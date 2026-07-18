Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 18 Luglio 2026
CH 75 Cordenons – terra
SF Fuele – Bondioli Non prima 17:30
ATP 250 Bastad – terra
SF Vallejo – Darderi Inizio 13:00
ATP 250 Estoril – terra
Q1 Pellegrino – Silva 3° inc. ore 13:00
ATP 250 Kitzbuhel – terra
Q1 Hipfl – Giustino Inizio 11:30
Q1 Cina – Michalski Inizio 11:30
Q1 Dellien – Ribecai Non prima 16:30
WTA Roma 125 – terra
SF Bronzetti – Brancaccio ore 16:00
SF Trevisan – Jones 2 incontro dalle 16:00
WTA Palermo 125 – terra
Q1 Urgesi – Kotliar ore 17:00
Q1 Serban – Bertacchi ore 18:00
Q1 Basiletti – Bohner 2 incontro dalle 18:00
Q1 Tona – Spiteri ore 17:00
Q1 Ren – Giambelli ore 17:00
TAG: Italiani in campo
3 commenti
Difficile per Ribecai anche se dellien potrebbe risentite della settimana passata con ultima partita ieri
Ribby “addenta” un 250… 😉
Esordio ? 🙂
Italiani favoriti