Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Berlino, WTA 250 Nottingham, WTA 125 Brescia e Figueira Da Foz: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

15/06/2026 08:30 Nessun commento
Nuria Brancaccio ITA, 24-06-2000
Nuria Brancaccio ITA, 24-06-2000

🇩🇪
WTA 500 Berlino
Berlino, Germania  ·  15 Giugno 2026

🌧
13°C
Rovesci al mattino, poi nubi  ·  Picco 19°C
CIELO Nuvoloso al mattino, schiarite dal tardo pomeriggio
PIOGGIA Rovesci tra 09:00 e 10:00
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 15 Giugno
09:00
🌧
14°
10:00
🌧
14°
11:00
15°
12:00
16°
13:00
17°
14:00
18°
15:00
18°
16:00
18°
18:00
18°
20:00
17°
⚠  Rovesci al mattino e allerta raffiche di vento dalle 10:00 alle 20:00 CEST
🎾  Programma del giorno — 15 Giugno
🎾
WTA 500 · Tabellone Principale
1° Turno · Erba
WTA 500 R1
🌧  Rovesci
⚠  Vento
🎾  1° Turno
🌿  Erba

Steffi Graf Stadion – ore 10:30
(5) Diane Parry FRA vs Ella Seidel GER

WTA Berlin
Diane Parry [5]
15
6
5
Ella Seidel
0
3
4
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Tessa Johanna Brockmann GER vs (11) Alycia Parks USA

WTA Berlin
Tessa Johanna Brockmann
0
4
6
4
Alycia Parks [11]
0
6
4
2
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(3) Magdalena Frech POL vs (7) Shuai Zhang CHN

Il match deve ancora iniziare

Ekaterina Alexandrova RUS vs Anastasia Potapova AUT

Il match deve ancora iniziare

Nikola Bartunkova CZE vs (9) Diana Shnaider RUS Non prima 15:30

Il match deve ancora iniziare

Elise Mertens BEL vs Liudmila Samsonova RUS Non prima 17:30

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 10:30
Lulu Sun NZL vs (8) Anhelina Kalinina UKR
WTA Berlin
Lulu Sun
0
4
2
Anhelina Kalinina [8]
0
6
5
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Lin Zhu CHN vs (12) Sinja Kraus AUT

Il match deve ancora iniziare

(2) Katerina Siniakova CZE vs Yue Yuan CHN

WTA Berlin
Katerina Siniakova [2]
0
5
Yue Yuan
0
4
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it vs it

Il match deve ancora iniziare

it vs it

Il match deve ancora iniziare

it vs it

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 10:30
Suzan Lamens NED vs Dalma Galfi HUN
WTA Berlin
Suzan Lamens
30
6
3
Dalma Galfi
30
3
3
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Maria Timofeeva UZB vs (9) Renata Zarazua MEX

Il match deve ancora iniziare

(4) Petra Marcinko CRO vs Aoi Ito JPN

WTA Berlin
Petra Marcinko [4]
40
6
0
Aoi Ito
40
2
2
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Rebeka Masarova SUI vs Mia Pohankova SVK

Il match deve ancora iniziare

it vs it

Il match deve ancora iniziare





🇬🇧
WTA 250 Nottingham
Nottingham, Gran Bretagna  ·  15 Giugno 2026

10°C
Nuvole intermittenti  ·  Picco 20°C
CIELO Nuvole intermittenti per tutta la giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 15 Giugno
08:00
09:00
10:00
11°
11:00
13°
12:00
15°
13:00
17°
14:00
18°
16:00
20°
18:00
18°
21:00
15°
✅  Nuvole intermittenti ma senza pioggia indicata: 1° turno su erba regolare
🎾  Programma del giorno — 15 Giugno
🎾
WTA 250 · Tabellone Principale
1° Turno · Erba
WTA 250 R1
⛅  Nuvole intermittenti
✅  Asciutto
🎾  1° Turno
🌿  Erba

Centre Court – ore 12:30
Qinwen Zheng CHN vs (6) Maria Sakkari GRE

Il match deve ancora iniziare

Talia Gibson AUS vs Francesca Jones GBR

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 12:00
Tatjana Maria GER vs (9) Janice Tjen INA
Il match deve ancora iniziare

Sara Bejlek CZE vs (3) Emma Navarro USA

Il match deve ancora iniziare

Harriet Dart GBR / Maia Lumsden GBR vs Darija Jurak Schreiber CRO / Antonia Ruzic CRO

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 12:00
(4) Marie Bouzkova CZE vs Tereza Valentova CZE
Il match deve ancora iniziare

Maya Joint AUS vs Yuliia Starodubtseva UKR

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 11:00
Himeno Sakatsume JPN vs Jessica Bouzas Maneiro ESP

