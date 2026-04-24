Sinner da Madrid commenta la decisione di Alcaraz: “Credo che sia stata l’unica scelta per lui. Saltare uno Slam è tosta” (Video)
Dopo la complessa vittoria all’esordio a Madrid, Jannik Sinner è stato interpellato in merito alla decisione del grande rivale Carlos Alcaraz di saltare sia Roma che Roland Garros per colpa dell’infortunio al polso. Jannik si dice molto dispiaciuto per l’annuncio poiché, da giocatore competitivo, gli piace affrontare i migliori e misurarsi sempre in campo, ma probabilmente Carlos non aveva altra scelta. Saltare uno Slam per un giocatore è una decisione molto pesante, tuttavia sono situazioni che capitano e l’unica cosa da fare è accettarlo e non affrettare i tempi del rientro per non incorrere in ulteriori problemi. “Scelta… sarà stata l’unica scelta”, afferma Sinner a Sky Sport, “rinunciare ad un Grande Slam è tosta…”
Questo il video integrale dell’intervento di Sinner a Sky da Madrid.
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Impossibilitato a giocare sia a Roma che Parigi, il ranking di Carlos subirà la perdita di ben 3000 punti viste le due vittorie ottenute nel 2025, e questo avrà una implicazione anche su Sinner, sicuro di non poter essere sorpassato in vetta al ranking fino a tutto Wimbledon, dove sarà chiamato a sua volta a difendere il titolo e i 2000 punti ottenuti. Tuttavia non c’è al momento alcuna ipotesi di un possibile ritorno in campo di Alcaraz, quindi è assai prematuro avventurarsi in ulteriori scenari di classifica.
Mario Cecchi
TAG: Carlos Alcaraz, Jannik Sinner
7 commenti
Jannik, quando parla di Alcaraz, è talmente sincero che, sembra parli uno del team di Carlos.
Jannik, quando parla di Alcaraz, è talmente sincero che, sembra parli uno del suo team.
Per favore niente De Profundis per Carlos. Carlos deve ritornare grande come sempre, non importa quando.
Se citate Delpo, mi fate venire i brividi.
Credo che Jannik sia davvero dispiaciuto per l’assenza di Alcaraz, il nostro ragazzo è un Signore!
C’è da augurarsi che le belle parole di Jannik che hanno fatto seguito all’odierna notizia ufficiale dell’assenza di Carlos oltre che a Roma anche a Parigi non vengano fatte oggetto di becera critica.
Tanto perchè qui c’è da aspettarsi di tutto dai suoi detrattori.
Qui non è questione di uno Slam, qui è in gioco la carriera a 22 anni oltretutto a livelli siderali.
Del Potro quando ebbe problemi al polso era già bello che sul viale del tramonto e di certo non era un marziano come lo spagnolo.
Per me la stagione di Carlos è finita. Poi ciò che accadrà lo sa solo chi lo vedrà….
Quindi supererà certamente Edberg nella classifica delle settimane al numero uno (72).