Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Umago, Gstaad e Bastad, Estoril e Kitzbuhel: I risultati completi con il dettaglio del Day 6 e del Primo Turno di Qualificazione. C’è Luciano Darderi nella semifinale di Bastad. 4 azzurri nelle quali ATP (LIVE)

18/07/2026 07:40 Nessun commento
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Patrick Boren
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Patrick Boren

🇭🇷
ATP 250 Umago
Umago, Croazia  ·  18 Luglio 2026

🌩
22°C
Sole e nuvole, temporali a tratti  ·  Picco 32°C
CIELO Prevalentemente soleggiato al mattino, temporali nelle ore centrali e di nuovo in serata
PIOGGIA Temporali indicati tra 12:00 e 13:00 e dalle 21:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 18 Luglio
09:00
24°
10:00
26°
11:00
28°
12:00
🌩
30°
13:00
🌩
29°
15:00
31°
16:00
32°
18:00
31°
21:00
🌩
28°
23:00
🌩
24°
⚠  Allerta gialla per temporali dalle 11:00 alle 23:59 e per caldo: finali sulla terra da monitorare
🎾  Programma del giorno — 18 Luglio
🎾
ATP 250 · Main Draw
Finali · Terra Battuta
F
🌩  Temporali
⚠  Allerta gialla
🎾  Finali
🏀  Terra Battuta

Goran Ivanisevic Stadium – ore 19:00
Daniel Merida ESP vs Damir Dzumhur BIH

Il match deve ancora iniziare





🇨🇭
ATP 250 Gstaad
Gstaad, Svizzera  ·  18 Luglio 2026

🌩
17°C
Sole e nuvole, temporali a tratti  ·  Picco 24°C
CIELO Parzialmente soleggiato, con temporali al mattino e di nuovo in serata
PIOGGIA Temporali indicati tra 10:00 e 11:00 e tra 19:00 e 20:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 18 Luglio
09:00
18°
10:00
🌩
20°
11:00
🌩
20°
12:00
22°
13:00
22°
14:00
24°
16:00
23°
18:00
22°
19:00
🌩
20°
20:00
🌩
19°
⚠  Temporali al mattino e in serata: semifinali sulla terra da monitorare
🎾  Programma del giorno — 18 Luglio
🎾
ATP 250 · Main Draw
Semifinali · Terra Battuta
SF
🌩  Temporali
⚠  Da monitorare
🎾  Semifinali
🏀  Terra Battuta

Roy Emerson Arena – ore 11:00
Raphael Collignon BEL vs Juan Manuel Cerundolo ARG

Il match deve ancora iniziare

Aleksandr Shevchenko KAZ vs Stefanos Tsitsipas GRE (Non prima 13:30)

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 11:00
Sander Gille BEL / Sem Verbeek NED vs Marcelo Demoliner BRA / Robert Galloway USA

Il match deve ancora iniziare

Lucas Miedler AUT / Marc Polmans AUS vs Jakub Paul SUI / Ryan Seggerman USA (Non prima 13:30)

Il match deve ancora iniziare





🇸🇪
ATP 250 Bastad
Bastad, Svezia  ·  18 Luglio 2026

🌧
15°C
Nuvoloso, rovesci nel pomeriggio  ·  Picco 21°C
CIELO Nuvoloso per gran parte della giornata, con rovesci nel pomeriggio e pioggia in serata
PIOGGIA Rovesci indicati tra 14:00 e 15:00 e nuova pioggia dalle 20:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 18 Luglio
09:00
18°
10:00
18°
11:00
19°
12:00
20°
13:00
20°
14:00
🌧
19°
15:00
🌧
19°
17:00
21°
20:00
🌧
18°
21:00
🌧
18°
⚠  Rovesci nel pomeriggio e pioggia in serata: semifinali sulla terra da monitorare
🎾  Programma del giorno — 18 Luglio
🎾
ATP 250 · Main Draw
Semifinali · Terra Battuta
SF
🌧  Rovesci
⚠  Da monitorare
🎾  Semifinali
🏀  Terra Battuta

Centre Court – ore 13:00
Adolfo Daniel Vallejo PAR vs Luciano Darderi ITA

Il match deve ancora iniziare

Andrey Rublev RUS vs Alejandro Tabilo CHI (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare





🇵🇹
ATP 250 Estoril
Estoril, Portogallo  ·  18 Luglio 2026

18°C
Sole e nuvole, asciutto  ·  Picco 26°C
CIELO Nuvole intermittenti al mattino, poi cielo più coperto nel pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 18 Luglio
09:00
21°
10:00
22°
11:00
24°
12:00
24°
13:00
25°
14:00
26°
16:00
25°
18:00
24°
21:00
21°
23:00
20°
✅  Nessuna pioggia indicata: qualificazioni sulla terra in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 18 Luglio
🎾
ATP 250 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
Q1
⛅  Sole e nuvole
✅  Asciutto
🎾  Qualificazioni
🏀  Terra Battuta

ESTADIO MILLENNIUM – ore 13:00
Kyrian Jacquet FRA vs Goncalo Da Rosa Castro POR

Il match deve ancora iniziare

Francisco Rocha POR vs Gonzalo Bueno PER

Il match deve ancora iniziare

Andrea Pellegrino ITA vs Joao Silva POR

Il match deve ancora iniziare



COURT CASCAIS – ore 13:00
Taro Daniel JPN vs Juan Carlos Prado Angelo BOL

Il match deve ancora iniziare

Pedro Martinez ESP vs David Jorda Sanchis ESP

Il match deve ancora iniziare

Joao Domingues POR vs Timofey Skatov KAZ

Il match deve ancora iniziare



COURT CTE – ore 13:00
Edas Butvilas LTU vs Clement Tabur FRA

Il match deve ancora iniziare

Vilius Gaubas LTU vs Chun-Hsin Tseng TPE

Il match deve ancora iniziare





🇦🇹
ATP 250 Kitzbühel
Kitzbühel, Austria  ·  18 Luglio 2026

🌩
20°C
Instabile con temporali a tratti  ·  Picco 23°C
CIELO Sole e nuvole, con temporali al mattino, nel primo pomeriggio e in serata
PIOGGIA Temporali indicati alle 10:00, 11:00, 13:00 e dalle 19:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 18 Luglio
09:00
18°
10:00
🌩
20°
11:00
🌩
21°
12:00
22°
13:00
🌩
23°
14:00
22°
16:00
22°
19:00
🌩
19°
20:00
🌩
18°
21:00
🌩
16°
⚠  Temporali a tratti: qualificazioni sulla terra da monitorare
🎾  Programma del giorno — 18 Luglio
🎾
ATP 250 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
Q1
🌩  Temporali
⚠  Da monitorare
🎾  Qualificazioni
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 11:30
Jurij Rodionov AUT vs Andrey Chepelev RUS (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Sandro Kopp AUT vs Pierre-Hugues Herbert FRA

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 11:30
Nico Hipfl AUT vs Lorenzo Giustino ITA

Il match deve ancora iniziare

Niklas Waldner AUT vs Laslo Djere SRB

Il match deve ancora iniziare

Gustavo Heide BRA vs Kilian Feldbausch SUI

Il match deve ancora iniziare



Küchenmeister – ore 11:30
Federico Cina ITA vs Daniel Michalski POL

Il match deve ancora iniziare

Federico Coria ARG vs Vitaliy Sachko UKR

Il match deve ancora iniziare

Hugo Dellien BOL vs Michele Ribecai ITA (Non prima 16:30)

Il match deve ancora iniziare

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