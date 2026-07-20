ATP 250 Estoril e Kitzbuhel: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. In campo Federico Cinà (LIVE)

Federico Cina ITA, 30.03.2007 - Foto Patrick Boren
ATP 250 Estoril
Estoril, Portogallo · 20 Luglio 2026
|⛅
|
20°C
Sole e nuvole, asciutto · Picco 26°C
|
|CIELO
|Nuvole intermittenti al mattino, poi parzialmente soleggiato e prevalentemente soleggiato dal pomeriggio
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 20 Luglio
|
09:00
⛅
22°
|
10:00
⛅
23°
|
11:00
⛅
24°
|
12:00
⛅
24°
|
13:00
⛅
25°
|
14:00
⛅
26°
|
15:00
☀
25°
|
18:00
☀
24°
|
21:00
⛅
21°
|
23:00
⛅
20°
✅ Nessuna pioggia indicata: 1° turno sulla terra in condizioni buone
🎾 Programma del giorno — 20 Luglio
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🎾
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ATP 250 · Main Draw
1° Turno · Terra Battuta
|
1T
⛅ Sole e nuvole
✅ Asciutto
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
ESTADIO MILLENNIUM – ore 13:00
Tiago Torres vs Nikoloz Basilashvili
Il match deve ancora iniziare
Titouan Droguet vs Camilo Ugo Carabelli
Il match deve ancora iniziare
Frederico Ferreira Silva vs Luca Van Assche
Il match deve ancora iniziare
Henrique Rocha vs Pedro Martinez
Il match deve ancora iniziare
COURT CASCAIS – ore 14:00
Diego Hidalgo
/ Alejandro Tabilo
vs JiSung Nam
/ Takeru Yuzuki
Il match deve ancora iniziare
Luke Johnson / Jan Zielinski vs Mac Kiger / Reese Stalder (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
ATP 250 Kitzbühel
Kitzbühel, Austria · 20 Luglio 2026
|🌧
|
13°C
Nuvoloso, rovesci tra tarda mattina e mezzogiorno · Picco 22°C
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|CIELO
|Parzialmente soleggiato al mattino, rovesci tra 11:00 e 12:00, poi miglioramento nel pomeriggio
|PIOGGIA
|Rovesci indicati alle 11:00 e alle 12:00
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 20 Luglio
|
09:00
⛅
15°
|
10:00
☀
17°
|
11:00
🌧
19°
|
12:00
🌧
20°
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13:00
☀
21°
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14:00
☀
21°
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15:00
☀
22°
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17:00
☀
20°
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20:00
☀
19°
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23:00
☀
17°
⚠ Rovesci tra tarda mattina e mezzogiorno: 1° turno sulla terra da monitorare
🎾 Programma del giorno — 20 Luglio
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|
🎾
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ATP 250 · Main Draw
1° Turno · Terra Battuta
|
1T
🌧 Rovesci
⚠ Da monitorare
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 11:00
Alexandre Muller vs Mariano Navone
ATP Kitzbuhel
Alexandre Muller
30
4
Mariano Navone•
40
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Navone
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
M. Navone
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
A. Muller
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
3-1 → 3-2
A. Muller
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
M. Navone
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Lukas Neumayer vs Yannick Hanfmann
Il match deve ancora iniziare
Joel Schwaerzler vs Jurij Rodionov
Il match deve ancora iniziare
Vit Kopriva vs Ignacio Buse
Il match deve ancora iniziare
Grandstand – ore 11:00
Nico Hipfl / Sandro Kopp vs Jean-Julien Rojer / Theodore Winegar
ATP Kitzbuhel
Nico Hipfl / Sandro Kopp•
0
5
1
Jean-Julien Rojer / Theodore Winegar
0
7
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Rojer / Winegar
1-1 → 1-2
J. Rojer / Winegar
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Rojer / Winegar
5-5 → 5-6
J. Rojer / Winegar
4-4 → 4-5
N. Hipfl / Kopp
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
J. Rojer / Winegar
15-0
15-15
df
30-15
40-15
3-3 → 3-4
N. Hipfl / Kopp
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
2-3 → 3-3
J. Rojer / Winegar
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
2-2 → 2-3
N. Hipfl / Kopp
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
ace
1-2 → 2-2
J. Rojer / Winegar
1-1 → 1-2
N. Hipfl / Kopp
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
J. Rojer / Winegar
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Tomas Martin Etcheverry / Mariano Kestelboim vs N.Sriram Balaji / Andre Goransson
Il match deve ancora iniziare
Facundo Diaz Acosta vs Federico Cina
Il match deve ancora iniziare
Jakob Schnaitter / Mark Wallner vs Hendrik Jebens / Matej Vocel
Il match deve ancora iniziare
3 commenti
Cina si vede su Sky o non è coperto ?
Possibilità di ripescaggio per Pellegrino e Giustino?
Possibilità di ripescaggio per Pellegrino e Giustino?