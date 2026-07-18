Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 18 Luglio 2026

18/07/2026 07:26 3 commenti
Michele Ribecai nella foto
Michele Ribecai nella foto

ITA CH 75 Cordenons – terra
SF Fuele HUN – Bondioli ITA Non prima 17:30

Il match deve ancora iniziare



SWE ATP 250 Bastad – terra
SF Vallejo PAR – Darderi ITA Inizio 13:00

Il match deve ancora iniziare



POR ATP 250 Estoril – terra
Q1 Pellegrino ITA – Silva POR 3° inc. ore 13:00

Il match deve ancora iniziare



AUT ATP 250 Kitzbuhel – terra
Q1 Hipfl AUT – Giustino ITA Inizio 11:30

Il match deve ancora iniziare

Q1 Cina ITA – Michalski POL Inizio 11:30

Il match deve ancora iniziare

Q1 Dellien BOL – Ribecai ITA Non prima 16:30

Il match deve ancora iniziare



ITA WTA Roma 125 – terra
SF Bronzetti ITA – Brancaccio ITA ore 16:00

Il match deve ancora iniziare

SF Trevisan ITA – Jones GBR 2 incontro dalle 16:00

Il match deve ancora iniziare



ITA WTA Palermo 125 – terra
Q1 Urgesi ITA – Kotliar UKR ore 17:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Serban CYP – Bertacchi ITA ore 18:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Basiletti ITA – Bohner GER 2 incontro dalle 18:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Tona ITA – Spiteri ITA ore 17:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Ren CHN – Giambelli ITA ore 17:00

Il match deve ancora iniziare

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3 commenti

Sky (Guest) 18-07-2026 09:48

Difficile per Ribecai anche se dellien potrebbe risentite della settimana passata con ultima partita ieri

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pablito 18-07-2026 09:33

Ribby “addenta” un 250… 😉

Esordio ? 🙂

 2
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ospite1 (Guest) 18-07-2026 07:33

Italiani favoriti

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