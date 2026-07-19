Ritiri nel tennis nel 2026: Siamo sopra quota 200 in questo 2026
Giocatori che si sono ritirati a partita in corso nel 2026 oppure si sono ritirati prima di iniziare una partita di un torneo ma non sostituiti da lucky loser
232 ritiri complessivi: 199 ritiri a partita in corso (retired) – 33 partite non disputate (walkover).
ps: ci possono essere degli errori ma è un dato per capire meglio quanti ritiri ci sono stati parzialmente nel 2026.
🎾 RITIRI ATP E WTA 2026
28 CASI NEI TORNEI DEL CIRCUITO MAGGIORE
DATI AGGIORNATI AL 19 LUGLIO 2026 • SINGOLARE
ATP — 12 CASI
18.07 — Tseng Chun-hsin 🇹🇼, Estoril RITIRO •
17.07 — Thiago Agustin Tirante 🇦🇷, Bastad WALKOVER •
15.07 — Dino Prizmic 🇭🇷, Umag RITIRO •
11.07 — Pol Martin Tiffon 🇪🇸, Umag RITIRO •
05.07 — Hubert Hurkacz 🇵🇱, Wimbledon RITIRO •
30.06 — Benjamin Bonzi 🇫🇷, Wimbledon RITIRO •
29.06 — Denis Shapovalov 🇨🇦, Wimbledon RITIRO •
05.06 — Matteo Arnaldi 🇮🇹, Roland Garros RITIRO •
03.06 — Matteo Berrettini 🇮🇹, Roland Garros RITIRO •
28.05 — Valentin Vacherot 🇲🇨, Roland Garros WALKOVER •
09.05 — Arthur Fils 🇫🇷, Roma RITIRO •
16.04 — Carlos Alcaraz 🇪🇸, Barcellona WALKOVER •
13.04 — Jack Draper 🇬🇧, Barcellona RITIRO
WTA — 16 CASI
19.07 — Dalila Jakupovic 🇸🇮, Amburgo RITIRO •
18.07 — Dalila Spiteri 🇮🇹, Palermo WALKOVER •
18.07 — Federica Urgesi 🇮🇹, Palermo WALKOVER •
18.07 — Rebeka Masarova 🇨🇭, Praga RITIRO •
18.07 — Karman Thandi 🇮🇳, Praga RITIRO •
16.07 — Polona Hercog 🇸🇮, Kitzbühel RITIRO •
09.07 — Lisa Pigato 🇮🇹, Contrexéville RITIRO •
24.06 — Wang Xinyu 🇨🇳, Wimbledon RITIRO •
10.06 — Victoria Mboko 🇨🇦, Queen’s Club RITIRO •
27.05 — Hailey Baptiste 🇺🇸, Roland Garros RITIRO •
22.05 — Katarina Zavatska 🇺🇦, Roland Garros RITIRO •
04.05 — Anastasia Pavlyuchenkova 🏳️, Roma RITIRO •
12.03 — Sonay Kartal 🇬🇧, Indian Wells RITIRO •
14.01 — Carson Branstine 🇨🇦, Australian Open RITIRO •
14.01 — Silvia Ambrosio 🇮🇹, Australian Open RITIRO •
14.01 — Tina Smith 🇦🇺, Australian Open RITIRO
19.07.2026 Jakupovic D. 🇸🇮 Hamburg WTA retired
19.07.2026 Jimenez A. 🇪🇸 Futures 2026 walkover
18.07.2026 Legout T. 🇫🇷 Futures 2026 retired
18.07.2026 Spiteri D. 🇮🇹 Palermo walkover
18.07.2026 Urgesi F. 🇮🇹 Palermo walkover
18.07.2026 Tseng C. 🇹🇼 Estoril retired
18.07.2026 Masarova R. 🇨🇭 Livesport Prague Open retired
