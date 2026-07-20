Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Estoril e Kitzbuhel: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. In campo Federico Cinà (LIVE)

20/07/2026 08:27 3 commenti
Federico Cina ITA, 30.03.2007 - Foto Patrick Boren
Federico Cina ITA, 30.03.2007 - Foto Patrick Boren

🇵🇹
ATP 250 Estoril
Estoril, Portogallo  ·  20 Luglio 2026

20°C
Sole e nuvole, asciutto  ·  Picco 26°C
CIELO Nuvole intermittenti al mattino, poi parzialmente soleggiato e prevalentemente soleggiato dal pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 20 Luglio
09:00
22°
10:00
23°
11:00
24°
12:00
24°
13:00
25°
14:00
26°
15:00
25°
18:00
24°
21:00
21°
23:00
20°
✅  Nessuna pioggia indicata: 1° turno sulla terra in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 20 Luglio
🎾
ATP 250 · Main Draw
1° Turno · Terra Battuta
1T
⛅  Sole e nuvole
✅  Asciutto
🎾  1° Turno
🏀  Terra Battuta

ESTADIO MILLENNIUM – ore 13:00
Tiago Torres POR vs Nikoloz Basilashvili GEO

Il match deve ancora iniziare

Titouan Droguet FRA vs Camilo Ugo Carabelli ARG

Il match deve ancora iniziare

Frederico Ferreira Silva POR vs Luca Van Assche FRA

Il match deve ancora iniziare

Henrique Rocha POR vs Pedro Martinez ESP

Il match deve ancora iniziare




COURT CASCAIS – ore 14:00
Diego Hidalgo ECU / Alejandro Tabilo CHI vs JiSung Nam KOR / Takeru Yuzuki JPN
Il match deve ancora iniziare

Luke Johnson GBR / Jan Zielinski POL vs Mac Kiger USA / Reese Stalder USA (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare





🇦🇹
ATP 250 Kitzbühel
Kitzbühel, Austria  ·  20 Luglio 2026

🌧
13°C
Nuvoloso, rovesci tra tarda mattina e mezzogiorno  ·  Picco 22°C
CIELO Parzialmente soleggiato al mattino, rovesci tra 11:00 e 12:00, poi miglioramento nel pomeriggio
PIOGGIA Rovesci indicati alle 11:00 e alle 12:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 20 Luglio
09:00
15°
10:00
17°
11:00
🌧
19°
12:00
🌧
20°
13:00
21°
14:00
21°
15:00
22°
17:00
20°
20:00
19°
23:00
17°
⚠  Rovesci tra tarda mattina e mezzogiorno: 1° turno sulla terra da monitorare
🎾  Programma del giorno — 20 Luglio
🎾
ATP 250 · Main Draw
1° Turno · Terra Battuta
1T
🌧  Rovesci
⚠  Da monitorare
🎾  1° Turno
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 11:00
Alexandre Muller FRA vs Mariano Navone ARG

ATP Kitzbuhel
Alexandre Muller
30
4
Mariano Navone
40
5
Mostra dettagli

Lukas Neumayer AUT vs Yannick Hanfmann GER

Il match deve ancora iniziare

Joel Schwaerzler AUT vs Jurij Rodionov AUT

Il match deve ancora iniziare

Vit Kopriva CZE vs Ignacio Buse PER

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 11:00
Nico Hipfl AUT / Sandro Kopp AUT vs Jean-Julien Rojer NED / Theodore Winegar USA

ATP Kitzbuhel
Nico Hipfl / Sandro Kopp
0
5
1
Jean-Julien Rojer / Theodore Winegar
0
7
2
Mostra dettagli

Tomas Martin Etcheverry ARG / Mariano Kestelboim ARG vs N.Sriram Balaji IND / Andre Goransson SWE

Il match deve ancora iniziare

Facundo Diaz Acosta ARG vs Federico Cina ITA

Il match deve ancora iniziare

Jakob Schnaitter GER / Mark Wallner GER vs Hendrik Jebens GER / Matej Vocel CZE

Il match deve ancora iniziare

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3 commenti

Sky (Guest) 20-07-2026 11:41

Cina si vede su Sky o non è coperto ?

 3
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Sgps (Guest) 20-07-2026 11:21

Possibilità di ripescaggio per Pellegrino e Giustino?

 2
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Sgps (Guest) 20-07-2026 11:21

Possibilità di ripescaggio per Pellegrino e Giustino?

 1
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