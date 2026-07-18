Qualificazioni WTA 250 Copertina, WTA

WTA 250 Amburgo: Il Tabellone di Qualificazione. Un’azzurra presente

18/07/2026 17:29 Nessun commento
Jessica Pieri nella foto
Jessica Pieri nella foto

GER WTA 250 Amburgo – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Varvara Lepchenko USA vs (WC) Anna Petkovic GER
Dalila Jakupovic SLO vs (9) Elina Avanesyan ARM

(2) Eva Vedder NED vs Georgina Garcia Perez ESP
Ekaterina Yashina RUS vs (8) Mona Barthel GER

(3) Julia Avdeeva RUS vs (WC) Jule Niemeier GER
Elena Malygina EST vs (11) Lisa Zaar SWE

(4) Arantxa Rus NED vs Ekaterina Kazionova RUS
Valeriya Strakhova UKR vs (12) Chloe Paquet FRA

(5) Elena Pridankina RUS vs Diana Martynov FRA
(WC) Victoria Brand GER vs (10) Kathinka Von Deichmann LIE

(6) Carole Monnet FRA vs Jessica Pieri ITA
(WC) Emily Victoria Eigelsbach GER vs (7) Maria Lourdes Carle ARG




Center Court – ore 10:00
(1) Varvara Lepchenko USA vs Anna Petkovic GER Inizio 10:00
(3) Julia Avdeeva RUS vs Jule Niemeier GER
Emily Victoria Eigelsbach GER vs (7) Maria Lourdes Carle ARG Non prima 13:00
Ekaterina Yashina RUS vs (8) Mona Barthel GER

M1 – ore 10:00
Dalila Jakupovic SLO vs (9) Elina Avanesyan ARM Inizio 10:00
(4) Arantxa Rus NED vs Ekaterina Kazionova RUS
Victoria Brand GER vs (10) Kathinka Von Deichmann LIE
(2) Eva Vedder NED vs Georgina Garcia Perez ESP

M2 – ore 10:00
Elena Malygina EST vs (11) Lisa Zaar SWE Inizio 10:00
(6) Carole Monnet FRA vs Jessica Pieri ITA
Valeriya Strakhova UKR vs (12) Chloe Paquet FRA Non prima 13:00
(5) Elena Pridankina RUS vs Diana Martynov FRA

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