18.07.2026 Kucmova A. 🇸🇰 Olomouc ITF retired
18.07.2026 Blancaneaux G. 🇫🇷 Futures 2026 walkover
18.07.2026 Thandi K. 🇮🇳 Livesport Prague Open retired
18.07.2026 Jade D. 🇫🇷 Futures 2026 retired
18.07.2026 Jones R. 🇬🇧 Futures 2026 retired
18.07.2026 Schuman A. 🇫🇷 Monastir 44 ITF retired
17.07.2026 Fita Juan S. 🇪🇸 Futures 2026 retired
17.07.2026 Tirante T. 🇦🇷 Bastad walkover
17.07.2026 Tan H. 🇫🇷 Istanbul 10 ITF retired
17.07.2026 Hartig R. 🇩🇪 Futures 2026 retired
17.07.2026 Jin Y. 🇨🇳 Futures 2026 retired
17.07.2026 Dodin O. 🇫🇷 Nottingham 3 ITF retired
17.07.2026 Gureva A. 🇷🇺 Luan 4 ITF walkover
17.07.2026 Udvardy L. 🇭🇺 Krsko ITF walkover
17.07.2026 Ignatik U. 🇧🇾 Futures 2026 retired
17.07.2026 Kroitor K. 🇨🇦 Astana 7 ITF retired
17.07.2026 Fomin S. 🇺🇿 Davis Cup retired
17.07.2026 Beckles D. 🇧🇧 Futures 2026 retired
16.07.2026 Grenier H. 🇫🇷 Pozoblanco Challenger retired
16.07.2026 Hede L. 🇩🇰 Futures 2026 retired
16.07.2026 Campana Lee G. 🇰🇷 Bunschoten Challenger retired
16.07.2026 De La Fuente S. 🇦🇷 Futures 2026 retired
16.07.2026 Lazarenko K. 🇺🇦 Vitoria-Gasteiz ITF retired
16.07.2026 Guttau N. 🇩🇪 Futures 2026 retired
16.07.2026 Hercog P. 🇸🇮 Kitzbühel WTA retired
16.07.2026 Jamshidi E. 🇩🇰 Hillcrest 3 ITF retired
16.07.2026 Lazaro Juncadella M. 🇪🇸 Futures 2026 retired
16.07.2026 Podhajecka D. 🇵🇱 Hillcrest 3 ITF retired
16.07.2026 Krueger M. 🇺🇸 Lincoln Challenger retired
15.07.2026 Mesarovic M. 🇷🇸 Futures 2026 retired
15.07.2026 Prizmic D. 🇭🇷 Umag retired
15.07.2026 Colby R. 🇺🇸 Futures 2026 retired
15.07.2026 Sekachov G. 🇷🇺 Futures 2026 retired
15.07.2026 Iyengar M. 🇺🇸 Dallas 2 ITF retired
15.07.2026 Manning W. 🇬🇧 Futures 2026 retired
15.07.2026 Klok D. 🇷🇺 Futures 2026 retired
15.07.2026 Popovic S. 🇷🇸 Futures 2026 retired
15.07.2026 Barbulescu B. 🇷🇴 Turin ITF retired
15.07.2026 Carrascosa Diaz E. 🇪🇸 Futures 2026 retired
15.07.2026 Djonov C. 🇫🇷 Futures 2026 retired
15.07.2026 Uta D. 🇷🇴 Futures 2026 retired
15.07.2026 Ahlawat S. 🇮🇳 Astana 7 ITF retired
15.07.2026 Van Poppel E. 🇳🇱 Hillcrest 3 ITF retired
15.07.2026 Laskutova K. 🇷🇺 Astana 7 ITF retired
14.07.2026 Jones M. 🇬🇧 Pozoblanco Challenger retired
14.07.2026 Chayka A. 🇺🇦 Futures 2026 retired
14.07.2026 Monferrer E. 🇪🇸 Futures 2026 retired
14.07.2026 Bosman C. 🇳🇱 Monastir 44 ITF retired
14.07.2026 Faucon R. 🇫🇷 Futures 2026 retired
14.07.2026 Fenty A. 🇺🇸 Lincoln Challenger retired
13.07.2026 Cinalli L. 🇮🇹 Darmstadt ITF retired
