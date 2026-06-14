WTA 125 Brescia: Il Tabellone Principale. Almeno cinque le azzurre presenti
WTA 125 Brescia – Tabellone Principale – terra
(1) Xiyu Wang vs Xinyu Gao
Carole Monnet vs Martina Trevisan
Darya Astakhova vs Qualifier
(WC) Alessandra Mazzola vs (8) Luisina Giovannini
(3) Julia Grabher vs Nuria Brancaccio
Kathinka Von Deichmann vs Anastasiia Sobolieva
(WC) Danka Kovinic vs Miriam Bulgaru
Ane Mintegi Del Olmo vs (7) Xiaodi You
(6) Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah vs (WC) Yuliana Lizarazo
Qualifier vs Qualifier
Qualifier vs Elena Ruxandra Bertea
Raluka Serban vs (4) Mayar Sherif
(5) Jazmin Ortenzi vs (WC) Francesca Pace
Elizara Yaneva vs Giorgia Pedone
Fiona Ferro vs Kajsa Rinaldo Persson
Ekaterine Gorgodze vs (2) Darja Semenistaja
TAG: WTA 125 Brescia, WTA 125 Brescia 2026
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Grabher
Ortenzi
Xiy.Wang
Sherif
Astakhova
Bulgaru
Rakotomanga
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