WTA 500 Berlino, WTA 250 Nottingham, WTA 125 Brescia e Figueira Da Foz: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

Nuria Brancaccio ITA, 24-06-2000
WTA 500 Berlino
Berlino, Germania · 15 Giugno 2026
|🌧
|
13°C
Rovesci al mattino, poi nubi · Picco 19°C
|
|CIELO
|Nuvoloso al mattino, schiarite dal tardo pomeriggio
|PIOGGIA
|Rovesci tra 09:00 e 10:00
|CAMPO
|Erba
Andamento della giornata — 15 Giugno
|
09:00
🌧
14°
|
10:00
🌧
14°
|
11:00
☁
15°
|
12:00
☁
16°
|
13:00
☁
17°
|
14:00
☁
18°
|
15:00
☁
18°
|
16:00
☁
18°
|
18:00
⛅
18°
|
20:00
☀
17°
⚠ Rovesci al mattino e allerta raffiche di vento dalle 10:00 alle 20:00 CEST
🎾 Programma del giorno — 15 Giugno
|
|
🎾
|
WTA 500 · Tabellone Principale
1° Turno · Erba
|
WTA 500 R1
🌧 Rovesci
⚠ Vento
🎾 1° Turno
🌿 Erba
Steffi Graf Stadion – ore 10:30
(5) Diane Parry vs Ella Seidel
WTA Berlin
Diane Parry [5]•
15
6
5
Ella Seidel
0
3
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ella Seidel
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Diane Parry
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Ella Seidel
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Diane Parry
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Ella Seidel
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Diane Parry
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 6-3
Ella Seidel
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Diane Parry
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Ella Seidel
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-2 → 4-2
Ella Seidel
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Diane Parry
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Tessa Johanna Brockmann vs (11) Alycia Parks
WTA Berlin
Tessa Johanna Brockmann
0
4
6
4
Alycia Parks [11]•
0
6
4
2
Servizio
Svolgimento
Set 3
Alycia Parks
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
Tessa Johanna Brockmann
2-2 → 3-2
Alycia Parks
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Tessa Johanna Brockmann
1-1 → 2-1
Tessa Johanna Brockmann
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alycia Parks
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
Tessa Johanna Brockmann
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Tessa Johanna Brockmann
3-3 → 4-3
Tessa Johanna Brockmann
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-1 → 3-2
Tessa Johanna Brockmann
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Alycia Parks
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Tessa Johanna Brockmann
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tessa Johanna Brockmann
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 4-5
Tessa Johanna Brockmann
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Alycia Parks
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-4 → 2-4
Tessa Johanna Brockmann
1-3 → 1-4
Tessa Johanna Brockmann
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Alycia Parks
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Tessa Johanna Brockmann
0-0 → 1-0
(3) Magdalena Frech vs (7) Shuai Zhang
Il match deve ancora iniziare
Ekaterina Alexandrova vs Anastasia Potapova
Il match deve ancora iniziare
Nikola Bartunkova vs (9) Diana Shnaider Non prima 15:30
Il match deve ancora iniziare
Elise Mertens vs Liudmila Samsonova Non prima 17:30
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 10:30
Lulu Sun
vs (8) Anhelina Kalinina
WTA Berlin
Lulu Sun
0
4
2
Anhelina Kalinina [8]•
0
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anhelina Kalinina
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Anhelina Kalinina
1-3 → 1-4
Lulu Sun
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-3 → 1-3
Anhelina Kalinina
0-2 → 0-3
Lulu Sun
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Anhelina Kalinina
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anhelina Kalinina
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Lulu Sun
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Anhelina Kalinina
3-3 → 3-4
Lulu Sun
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Anhelina Kalinina
2-2 → 2-3
Anhelina Kalinina
1-1 → 1-2
Anhelina Kalinina
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Lin Zhu vs (12) Sinja Kraus