13.07.2026 Martens N. 🇩🇪 Futures 2026 retired
13.07.2026 Batista D. 🇵🇹 Futures 2026 retired
13.07.2026 Retelj M. 🇸🇮 Futures 2026 retired
13.07.2026 Wirges A. 🇩🇪 Darmstadt ITF retired
13.07.2026 Bove F. 🇮🇹 Futures 2026 retired
12.07.2026 Martin D. 🇨🇦 Granby Challenger retired
12.07.2026 Sobolieva A. 🇺🇦 Aschaffenburg ITF retired
12.07.2026 Rahmani K. 🇲🇦 Cordenons Challenger retired
12.07.2026 Schinteie G. 🇷🇴 Futures 2026 retired
11.07.2026 Martin Tiffon P. 🇪🇸 Umag retired
11.07.2026 Nicod J. 🇫🇷 Futures 2026 retired
10.07.2026 Fouad N. 🇪🇬 Monastir 43 ITF retired
09.07.2026 Dayal N. 🇺🇸 Futures 2026 retired
09.07.2026 Pigato L. 🇮🇹 Contrexeville WTA retired
09.07.2026 Encheva L. 🇧🇬 Aschaffenburg ITF retired
09.07.2026 Bradshaw J. 🇦🇺 Futures 2026 retired
09.07.2026 Chen X. 🇨🇳 Futures 2026 retired
09.07.2026 Nasridinov A. 🇺🇿 Futures 2026 retired
09.07.2026 Burrage J. 🇬🇧 Don Benito ITF retired
08.07.2026 Lopez P. 🇺🇸 Rancho Santa Fe ITF retired
08.07.2026 Wang Y. 🇨🇳 Luan 2 ITF retired
08.07.2026 Kunitsyn A. 🇷🇺 Futures 2026 retired
08.07.2026 Zhang T. 🇨🇳 Futures 2026 retired
08.07.2026 Kim G. 🇰🇷 Futures 2026 retired
08.07.2026 Mo Y. 🇨🇳 Futures 2026 retired
08.07.2026 Wei S. 🇨🇳 Luan 2 ITF retired
08.07.2026 Lomakin G. 🇰🇿 Futures 2026 retired
08.07.2026 Kang K. 🇰🇷 Futures 2026 retired
08.07.2026 Lee K. 🇰🇷 Futures 2026 retired
08.07.2026 Sakamoto P. 🇧🇷 Bogotá 5 Challenger retired
07.07.2026 Evans T. 🇺🇸 Columbus ITF retired
07.07.2026 Wassermann D. 🇳🇱 Futures 2026 retired
07.07.2026 Fellin P. 🇮🇹 Trieste Challenger retired
07.07.2026 Bentzel C. 🇩🇪 Futures 2026 retired
07.07.2026 Kawahashi Y. 🇯🇵 Futures 2026 retired
06.07.2026 Aleshchev A. 🇷🇺 Futures 2026 retired
06.07.2026 Teunissen L. 🇳🇱 Futures 2026 retired
06.07.2026 Urso A. 🇮🇹 Don Benito ITF retired
06.07.2026 Matsuoka S. 🇯🇵 Futures 2026 retired
06.07.2026 Lechno-Wasiutynski F. 🇫🇷 Liege Challenger retired
05.07.2026 Hurkacz H. 🇵🇱 Wimbledon retired
05.07.2026 Rubio Fierros A. 🇲🇽 Trieste Challenger retired
03.07.2026 Coulibaly E. 🇨🇮 Troyes Challenger retired
03.07.2026 Tabata R. 🇧🇷 Futures 2026 walkover
02.07.2026 Zhu A. 🇺🇸 San Diego ITF retired
02.07.2026 Denolly C. 🇫🇷 Futures 2026 retired
02.07.2026 Forejtek J. 🇨🇿 Futures 2026 retired
02.07.2026 Petrovic D. 🇷🇸 Futures 2026 retired
02.07.2026 Taraba Wallberg N. 🇸🇪 Amstelveen ITF retired
02.07.2026 Vujic S. 🇦🇺 Futures 2026 walkover
01.07.2026 Missoum A. 🇫🇷 Futures 2026 retired
