Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 250 Atene, Iasi, Praga, Amburgo, WTA 125 Roma, Palermo, Kitzbuhel, Istanbul: I risultati completi con il dettaglio delle Finali e delle Qualificazioni (LIVE)

19/07/2026 09:56 Nessun commento
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998

🇮🇹
WTA 125 Roma
Roma, Italia  ·  19 Luglio 2026

28°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 37°C
CIELO Soleggiato o prevalentemente soleggiato per tutta la giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 19 Luglio
10:00
31°
11:00
33°
12:00
35°
13:00
36°
14:00
36°
15:00
37°
17:00
36°
19:00
34°
21:00
30°
23:00
27°
⚠  Allerta gialla per temperature massime estreme fino alle 19:59: finale sulla terra con caldo intenso
🎾  Programma del giorno — 19 Luglio
🎾
WTA 125 · Main Draw
Finale · Terra Battuta
F
☀  Soleggiato
⚠  Allerta caldo
🎾  Finale
🏀  Terra Battuta

Court 1 – ore 18:00
Jones F. GBR – Bronzetti L. ITA

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🇷🇴
WTA 250 Iasi
Iasi, Romania  ·  19 Luglio 2026

🌩
26°C
Sole velato, poi temporali  ·  Picco 32°C
CIELO Sole velato nelle ore centrali, poi nuvoloso nel pomeriggio
PIOGGIA Temporali indicati alle 17:00 e alle 21:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 19 Luglio
11:00
28°
12:00
29°
13:00
30°
14:00
31°
15:00
32°
16:00
30°
17:00
🌩
28°
19:00
25°
21:00
🌩
25°
23:00
22°
⚠  Allerta gialla per temporali fino alle 23:00: finali sulla terra da monitorare
🎾  Programma del giorno — 19 Luglio
🎾
WTA 250 · Main Draw
Finali · Terra Battuta
F
🌩  Temporali
⚠  Allerta gialla
🎾  Finali
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 14:00
Alina Charaeva ARM / Zhibek Kulambayeva KAZ vs (3) Anastasia Detiuc CZE / (3) Irina Khromacheva RUS

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Mayar Sherif EGY vs Paula Badosa ESP Non prima 16:30

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🇬🇷
WTA 250 Athens
Atene, Grecia  ·  19 Luglio 2026

34°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 36°C
CIELO Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 19 Luglio
11:00
33°
12:00
34°
13:00
34°
14:00
35°
15:00
35°
16:00
36°
18:00
34°
20:00
32°
21:00
30°
23:00
27°
⚠  Allerta gialla per temperature massime estreme dalle 13:00 alle 18:00: finali sul cemento con caldo intenso
🎾  Programma del giorno — 19 Luglio
🎾
WTA 250 · Main Draw
Finali · Cemento
F
☀  Soleggiato
⚠  Allerta caldo
🎾  Finali
🏸  Cemento

Center Court – ore 16:30
(1) Hao-Ching Chan TPE / (1) Miyu Kato JPN vs (4) Maia Lumsden GBR / (4) Qianhui Tang CHN

Il match deve ancora iniziare

(3) Barbora Krejcikova CZE vs (4) Maria Sakkari GRE Non prima 19:00

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🇹🇷
WTA 125 Istanbul 2
Istanbul, Turchia  ·  19 Luglio 2026

28°C
Soleggiato e asciutto  ·  Picco 32°C
CIELO Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 19 Luglio
11:00
29°
12:00
30°
13:00
31°
14:00
31°
15:00
32°
16:00
31°
18:00
30°
20:00
26°
21:00
25°
23:00
24°
✅  Nessuna pioggia indicata: finali sul cemento in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 19 Luglio
🎾
WTA 125 · Main Draw
Finali · Cemento
F
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Finali
🏸  Cemento

Center Court – ore 16:00
Vandewinkel H. BEL – Tararudee L. THA

Il match deve ancora iniziare





🇦🇹
WTA 125 Kitzbühel
Kitzbühel, Austria  ·  19 Luglio 2026

🌧
19°C
Rovesci a tratti  ·  Picco 19°C
CIELO Nuvole intermittenti, con rovesci tra mattina e pomeriggio
PIOGGIA Rovesci alle 10:00, 11:00, 16:00, 17:00 e 20:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 19 Luglio
10:00
🌧
18°
11:00
🌧
19°
12:00
18°
13:00
18°
14:00
17°
15:00
18°
16:00
🌧
17°
17:00
🌧
18°
20:00
🌧
16°
23:00
14°
⚠  Allerta gialla per temporali fino alle 10:25: finali sulla terra da monitorare
🎾  Programma del giorno — 19 Luglio
🎾
WTA 125 · Main Draw
Finali · Terra Battuta
F
🌧  Rovesci
⚠  Da monitorare
🎾  Finali
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 11:30
Grabher J. AUT – Kraus S. AUT

WTA Kitzbuhel 125
Julia Grabher [4]
15
2
Sinja Kraus [2]
0
3
Mostra dettagli





🇮🇹
WTA 125 Palermo
Palermo, Italia  ·  19 Luglio 2026

29°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 39°C
CIELO Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 19 Luglio
10:00
36°
11:00
38°
12:00
38°
13:00
38°
14:00
39°
15:00
38°
17:00
38°
19:00
35°
21:00
32°
23:00
30°
⚠  Allerta rossa per temperature massime estreme fino a lunedì alle 23:59: qualificazioni sulla terra con caldo estremo
🎾  Programma del giorno — 19 Luglio
🎾
WTA 125 · Qualificazioni
Turno Qualificazione · Terra Battuta
Q
☀  Soleggiato
⚠  Allerta rossa
🎾  Qualificazioni
🏀  Terra Battuta

