳️ • Preston 🇦🇺 • E. Jones 🇦🇺 • Sakatsume 🇯🇵 • Kalieva 🇺🇸 • Day 🇺🇸 • Stoiana 🇺🇸 • Podrez 🇺🇦 • Stefanini 🇮🇹 • L. Fruhvirtova 🇨🇿 • Prozorova 🏳️ • Mandlik 🇺🇸 • Klimovicova 🇵🇱

CANCELLAZIONI

Tagger 🇦🇹 • Chwalinska 🇵🇱 • Stakusic 🇨🇦

QUALIFICAZIONI

Mandlik 🇺🇸 • Sawangkaew 🇹🇭 • Urhobo 🇺🇸 • Shymanovich 🏳️ • W. Osuigwe 🇺🇸 • Cross 🇨🇦 • Valdmannova 🇨🇿 • Brace 🇨🇦 • Swan 🇬🇧 • Naef 🇨🇭 • Pridankina 🏳️ • H. Tan 🇫🇷 • Martincova 🇨🇿 • Wolff 🇺🇸 • M. Xu 🇬🇧 • Inoue 🇯🇵 • Dudeney 🇬🇧 • C. Ngounoue 🇺🇸 • Giavara 🇬🇧 • Ishii 🇯🇵 PR

🇮🇹 WTA 125 MODENA – DALL’8 GIUGNO, TERRA BATTUTA

MAIN DRAW

Kalinina 🇺🇦 • Jimenez Kasintseva 🇦🇩 • Semenistaja 🇱🇻 • Sherif 🇪🇬 • Salkova 🇨🇿 • Grabher 🇦🇹 • Zidansek 🇸🇮 • Kawa 🇵🇱 • Quevedo 🇪🇸 • Pigato 🇮🇹 • Xiyu Wang 🇨🇳 • Radivojevic 🇷🇸 • Costoulas 🇧🇪 • Rus 🇳🇱 • Lazaro Garcia 🇪🇸 • Samson 🇨🇿 • Lepchenko 🇺🇸 • Romero Gormaz 🇪🇸 • Noha Akugue 🇩🇪 • N. Brancaccio 🇮🇹 • L. Bronzetti 🇮🇹 • Bassols Ribera 🇪🇸 • Vandromme 🇧🇪

QUALIFICAZIONI

Ortenzi 🇦🇷 • Rakotomanga Rajaonah 🇫🇷 • X. You 🇨🇳 • Ferro 🇫🇷 • Tubello 🇫🇷 • X. Gao 🇨🇳