ATP Bastad, Travaglia si ferma ai quarti: Vallejo vince in due set

Termina nei quarti di finale il positivo percorso di Stefano Travaglia all’ATP 250 di Bastad 2026. Sulla terra rossa svedese, il tennista marchigiano è stato sconfitto da Adolfo Daniel Vallejo con il punteggio di 7-6(5), 6-2 dopo un’ora e 45 minuti di gioco.

Il numero 71 del ranking mondiale conquista così un posto in semifinale, dove affronterà il vincitore della sfida tra Luciano Darderi e il portoghese Nuno Borges. Travaglia lascia comunque Bastad dopo un torneo incoraggiante, nel quale era tornato a ottenere risultati importanti nel circuito maggiore.

Primo set deciso al tie-break

La partita si apre nel segno dell’equilibrio. Travaglia costruisce una palla break nel terzo game, senza però riuscire a concretizzarla. I due giocatori conservano il servizio fino all’ottavo gioco, quando Vallejo sfrutta la prima opportunità concessa dall’azzurro e si porta avanti.

La reazione di Travaglia è immediata: il marchigiano recupera il break e ristabilisce la parità sul 5-5. Nel dodicesimo game annulla anche un set point, rinviando la decisione al tie-break. Vallejo parte meglio, ma viene raggiunto sul 5-5 prima di conquistare gli ultimi due punti e chiudere la frazione per 7-5.

Vallejo prende il largo nel secondo parziale

La perdita del primo set lascia qualche conseguenza sul rendimento dell’italiano, che cede immediatamente la battuta all’inizio della seconda frazione. Travaglia riesce ancora una volta a rispondere con un contro-break, mantenendo aperto l’incontro fino al 2-2.

Da quel momento, però, Vallejo cambia passo. Il paraguaiano conquista quattro game consecutivi, strappando due volte il servizio al suo avversario. Decisiva anche la palla break annullata sul 3-2, che avrebbe consentito a Travaglia di rientrare immediatamente in partita.

Vallejo non concede altre occasioni e completa il successo sul 6-2. Si chiude così la corsa di Travaglia, protagonista comunque di una settimana convincente e capace di raggiungere i quarti in un torneo ATP per la prima volta dopo molto tempo.

ATP Bastad Adolfo Daniel Vallejo Adolfo Daniel Vallejo 7 6 Stefano Travaglia Stefano Travaglia 6 2 Vincitore: Vallejo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Daniel Vallejo 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 S. Travaglia 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 A. Daniel Vallejo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 S. Travaglia 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 A. Daniel Vallejo 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 S. Travaglia 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Daniel Vallejo 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 S. Travaglia 0-15 0-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 S. Travaglia 0-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A A-40 ace 6-5 → 6-6 A. Daniel Vallejo 0-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 A. Daniel Vallejo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 40-A df 5-3 → 5-4 S. Travaglia 0-15 30-15 ace 30-30 30-40 4-3 → 5-3 A. Daniel Vallejo 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 A. Daniel Vallejo 15-0 30-0 30-15 40-30 2-2 → 3-2 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-1 → 2-2 A. Daniel Vallejo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Travaglia 15-0 30-0 ace 1-0 → 1-1 A. Daniel Vallejo 15-0 30-0 ace 40-0 40-30 40-40 0-0 → 1-0





Marco Rossi