Il match deve ancora iniziare

Anna Blinkova RUS vs Taylah Preston AUS

Il match deve ancora iniziare




Court 4 – ore 12:00
Miyu Kato JPN / Makoto Ninomiya JPN vs Jesika Maleckova CZE / Miriam Skoch CZE
Il match deve ancora iniziare





🇮🇹
WTA 125 Brescia
Brescia, Italia  ·  15 Giugno 2026

22°C
Caldo, rischio temporali  ·  Picco 29°C
CIELO Prevalentemente soleggiato, con temporali localizzati nel pomeriggio
PIOGGIA Possibili temporali intorno alle 13:00, 17:00 e 18:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 15 Giugno
09:00
21°
10:00
23°
11:00
26°
12:00
26°
13:00
27°
14:00
27°
15:00
28°
16:00
28°
17:00
29°
18:00
28°
⚠  Allerta gialla temporali in Lombardia dalle 14:00 CEST fino a martedì alle 1:59 CEST
🎾  Programma del giorno — 15 Giugno
🎾
WTA 125 · Qualificazioni / Tabellone Principale
Turno Qualificazioni – 1° Turno MD · Terra Battuta
WTA 125 Q-MD
⛈  Rischio temporali
⚠  Allerta gialla
🎾  Quali + MD
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 10:30
Elizara Yaneva BUL vs Giorgia Pedone ITA

WTA Brescia 125
Elizara Yaneva
0
6
2
Giorgia Pedone
0
3
1
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(2) Mia Ristic SRB vs (5) Noemi Basiletti ITA

Il match deve ancora iniziare

Alessandra Mazzola ITA vs (8) Luisina Giovannini ARG

Il match deve ancora iniziare

Ekaterine Gorgodze GEO vs (9) Nuria Brancaccio ITA

Il match deve ancora iniziare

(6) Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA vs Yuliana Lizarazo COL Non prima 18:00

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 10:30
(1) Jennifer Ruggeri ITA vs Tatiana Pieri ITA

WTA Brescia 125
Jennifer Ruggeri [1]
0
6
2
Tatiana Pieri
0
4
1
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Ekaterina Kazionova RUS vs (8) Deborah Chiesa ITA

Il match deve ancora iniziare

Kathinka Von Deichmann LIE vs Anastasiia Sobolieva UKR

Il match deve ancora iniziare

Raluka Serban CYP vs (4) Mayar Sherif EGY Non prima 16:00

Il match deve ancora iniziare

Gabriella Da Silva Fick AUS / Tenika McGiffin AUS vs Jaeda Daniel USA / Prarthana Thombare IND

Il match deve ancora iniziare





🇵🇹
WTA 125 Figueira da Foz
Figueira da Foz, Portogallo  ·  15 Giugno 2026

17°C
Nuvoloso, poi variabile  ·  Picco 22°C
CIELO Nuvoloso al mattino, nuvole intermittenti nel pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 15 Giugno
08:00
18°
09:00
18°
10:00
19°
11:00
19°
12:00
20°
13:00
20°
14:00
21°
15:00
22°
18:00
20°
21:00
18°
✅  Nuvoloso al mattino ma senza pioggia indicata sulla terra battuta
🎾  Programma del giorno — 15 Giugno
🎾
WTA 125 · Qualificazioni / Tabellone Principale
Turno Qualificazioni – 1° Turno MD · Terra Battuta
WTA 125 Q-MD
☁  Nuvoloso
✅  Asciutto
🎾  Quali + MD
🏀  Terra Battuta

Central – ore 11:00
(1) Whitney Osuigwe USA vs (7) Angelina Voloshchuk POR

WTA Figueira Da Foz 125
Whitney Osuigwe [1]
0
0
Angelina Voloshchuk [7]
15
1
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(3) Valentina Ryser SUI vs (8) Alana Smith USA

Il match deve ancora iniziare

Manon Leonard FRA vs (4) Alina Charaeva RUS Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare

Sachia Vickery USA vs (2) Beatriz Haddad Maia BRA

Il match deve ancora iniziare

(7) Susan Bandecchi SUI vs Vera Zvonareva RUS

Il match deve ancora iniziare




Campo 1 – ore 11:00
Anastasia Kulikova FIN vs (5) Momoko Kobori JPN
WTA Figueira Da Foz 125
Anastasia Kulikova
30
1
Momoko Kobori [5]
40
0
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Allura Zamarripa USA vs Maria Martinez Vaquero ESP

Il match deve ancora iniziare

Hayu Kinoshita JPN vs Viktoria Hruncakova SVK Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare

Ayla Aksu TUR vs Ana Sofia Sánchez MEX

Il match deve ancora iniziare

Carolyn Ansari USA vs Barbora Palicova CZE

Il match deve ancora iniziare

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