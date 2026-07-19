WTA 125 Roma: Jones vince la finale contro Bronzetti: «Titolo speciale nella mia città preferita». Il presidente Averni: «Settimana di festa per il Circolo»

Francesca Jones è la nuova campionessa dell’ATV Bancomat Tennis Open. La britannica si è aggiudicata l’attesa finale contro Lucia Bronzetti con il punteggio di 6-3 6-1, mettendo così in bacheca il terzo titolo WTA 125 della carriera dopo i due vinti lo scorso anno a Contrexeville e Palermo. Davanti al tutto esaurito del Circolo Antico Tiro a Volo, è stata strepitosa la prestazione della terza testa di serie, che ha spento sul più bello la fantastica settimana di Bronzetti. Con questo successo Jones si aggiunge al prestigioso albo d’oro del torneo, che ha visto concludersi una fantastica sedicesima edizione. Da lunedì la classifica vedrà Jones salire alla posizione numero 113 WTA, buon salto anche per Lucia Bronzetti, che guadagna 19 posizioni e si issa al numero 120 del mondo. Dopo una settimana di spettacolo, non può che essere soddisfatto il presidente del Circolo Antico Tiro a Volo Giorgio Averni: “Questa per noi è sempre una settimana di festa. Lo sport è importante per i ragazzi del nostro club e per l’arricchimento dei loro valori. Abbiamo visto una finale tra due vere atlete e siamo felici di essere stati ancora una grande vetrina per il tennis femminile. Questo torneo ha un impatto importante sulla vita del Circolo. Ringrazio il comitato organizzatore per aver dato vita a questa rassegna, la Federazione Italiana Tennis e Padel, la WTA e gli sponsor. In più quest’anno, dai quarti di finale, il torneo è stato trasmesso su SuperTennis, a testimonianza della nostra crescita”.

Jones trionfa nella capitale

“Ho giocato due partite fantastiche con le più forti e ho lottato quando è servito con le altre. Sono felicissima di questo titolo”. Francesca Jones ha conquistato il prestigioso titolo dell’ATV Bancomat Tennis Open e si è guadagnata l’affetto dei tantissimi spettatori presenti parlando italiano durante la premiazione. Così rende leggermente meno amara la sconfitta incassata da Lucia Bronzetti per 6-3 6-1 nella finale del torneo WTA 125 di Roma. Fin dal primo quindici la britannica è riuscita a essere superiore, bissando così la vittoria di pochi mesi fa a Wiesbaden. “Lucia e il suo team hanno fatto un lavoro fantastico questa settimana – le parole di Jones -. Io e lei abbiamo espresso un grande tennis per tutto il torneo, a prescindere da quelli che sono i nostri ranking attuali”. Non solo l’amore per Roma: per Jones il successo ha un sapore speciale perché la sua coach Lourdes Domínguez Lino – questa settimana assente – ha vinto l’edizione 2010 del torneo: “Me lo sono ricordata quando ho visto la sua foto qui, adesso devono mettere la mia più grande (ride). Questa vittoria è importante perché mi riavvicina alla Top 100, anche se adesso dovrò difendere il titolo dello scorso anno a Palermo. A fine anno sarò felice se sarò rientrata in Top 100, perché sarebbe importante dopo l’infortunio alla gamba destra che mi ha fermato a inizio anno, poco dopo aver raggiunto il mio best ranking, vicino alla Top 70”.