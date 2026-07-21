Sinner domina anche nei guadagni: nel mirino il record di Djokovic

Jannik Sinner sta vivendo una stagione straordinaria. Se si esclude la dolorosa sconfitta del Roland Garros, il numero uno del mondo ha raccolto quasi tutto ciò che era possibile conquistare. Nel mese di luglio è già arrivato a cinque titoli, eguagliando praticamente il bottino ottenuto nell’intero 2025.

Ai successi sportivi si accompagna una crescita impressionante dei guadagni. L’aumento dei montepremi, evidente soprattutto a Wimbledon, dove il campione ha incassato 3,6 milioni di sterline, ha permesso all’altoatesino di superare già quota 11,6 milioni di dollari in premi stagionali.

Il primato di Djokovic non è più irraggiungibile

La cifra potrebbe aumentare sensibilmente durante la tournée nordamericana. Oltre ai Masters 1000, ci sarà infatti lo US Open, che assegnerà cinque milioni di dollari al vincitore. Considerate le numerose assenze tra i principali protagonisti del circuito, Sinner partirà ancora una volta con i favori del pronostico.

All’orizzonte compare così il record stabilito da Novak Djokovic nel 2015, quando il serbo concluse la sua annata da sogno con 21,6 milioni di dollari guadagnati nei tornei. Per raggiungerlo, Sinner dovrebbe incassare altri dieci milioni nella seconda parte della stagione: un’impresa complicata, ma non impossibile.

Un contributo importante potrebbe arrivare dalle ATP Finals di Torino, competizione capace di garantire premi particolarmente elevati a chi completa il torneo senza sconfitte. Molto dipenderà anche dal possibile rientro di Carlos Alcaraz: lo spagnolo resta il principale candidato a interrompere il dominio dell’italiano e a rendere più equilibrato il finale di stagione.

Sinner, intanto, continua a vincere e ad aggiornare i propri primati. Dopo aver già raggiunto in sette mesi il numero di trofei conquistati in tutto il 2025, adesso può puntare anche a uno dei record economici più prestigiosi nella storia del tennis.





Francesco Paolo Villarico