01.07.2026 Mmoh M. 🇺🇸 Cary Challenger retired
01.07.2026 Reguer A. 🇫🇷 Monastir 42 ITF retired
01.07.2026 De Jager J. 🇿🇦 Futures 2026 retired
01.07.2026 Bulut E. 🇹🇷 Futures 2026 retired
01.07.2026 Moroni F. 🇮🇹 Futures 2026 retired
01.07.2026 Klimovicova L. 🇵🇱 Elvas ITF retired
01.07.2026 Artnak B. 🇸🇮 Futures 2026 retired
01.07.2026 Ivanovic G. 🇷🇸 Kursumlijska Banja 8 ITF retired
01.07.2026 Purcell M. 🇦🇺 Futures 2026 retired
30.06.2026 Bonzi B. 🇫🇷 Wimbledon retired
30.06.2026 Lazarov G. 🇧🇬 Futures 2026 retired
30.06.2026 Vetrih M. 🇸🇮 Futures 2026 retired
29.06.2026 Vasami J. 🇮🇹 Milan Challenger retired
29.06.2026 Shapovalov D. 🇨🇦 Wimbledon retired
28.06.2026 Holder C. 🇦🇺 Futures 2026 retired
28.06.2026 Berquier A. 🇫🇷 Futures 2026 retired
27.06.2026 Lee G. 🇰🇷 Taipei 3 ITF retired
26.06.2026 Soriano Santiago M. 🇨🇴 Galati ITF walkover
25.06.2026 Oana A. 🇷🇴 Galati ITF retired
25.06.2026 Vasiliauskas M. 🇱🇹 Futures 2026 retired
24.06.2026 Wang X. 🇨🇳 Wimbledon retired
24.06.2026 Havermans D. 🇳🇱 Alkmaar ITF retired
23.06.2026 Sequeira M. 🇵🇹 Kayseri 6 ITF retired
23.06.2026 Loutit J. 🇳🇿 Futures 2026 walkover
22.06.2026 Nima D. 🇬🇧 Futures 2026 retired
22.06.2026 Cooling R. 🇬🇧 Rome ITF walkover
21.06.2026 Ionel N. 🇷🇴 Targu Mures Challenger retired
21.06.2026 Gayk C. 🇩🇪 Futures 2026 retired
19.06.2026 Mair L. 🇮🇹 Klosters ITF retired
19.06.2026 Matsuda M. 🇯🇵 Taipei 2 ITF walkover
18.06.2026 Marmousez L. 🇫🇷 Futures 2026 retired
18.06.2026 Sarkisova K. 🇦🇲 Kursumlijska Banja 6 ITF retired
18.06.2026 Saitoh K. 🇯🇵 Futures 2026 retired
17.06.2026 Kotov P. 🇷🇺 Royan Challenger retired
17.06.2026 Bondaz M. 🇮🇹 Futures 2026 retired
17.06.2026 Rankin M. 🇬🇧 Futures 2026 retired
17.06.2026 Brunclik P. 🇨🇿 Poznan Challenger retired
16.06.2026 Sborowsky Y. 🇺🇸 Futures 2026 retired
16.06.2026 Duran C. 🇦🇷 Futures 2026 retired
15.06.2026 Kypriotis E. 🇬🇷 Futures 2026 retired
15.06.2026 Liotto de Carvalho B. 🇧🇷 Mohammedia ITF walkover
15.06.2026 Fuentes Vásquez J. 🇨🇱 Futures 2026 retired
15.06.2026 Zhao L. 🇨🇳 Futures 2026 retired
11.06.2026 Riedi L. 🇨🇭 Ilkley Challenger walkover
11.06.2026 Woestendick C. 🇺🇸 Futures 2026 walkover
11.06.2026 Fiorentini A. 🇮🇹 Futures 2026 retired
11.06.2026 Eerola O. 🇫🇮 Futures 2026 walkover
11.06.2026 Hayasaka K. 🇯🇵 Tokyo ITF walkover
10.06.2026 Mboko V. 🇨🇦 Queen’s Club retired
10.06.2026 Kuznetsova E. 🇷🇺 Monastir 39 ITF retired