Il match deve ancora iniziare
(2) Katerina Siniakova vs Yue Yuan
WTA Berlin
Katerina Siniakova [2]
0
5
Yue Yuan•
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Yue Yuan
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-4 → 5-4
Katerina Siniakova
3-4 → 4-4
Yue Yuan
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Katerina Siniakova
2-3 → 3-3
Katerina Siniakova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Katerina Siniakova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Yue Yuan
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
vs
Il match deve ancora iniziare
vs
Il match deve ancora iniziare
vs
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 10:30
Suzan Lamens
vs Dalma Galfi
WTA Berlin
Suzan Lamens•
30
6
3
Dalma Galfi
30
3
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Suzan Lamens
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Dalma Galfi
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Suzan Lamens
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Suzan Lamens
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Dalma Galfi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
5-3 → 6-3
Dalma Galfi
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Suzan Lamens
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Dalma Galfi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Maria Timofeeva vs (9) Renata Zarazua
Il match deve ancora iniziare
(4) Petra Marcinko vs Aoi Ito
WTA Berlin
Petra Marcinko [4]•
40
6
0
Aoi Ito
40
2
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Petra Marcinko
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
Aoi Ito
0-15
0-30
15-30
30-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Petra Marcinko
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Aoi Ito
0-15
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Petra Marcinko
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Petra Marcinko
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 2-1
Aoi Ito
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Petra Marcinko
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Rebeka Masarova vs Mia Pohankova
Il match deve ancora iniziare
vs
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Nottingham
Nottingham, Gran Bretagna · 15 Giugno 2026
|⛅
|
10°C
Nuvole intermittenti · Picco 20°C
|
|CIELO
|Nuvole intermittenti per tutta la giornata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Erba
Andamento della giornata — 15 Giugno
|
08:00
⛅
8°
|
09:00
⛅
9°
|
10:00
⛅
11°
|
11:00
⛅
13°
|
12:00
⛅
15°
|
13:00
⛅
17°
|
14:00
⛅
18°
|
16:00
⛅
20°
|
18:00
⛅
18°
|
21:00
☁
15°
✅ Nuvole intermittenti ma senza pioggia indicata: 1° turno su erba regolare
🎾 Programma del giorno — 15 Giugno
|
|
🎾
|
WTA 250 · Tabellone Principale
1° Turno · Erba
|
WTA 250 R1
⛅ Nuvole intermittenti
✅ Asciutto
🎾 1° Turno
🌿 Erba
Centre Court – ore 12:30
Qinwen Zheng vs (6) Maria Sakkari
Il match deve ancora iniziare
Talia Gibson vs Francesca Jones
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 12:00
Tatjana Maria
vs (9) Janice Tjen
Il match deve ancora iniziare
Sara Bejlek vs (3) Emma Navarro
Il match deve ancora iniziare
Harriet Dart / Maia Lumsden vs Darija Jurak Schreiber / Antonia Ruzic
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 12:00
(4) Marie Bouzkova
vs Tereza Valentova
Il match deve ancora iniziare
Maya Joint vs Yuliia Starodubtseva
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 11:00
Himeno Sakatsume vs Jessica Bouzas Maneiro
Il match deve ancora iniziare
Anna Blinkova vs Taylah Preston
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 12:00
Miyu Kato
/ Makoto Ninomiya
vs Jesika Maleckova
/ Miriam Skoch
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Brescia
Brescia, Italia · 15 Giugno 2026
|⛅
|
22°C
Caldo, rischio temporali · Picco 29°C
|
|CIELO
|Prevalentemente soleggiato, con temporali localizzati nel pomeriggio
|PIOGGIA
|Possibili temporali intorno alle 13:00, 17:00 e 18:00
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 15 Giugno
|
09:00
☀
21°
|
10:00
☀
23°
|
11:00
⛅
26°
|
12:00
⛅
26°
|
13:00
⛈
27°
|
14:00
⛅
27°
|
15:00
⛅
28°
|
16:00
⛅
28°
|
17:00
⛈
29°
|
18:00
⛈
28°
