WTA 250 Atene, Iasi, Praga, Amburgo, WTA 125 Roma, Palermo, Kitzbuhel, Istanbul: I risultati completi con il dettaglio delle Finali e delle Qualificazioni (LIVE)

Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998
WTA 125 Roma
Roma, Italia · 19 Luglio 2026
|☀
|
28°C
Soleggiato e molto caldo · Picco 37°C
|
|CIELO
|Soleggiato o prevalentemente soleggiato per tutta la giornata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 19 Luglio
|
10:00
☀
31°
|
11:00
☀
33°
|
12:00
☀
35°
|
13:00
⛅
36°
|
14:00
⛅
36°
|
15:00
⛅
37°
|
17:00
☀
36°
|
19:00
☀
34°
|
21:00
☀
30°
|
23:00
☀
27°
⚠ Allerta gialla per temperature massime estreme fino alle 19:59: finale sulla terra con caldo intenso
🎾 Programma del giorno — 19 Luglio
|
|
🎾
|
WTA 125 · Main Draw
Finale · Terra Battuta
|
F
☀ Soleggiato
⚠ Allerta caldo
🎾 Finale
🏀 Terra Battuta
Court 1 – ore 18:00
Jones F. – Bronzetti L.
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Iasi
Iasi, Romania · 19 Luglio 2026
|🌩
|
26°C
Sole velato, poi temporali · Picco 32°C
|
|CIELO
|Sole velato nelle ore centrali, poi nuvoloso nel pomeriggio
|PIOGGIA
|Temporali indicati alle 17:00 e alle 21:00
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 19 Luglio
|
11:00
⛅
28°
|
12:00
⛅
29°
|
13:00
⛅
30°
|
14:00
☁
31°
|
15:00
☁
32°
|
16:00
☁
30°
|
17:00
🌩
28°
|
19:00
☁
25°
|
21:00
🌩
25°
|
23:00
⛅
22°
⚠ Allerta gialla per temporali fino alle 23:00: finali sulla terra da monitorare
🎾 Programma del giorno — 19 Luglio
|
|
🎾
|
WTA 250 · Main Draw
Finali · Terra Battuta
|
F
🌩 Temporali
⚠ Allerta gialla
🎾 Finali
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 14:00
Alina Charaeva / Zhibek Kulambayeva vs (3) Anastasia Detiuc / (3) Irina Khromacheva
Il match deve ancora iniziare
Mayar Sherif vs Paula Badosa Non prima 16:30
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Athens
Atene, Grecia · 19 Luglio 2026
|☀
|
34°C
Soleggiato e molto caldo · Picco 36°C
|
|CIELO
|Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 19 Luglio
|
11:00
☀
33°
|
12:00
☀
34°
|
13:00
☀
34°
|
14:00
☀
35°
|
15:00
☀
35°
|
16:00
☀
36°
|
18:00
⛅
34°
|
20:00
☀
32°
|
21:00
☀
30°
|
23:00
☀
27°
⚠ Allerta gialla per temperature massime estreme dalle 13:00 alle 18:00: finali sul cemento con caldo intenso
🎾 Programma del giorno — 19 Luglio
|
|
🎾
|
WTA 250 · Main Draw
Finali · Cemento
|
F
☀ Soleggiato
⚠ Allerta caldo
🎾 Finali
🏸 Cemento
Center Court – ore 16:30
(1) Hao-Ching Chan / (1) Miyu Kato vs (4) Maia Lumsden / (4) Qianhui Tang
Il match deve ancora iniziare
(3) Barbora Krejcikova vs (4) Maria Sakkari Non prima 19:00
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Istanbul 2
Istanbul, Turchia · 19 Luglio 2026
|☀
|
28°C
Soleggiato e asciutto · Picco 32°C
|
|CIELO
|Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 19 Luglio
|
11:00
☀
29°
|
12:00
☀
30°
|
13:00
☀
31°
|
14:00
☀
31°
|
15:00
☀
32°
|
16:00
☀
31°
|
18:00
☀
30°
|
20:00
☀
26°
|
21:00
☀
25°
|
23:00
☀
24°
✅ Nessuna pioggia indicata: finali sul cemento in condizioni buone
🎾 Programma del giorno — 19 Luglio
|
|
🎾
|
WTA 125 · Main Draw
Finali · Cemento
|
F
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
🎾 Finali
🏸 Cemento
Center Court – ore 16:00
Vandewinkel H. – Tararudee L.
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Kitzbühel
Kitzbühel, Austria · 19 Luglio 2026
|🌧
|
19°C
Rovesci a tratti · Picco 19°C
|
|CIELO
|Nuvole intermittenti, con rovesci tra mattina e pomeriggio
|PIOGGIA
|Rovesci alle 10:00, 11:00, 16:00, 17:00 e 20:00
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 19 Luglio
|
10:00
🌧
18°
|
11:00
🌧
19°
|
12:00
⛅
18°
|
13:00
⛅
18°
|
14:00
⛅
17°
|
15:00
⛅
18°
|
16:00
🌧
17°
|
17:00
🌧
18°
|
20:00
🌧
16°
|
23:00
☀
14°
⚠ Allerta gialla per temporali fino alle 10:25: finali sulla terra da monitorare
🎾 Programma del giorno — 19 Luglio
|
|
🎾
|
WTA 125 · Main Draw
Finali · Terra Battuta
|
F
🌧 Rovesci
⚠ Da monitorare
🎾 Finali
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 11:30
Grabher J. – Kraus S.
WTA Kitzbuhel 125
Julia Grabher [4]•
15
2
Sinja Kraus [2]
0
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Julia Grabher
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Sinja Kraus
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-0 → 2-1
Julia Grabher
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Sinja Kraus
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
WTA 125 Palermo
Palermo, Italia · 19 Luglio 2026
|☀
|
29°C
Soleggiato e molto caldo · Picco 39°C
|
|CIELO
|Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 19 Luglio
|
10:00
☀
36°
|
11:00
☀
38°
|
12:00
☀
38°
|
13:00
☀
38°
|
14:00
☀
39°
|
15:00
☀
38°
|
17:00
☀
38°
|
19:00
☀
35°
|
21:00
☀
32°
|
23:00
☀
30°
⚠ Allerta rossa per temperature massime estreme fino a lunedì alle 23:59: qualificazioni sulla terra con caldo estremo
🎾 Programma del giorno — 19 Luglio
|
|
🎾
|
WTA 125 · Qualificazioni
Turno Qualificazione · Terra Battuta
|
Q
☀ Soleggiato
⚠ Allerta rossa
🎾 Qualificazioni
🏀 Terra Battuta
Centrale – ore 17:00
(4) Raluka Serban vs (7) Amarissa Toth
Il match deve ancora iniziare
(2) Yufei Ren vs Miriana Tona
Il match deve ancora iniziare
(3) Noemi Basiletti vs (8) Isabella Shinikova Non prima 19:30
Il match deve ancora iniziare
Campo 6 – ore 18:00
Kotliar Y.
– Hodzic M.
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Prague Open
Praga, Repubblica Ceca · 19 Luglio 2026
|🌧
|
17°C
Nuvoloso, rovesci a tratti · Picco 22°C
|
|CIELO
|Prevalentemente nuvoloso al mattino, poi schiarite dal pomeriggio
|PIOGGIA
|Rovesci tra 11:00 e 15:00
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 19 Luglio
|
10:00
☁
16°
|
11:00
🌧
17°
|
12:00
🌧
18°
|
13:00
🌧
19°
|
14:00
🌧
19°
|
15:00
🌧
18°
|
16:00
⛅
19°
|
18:00
⛅
22°
|
20:00
☀
20°
|
23:00
☀
17°
⚠ Rovesci nella parte centrale della giornata: qualificazioni sul cemento da monitorare
🎾 Programma del giorno — 19 Luglio
|
|
🎾
|
WTA 250 · Qualificazioni
Turno Qualificazione · Cemento
|
Q
🌧 Rovesci
⚠ Da monitorare
🎾 Qualificazioni
🏸 Cemento
LIVESPORT ARENA – ore 11:00
Xinyu Gao vs (8) Linda Fruhvirtova
WTA Prague
Xinyu Gao•
30
6
0
2
Linda Fruhvirtova [8]
15
2
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Linda Fruhvirtova
1-0 → 2-0
Xinyu Gao
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Linda Fruhvirtova
0-5 → 0-6
Xinyu Gao
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-4 → 0-5
Linda Fruhvirtova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-3 → 0-4
Linda Fruhvirtova
0-1 → 0-2
Xinyu Gao
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Linda Fruhvirtova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-2 → 6-2
Linda Fruhvirtova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Linda Fruhvirtova
3-0 → 3-1
Xinyu Gao
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 3-0
Linda Fruhvirtova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Xinyu Gao
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
(1) Dominika Salkova vs (12) Gabriela Knutson
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 11:00
Valentina Ryser
vs (10) Mai Hontama
WTA Prague
Valentina Ryser•
0
2
2
0
Mai Hontama [10]
0
6
6
0
Vincitore: Hontama
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Mai Hontama
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-4 → 2-5
Mai Hontama
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Valentina Ryser
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-5 → 2-6
Mai Hontama
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Valentina Ryser
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-4 → 2-4
Mai Hontama
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
(2) Veronika Podrez vs Rina Saigo Non prima 11:30
WTA Prague
Veronika Podrez [2]
0
0
Rina Saigo
0
0
Court 2 – ore 11:00
(4) Priscilla Hon
vs (7) Carol Young Suh Lee
WTA Prague
Priscilla Hon [4]
15
5
2
Carol Young Suh Lee [7]•
30
7
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Carol Young Suh Lee
1-2 → 1-3
Carol Young Suh Lee
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Priscilla Hon
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Carol Young Suh Lee
5-6 → 5-7
Priscilla Hon
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-5 → 5-6
Carol Young Suh Lee
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
Carol Young Suh Lee
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Priscilla Hon
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Carol Young Suh Lee
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Carol Young Suh Lee
2-1 → 2-2
Carol Young Suh Lee
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
(3) Sofia Costoulas vs (11) Ayla Aksu Non prima 11:30
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Amburgo
Amburgo, Germania · 19 Luglio 2026
|🌧
|
16°C
Nuvoloso, rovesci nel primo pomeriggio · Picco 19°C
|
|CIELO
|Nuvole intermittenti e cielo prevalentemente nuvoloso durante la giornata
|PIOGGIA
|Rovesci indicati tra 13:00 e 14:00
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 19 Luglio
|
10:00
⛅
17°
|
11:00
⛅
19°
|
12:00
⛅
18°
|
13:00
🌧
18°
|
14:00
🌧
17°
|
15:00
☁
18°
|
16:00
⛅
18°
|
18:00
⛅
18°
|
21:00
☁
16°
|
23:00
⛅
14°
⚠ Rovesci nel primo pomeriggio: 1° turno di qualificazione sulla terra da monitorare
🎾 Programma del giorno — 19 Luglio
|
|
🎾
|
WTA 250 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
|
Q1
🌧 Rovesci
⚠ Da monitorare
🎾 Qualificazioni
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 10:00
(1) Varvara Lepchenko vs Anna Petkovic
WTA Hamburg
Varvara Lepchenko [1]•
0
6
6
0
Anna Petkovic
0
2
2
0
Vincitore: Lepchenko
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Varvara Lepchenko
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-2 → 6-2
Varvara Lepchenko
4-1 → 4-2
Varvara Lepchenko
2-1 → 3-1
Varvara Lepchenko
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Anna Petkovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Varvara Lepchenko
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 6-2
Anna Petkovic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-2 → 5-2
Varvara Lepchenko
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Varvara Lepchenko
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Anna Petkovic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Varvara Lepchenko
1-0 → 2-0
(3) Julia Avdeeva vs Jule Niemeier
WTA Hamburg
Julia Avdeeva [3]•
40
5
Jule Niemeier
A
6
Servizio
Svolgimento
Set 1
Julia Avdeeva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
Julia Avdeeva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-3 → 4-4
Jule Niemeier
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
Julia Avdeeva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-1 → 4-2
Jule Niemeier
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Julia Avdeeva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
Julia Avdeeva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
A-40
0-1 → 1-1
Jule Niemeier
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Emily Victoria Eigelsbach vs (7) Maria Lourdes Carle Non prima 12:00
Il match deve ancora iniziare
Ekaterina Yashina vs (8) Mona Barthel
Il match deve ancora iniziare
M1 – ore 10:00
Dalila Jakupovic
vs (9) Elina Avanesyan
WTA Hamburg
Dalila Jakupovic
0
2
Elina Avanesyan [9]
0
4
Vincitore: Avanesyan
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elina Avanesyan
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Dalila Jakupovic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Dalila Jakupovic
1-1 → 1-2
Elina Avanesyan
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Dalila Jakupovic
0-0 → 1-0
(4) Arantxa Rus vs Ekaterina Kazionova
WTA Hamburg
Arantxa Rus [4]•
0
4
Ekaterina Kazionova
0
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Arantxa Rus
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
4-2 → 4-3
Ekaterina Kazionova
3-2 → 4-2
Arantxa Rus
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Ekaterina Kazionova
1-2 → 2-2
Arantxa Rus
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Ekaterina Kazionova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Arantxa Rus
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Victoria Brand vs (10) Kathinka Von Deichmann
Il match deve ancora iniziare
(2) Eva Vedder vs Georgina Garcia Perez
Il match deve ancora iniziare
M2 – ore 10:00
Elena Malygina
vs (11) Lisa Zaar
WTA Hamburg
Elena Malygina•
0
6
6
0
Lisa Zaar [11]
0
2
4
0
Vincitore: Malygina
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elena Malygina
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 6-4
Elena Malygina
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Lisa Zaar
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-4 → 3-4
Lisa Zaar
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-4 → 1-4
Elena Malygina
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-3 → 0-4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elena Malygina
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-2 → 6-2
Lisa Zaar
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-1 → 5-2
Lisa Zaar
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-0 → 5-0
Elena Malygina
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-0 → 4-0
Elena Malygina
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 2-0
(6) Carole Monnet vs Jessica Pieri
WTA Hamburg
Carole Monnet [6]
40
0
Jessica Pieri•
40
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jessica Pieri
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
Carole Monnet
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Valeriya Strakhova vs (12) Chloe Paquet Non prima 12:00
Il match deve ancora iniziare
(5) Elena Pridankina vs Diana Martynov
Il match deve ancora iniziare
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