09.06.2026 Diianni J. 🇺🇸 Decatur ITF retired
09.06.2026 Andres R. 🇪🇸 Futures 2026 walkover
08.06.2026 Alvarez Varona N. 🇪🇸 Bratislava 2 Challenger retired
07.06.2026 Carboni L. 🇮🇹 Cattolica Challenger retired
07.06.2026 Belgraver J. 🇫🇷 Bundesliga – women retired
07.06.2026 Hobgarski K. 🇩🇪 Bundesliga – women retired
07.06.2026 Paterno G. 🇮🇹 San Gregorio 3 ITF walkover
03.06.2026 Pedretti T. 🇮🇹 Brasília ITF retired
02.06.2026 Tucakovic S. 🇧🇦 Banja Luka ITF retired
31.05.2026 Bazderova A. 🇨🇿 Tsaghkadzor 2 ITF retired
27.05.2026 Baptiste H. 🇺🇸 French Open retired
27.05.2026 Dostanic S. 🇺🇸 Kosice Challenger retired
26.05.2026 Bronzetti A. 🇮🇹 Futures 2026 retired
26.05.2026 Philippov E. 🇷🇺 Futures 2026 walkover
25.05.2026 Lagarde E. 🇫🇷 Futures 2026 retired
24.05.2026 Williams C. 🇺🇸 Futures 2026 retired
22.05.2026 Zavatska K. 🇺🇦 French Open retired
22.05.2026 Chung Y. 🇰🇷 Futures 2026 retired
21.05.2026 Pereira J. 🇵🇹 Futures 2026 retired
21.05.2026 Xiao L. 🇨🇳 Futures 2026 walkover
20.05.2026 Wang X. 🇨🇳 Futures 2026 retired
20.05.2026 Sun Z. 🇨🇳 Futures 2026 retired
18.05.2026 Veldman K. 🇳🇱 Bol 2 ITF retired
15.05.2026 Srirat T. 🇹🇭 Futures 2026 retired
14.05.2026 Khodzhaeva E. 🇺🇿 Hurghada 5 ITF retired
14.05.2026 Susanto A. 🇮🇩 Futures 2026 retired
14.05.2026 Jeong S. 🇰🇷 Luan 12 ITF retired
13.05.2026 Pushkareva A. 🇷🇺 Bucharest 2 ITF retired
13.05.2026 Xiao L. 🇨🇳 Luan 12 ITF retired
12.05.2026 Elias G. 🇵🇹 Oeiras 2 Challenger retired
11.05.2026 Loffhagen G. 🇬🇧 Zagreb Challenger retired
09.05.2026 Lee S. 🇰🇷 Changwon ITF retired
07.05.2026 Bhatia K. 🇮🇳 Tumkur ITF retired
06.05.2026 Burgic Bucko E. 🇧🇦 Boca Raton 6 ITF retired
06.05.2026 Freitas J. 🇵🇹 Futures 2026 retired
04.05.2026 Pavlyuchenkova A. 🇷🇺 Rome WTA retired
04.05.2026 Akbar M. 🇵🇰 Futures 2026 walkover
26.04.2026 Kingsley C. 🇺🇸 Futures 2026 walkover
24.04.2026 Beauge M. 🇫🇷 Futures 2026 walkover
23.04.2026 Brady J. 🇺🇸 Charlottesville ITF retired
22.04.2026 Kobayashi H. 🇯🇵 Miyazaki 2 ITF retired
19.04.2026 Efremova A. 🇫🇷 Sharm El Sheikh 13 ITF walkover
16.04.2026 Jarry N. 🇨🇱 Oeiras Challenger walkover
16.04.2026 Karatsev A. 🇷🇺 Futures 2026 retired
16.04.2026 Baadi T. 🇨🇦 Futures 2026 walkover
16.04.2026 Alcaraz C. 🇪🇸 Barcelona walkover
15.04.2026 Jokic K. 🇷🇸 Zephyrhills ITF retired
07.04.2026. Bautista Agut 🇪🇸 MonteCarlo retired
05.04.2026 Nakashima M. 🇯🇵 Osaka ITF retired
30.03.2026 Lanca S. 🇵🇹 Monastir 29 ITF retired
