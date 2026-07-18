ATP 250 Umago, Gstaad e Bastad, Estoril e Kitzbuhel: I risultati completi con il dettaglio del Day 6 e del Primo Turno di Qualificazione. C’è Luciano Darderi nella semifinale di Bastad. 4 azzurri nelle quali ATP (LIVE)
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🎾 Finali
🏀 Terra Battuta
Goran Ivanisevic Stadium – ore 19:00
Daniel Merida vs Damir Dzumhur
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🎾 Semifinali
🏀 Terra Battuta
Roy Emerson Arena – ore 11:00
Raphael Collignon vs Juan Manuel Cerundolo
Aleksandr Shevchenko vs Stefanos Tsitsipas (Non prima 13:30)
Court 1 – ore 11:00
Sander Gille / Sem Verbeek vs Marcelo Demoliner / Robert Galloway
Lucas Miedler / Marc Polmans vs Jakub Paul / Ryan Seggerman (Non prima 13:30)
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Nuvoloso, rovesci nel pomeriggio · Picco 21°C
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🎾 Semifinali
🏀 Terra Battuta
Centre Court – ore 13:00
Adolfo Daniel Vallejo vs Luciano Darderi
Andrey Rublev vs Alejandro Tabilo (Non prima 14:30)
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Sole e nuvole, asciutto · Picco 26°C
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✅ Asciutto
🎾 Qualificazioni
🏀 Terra Battuta
ESTADIO MILLENNIUM – ore 13:00
Kyrian Jacquet vs Goncalo Da Rosa Castro
Francisco Rocha vs Gonzalo Bueno
Andrea Pellegrino vs Joao Silva
COURT CASCAIS – ore 13:00
Taro Daniel vs Juan Carlos Prado Angelo
Pedro Martinez vs David Jorda Sanchis
Joao Domingues vs Timofey Skatov
COURT CTE – ore 13:00
Edas Butvilas vs Clement Tabur
Vilius Gaubas vs Chun-Hsin Tseng
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Instabile con temporali a tratti · Picco 23°C
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🎾 Qualificazioni
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 11:30
Jurij Rodionov vs Andrey Chepelev (Non prima 14:00)
Sandro Kopp vs Pierre-Hugues Herbert
Grandstand – ore 11:30
Nico Hipfl vs Lorenzo Giustino
Niklas Waldner vs Laslo Djere
Gustavo Heide vs Kilian Feldbausch
Küchenmeister – ore 11:30
Federico Cina vs Daniel Michalski
Federico Coria vs Vitaliy Sachko
Hugo Dellien vs Michele Ribecai (Non prima 16:30)
TAG: Circuito ATP
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