Centrale – ore 17:00
(4) Raluka Serban CYP vs (7) Amarissa Toth HUN

Il match deve ancora iniziare

(2) Yufei Ren CHN vs Miriana Tona ITA

Il match deve ancora iniziare

(3) Noemi Basiletti ITA vs (8) Isabella Shinikova BUL Non prima 19:30

Il match deve ancora iniziare




Campo 6 – ore 18:00
Kotliar Y. UKR – Hodzic M. GER
Il match deve ancora iniziare






🇨🇿
WTA 250 Prague Open
Praga, Repubblica Ceca  ·  19 Luglio 2026

🌧
17°C
Nuvoloso, rovesci a tratti  ·  Picco 22°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso al mattino, poi schiarite dal pomeriggio
PIOGGIA Rovesci tra 11:00 e 15:00
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 19 Luglio
10:00
16°
11:00
🌧
17°
12:00
🌧
18°
13:00
🌧
19°
14:00
🌧
19°
15:00
🌧
18°
16:00
19°
18:00
22°
20:00
20°
23:00
17°
⚠  Rovesci nella parte centrale della giornata: qualificazioni sul cemento da monitorare
🎾  Programma del giorno — 19 Luglio
🎾
WTA 250 · Qualificazioni
Turno Qualificazione · Cemento
Q
🌧  Rovesci
⚠  Da monitorare
🎾  Qualificazioni
🏸  Cemento

LIVESPORT ARENA – ore 11:00
Xinyu Gao CHN vs (8) Linda Fruhvirtova CZE

WTA Prague
Xinyu Gao
30
6
0
2
Linda Fruhvirtova [8]
15
2
6
0
Mostra dettagli

(1) Dominika Salkova CZE vs (12) Gabriela Knutson CZE

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 11:00
Valentina Ryser SUI vs (10) Mai Hontama JPN
WTA Prague
Valentina Ryser
0
2
2
0
Mai Hontama [10]
0
6
6
0
Vincitore: Hontama
Mostra dettagli

(2) Veronika Podrez UKR vs Rina Saigo JPN Non prima 11:30

WTA Prague
Veronika Podrez [2]
0
0
Rina Saigo
0
0
Mostra dettagli




Court 2 – ore 11:00
(4) Priscilla Hon AUS vs (7) Carol Young Suh Lee USA
WTA Prague
Priscilla Hon [4]
15
5
2
Carol Young Suh Lee [7]
30
7
3
Mostra dettagli

(3) Sofia Costoulas BEL vs (11) Ayla Aksu TUR Non prima 11:30

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🇩🇪
WTA 250 Amburgo
Amburgo, Germania  ·  19 Luglio 2026

🌧
16°C
Nuvoloso, rovesci nel primo pomeriggio  ·  Picco 19°C
CIELO Nuvole intermittenti e cielo prevalentemente nuvoloso durante la giornata
PIOGGIA Rovesci indicati tra 13:00 e 14:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 19 Luglio
10:00
17°
11:00
19°
12:00
18°
13:00
🌧
18°
14:00
🌧
17°
15:00
18°
16:00
18°
18:00
18°
21:00
16°
23:00
14°
⚠  Rovesci nel primo pomeriggio: 1° turno di qualificazione sulla terra da monitorare
🎾  Programma del giorno — 19 Luglio
🎾
WTA 250 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
Q1
🌧  Rovesci
⚠  Da monitorare
🎾  Qualificazioni
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 10:00
(1) Varvara Lepchenko USA vs Anna Petkovic GER

WTA Hamburg
Varvara Lepchenko [1]
0
6
6
0
Anna Petkovic
0
2
2
0
Vincitore: Lepchenko
Mostra dettagli

(3) Julia Avdeeva RUS vs Jule Niemeier GER

WTA Hamburg
Julia Avdeeva [3]
40
5
Jule Niemeier
A
6
Mostra dettagli

Emily Victoria Eigelsbach GER vs (7) Maria Lourdes Carle ARG Non prima 12:00

Il match deve ancora iniziare

Ekaterina Yashina RUS vs (8) Mona Barthel GER

Il match deve ancora iniziare




M1 – ore 10:00
Dalila Jakupovic SLO vs (9) Elina Avanesyan ARM
WTA Hamburg
Dalila Jakupovic
0
2
Elina Avanesyan [9]
0
4
Vincitore: Avanesyan
Mostra dettagli

(4) Arantxa Rus NED vs Ekaterina Kazionova RUS

WTA Hamburg
Arantxa Rus [4]
0
4
Ekaterina Kazionova
0
3
Mostra dettagli

Victoria Brand GER vs (10) Kathinka Von Deichmann LIE

Il match deve ancora iniziare

(2) Eva Vedder NED vs Georgina Garcia Perez ESP

Il match deve ancora iniziare




M2 – ore 10:00
Elena Malygina EST vs (11) Lisa Zaar SWE
WTA Hamburg
Elena Malygina
0
6
6
0
Lisa Zaar [11]
0
2
4
0
Vincitore: Malygina
Mostra dettagli

(6) Carole Monnet FRA vs Jessica Pieri ITA

WTA Hamburg
Carole Monnet [6]
40
0
Jessica Pieri
40
1
Mostra dettagli

Valeriya Strakhova UKR vs (12) Chloe Paquet FRA Non prima 12:00

Il match deve ancora iniziare

(5) Elena Pridankina RUS vs Diana Martynov FRA

Il match deve ancora iniziare

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