27.03.2026 Anderson O. 🇺🇸 Futures 2026 walkover
25.03.2026 Rokusek S. 🇨🇿 Swan Hill ITF retired
20.03.2026 Lim A. 🇫🇷 Monastir 27 ITF walkover
12.03.2026 Kubler J. 🇦🇺 Futures 2026 retired
12.03.2026 Kartal S. 🇬🇧 Indian Wells retired
04.03.2026 Lodikova D. 🇷🇺 Antalya 8 ITF retired
04.03.2026 Slump S. 🇳🇱 Futures 2026 retired
01.03.2026 Tichackova E. 🇨🇿 Monastir 24 ITF retired
23.02.2026 Marchenko I. 🇺🇦 Futures 2026 walkover
22.02.2026 Zaki A. 🇪🇬 Futures 2026 retired
20.02.2026 Peniston R. 🇬🇧 Futures 2026 retired
17.02.2026 Misolic F. 🇦🇹 Lille Challenger retired
11.02.2026 Kirci K. 🇹🇷 Futures 2026 retired
05.02.2026 Bailly P. 🇧🇪 Futures 2026 retired
03.02.2026 Rosenkranz M. 🇩🇪 Koblenz Challenger retired
02.02.2026 Michel E. 🇫🇷 Monastir 21 ITF walkover
29.01.2026 Hartono A. 🇳🇱 San Diego 5 ITF retired
26.01.2026. Musetti L. 🇮🇹 Australian Open retired
22.01.2026 Sciahbasi L. 🇮🇹 Futures 2026 retired
14.01.2026 Branstine C. 🇨🇦 Australian Open retired
14.01.2026 Ambrosio S. 🇮🇹 Australian Open retired
14.01.2026 Smith T. 🇦🇺 Australian Open retired
12.01.2026 Collignon K. 🇧🇪 Futures 2026 retired
TAG: Curiosità, infortuni
Nessuno sa un possibile rientro ? Vedo che ha seguito Zantedeschi negli ultimi tornei.
Ma possibile che non si riescano ad avere notizie della Ambrosio? Sei mesi dopo l’infortunio…
Sarebbe interessante avere i dati degli anni passati, per confrontarli.
Un’altra cosa interessante puó essere rapportarli al numero di partite totali in programma. Senza contare, ma stimando solo per gli uomini 3 slam da 127 partite l’uno, 4 mille da 95 e uno da 55, piú una 30 ina di 250/500 quindi da 27 o 31 partite l’uno. Stimando appunto circa 1800 partite.
Piú o meno altrettante le partite del femminile, quindi 3600.
L’articolo ne ha contate 232, quindi piú o meno una partita su 15 non si gioca o non si finisce. Non mi paiono poche
Grazie, puo’ essere interessante ma manca il dato piu’ importante, e cioe’, su quante partite ? e’ la percentuale che e’ interessante non il numero.
Arnaldi non si è ritirato al RG? Non lo vedo.
Tutto normale.
Ma mi pare che manchino i ritiri dei 1000 e degli slam….
E chissà se riuscite a trovare i dati del 2025 per confrontare la situazione preoccupante?
Questo è un segnale negativo!
Ohhhhh braviii…erano settimane che aspettavo un articolo su questo! Finalmente
Urgesi e Spiteri sono entrate nel main draw, non si sono ritirate