⚠ Allerta gialla temporali in Lombardia dalle 14:00 CEST fino a martedì alle 1:59 CEST
🎾 Programma del giorno — 15 Giugno
|
|
🎾
|
WTA 125 · Qualificazioni / Tabellone Principale
Turno Qualificazioni – 1° Turno MD · Terra Battuta
|
WTA 125 Q-MD
⛈ Rischio temporali
⚠ Allerta gialla
🎾 Quali + MD
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 10:30
Elizara Yaneva vs Giorgia Pedone
WTA Brescia 125
Elizara Yaneva
0
6
2
Giorgia Pedone•
0
3
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elizara Yaneva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elizara Yaneva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Giorgia Pedone
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Elizara Yaneva
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-1 → 3-2
Elizara Yaneva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
(2) Mia Ristic vs (5) Noemi Basiletti
Il match deve ancora iniziare
Alessandra Mazzola vs (8) Luisina Giovannini
Il match deve ancora iniziare
Ekaterine Gorgodze vs (9) Nuria Brancaccio
Il match deve ancora iniziare
(6) Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah vs Yuliana Lizarazo Non prima 18:00
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 10:30
(1) Jennifer Ruggeri vs Tatiana Pieri
WTA Brescia 125
Jennifer Ruggeri [1]
0
6
2
Tatiana Pieri•
0
4
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tatiana Pieri
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Jennifer Ruggeri
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jennifer Ruggeri
5-4 → 6-4
Jennifer Ruggeri
3-4 → 4-4
Tatiana Pieri
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-4 → 3-4
Jennifer Ruggeri
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Jennifer Ruggeri
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-3 → 1-3
Tatiana Pieri
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-2 → 0-3
Jennifer Ruggeri
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Tatiana Pieri
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Ekaterina Kazionova vs (8) Deborah Chiesa
Il match deve ancora iniziare
Kathinka Von Deichmann vs Anastasiia Sobolieva
Il match deve ancora iniziare
Raluka Serban vs (4) Mayar Sherif Non prima 16:00
Il match deve ancora iniziare
Gabriella Da Silva Fick / Tenika McGiffin vs Jaeda Daniel / Prarthana Thombare
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Figueira da Foz
Figueira da Foz, Portogallo · 15 Giugno 2026
|☁
|
17°C
Nuvoloso, poi variabile · Picco 22°C
|
|CIELO
|Nuvoloso al mattino, nuvole intermittenti nel pomeriggio
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 15 Giugno
|
08:00
☁
18°
|
09:00
☁
18°
|
10:00
☁
19°
|
11:00
☁
19°
|
12:00
☁
20°
|
13:00
⛅
20°
|
14:00
⛅
21°
|
15:00
⛅
22°
|
18:00
⛅
20°
|
21:00
⛅
18°
✅ Nuvoloso al mattino ma senza pioggia indicata sulla terra battuta
🎾 Programma del giorno — 15 Giugno
|
|
🎾
|
WTA 125 · Qualificazioni / Tabellone Principale
Turno Qualificazioni – 1° Turno MD · Terra Battuta
|
WTA 125 Q-MD
☁ Nuvoloso
✅ Asciutto
🎾 Quali + MD
🏀 Terra Battuta
Central – ore 11:00
(1) Whitney Osuigwe vs (7) Angelina Voloshchuk
WTA Figueira Da Foz 125
Whitney Osuigwe [1]
0
0
Angelina Voloshchuk [7]•
15
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Whitney Osuigwe
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
(3) Valentina Ryser vs (8) Alana Smith
Il match deve ancora iniziare
Manon Leonard vs (4) Alina Charaeva Non prima 14:00
Il match deve ancora iniziare
Sachia Vickery vs (2) Beatriz Haddad Maia
Il match deve ancora iniziare
(7) Susan Bandecchi vs Vera Zvonareva
Il match deve ancora iniziare
Campo 1 – ore 11:00
Anastasia Kulikova
vs (5) Momoko Kobori
WTA Figueira Da Foz 125
Anastasia Kulikova
30
1
Momoko Kobori [5]•
40
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Momoko Kobori
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
Anastasia Kulikova
0-0 → 1-0
Allura Zamarripa vs Maria Martinez Vaquero
Il match deve ancora iniziare
Hayu Kinoshita vs Viktoria Hruncakova Non prima 14:00
Il match deve ancora iniziare
Ayla Aksu vs Ana Sofia Sánchez
Il match deve ancora iniziare
Carolyn Ansari vs Barbora Palicova
Il match deve ancora iniziare
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit