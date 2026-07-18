WTA 250 Amburgo: Il Tabellone di Qualificazione. Un’azzurra presente
WTA 250 Amburgo – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Varvara Lepchenko vs (WC) Anna Petkovic
Dalila Jakupovic vs (9) Elina Avanesyan
(2) Eva Vedder vs Georgina Garcia Perez
Ekaterina Yashina vs (8) Mona Barthel
(3) Julia Avdeeva vs (WC) Jule Niemeier
Elena Malygina vs (11) Lisa Zaar
(4) Arantxa Rus vs Ekaterina Kazionova
Valeriya Strakhova vs (12) Chloe Paquet
(5) Elena Pridankina vs Diana Martynov
(WC) Victoria Brand vs (10) Kathinka Von Deichmann
(6) Carole Monnet vs Jessica Pieri
(WC) Emily Victoria Eigelsbach vs (7) Maria Lourdes Carle
Center Court – ore 10:00
(1) Varvara Lepchenko vs Anna Petkovic Inizio 10:00
(3) Julia Avdeeva vs Jule Niemeier
Emily Victoria Eigelsbach vs (7) Maria Lourdes Carle Non prima 13:00
Ekaterina Yashina vs (8) Mona Barthel
M1 – ore 10:00
Dalila Jakupovic vs (9) Elina Avanesyan Inizio 10:00
(4) Arantxa Rus vs Ekaterina Kazionova
Victoria Brand vs (10) Kathinka Von Deichmann
(2) Eva Vedder vs Georgina Garcia Perez
M2 – ore 10:00
Elena Malygina vs (11) Lisa Zaar Inizio 10:00
(6) Carole Monnet vs Jessica Pieri
Valeriya Strakhova vs (12) Chloe Paquet Non prima 13:00
(5) Elena Pridankina vs Diana Martynov
TAG: WTA 250 Amburgo, WTA 250 Amburgo 2026
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