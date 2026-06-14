WTA 125 Brescia Copertina, WTA

WTA 125 Brescia: Il Tabellone Principale. Almeno cinque le azzurre presenti

14/06/2026 16:37 2 commenti
Martina Trevisan nella foto
Martina Trevisan nella foto

ITA WTA 125 Brescia – Tabellone Principale – terra
(1) Xiyu Wang CHN vs Xinyu Gao CHN
Carole Monnet FRA vs Martina Trevisan ITA
Darya Astakhova RUS vs Qualifier
(WC) Alessandra Mazzola ITA vs (8) Luisina Giovannini ARG

(3) Julia Grabher AUT vs Nuria Brancaccio ITA
Kathinka Von Deichmann LIE vs Anastasiia Sobolieva UKR
(WC) Danka Kovinic MNE vs Miriam Bulgaru ROU
Ane Mintegi Del Olmo ESP vs (7) Xiaodi You CHN

(6) Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA vs (WC) Yuliana Lizarazo COL
Qualifier vs Qualifier
Qualifier vs Elena Ruxandra Bertea ROU
Raluka Serban CYP vs (4) Mayar Sherif EGY

(5) Jazmin Ortenzi ARG vs (WC) Francesca Pace ITA
Elizara Yaneva BUL vs Giorgia Pedone ITA
Fiona Ferro FRA vs Kajsa Rinaldo Persson SWE
Ekaterine Gorgodze GEO vs (2) Darja Semenistaja LAT

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2 commenti

Rafan96 14-06-2026 18:14

Grabher

Ortenzi

Xiy.Wang
Sherif

Astakhova
Bulgaru
Rakotomanga
Semenistaja

 2
Replica | Quota | 0
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brizz 14-06-2026 17:16

wang

rakotomanga

mintegi
ortenzi

giovannini
grabher
sherif
ferro

 1
Replica | Quota | 0
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